Die gute Nachricht: Die Sterblichkeitsrate ist inzwischen weit unter den Normalwert gesunken. Die schlechte Nachricht: nur in Bulgarien.

Alex Berenson

Eine wahre Geschichte. Es gibt keine Punkte, wenn Sie erraten, welches Produkt Bulgarien kaum verwendet hat. Hier ein Tipp: mRNA-Covid-Impfstoffe.

Bulgarien ist gut im Zählen seiner Toten.

Das Nationale Statistische Institut des Landes stellt wöchentlich Todeszahlen zusammen und veröffentlicht sie einmal im Monat auf Englisch.

Sie erzählen eine Geschichte, die die Befürworter der mRNA-Impfung vielleicht nicht hören wollen.

In Bulgarien sind die Covid-Impfraten sehr niedrig, was wahrscheinlich daran liegt, dass die Bulgaren nach Generationen kommunistischer Misswirtschaft den staatlichen Versprechungen von Wunderheilungen zutiefst misstrauen.

Und Covid hat Bulgarien von Ende 2020 bis Anfang 2022 schwer getroffen. Die Epidemie wütete in ungesunden osteuropäischen Ländern mit mittlerem Einkommen, und in Bulgarien sind die Raten für Rauchen, Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen außergewöhnlich hoch. Die Covid-Todesrate war in Bulgarien mehr als doppelt so hoch wie in westeuropäischen Ländern wie Spanien, und die Gesamtsterblichkeitsrate war noch höher.

Doch jetzt ist die Epidemie vorbei. Und die Zahl der Todesfälle in Bulgarien sinkt – nicht nur auf den Normalwert, sondern deutlich darunter.

(Wöchentliche Todesfälle in Bulgarien in den vergangenen sechs Jahren: die rote Linie ist das Jahr 2023. Das zweite Diagramm zeigt, wie weit die Zahl der Todesfälle inzwischen unter den Normalwert gesunken ist. Sie sind selbst für Sommerverhältnisse niedrig.)

Um es klar zu sagen: Zu diesem Zeitpunkt ist die Gesamtüberschreitung der Todesrate in Bulgarien seit Beginn der Epidemie immer noch höher als in wohlhabenderen Ländern, die die mRNA-Impfungen verwendet haben.

Warum wird nicht über arme afrikanische Länder gesprochen, die die mRNA-Impfungen überhaupt nicht verwendet haben und in denen es fast keine Covid-Todesfälle gab?

Erstens ist die Bevölkerung afrikanischer Länder einfach zu jung, um aussagekräftige Vergleiche mit Europa anstellen zu können (und es gibt keine einwandfreien Todesfallstatistiken). Bulgarien ist demografisch gesehen ein sinnvollerer Vergleich.

Noch wichtiger ist jedoch, dass die jüngsten Trends in Bulgarien genau dem entsprechen, was Wissenschaftler und Demographen vorhersagten, als Covid im Jahr 2020 begann.

Das Coronavirus tötet fast ausschließlich sehr alte, ausgesprochen gebrechliche und sehr fettleibige Menschen. Viele der Todesfälle, die es verursacht hat, wären ohnehin innerhalb von Monaten oder höchstens ein oder zwei Jahren gestorben – ein Phänomen, das als „Vorzieheffekt“ bekannt ist.

Daher wurde erwartet, dass die Todesfälle nach dem Ende der Epidemie zurückgehen würden. So sagte Thomas Ryan, der Geschäftsführer der Service Corporation International, des größten gewinnorientierten Bestattungsunternehmens, im Februar 2022:

Im Laufe des Jahres erwarten wir, dass die Auswirkungen der COVID-Epidemie unwesentlich werden und dass der Vorzieheffekt in den Jahren 2020 und 2021 eine leicht negative Auswirkung auf das Bestattungsaufkommen und die Einnahmen aus den Friedhöfen für Bedürftige haben wird, wodurch die vierteljährlichen Vergleiche zunehmend schwieriger werden.

–

Stattdessen liegen die Todesfälle in Westeuropa, den Vereinigten Staaten und den asiatisch-pazifischen Ländern, die die mRNAs verwendet haben, weiterhin deutlich über dem Normalwert. Impfbefürworter haben versucht zu argumentieren, dass diese Todesfälle auf „long Covid“ und insbesondere auf die Nachwirkungen von Covid auf das Herz zurückzuführen sein müssen.

Aber Bulgarien litt unter mehreren schweren Wellen von Covid-Infektionen und hat eine überdurchschnittlich hohe Rate an Herz-Kreislauf-Erkrankungen:

Aufgrund der Schwere der Epidemie musste Bulgarien in den Jahren 2020 und 2021 auch harte Abriegelungen und erhebliche gesellschaftliche Störungen hinnehmen.

Mit anderen Worten: Alle Ausreden für die überhöhte Sterblichkeit, die Impfbefürworter vorbringen, um die zusätzlichen Todesfälle in Westeuropa zu erklären, gelten auch für Bulgarien. Doch irgendwie ist die Sterblichkeit in Bulgarien nicht nur auf den Normalwert zurückgegangen, sondern sogar gesunken.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann niemand wissen, wie lange der bulgarische Todesurlaub (okay, es ist eher ein Erholungsurlaub, viele Menschen sind noch dabei, ihren Schöpfer zu treffen) andauern wird.

Aber mit jeder weiteren Woche in diesem Winter, in der Bulgarien unter dem Normalwert liegende Todesfälle meldet, während es in den westeuropäischen Ländern heiß hergeht, werden die Bedenken über die mRNAs größer.