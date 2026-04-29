Keine Bomben mehr für den Iran, stattdessen Wirtschaftskrieg?

Larry C. Johnson

Trump versammelte am Montagnachmittag in Washington sein nationales Sicherheitsteam, um zu entscheiden, wie auf die jüngste Botschaft Irans reagiert werden soll, die über Pakistan übermittelt wurde – sprich: Beendet die Blockade, dann sprechen wir über andere Themen. Das Wall Street Journal berichtet, dass Trump sich für einen Wirtschaftskrieg gegen den Iran entschied, da dieser weniger Risiko berge, anstatt die Bombardierungen wieder aufzunehmen oder zu versuchen, aus dem Konflikt auszusteigen. Das ist die gute Nachricht. Allerdings wies Präsident Trump auch Mitarbeiter des Weißen Hauses an, sich auf eine verlängerte Blockade gegen den Iran vorzubereiten.

Bevor ich erkläre, warum dies eine törichte, nicht umsetzbare Politik ist, die scheitern wird, schauen wir uns an, was Finanzminister Scott Bessent zu sagen hatte:

„Das Finanzministerium hat im Rahmen von Economic Fury Irans internationale Schattenbankinfrastruktur, den Zugang zu Kryptowährungen, die Schattenflotte, Waffenbeschaffungsnetzwerke, die Finanzierung terroristischer Stellvertreter in der Region sowie unabhängige chinesische ‚Teekannen‘-Raffinerien ins Visier genommen, die Irans Ölhandel unterstützen. Diese Maßnahmen haben Einnahmen in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar gestört, die zur Finanzierung von Terrorismus verwendet worden wären.

Im Rahmen von Präsident Trumps Kampagne des maximalen Drucks hat sich die Inflation in Teheran verdoppelt und seine Währung ist rapide abgewertet.

Die Insel Kharg, Irans wichtigstes Ölexportterminal, nähert sich bald ihrer Speicherkapazität, was das Regime dazu zwingen wird, die Ölproduktion zu reduzieren, was zu zusätzlichen Einnahmeverlusten von etwa 170 Millionen Dollar pro Tag führen wird und dauerhafte Schäden an Irans Ölinfrastruktur verursacht. Das Finanzministerium wird weiterhin maximalen Druck ausüben, und jede Person, jedes Schiff oder jede Einheit, die illegale Ströme nach Teheran erleichtert, riskiert, US-Sanktionen ausgesetzt zu werden.“

Trotz der US-Blockade füllt Iran weiterhin Öltanker, die den Persischen Golf verlassen. Iran hat weiterhin Öl auf Tanker verladen, selbst während die USA ihre Ausfahrt blockieren. Da keine großen Mengen eindeutig die Blockade umgehen, füllt das geladene Rohöl größtenteils Tanker, die Iran in der Region zur Verfügung stehen. Mindestens zwei voll beladene iranische Tanker – die Hero II und die Hedy – verließen am 20. April den Persischen Golf und passierten die US-Blockade, als Teil einer Flotte, die rund 9 Millionen Barrel Öl auf den Markt gebracht hat. Die meisten Tanker, die iranisches Öl transportieren, fahren routinemäßig mit ausgeschalteten automatischen Positionssignalen.

Seit Beginn des Konflikts haben mindestens 52 „Geisterflotten“-Tanker, beladen mit iranischem Öl, den Persischen Golf verlassen – einige mit aktivem Signal, andere im Verborgenen. Diese Tanker sind auf dem Weg nach Malaysia, um dort Umladungen von Schiff zu Schiff mit anderen, nach China fahrenden Schiffen durchzuführen.

Hier liegt das Problem für die USA bei dem Versuch, eine Blockade durchzusetzen: Wenn die USA ein iranisches Schiff stoppen und die Kontrolle darüber übernehmen, muss die US-Marine ein Schiff abstellen, um es zu einem von den USA kontrollierten Ort zu begleiten. Die USA verfügen nicht über genügend Kriegsschiffe, um eine solche Mission in großem Maßstab durchzuführen. Alles, was Iran tun muss, ist, 20 Tanker gleichzeitig zu beladen und aufs Meer zu schicken. Die USA können vielleicht zwei oder drei stoppen, aber der Rest wird die Blockade durchbrechen und seine jeweiligen Ziele erreichen.

Was ist mit Importen für den Iran? Laut der Nachrichtenagentur Fars hat Pakistan sechs Korridore mit dem Iran eröffnet, um die US-Blockade zu umgehen. Mehr als 3.000 Container für den Iran werden auf dem Landweg transportiert.

Ironischerweise, obwohl es Iran ist, der die Straße von Hormus faktisch geschlossen hat, nimmt das Prahlen der USA mit ihrer Blockade der Meerenge Iran die Hauptverantwortung, während der Rest der Welt beginnt, unter einer massiven wirtschaftlichen Schrumpfung infolge der Schließung der Straße zu leiden.

Anstatt den Zorn der Länder zu ernten, denen Öl und LNG aus dem Persischen Golf vorenthalten werden, wird Iran sich dringend benötigte Unterstützung sichern, indem es Schiffen, die in befreundete Länder unterwegs sind, erlaubt, die Straße in einer Anzahl zu passieren, die es der US-Marine unmöglich macht, sie aufzuhalten.

Wenn mein Freund – Alex von Reporterfy – recht hat, wird die Weltwirtschaft vor erheblichen Gegenwinden stehen, die schädlicher sein werden als die Wirtschaftskrise von 2008. Zu diesem Zeitpunkt werden die USA unter starkem Druck stehen, die Blockade zu beenden, die eher symbolisch als substanziell ist, und die Verhandlungen mit dem Iran wieder aufzunehmen. Iran seinerseits wird nicht um Erleichterung bitten … Iran hat die volle Unterstützung, einschließlich wirtschaftlicher Hilfe, von Russland und China. Scott Bessent täuscht sich selbst und führt Trump in die Irre, wenn er darauf besteht, dass seine Version des Wirtschaftskriegs Iran, Russland und China dazu zwingen wird, vor Washington in die Knie zu gehen. Das wird nicht passieren.