Der fünfundvierzig Tage alte Baby Alex starb an einem Blutgerinnsel, das so lang war, dass es von seinem linken Knie bis zu seinem Herzen reichte.

Vierundzwanzig Tage nachdem das Personal des Providence Sacred Heart Children’s Hospital in Spokane, Washington, eine Bluttransfusion mit Blut von geimpften Spendern verabreicht hatte – ausdrücklich gegen den Wunsch der Eltern.

Er atmete selbstständig, nachdem er von den lebenserhaltenden Maßnahmen abgetrennt worden war; kurz nach seinem Tod war er in eine Decke gewickelt

Am 17. Februar 2022 starb das fünfundvierzig Tage alte Baby Alex an einem Blutgerinnsel, das so lang war, dass es von seinem linken Knie bis zu seinem Herzen reichte.

Baby Alex: Der endgültige Bericht – mit den Worten seiner Mutter

