Am Freitag wurde bekannt, dass das US-Militär ein Objekt von der Größe eines „Kleinwagens“ über Alaska in großer Höhe abgeschossen hat.

Einen Tag später, am Samstag, meldete die US-Luftraumüberwachungsbehörde Norad, dass sie ein nicht identifiziertes Objekt über Kanada verfolgt. Dieses Land sperrte daraufhin wegen einer Militäroperation den Luftraum über Yukon.

Kurze Zeit später gab Premierminister Trudeau bekannt, dass kanadische und US-amerikanische Kampfflugzeuge ein nicht identifiziertes Flugobjekt abgeschossen haben, das den Luftraum verletzt hatte.

Das abgestürzte Objekt sei „unrechtmäßig in den kanadischen Luftraum eingedrungen“, so Verteidigungsministerin Anita Anand.

Auch über dem US-Bundesstaat Montana wurde ein Objekt entdeckt, teilte der Kongressabgeordnete Matt Rosendale mit. Norad schickte Kampfjets dorthin, aber sie fanden kein Objekt. Der Luftraum über Teilen von Montana und dem Michigansee wurde gesperrt. In Kanada wurde der Luftraum bei Tobermory in Ontario gesperrt.

Am Sonntag wurde in der Nähe von Rizhao in China ein nicht identifiziertes Flugobjekt entdeckt, berichtete die staatliche chinesische Zeitung Global Times. Die Zeitung fügte hinzu, dass die chinesischen Behörden Vorbereitungen getroffen hätten, um das UFO zum Absturz zu bringen.

Die uruguayische Luftwaffe untersucht eine Sichtung von „blinkenden Lichtern am Himmel“ über Termas de Almirón.

Einige Piloten, die mit dem Objekt über Alaska gestartet waren, sagten, es habe ihre Instrumente gestört. Die Piloten stellten außerdem fest, dass das Objekt offenbar kein Antriebssystem hatte und konnten sich nicht erklären, wie es in der Luft blieb.

„Andere Piloten sagten, dass sie, als sie das Objekt betrachteten, kein erkennbares Antriebssystem erkennen konnten und nicht wussten, wie es sich in dieser Höhe in der Luft halten konnte.

