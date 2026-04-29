Donald Trump erkennt die Grenzen des Jacksonismus an

Thierry Meyssan

Die Ereignisse entwickeln sich ungünstig. Gerade als Präsident Trump seinen Kulturkampf gegen die katholische Kirche startet, um den angelsächsischen und nicht den aztekischen Charakter seines Landes zu bekräftigen, erleidet er eine schwere Niederlage gegenüber dem Iran. Er muss feststellen, dass seine Art, Handelsangelegenheiten zu führen, die Diplomatie nicht ersetzen kann, zumindest nicht bei diesem Gesprächspartner. Und dass seine Jackson’sche Ideologie, die in innenpolitischen Fragen Wunder wirkt, keine Antwort auf strategische Probleme bietet. Donald Trump ist sich der Sackgasse bewusst, in der er sich befindet, und passt sich an. Er ändert seine Haltung von Grund auf.

Dieser Artikel ist eine Fortsetzung von: «Das Schisma zwischen dem Pentagon und dem Vatikan», 21. April 2026.

Am 21. und 22. Juni 2025 ordnete Präsident Donald Trump die Bombardierung iranischer Nuklearanlagen an (Operation „Midnight Hammer“). Offiziell ging es darum, jegliche Fähigkeit zur Herstellung einer Atombombe zu zerstören. Inoffiziell zielte diese Operation vor allem darauf ab, Israel einen Vorwand für den Einsatz einer Atombombe