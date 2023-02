Der geheime Plan aus dem Jahr 1989, jeden Mann, jede Frau und jedes Kind mit einem Mikrochip zu versehen

In einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 1989 wurde beschrieben, dass uns allen Mikrochips eingepflanzt werden, um uns mit einem Hauptcomputer zu verbinden. „Pläne für ein solches System sind bereits im Gange“, hieß es in dem Artikel, der vor über 30 Jahren geschrieben wurde. „Quellen sagen, dass die winzigen Sender schmerzlos … in Menschen injiziert werden können, ohne dass sie es durch ein landesweites Impfprogramm überhaupt merken.“

Auf Seite 444 von Milton William Coopers Buch „Behold a Pale Horse“ (1990/91) findet sich ein Bild eines Zeitungsartikels vom 1. August 1989. Obwohl aus dem Bild in Coopers Buch nicht hervorgeht, in welcher Zeitung oder Zeitschrift der Artikel erschienen ist, soll er von The Sun veröffentlicht worden sein. Es ist nicht klar, in welcher Ausgabe von The Sun – im Vereinigten Königreich, in den USA oder in Australien – er erschienen ist, und es scheint keine einfache Möglichkeit zu geben, dies zu überprüfen, wie DIESE Bemühungen, den Ursprung des Artikels im Jahr 2009 zu finden, zeigen.

Sie können das Bild des Artikels in einer digitalisierten Kopie von Coopers Buch im Internet Archive HIER ansehen. Nachstehend finden Sie den Text des Artikels.

DER GROSSE BRUDER KOMMT! Aufgedeckt: Geheimer Plan, jeden Mann, jede Frau und jedes Kind zu überwachen

Von Joe Frick, 1. August 1989

Mit codierten Mikrochips, die jeder Person im Lande eingepflanzt werden, wären wir alle mit einem Hauptcomputer verbunden, der jeden jederzeit aufspüren könnte, und die Pläne für ein solches System sind bereits im Gange, ob es Ihnen gefällt oder nicht!

Das geheime System wird von hohen Regierungsvertretern als Dienst zum Schutz der Bevölkerung angepriesen, aber einige Insider, die sich dagegen aussprechen, sagen, dass es nur eine weitere Möglichkeit für Big Brother ist, seine Untertanen zu kontrollieren.

Sender

„Hochrangige Agenten der nationalen Sicherheit versuchen, Quellen in der Bush-Regierung davon zu überzeugen, mit dem Projekt zu beginnen, bei dem jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind ein winziger Sender eingepflanzt wird“, behauptet Davis Milerand, ein Kritiker staatlicher Eingriffe, der nach eigenen Angaben durchgesickerte Informationen aus Insiderquellen erhalten hat.

„Sie versuchen zu sagen, dass dies eine gute Möglichkeit für die Behörden sein wird, vermisste Personen und Kinder sowie Kriminelle und Spione schnell aufzuspüren.

Injektionen

„Aber mit der erstaunlichen Technologie von heute könnte alles über Sie in einem winzigen Mikrochip enthalten sein, der mit einem Regierungscomputer verbunden wäre.

„Jede Regierungsbehörde wird jederzeit wissen, was eine Person getan hat und gerade tut.“

Anderen Quellen zufolge können die winzigen Sender im Rahmen eines landesweiten Impfprogramms mit einer winzigen Pistole schmerzlos in Menschen injiziert werden, ohne dass diese es merken.

„Alles, was die Regierung tun müsste, wäre, sich so etwas wie einen Impfstoff gegen die Schweinegrippe auszudenken“, sagt Milerand.

„Stellen Sie sich vor, man würde sagen, es gäbe einen Impfstoff gegen AIDS. Die Menschen würden in Scharen zu den Impfungen eilen.

„Die Ärzte selbst wissen vielleicht nicht einmal, was sie injizieren. Man könnte ihnen sagen, dass die Mikrochips genetische Implantate sind, die den Körper so umprogrammieren, dass er Krankheiten bekämpft.

Er fügt hinzu: „Das Programm würde alle Mitarbeiter von Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden verpflichten, sich den Injektionen zu unterziehen“.

„Es wäre nur eine Frage der Zeit, bis jeder mit einem Mikrochip implantiert und damit ein Sklave der Regierung wäre.“