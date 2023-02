Wissenschaftler von Pfizer gibt zu, dass sie es wussten

Piloten von Southwest Airlines sterben sechsmal häufiger als normal, nachdem die Covid-Impfstoffe eingeführt wurden

Wir können nicht zulassen, dass Anthony Fauci und seine Kabale von pathologischen Lügnern und Mördern mit ihrer globalen Kriminalität davonkommen. Die Mainstream-Medien tun ihr Bestes, um die schrecklichen Auswirkungen der experimentellen Genveränderungsmedikamente von Covid zu verbergen, aber die Beweise für dieses globale Schneeballsystem kommen in Wellen an die Oberfläche.

Project Veritas ist zurück und nimmt Rache. Elon hat ihren gelöschten Twitter-Account wiederhergestellt, und sie haben Big Pharma mit verdoppeltem Nachdruck ins Visier genommen.

Aber Pfizer ins Visier zu nehmen, ist nichts Neues für Project Veritas. Sie werden sich erinnern, dass sie sich im Jahr 2021 kopfüber in die Debatte um das „Impf-Mandat“ gestürzt haben, indem sie ein zehnminütiges Video veröffentlichten, in dem Wissenschaftler von Pfizer die Vorteile der natürlichen Immunität anpriesen. Washington Times:

„Wenn jemand von Natur aus immun ist, z. B. weil er COVID bekommen hat, hat er wahrscheinlich bessere – nicht bessere, aber mehr Antikörper gegen das Virus“, sagt Herr Karl in den Aufnahmen mit versteckter Kamera. „Denn der Impfstoff ist, wie ich schon sagte, ein Protein, das sich nur auf der Außenseite befindet, also ein Antikörper gegen einen bestimmten Teil des Virus.“

Er fuhr fort: „Wenn Sie das Virus tatsächlich bekommen, werden Sie anfangen, Antikörper gegen mehrere Teile des Virus zu produzieren, und nicht nur gegen den äußeren Teil, sondern auch gegen den inneren Teil, das eigentliche Virus.“

Nun, Project Veritas ist wieder dabei, und dieses Mal haben sie eine Pfizer-Bombe mit versteckter Kamera eingefangen.

Ein Wissenschaftler namens Chris Croce gibt vor versteckter Kamera zu, dass es eine Verbindung zwischen dem Impfstoff und Herzmuskelentzündung gibt… und sie wissen es alle.

Der Pfizer-Wissenschaftler Chris Croce wusste, dass sein experimenteller mRNA-„Impfstoff“ die wahrscheinliche Ursache für die Myokarditis war.

Wird Big Pharma (und Fauci usw.) damit durchkommen oder werden diese Schurken die Gerechtigkeit erfahren, die sie verdienen?

Die Zeit wird es zeigen, aber eines ist sicher – das neue GOP-Haus hat eine Menge Arbeit vor sich. Und die Anhörungen im „Trey Gowdy-Stil“ der Vergangenheit – die zu nichts führten – werden nicht mehr ausreichen.

Wir müssen Informationen wie diese an unsere republikanischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus in Washington D.C. weiterleiten und von ihnen verlangen, dass sie eine ernsthafte unabhängige Untersuchung der Korruption und des vorsätzlichen Betrugs in Form der Covid-Erzählung einleiten, die von Fauci, der CDC und der pharmazeutischen Industrie in die Welt gesetzt wurde.

Kirsch berichtet, dass bei Southwest Airlines seit der Einführung der Covid-Spritzen im Durchschnitt ein Pilot pro Monat stirbt. Früher seien es ein oder zwei pro Jahr gewesen. Das kann nicht auf Covid zurückzuführen sein, da die überwiegende Mehrheit der Piloten die Impfungen erhalten hat.

Kirsch fuhr fort, dass die Zahl der Arbeitsunfähigkeiten bei Piloten zehnmal höher ist, seit sie die Covid-Impfung erhalten haben, und dass dies bei jeder Fluggesellschaft der Fall ist, nicht nur bei Southwest.

Apropos unerwarteter und plötzlicher Tod gesunder Erwachsener: Todd Starnes berichtet:

Ein langjähriger Mitarbeiter des Fox News Channel ist mehreren Berichten zufolge am Freitag im Alter von 47 Jahren „unerwartet gestorben“.

Alan Komissaroff, Senior Vice President of News & Politics von Fox News, der 1996 bei der Gründung des Senders anfing, erlitt vor fast zwei Wochen in seinem Haus einen Herzinfarkt, berichtet ein Freund der Familie.

„Am Sonntag, den 8. Januar, trainierte Alan zu Hause, als er nach oben kam und Rachael mitteilte, dass es ihm nicht gut ginge. Sie rief den Notruf, und während die Sanitäter ihn ins Krankenhaus brachten, blieb sein Herz stehen. Er fiel ins Koma und erlangte nie wieder das Bewusstsein“, schrieb Eileen Orihuela, die eine GoFundMe-Sammlung für die Familie organisiert hat.

Natürlich spricht niemand das Thema der Covid-Impfung an, die Herr Komissaroff höchstwahrscheinlich genommen hat, da Fox News (und jede andere große Nachrichtenorganisation) von ihren Mitarbeitern verlangt, dass sie die Spritze nehmen.

An dieser Stelle möchte ich die Leser auf eine meiner DVDs hinweisen, die drei Videos enthält, in denen die Wahrheit über die gefälschte Covid-Geschichte präsentiert wird und die von YouTube entfernt wurden.

Das erste Video wurde am 22. März 2020 gezeigt, also im ersten Monat der Covid-Scharade. Das zweite Video enthält zwei Clips: Der erste Clip wurde am 10. März 2019, ein Jahr vor Covid, und der zweite Clip am 3. Mai 2020 gesendet. Das dritte Video wurde am 11. April 2021 bereitgestellt.

Auch diese drei Videos befinden sich alle auf EINER DVD. Dies sind die Videos, die YouTube entfernt hat, was Ihnen sagt, dass dies die Videos sind, die den Nagel der Wahrheit zu hart treffen, als dass die marxistischen Zensoren bei YouTube damit umgehen könnten – und die für die Menschen am wichtigsten zu hören sind.

Und hier ist ein abschließender Bericht, der einen weiteren Aspekt der schädlichen Folgen der gefälschten Covid-Erzählung aufzeigt:

Eine aktuelle Studie, die die Auswirkungen der COVID-19-Sperren auf den Kirchenbesuch in den USA untersucht, hat ergeben, dass die Pandemie „zu einem allgemeinen Rückgang der religiösen Beteiligung geführt hat“, da etwa ein Drittel der Amerikaner nicht mehr an Gottesdiensten teilnimmt.

Die Studie mit dem Titel „Faith After the Pandemic: How COVID-19 Changed American Religion“ (Glaube nach der Pandemie: Wie COVID-19 die amerikanische Religion verändert hat) wurde vom Survey on American Life in Zusammenarbeit mit dem American Enterprise Institute durchgeführt.

Ein im September veröffentlichter Bericht des Pew Research Center und des General Social Survey stellte fest, dass eine sprunghaft ansteigende Zahl von Amerikanern das Christentum verlässt und Atheist, Agnostiker oder „nichts Bestimmtes“ wird.

Die Studie prognostiziert, dass, wenn die Zahl der Christen unter 30 Jahren, die ihren Glauben aufgeben, über das derzeitige Tempo hinaus ansteigt, die Anhänger der historisch dominierenden Religion in den USA bis 2045 zu einer Minderheit werden könnten. Quelle

Wie im ersten Bericht oben zitiert wurde:

Amen, Bruder! Amen!