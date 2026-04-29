Vital Burger: Was die EU Jacques Baud wirklich antut – und warum die Schweiz schweigt

Von Nicole Hammer, Wissensgeist.TV

Während die offizielle Schweiz schweigt, reist Vital Burger nach Brüssel – um Jacques Baud zu besuchen und um zu zeigen: Es gibt Menschen, die nicht schweigen.

Jacques Baud, ehemaliger Oberst der Schweizer Armee, ehemaliger Mitarbeiter des Schweizer Strategischen Nachrichtendienstes, NATO-Analyst und UNO-Berater, sitzt in Brüssel fest – sanktioniert von der Europäischen Union, ohne dass ihm eine strafbare Handlung nachgewiesen werden konnte.