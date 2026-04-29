Der „gefühlt“ ungerecht verteilte Wohlstand

Egon W. Kreutzer

81 Prozent der Deutschen, so die ARD, halten den wirtschaftlichen Wohlstand in Deutschland für ungerecht verteilt.

Das ist das Ergebnis einer Stimmungsabfrage.

Die Datenerheber haben dabei mit drei objektiv kaum fassbaren Begriffen gespielt. Kein Wunder, dass das Ergebnis keinerlei Ansatzpunkte für konkrete Maßnahmen zur Aufhellung der Stimmung bietet. Wofür aber dann? Das soll hier herausgearbeitet werden.

1. Wohlstand

Was ist Wohlstand? Man könnte versuchen, eine Abgrenzung zu Armut zu finden. Ist aber „nicht arm“ zu sein, schon Wohlstand? Da werden viele, die knapp