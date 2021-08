Doug Casey über die Frage, ob es möglich ist, Freiheit in einer unfreien Welt zu finden

Internationaler Mensch: Der Statismus ist zu einer neuen Religion geworden.

Immer mehr Menschen sind daran interessiert, die Macht des Staates zu nutzen, um anderen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Außerdem wählen sie sich selbst auf Kosten der anderen frei.

Es ist klar, dass diejenigen, die in Ruhe gelassen werden wollen, dies nicht tun werden. Ist es möglich, Freiheit an einem unfreien Ort zu finden?

Doug Casey: 1973 hat mein alter Freund Harry Browne ein wirklich fantastisches Buch mit dem Titel How I Found Freedom in an Unfree World geschrieben, in dem er genau diese Frage behandelt.

Denken Sie daran, das ist jetzt fast 50 Jahre her – ein ganzes Leben.

Das Buch kam zur rechten Zeit, auch wenn die Welt damals viel freier war als heute. Heute gibt es jedoch weitaus mehr Finanz- und Reisekontrollen – und viele neue Strafen, wenn man etwas „Falsches“ sagt oder auch nur zu denken scheint. Man wird jetzt auf viel mehr Arten überwacht.

Harrys Buch ist brillant und heute noch wichtiger zu lesen als damals. Seine Antworten darauf, wie man in einer unfreien Welt Freiheit findet, sind nützlich und relevant.

Aber Tatsache ist, dass man weglaufen kann, aber man kann sich nicht verstecken.

Das liegt daran, dass die Welt von einem Virus infiziert wurde. Ich meine nicht den lächerlichen COVID-Virus. Ich meine den Virus des Statismus und des Kollektivismus.

Es gibt wirklich keinen Ort, an dem man vor ihm sicher ist – nur einige Orte, die besser sind als andere.

Zum Beispiel die so genannten Five-Eyes-Länder – die USA, Großbritannien, Australien, Neuseeland und Kanada. Sie waren einst die großen Bastionen der westlichen Zivilisation, die einzige Zivilisation überhaupt, die persönliche Freiheit als Ideal vertrat. Aber jetzt sind sie diejenigen, die den Weg bergab anführen.

Das ist ein echtes Problem für Freiheitsliebende. Wir sind eine immer kleiner werdende Minderheit. Die meisten Menschen bevorzugen jedoch einen starken Führer, der die Illusion von Sicherheit und Geborgenheit verspricht. Daran hat sich seit den Tagen Roms nichts geändert. Es entwickelte sich von einer Bauernrepublik zu einem multikulturellen Imperium mit hohen Steuern, um Brot und Spiele zu finanzieren und die capite censi unter Kontrolle zu halten.

In den letzten Tagen des Reiches versuchten viele seiner Bürger zu fliehen, um unter den Barbaren zu leben – sogar während die Barbaren das Reich selbst übernahmen. So ziemlich das Gleiche passiert jetzt im Westen im Allgemeinen und in den USA im Besonderen.

Das Beste, was man tun kann, um sich zu verteidigen – zumindest solange es noch möglich ist – ist, reich genug zu werden, um sich vom Staat zu isolieren. Reich genug, damit Sie selbst dann, wenn sie Ihnen viel stehlen – und das werden sie – noch genug haben. Genug, um den Schlag zu verkraften, weiterzuziehen und das Leben so zu leben, wie Sie es möchten.

Lassen Sie mich hier ein wenig abschweifen und die Dinge vom Standpunkt der Klasse aus betrachten. Das ist vielleicht angebracht in einer Welt, in der der Neomarxismus überall propagiert wird. Ich sehe Klassen danach, wie sie sich zu den drei wichtigsten, grundlegendsten Verben in jeder Sprache verhalten – sein, tun und haben.

Wenn man zur Unterschicht gehört, also eine Unterschichtmentalität hat, nimmt man einfach hin, was einem gegeben wird. Die Unterschicht zeichnet sich durch psychologische Demoralisierung, Apathie und Hoffnungslosigkeit aus. Im besten Fall denken sie nur daran, etwas zu haben – Autos, Häuser, Essen, Partner -, aber aufgrund ihrer Werte gelingt ihnen nicht einmal das besonders gut. Ich bezweifle jedoch, dass jemand, der dies hier liest, in diese Kategorie fällt. Historisch gesehen sind sie die bei weitem größte Gruppe, und ihre Zahl wächst jetzt rapide.

Ich frage mich zunehmend, ob es in den USA überhaupt noch eine Oberschicht gibt. In der Oberschicht geht es um Werte, vor allem darum, etwas zu sein. Geld, Macht und Prestige machen niemanden zur Oberschicht – sie sind die Folgen der Werte der Oberschicht, es sei denn, man gewinnt im Lotto oder hat großes sportliches, unterhaltsames oder manchmal sogar geschäftliches Talent. Dann kann man sich eine Zeit lang tarnen. Aber diese Dinge neigen dazu, zu korrumpieren. Es ist leicht, abzusteigen und verweichlicht und anspruchsvoll zu werden. Ineffektiv und stagnierend.

Tatsache ist, dass die meisten von uns zur Mittelschicht gehören. Historisch gesehen ist die Mittelschicht das, was Amerika ausmacht; sie hat Amerika einzigartig gemacht. Die Arbeitsmoral, das Streben, die Verbesserung, das Tun. Die Mittelschicht wird durch Inflation und Steuern zerstört, die das Sparen und den Aufbau von Kapital erschweren, und durch Vorschriften, die es schwer machen, zu produzieren und zu arbeiten. Ich fürchte, dass zwischen den Mühlsteinen der Steuern und der Inflation – wie Lenin sagte – ein großer Teil der Mittelschicht in die Reihen der Unterschicht, des Proletariats, abrutscht.

Die drei Klassen sind ganz natürlich. Aber seit der Erfindung der Massendemokratie, seit sie um die Zeit des Ersten Weltkriegs zu einer weltweiten säkularen Religion wurde, ist eine weitere Klasse entstanden – die politische Klasse. Jeder kann ihr beitreten. Es gab sie schon immer, aber sie war bei weitem nicht so wichtig oder virulent. Mir fällt kein einziges Verb ein, um sie zu definieren – alle Möglichkeiten sind allerdings wenig schmeichelhaft. Sie hassen jedoch die Mittelschicht, weil deren Mitglieder per Definition produktiv und unabhängig sind.

Dies sind jedenfalls nur ein paar Gedanken. Vielleicht werde ich sie in Zukunft weiter ausführen.

Um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen: Sie sollten reich werden, um sich so gut wie möglich von der aktuellen Krise abzuschirmen. Sie wird schließlich vorübergehen, und Sie können sich neu positionieren – wenn Sie etwas Kapital erhalten haben.

Geld ist natürlich bei weitem nicht alles. Es ist nur ein Hilfsmittel. Aber Werkzeuge sind hilfreich …

Internationaler Mensch: Die westliche Zivilisation scheint wirtschaftlich, politisch und kulturell in rasantem Tempo den Bach runterzugehen. Die Entwicklung sieht düster aus.

Doch ein Großteil der übrigen Welt außerhalb des Westens hat seine eigenen Probleme. Was können freiheitsliebende Menschen tun, um in den kommenden Jahren nicht nur zu überleben, sondern zu gedeihen?

Doug Casey: Noch einmal: Ich sage das schon seit vielen Jahren, und es ist heute wahrer denn je.

Die finanziellen und wirtschaftlichen Probleme in der Welt sind gravierend und nehmen weiter zu. Aber während wir uns immer tiefer in die Große Depression begeben, sind die größten Risiken nicht finanzieller oder wirtschaftlicher Natur. Sie sind politisch.

Die einzige Möglichkeit, dieses Problem aus praktischer Sicht zu lösen, besteht darin, politisch so zu diversifizieren, wie man auch finanziell diversifizieren würde.

Das bedeutet, dass Sie ein Haus in einem zweiten oder dritten Land haben sollten – ebenso wie Unternehmen und Finanzanlagen in anderen Ländern als Ihrem Heimatland. Das ist das Einzige, was Sie im Moment tun können. Sie können wählen, wenn Sie sich dann gut fühlen. Aber, wie Stalin sagte, es zählt nicht, wer wählt, sondern wer die Stimmen zählt. Ein politischer Aktivist zu werden ist entwürdigend und sinnlos.

Die politische Klasse nutzt überall die derzeitige COVID-Hysterie, um sich selbst zu zementieren, und nur sehr wenige Schafe leisten Widerstand. Im Gegenteil, sie begrüßen es, weil sie glauben, dass drastische Maßnahmen ihnen Sicherheit geben. Eine degenerierte Gesellschaft schätzt Sicherheit über alles.

Das gilt allerdings überall, selbst in immer primitiveren Gegenden wie Südafrika – eigentlich in fast ganz Afrika. Indien hat sich völlig verschlossen, ebenso wie der größte Teil Südamerikas. In diesen Ländern ist nicht genug Kapital vorhanden, um einen mehrjährigen Zwangsurlaub zu ermöglichen. Und das ist es, was uns bevorstehen könnte.

Das passiert fast überall auf der Welt. Die Menschen, die am meisten betroffen sind, sind natürlich die, die von der Hand in den Mund leben. Für sie wird es noch schlimmer werden, wenn all diese Regierungen ihre nationalen Währungen zerstören – denn arme Menschen können nur die lokale Landeswährung retten.

Wenn ihre kläglichen Ersparnisse in Papierwährung vernichtet werden, dann sind sie wirklich in Schwierigkeiten. Werden sie dann gewalttätig, oder rollen sie sich einfach zusammen und sterben? Gute Frage.

Im 21. Jahrhundert sind Ostasien, China, Vietnam und Korea die besten Orte, um zu leben. Das gilt auch für Russland und Osteuropa, ungeachtet der Tatsache, dass China einen finanziellen Zusammenbruch erleiden wird und sehr wahrscheinlich in fünf oder sechs kleinere Länder zerfallen wird.

Wir stehen vor einem weltweiten Chaos, das sich anbahnt. Ich habe immer halb im Scherz auf die Frage „Wie schlimm wird Ihrer Meinung nach die Große Depression sein?“ geantwortet: „Noch schlimmer, als ich denke.“ Aber jetzt ist es kein Scherz mehr.

Internationaler Mensch: Fast jede Regierung und jedes Land der Welt geht in die falsche Richtung, was die persönliche Freiheit betrifft.

Gibt es irgendwelche Möglichkeiten für Gleichgesinnte, sich zusammenzuschließen, wenn es kein perfektes Land oder keinen perfekten Ort gibt?

Doug Casey: Jeder sollte Neal Stephensons Buch The Diamond Age lesen.

Die von ihm entwickelten Ideen, dass Nationalstaaten zerfallen und durch Phylen ersetzt werden, waren sehr vorausschauend.

Der Mensch ist ein soziales Tier; wir hängen gerne mit anderen Menschen zusammen.

Das gilt besonders für Menschen, die wie wir sind. Mit anderen Worten, mit Menschen, die an die gleichen Dinge glauben, die die gleichen Werte haben und die gleiche Weltanschauung vertreten.

Es ist eigentlich verrückt, zu versuchen, verschiedene, ungleiche Menschen in ein und dieselbe politische Einheit zu stecken. Denn unweigerlich werden alle Gruppen in dieser künstlichen politischen Einheit versuchen, die Kontrolle über den Staatsapparat zu erlangen, um sich selbst zu begünstigen und die anderen zu bestrafen. Politik endet immer in einem Krieg aller gegen alle.

Ich denke, Stephensons Roman war durchaus richtig. Die Menschen werden zunehmend feststellen, dass ihre wahren Landsleute Menschen sind, mit denen sie Werte und Ideen teilen – oder was auch immer ihnen wichtig ist. Nicht ein nationaler Pass. Das ist nur ein staatlicher Ausweis, wie ein Führerschein.

In diesem Zusammenhang haben die Libertären hier in den USA versucht, eine Gemeinschaft zu gründen, die sich, glaube ich, Free State Movement nennt und sich um Keene, New Hampshire, dreht. Ich war noch nicht dort. Ich weiß also nicht, ob sie in irgendeiner Weise erfolgreich ist oder nicht, oder ob die Libertären von den Einheimischen als eine Art seltsame religiöse Sekte betrachtet werden. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas wirklich bewirkt hat.

Schlimmer noch, die Sache könnte nach hinten losgehen.

Es könnte die Suche nach potenziellen Staatsfeinden aus einer Hand erleichtern.

Natürlich habe ich versucht, in einem obskuren, aber sehr angenehmen Teil Argentiniens, La Estancia de Cafayate, etwas auf die Beine zu stellen.

Es war ein künstlerischer Erfolg, und es ist ein toller Ort zum Leben. Wir haben dort eine Menge großartiger Leute – sehr angenehme, sanfte Menschen, mit denen man sich gut verstehen kann. Aber wir haben auch unseren Anteil an asozialen und dogmatischen Spinnern angezogen. Nur weil jemand ein politischer Libertärer ist, heißt das nicht unbedingt, dass er auch andere Tugenden hat. Und er kann auch psychologisch unausgeglichen sein.

Psychologie und Charakter sind die wahren Probleme. Shangri-la existiert nicht. Und das wird es auch nicht, bis die große Mehrheit der Menschen mehr wie Harry Browne, Ron Paul oder Lao-Tzu und weniger wie AOC, Pelosi oder Obama ist. Ich schätze, mein bester Vorschlag an dieser Stelle ist, sich eine Kleinstadt anzuschauen, sei es in den USA oder anderswo, eine, die eine Grenzkultur hat, in der die Menschen einen unabhängigen Geist haben.

Ich vermute, dass die meisten Menschen, die dies hier lesen, so genannte Gamma-Ratten sind.

Sie sind nicht wie die Alpha-Ratten, die alle anderen herumkommandieren und sich die besten Partner und das beste Territorium nehmen wollen. Und sie verprügeln die Beta-Ratten, die die große Mehrheit der Bevölkerung ausmachen.

Die Gamma-Ratten neigen auch dazu, die besten Besitztümer und so weiter zu bekommen, aber sie verprügeln weder die Beta-Ratten noch lassen sie sich von den Alpha-Ratten verprügeln. Das Problem ist, dass Wissenschaftler in Laborexperimenten herausgefunden haben, dass Gamma-Ratten nur einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung ausmachen. Unter den Menschen sind wir ein ebenso kleiner Teil der Bevölkerung.

Internationaler Mensch: Lassen Sie uns über einige mögliche Lichtblicke sprechen.

Welche Rolle wird Ihrer Meinung nach der technologische Fortschritt bei der Befähigung des Einzelnen spielen?

Doug Casey: Vom ersten Tag an war die Technologie der Freund des Durchschnittsmenschen und hat ihm enorme Vorteile gebracht. Aber die Wirkung tritt in zwei Stufen auf. Die erste ist meist nur gut für die herrschende politische Klasse und schlecht für den Durchschnittsbürger.

Schauen wir uns Stanley Kubricks Film 2001: Odyssee im Weltraum an. Erinnern Sie sich an die Szene, in der sich die Hominiden um die Wasserstelle versammeln und der eine Hominide auf die Idee kommt, einen Knochen als Waffe zu benutzen, um die andere Gruppe zu verprügeln?

Das war frühe Technologie. Der erste Typ, der die Technologie bekommt, benutzt sie, um zu dominieren. Aber nach einer Weile heißt es dann: Der Affe sieht, der Affe tut. Die Technologie breitet sich vom Erfinder oder dem ersten Anwender auf die gesamte Bevölkerung aus, und die Dinge gleichen sich an.

So ist es schon seit Hunderttausenden von Jahren.

So war es auch mit dem Schießpulver. Die ersten Leute, die das Schießpulver bekamen, leiteten den Staat; sie benutzten es, um die Bauern in Schach zu halten. Aber als es in die Hände der Bauern gelangte, konnten sie mit Feuerwaffen gepanzerte Ritter ausschalten, was ihnen vorher nicht möglich war. Der Spieß wurde umgedreht.

Das Gleiche gilt für die Schrift und später für den Buchdruck. Zunächst wurden sie von der politischen Klasse und den Priestern gehortet, die sie zum Erhalt ihrer Macht einsetzten. Dasselbe gilt für den Computer. In den alten Tagen des ENIAC und des IBM 360 konnte sich nur eine Regierung oder ein riesiges Unternehmen solche Geräte leisten, und sie konnten sie dazu benutzen, den Überblick über alle kleinen Leute zu behalten. Heute hat jeder einen extrem leistungsstarken Laptop oder ein Handy. Hacker können einen Gegenangriff starten.

Auf dieses Thema gehe ich in Assassin, dem dritten Roman der High Ground-Reihe, näher ein.

Mit anderen Worten: Die Technologie dreht den Spieß schließlich zum Vorteil des Durchschnittsbürgers um, obwohl sie anfangs immer dazu benutzt wird, den Durchschnittsbürger zu unterdrücken.

Es war die Technologie, die die Massen befreit hat, um die aktuelle politische Klasse zu stürzen, wie auch immer sie zu dieser Zeit aussah. Das hat nichts mit der Demokratie zu tun, die nur dazu dient, den Bauern vorzugaukeln, dass sie das Sagen haben. Wenn Wählen einen Unterschied machen würde, würde man es nicht zulassen.

Das ist ein Trend, der sich fortsetzen wird. Aber es kann Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern, bis eine neue Technologie endlich in die Hände des Durchschnittsbürgers gelangt. Dann will die politische Klasse sie regulieren.

Die Machthaber behandeln alle Technologien als gefährlich. Wie bei den Waffen wollen sie verhindern, dass diese Dinge in die Hände des Durchschnittsbürgers gelangen, damit sich die Bauern nicht selbst verteidigen können.

Aber auf lange Sicht wird die Katze immer aus dem Sack gelassen. Das ist ein Grund für langfristigen Optimismus. Abgesehen davon besteht immer die Möglichkeit eines echten dunklen Zeitalters, wenn die alte Ordnung ernsthaft genug zusammenbricht.

Der internationale Mensch: Die meisten Menschen sind mit großen, zentralisierten Technologieunternehmen wie Google, Apple, Amazon usw. vertraut.

Aber wir haben auch die Entwicklung dezentraler Technologien gesehen, die den Einzelnen befähigen, wie z. B. die Verschlüsselung und der 3D-Druck von Gewehren. Ein wichtiges Beispiel dafür ist Bitcoin, eine dezentralisierte Form des Geldes.

Was versprechen Sie sich von dezentralen Technologien, um dem Staat die Macht zu entreißen, und was sind die Folgen?

Doug Casey: Der Fehler, den die Leute bei Dingen wie Facebook machen – einem riesigen, amoralischen und doppelzüngigen Unternehmen – besteht darin, zu denken, dass es harmlos sein muss, nur weil Milliarden von Menschen es nutzen. „Oh, es muss irgendwie dezentralisiert und demokratisch sein, weil es jeden mit jedem kommunizieren lässt.“

Riesige Medienkonzerne wie Facebook und Google sind gefährlich, weil sie die Sicht der Menschen auf die Realität selbst prägen können. Viel mehr als es Zeitungen oder sogar das Fernsehen könnten. Das Verständnis des Durchschnittsmenschen für die Welt, für das, was geschieht, und für das, was andere Menschen denken, ist nicht mehr das Ergebnis von Gesprächen mit seinen Nachbarn oder einem Blick aus dem Fenster. Ihre Meinungen und Emotionen werden jetzt durch den Blick auf ihre kleinen Bildschirme geformt. Das macht sie sehr leicht zu manipulieren.

Mit künstlicher Intelligenz und Augmented Reality wird sich die Situation noch verschlimmern – jemand wird programmieren und kontrollieren, was in diese Dinge einfließt. Vielleicht auf subtile Weise, vielleicht aber auch ganz offenkundig. Die Situation wird durch die COVID-Hysterie in vielerlei Hinsicht verschlimmert.

Die Lösung für diese Gefahr besteht jedoch nicht darin, sie zu regulieren. Das wäre völlig kontraproduktiv. Eine Regulierung würde nur bedeuten, dem Staat noch mehr Macht zu geben, der von Natur aus weitaus gefährlicher ist als jedes Unternehmen. Zumindest müssen Unternehmen eine sinnvolle Dienstleistung erbringen, um im Geschäft zu bleiben…

Was wir wirklich brauchen, ist nicht nur ein einziges Facebook, wo jeder hingeht und das daher leicht überwacht werden kann. Was wir brauchen, sind 10.000 Facebooks, so dass die Macht auf jeden und jede übergeht.

Das Problem wird sich jedoch auf lange Sicht von selbst lösen. Riesige Konzerne werden dysfunktional. Abgesehen davon gilt für sie der zweite Hauptsatz der Thermodynamik wie für alles andere auch. Das ist eines der wenigen Gesetze, an die ich glaube.

Das gilt auch für die Politik. Die Welt wäre viel besser dran gewesen, wenn Bismarck 1871 nicht etwa dreihundert kleine Fürstentümer und Königreiche in Deutschland vereinigt hätte. Die Welt und die Deutschen wären in jeder Hinsicht besser dran gewesen, wenn sie dreihundert ziemlich kleine, nicht mächtige Fürstentümer geblieben wären.

Dasselbe in Italien mit Garibaldi. Heute wären sie viel besser dran, wenn es noch Dutzende von kleinen Herzogtümern und Grafschaften gäbe. Dasselbe gilt für Indien, das viel besser dastehen würde, wenn seine Hunderte von Königreichen nicht von den Briten zwangsvereinigt worden wären. Das ist überall so.

Ich hoffe und erwarte sogar, dass Länder wie Deutschland, Italien und sicherlich auch Indien wieder in kleinere Einheiten zerfallen werden. So wie die Sowjetunion in fünfzehn, Jugoslawien in sechs und die Tschechoslowakei in zwei Teile zerfiel. Die USA, die sich zu einem multikulturellen Imperium entwickelt haben, sollten sich ebenfalls aufspalten – und werden dies wahrscheinlich auch tun.

Anmerkung des Herausgebers: Da sich diese Trends weiter beschleunigen, kann das, was Sie jetzt tun, den Unterschied zwischen Vorsprung oder lähmenden Verlusten ausmachen.