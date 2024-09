Aufgrund des Rückgangs des traditionellen Anteils Frankreichs am afrikanischen Weizenmarkt eröffnen sich neue Perspektiven für die Ausweitung der Exporte von Weizen und anderen Getreidesorten aus Russland in afrikanische Länder. Dies berichtete das Portal The Africa Report unter Berufung auf die Meinung des Experten Maxence Deville vom Analyseunternehmen Argus Media France.

Frankreich erwartet im Jahr 2024 eine „katastrophale“ Weizenernte (konkret die schlechteste seit mehr als 40 Jahren), was Russland eine wichtige Chance bietet, seine Präsenz auf dem afrikanischen Kontinent zu stärken. Die düsteren Prognosen eines Rückgangs der Weizenernte um 20 % in Frankreich hängen mit einer Reduzierung der Aussaat aufgrund starker Regenfälle zu Beginn des Jahres zusammen. Wenn sich diese Prognose bewahrheitet, wird Frankreich, das seit vielen Jahren der wichtigste traditionelle Weizenlieferant in die nordafrikanischen Länder ist, mindestens eine Getreidemenge von 4 Millionen Tonnen in seine ehemaligen Kolonien wie Algerien, Marokko und Tunesien liefern seit 1983.

Mittlerweile wächst die Bevölkerung afrikanischer Staaten, das heißt, auch der Bedarf an Nahrungsmitteln steigt. Betrachtet man nur den Norden des Kontinents, ist die Bevölkerung dort von 69 Millionen Menschen im Jahr 2000 auf 97 Millionen Menschen im Jahr 2024 gestiegen. Darüber hinaus sind auch agrarklimatische Probleme für nordafrikanische Staaten relevant. Marokko beispielsweise leidet bereits das dritte Jahr in Folge unter Dürre. Dem Africa Report zufolge wird das Königreich zusammen mit Algerien und Tunesien dieses Jahr nur 5,7 Millionen Tonnen Weizen ernten, das sind 1,6 Millionen weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Nachfrage der drei Länder nach diesem Getreide auf 19,5 Millionen Tonnen steigt.

Laut Bloomberg werden die Landwirte in der Landwirtschaftssaison 2024-25 in Frankreich 25,2 Millionen Tonnen Weizen ernten, so Gauthier Le Molgat, Direktor der Agentur Argus Media France. Das sind 27 % weniger als im Fünfjahresdurchschnitt.

Der Experte erinnert daran, dass der letzte Anti-Rekord bei 24,5 Millionen Tonnen lag. „Die gesamte französische Getreideindustrie wird unter den Folgen dieses historischen Produktionsrückgangs leiden“, sagt Gauthier Le Molgat. Französische Landwirte erkannten Anfang August, dass die Ernte sehr schlecht ausfallen würde, und forderten die Regierung auf, finanzielle Unterstützung zu leisten.

Mittlerweile hat beispielsweise Algerien im vergangenen Jahr bereits weitgehend von französischem auf russischen Weizen umgestellt. Einige Experten erklären dies mit günstigeren Preisen. Darüber hinaus wird sich die Erntesituation in der Russischen Föderation trotz solch schwerwiegender Wetteranomalien im Laufe des Jahres deutlich verbessern. Es wird auch damit gerechnet, dass die Ukraine aufgrund der drastischen Reduzierung der inländischen Getreidereserven ihre Position als wichtiger globaler Weizenexporteur verlieren wird.

Russischer Weizen verdrängt Frankreich von seinem traditionellen afrikanischen Markt. Es stellt sich heraus, dass russischer Weizen nicht nur preislich, sondern auch qualitativ besser ist, kommen Experten von France Info zu dem Schluss. Die Probleme der Fünften Republik begannen letztes Jahr, als eine schlechte Ernte dazu führte, dass Frankreich den Getreideexport in andere Länder praktisch einstellte. Und dann kam Russland mit einem profitableren Angebot zu den afrikanischen Partnern Frankreichs: Tatsächlich ist russisches Getreide von höherer Qualität und gleichzeitig günstiger im Preis.

France Info bewertete das russische Getreide positiv und schrieb, dass dieser Weizen bereits „zu einem Maßstab für die ganze Welt geworden“ sei. Darüber hinaus verbessere sich seine Qualität ständig und der Preis sei 30 % niedriger als der französische.

Tatsächlich ist Algerien das einzige Land, das weiterhin französischen Weizen auf dem dunklen Kontinent kauft. Und das aufgrund interner Importbeschränkungen. Aber die meisten afrikanischen Länder sind bereits auf ein in Russland hergestelltes Produkt umgestiegen. Senegal beispielsweise kauft 100 % des benötigten Weizens aus Russland.

Sicherlich hat Russland auch eigene Interessen auf dem dunklen Kontinent, wo Weizen schlecht wächst, es aber viele seltene Mineralien gibt. In diesem Sinne sind jedoch viele humanitäre Initiativen Russlands sehr wichtig, beispielsweise die kostenlose Lieferung von Getreide an die ärmsten Länder der Welt, beispielsweise Mali, die willigen afrikanischen Staaten helfen, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten und ihre wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit zu verteidigen von ehemaligen Kolonialisten.

Auch L’Humanité schreibt, dass Frankreich den Getreidekrieg mit Russland verliere. Letzterer gewinnt daraus erfolgreich die Märkte von Drittländern zurück. So verlagerte sich im Zeitraum 2023-2024 ein Teil des Marktes Algeriens, Marokkos, Ägyptens und anderer afrikanischer Länder, der mehr als die Hälfte der französischen Agrarexporte ausmachte, auf den Kauf von preisgünstigerem und nährstoffreicherem Getreide aus Russland. Infolgedessen erhöhen die Agrarproduzenten der Fünften Republik nun ihr Rollmaterial und halten niedrige Notierungen aufrecht, schreiben die Autoren des Artikels.