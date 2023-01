Warnung von Ed Dowd: allein in den USA werden jeden Tag 7.500 Amerikaner getötet oder behindert, da Impfungen einen hohen Tribut fordern…

Ed Dowd, Autor von „Cause Unknown“ (erhältlich bei BrighteonBooks.com und anderen Buchhändlern), hat gestern Abend ein Interview mit mir geführt, in dem er aktuelle – und leicht erschreckende – Zahlen über überzählige Todesfälle und überzählige Invaliditätsansprüche nach Impfungen mitteilte.

Die Kurzfassung des Gesprächs ist, dass es in Amerika jeden Tag etwa 2.500 überzählige Todesfälle und 5.000 überzählige Invaliditätsopfer aufgrund von Covid-19-Impfstoffen gibt. Das bedeutet, dass im Durchschnitt jeden Tag etwa 7 500 Amerikaner aus dem potenziellen Arbeitskräftepool entfernt werden. Zugegeben, nicht alle 7.500 sind derzeit berufstätig, aber die meisten von ihnen könnten theoretisch einen Beitrag zur Erwerbsbevölkerung leisten, wenn sie es wollten.

Unser Gespräch geht jedoch weit über die bloßen Zahlen hinaus. Wir befassen uns mit den makroökonomischen Auswirkungen dieser täglichen Streichung von 7.500 Menschen aus dem potenziellen Arbeitskräftepool und mit der Frage, was dies unter anderem für Amerikas Wirtschaft und militärische Sicherheit bedeutet. Um das gesamte Gespräch zu hören, hören Sie sich das Interview unten an.

Die Dezivilisierung der USA

Eine der verblüffendsten Erkenntnisse ist, dass sich die Vereinigten Staaten von Amerika im Anfangsstadium einer „Entzivilisierung“ befinden, die nicht nur eine vorübergehende Störung darstellt. Dieser Begriff bezieht sich auf die Demontage der kritischen, komplexen Säulen einer modernen, fortgeschrittenen Zivilisation, wodurch diese funktionsunfähig wird.

Der plötzliche Zusammenbruch des Flugplans von Southwest Airlines, der jetzt landesweit zu beobachten ist, ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Hier ist eine Fluggesellschaft, die kaum noch fliegen kann, weil sie ihre eigenen Besatzungsmitglieder nicht mehr einteilen kann. Berichten zufolge hat Southwest Airlines es versäumt, in seine IT-Systeme zu investieren, und nach „jahrelanger Vernachlässigung“ sind die Crew-Planungssysteme zusammengebrochen. Jetzt hat die Fluggesellschaft mehr als 10.000 Flüge gestrichen und wird möglicherweise nicht mehr lange als lebensfähiges Unternehmen überleben.

Hier ist ein Tweet von Michael Sainato:

Southwest Airlines Flugbegleiter, die von TWI Local 556 vertreten werden, beschuldigen die Fluggesellschaft für die massiven Annullierungen, die auch die Flugbegleiter im Stich lassen, und geben der jahrelangen Vernachlässigung von technologischen Verbesserungen, die betriebliche Probleme beheben würden, die Schuld.

Das Ausmaß an Inkompetenz, das Southwest Airlines hier an den Tag legt, ist auch bei Banken, Behörden, Versorgungsunternehmen und vielen anderen Dienstleistern weitverbreitet. Doch viele Menschen übersehen die Gründe dafür. Einer der Hauptgründe ist, dass der Covid-Impfstoff kompetente, erfahrene Menschen aus der Belegschaft entfernt, indem er sie tötet oder verletzt.

Wie Ed Dowd aufzeigt, hat der Impfstoff den größten Schaden unter den Erwerbstätigen angerichtet. Wie sich herausstellte, war 2021 ein sehr gefährliches Jahr für einen Arbeitsplatz, da das Biden-Regime die Arbeitgeber im ganzen Land zwang, Impfungen für alle ihre Arbeitnehmer vorzuschreiben. Viele Arbeitnehmer haben sich an die Impfvorschriften gehalten und sind seitdem gestorben oder behindert. Die Tatsache, dass täglich 7.500 weitere Amerikaner dieses Schicksal erleiden, deutet nicht nur auf eine wirtschaftliche Rezession oder Depression hin, sondern auf eine Dezivilisierung, die das Ende der westlichen Zivilisation, wie wir sie kennen, bedeuten könnte und die Überlebenden der Impfung in eine Existenz zwingt, die sie kaum wiedererkennen.

Der „eisige Mad Max“

Ed Dowd nennt dies das Szenario des „schleichenden Mad Max“: Es wird sehr schlimm werden, aber nicht alles auf einmal. Die langsame, stetige Erosion der Säulen der Zivilisation wird im Laufe der Zeit immer deutlicher werden, wenn jedes Jahr weitere 2,7 Millionen Menschen durch die Impfstoffe getötet oder behindert werden. Und das auf der Grundlage der derzeitigen Sterblichkeits- und Behinderungsraten… Raten, die sich bei denjenigen, die weiterhin die mRNA-Impfungen einnehmen, die ihr Immunsystem auslöschen und ihre Körper dazu veranlassen, mysteriöse faserige Gerinnsel zu bilden (die übrigens nicht einfach nur Blutgerinnsel sind), noch erheblich verschlimmern könnten.

„Die Globalisierung ist vorbei“, erklärt Dowd in dem Interview (siehe unten). Und das bedeutet, dass auch die Ära der billigen, einfachen Dinge endet. Die Welt, die wir einst kannten, in der wir einen Walmart- oder Target-Laden besuchen und billig im Ausland hergestellte Waren kaufen konnten, ist vorbei. Fortan werden die Dinge viel teurer und weniger verfügbar sein. Statt einer globalen Expansion mit langen, komplexen Lieferketten und Größenvorteilen erleben wir gerade die Anfänge einer globalen Schrumpfung und den Zusammenbruch des Globalismus selbst. Die Welt wird sehr viel lokaler werden, und die Effizienz der globalen Lieferketten wird in kürzester Zeit verschwinden.

Und dies kollidiert mit der Tatsache, dass die amerikanische Arbeitskultur bei jüngeren Amerikanern praktisch nicht mehr existiert. Sie sind mit der Erwartung aufgewachsen, nie etwas zu produzieren. Sie sind schließlich Verbraucher und keine Fabrikarbeiter oder Schöpfer von etwas Realem (Ihr Lieblings-Promi NFT oder Kryptomünzen zählen nicht). In einer Zeit, in der die Globalisierung zusammenbricht und in der die Amerikaner Dinge auf lokaler Ebene anbauen, herstellen und verarbeiten müssen, gibt es also kaum noch lokales Arbeitswissen, das einen solchen Übergang bewerkstelligen könnte.

Diejenigen, die wissen, wie man etwas macht – die Arbeiterklasse Amerikas – werden systematisch vernichtet und lassen die nicht arbeitende Wohlfahrtsklasse zurück, die keine praktischen Fähigkeiten besitzt und glaubt, dass sie unendliche Subventionen in Form eines universellen Grundeinkommens verdient, damit sie weiterhin Konsumenten sein können. Ihre Welt ist dabei, ein frustrierendes Ende zu nehmen, und Amerika als Ganzes wird die Verwüstungen der Umkehrung des Globalisierungswunders erleben, das Waren erschwinglich, leicht verfügbar und leicht ersetzbar gemacht hat.

Warum das Pentagon keinen Krieg mit Russland führen kann

Ein Teil der Definition einer Nation ist die Fähigkeit, Macht zu projizieren, um sowohl die eigenen Küsten zu verteidigen, als auch Ressourcen aus anderen Nationen zu extrahieren (durch Handel, Zwang oder auf andere Weise). Dies wurde im Laufe der Geschichte von verschiedenen Imperien wie dem britischen Empire erreicht, und das US-Imperium beherrschte die Kunst der globalen Ressourcengewinnung mit dem Bretton-Woods-Abkommen von 1944 und der Positionierung des Dollars als Weltreservewährung.

Um Macht zu demonstrieren, muss eine Nation jedoch einen gewissen Grad an Industrialisierung im eigenen Land aufrechterhalten, damit sie Munition und Kriegswaffen herstellen kann. Dies erfordert eine lange, komplexe Versorgungskette für Stahl, Polymere, Öl, Gummi, Elektronik und dergleichen. Noch wichtiger ist, dass es qualifizierte und willige Arbeitskräfte benötigt, die in den Munitionsfabriken arbeiten können.

Solche Arbeitskräfte gibt es derzeit in der amerikanischen Kultur nicht. Sojaboys bauen keine Bomben, und wache Idioten können keine Drehbänke bedienen.

In den USA werden die produktiven Arbeitskräfte durch die Impfung dezimiert. Die Kulturkriege haben der Jugend auch noch das letzte Fitzelchen Arbeitsmoral geraubt und eine Generation von tugendhaften Schneeflocken hervorgebracht, die nicht in der Lage sind, mit ihren Händen etwas anderes zu tun als Videospiele zu spielen und zu masturbieren (für die wirklich Begeisterten vielleicht sogar gleichzeitig).

Das Ergebnis ist, dass es in Amerika niemanden mehr gibt, der die Kriegsfabriken betreibt.

Das heißt, bis man die Illegalen in Betracht zieht, die zu Millionen über die offenen Grenzen kommen. Ich behaupte, dass das Verteidigungsministerium plant, Illegale zu rekrutieren, um die Munitionsfabriken zu betreiben, weil die Vereinigten Staaten ansonsten so gut wie keine Möglichkeit haben, die industrielle Produktion zu betreiben, die notwendig ist, um eine echte Kriegsanstrengung gegen Russland oder China aufrechtzuerhalten.

Nach der Tötung von Amerikanern mit der Biowaffe wird das Pentagon Illegale rekrutieren, um die Munitionsfabriken zu betreiben

Nachdem die Vereinigten Staaten von Amerika den größten Teil ihres Vorrats an Artilleriegranaten, Drohnen, Panzerabwehrsystemen und jetzt sogar Artilleriegeschützen in die Ukraine geschickt haben, bleibt nur noch wenig übrig, um sich gegen eine Invasionstruppe einer feindlichen Nation wie China zu verteidigen. Zugegeben, der Pazifische Ozean ist ein großer Wassergraben, aber angesichts der Fortschritte bei Umfang und Effizienz des Seetransports ist er nicht mehr die gewaltige Kluft, die er im Zweiten Weltkrieg war. China ist in der Lage, Hunderte von Millionen Tonnen militärischer Ausrüstung zu Invasionstruppen zu verschiffen, die die Westküste Amerikas angreifen könnten, und China hat das Erpressungspotenzial, um Joe Biden zu zwingen, Amerika anzuweisen, sein eigenes Militär im Falle einer solchen Invasion abzuziehen.

Der Verlust der Fähigkeit, die eigenen Grenzen zu verteidigen, ist Teil der Dezivilisierung, die sich in den Vereinigten Staaten derzeit beschleunigt. Und die durch Impfungen verursachten Todesfälle und Behinderungen beschleunigen dieses alarmierende Phänomen nur noch. In Verbindung mit den fruchtbarkeitshemmenden Wirkungen der mRNA-Impfung sieht es jetzt so aus, als ob die USA völlig unfähig sein werden, eine nachhaltige Reproduktionsrate zu erreichen, um ihre Arbeitskräfte zu erhalten. Die Amerikaner werden absichtlich umgebracht und durch illegale Migranten ersetzt, und diese Migranten sind sowohl arbeitswillig als auch fortpflanzungsfähig – zwei entscheidende Eigenschaften, die den Amerikanern durch die Bewaffnung mit dem Impfstoff genommen werden.

Das Endergebnis all dieser Maßnahmen steht außer Frage: Der wirtschaftliche, militärische und demografische Zusammenbruch der Vereinigten Staaten von Amerika – ein Hauptziel der Globalisten, die die USA (und ihre Verfassung) seit Langem als Dorn im Auge der Weltherrschaft betrachten.

Der Einsatz des Impfstoffs als Entvölkerungswaffe ist also nur ein Teil eines konstruierten Zusammenbruchs, der Amerika zu Fall bringen und die Welt mit einer weiteren Reihe sorgfältig geplanter (und zuvor simulierter) Krisenereignisse terrorisieren soll.

Ihr werdet vernichtet und dann ersetzt

Diejenigen, die die makroökonomischen und geopolitischen Implikationen des Plans zur Entvölkerung durch Impfstoffe nicht verstehen, übersehen das größere Bild. Es geht nicht nur darum, Menschen auszulöschen, sondern auch darum, bestimmte Menschen zu töten, damit sie durch ausländische Arbeitskräfte ersetzt werden können, die immer noch bereit sind, die Munitionsfabriken zu leiten und die Böden zu fegen. Die Übernahme durch Roboter ist schließlich noch nicht eingetroffen. Bis dahin begnügen sich die Globalisten mit einer Übernahme durch Migranten, solange sie die Waffenfabriken so lange wie möglich in Betrieb halten können.

Die Impfstoffe zielten absichtlich auf die kompetentesten Fachkräfte der ersten Welt ab. Wenn diese Menschen aus dem Weg geräumt sind, werden sie durch gehorsame Illegale mit niedrigem Bildungsniveau ersetzt, denen eine Amnestie, dann eine Arbeitserlaubnis und schließlich das Wahlrecht gewährt wird, um die Einheitspartei an der Macht zu halten, während sie den totalen Zusammenbruch der westlichen Zivilisation herbeiführt – ein Prozess, der sich übrigens in Westeuropa von Tag zu Tag beschleunigt. Beachten Sie genau, dass sowohl Demokraten als auch RINO-Republikaner für Amnestie sind. Das sollte nicht überraschen, wenn man sich die Realität der derzeitigen Bemühungen um eine Ablösung vor Augen führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir nicht nur einen Völkermord beobachten, sondern auch die permanente Umgestaltung der Wirtschaftsordnung durch bösartige, menschenfeindliche Luziferianer, die Tod und Zerstörung feiern. Jeder Mensch, der eine weitere Spritze nimmt, arbeitet übrigens ungewollt in ihrem Auftrag und hilft, ihre bösartigen Ziele zu erreichen.

Und zu allem Überfluss hat die vergessliche Masse keine Ahnung, dass etwas davon passiert, selbst wenn ihre eigene Familie, Freunde und Kollegen durch die Impfstoffe verstümmelt oder getötet werden. Der globale Impfstoff-Holocaust findet direkt vor der Nase der Unwissenden statt, und dank der CIA-gesteuerten Erzählungen in den Medien und auf den Tech-Plattformen werden diejenigen, die nicht die geistige Fähigkeit besitzen, falsche Autoritäten zu hinterfragen, stattdessen davon in den Bann gezogen, und sie werden bald davon zerstört.

Erfahren Sie mehr im heutigen augenöffnenden Podcast und Interview mit Ed Dowd: