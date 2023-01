Täuschung der mRNA-Impfung: Strafanzeige wegen Amtsmissbrauchs gegen den höchsten politischen Repräsentanten der Schweiz – Die Anzeige ist der Schlüssel zur Entlarvung dieser dystopischen Maschine

Unsere regelmäßigen Leser wissen bereits, dass Pascal Najadi gegen den Bundespräsidenten Alain Berset wegen Amtsmissbrauch Strafanzeige gestellt hat. Einen Artikel dazu ist in der Weltwoche zu finden. Pascal Najadi postet dazu immer Updates zu dem laufenden Verfahren auf seinem Telegram-Kanal und auch auf YouTube.

Wer ist Pascal Najadi?

Pascal Najadi ist ein internationaler Investmentbanker und war Mitglied des Management-Vorstands der Dresdner Bank AG, London. Er interessiert sich für internationale Angelegenheiten und Bürgerdebatten in der Schweiz. Er war auch der Produzent des Films «Grounding» über die letzten Tage der Swissair.

***

Wir möchten es nicht versäumen, hier auf seinen interessanten Post zu neuen Jahr hinzuweisen, den er in seinem Telegram-Kanal zum neuen Jahr verfasst hat.

Übersetzung:

Guten Morgen meine Freunde und Unterstützer,

Wir befinden uns mitten in einem Verteidigungskrieg und dies ist eine ernste Angelegenheit, also lesen Sie bitte bis zum Ende und verarbeiten Sie diese Informationen.

Wir müssen die demagogische WEF-WHO-Gavi-Maschine so schnell wie möglich stoppen, indem wir unsere Politiker mithilfe der Justiz, der letzten Bastion unserer Demokratie, zur Verantwortung ziehen. Denn, wir erinnern uns an Deutschland in den 1940er-Jahren, wie konnte es nur so weit kommen? Dann fragen Sie sich, wie es sein kann, dass ein Ringier-Chef Walde seine Redakteure anweist, nur die Regierungslinie zu vertreten? Das ist nichts anderes als Propaganda der übelsten Sorte, ein faschistischer Akt, anders kann man es nicht ausdrücken. Wenn die Schweiz dieses Jahr den WHO-Vertrag unterschreibt, haben wir de jure und de facto unsere Souveränität verloren. Wenn wir unserer Bevölkerung nicht wie von der WHO angeordnet 70 % einer Substanz injizieren, wird es Sanktionen gegen unser Land geben. Wir müssen so schnell wie möglich aus der WHO austreten.

Dann genießt Gavi Genf, eine ausländische NGO, diplomatische Immunität. Warum benötigt eine NGO Immunität? Eine NGO, die Impfkampagnen mit Substanzen in Afrika durchführt. Was haben sie sonst noch auf unserem Territorium zu suchen?

Und dann haben wir noch Klaus Schwab und sein glorreiches WEF, eine Organisation, die mein verstorbener Vater Hussain Najadi in den 70er-Jahren mit ins Leben gerufen hat, damals noch unter dem Namen EMF (European Management Forum), eine gute Sache, die damals die Menschlichkeit förderte. Mein Vater trennte sich von Schwab, weil er dessen verdrehte Manipulation schon damals durchschaute. Das WEF tut heute das Gegenteil, es kontrolliert die Menschheit und setzt sich dafür ein, dass „nutzlose“ Menschen entsorgt werden. Klaus Schwab tut alles, was er kann, um den Great Reset 2030 zu schaffen. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, worum es dabei geht? Googeln Sie es bitte. Klaus Schwab sagt es sogar öffentlich, so sicher ist er sich seiner selbst und seiner Maschine: „Ihr werdet nichts besitzen und ihr werdet glücklich sein.“ Grotesk und abscheulich sind die Gedanken dieses verdrehten Mannes. Faschismus ist das richtige Wort dafür.

Man muss nur in der Lage sein, 1 plus 1 zu rechnen und dabei nicht zu vergessen, zu denken. Wir müssen lernen, den Gedanken zu denken. Leider sind viele in unserer Gesellschaft nicht mehr in der Lage, dies zu tun. Der Ursprung dieses Übels ist die permanente seichte und demagogische Mainstream-Informationsflut, Diversität, Wokeism und andere triviale Trends, die gefeiert werden. Dies ist unsere letzte Schlacht und die Menschheit darf sie nicht verlieren. Wir müssen Widerstand leisten, ohne Gewalt, aber mit den Mitteln der Justiz.

Meine Strafanzeige ist der Schlüssel zur Entlarvung dieser dystopischen Maschine. Letzte Chance. Der sogenannte Great Reset ist in vollem Gange, bereits 2023 werden wir mehr als 50% unserer Souveränität verloren haben. Merken Sie sich meine Warnung, das ist jetzt elementar für uns alle. Die Elite, d.h. die 10.000 Milliardärsfamilien, werden alles versuchen, denn wenn sie verlieren, werden sie zusammenbrechen. Wir, das Volk, müssen uns jetzt engagieren, um diese letzte Schlacht zu gewinnen. Wenn nicht, wird uns der Neokommunismus zu seinen Sklaven machen. Mit dem E-Pass, dem E-Geld, den Klimagesetzen, den sinnlosen Pandemiegesetzen wird unser Handeln, unsere Mobilität, unsere Privatsphäre, alles, eingeschränkt, die Freiheit genommen. Wir müssen jetzt handeln oder nie, bevor es zu spät ist.

Aber wie?

Wachen Sie auf, informieren Sie sich und fangen Sie an, andere aufzuklären. Die Macht von uns, dem Volk, ist größer als der böse Wille von einigen wenigen. Glauben Sie an sich selbst und vergessen Sie nie, dass die Regierung für Sie arbeitet und nicht umgekehrt. Der Souverän in der Schweiz ist der Bürger, der Compatriot.

Dazu mein Spruch: „Wenn die Realität die Illusion besiegt, ist es Zeit, aufzuwachen und zu handeln.“

Und schließlich das Zitat meines Vorfahren, des Schweizer Bundespräsidenten und Bundesrates Rudolf Minger, gesprochen am 24.11.1917:

„Jetzt müssen die Fesseln gesprengt werden. Die politische Bevormundung muss aufhören, denn jetzt wollen wir selbst aktiv in die Politik eingreifen!“

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und vergessen Sie nie, den Gedanken zu denken. Es ist Ihre gottgegebene Gabe, Ihr Recht und Ihre Pflicht als verantwortungsvolles Mitglied unserer demokratischen Gesellschaft.

Mit freundlichen Grüßen,

Pascal

Das neuste Interview dazu:

Wer immer auf dem neusten Stand sein will, empfehlen wir seinen YouTube-Kanal oder Telegram-Kanal zu abonnieren.