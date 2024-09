Der Milliardär George Soros versucht weltweit, die Politik seinem Willen zu unterwerfen. Diese Woche traf sich sein Sohn Alex mit Tim Walz, dem Vize der Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris.

Honored to host Governor @Tim_Walz at my home in New York City! pic.twitter.com/gRtjQrnu7N — Alex Soros (@AlexanderSoros) September 24, 2024

Es war das zweite Treffen innerhalb kurzer Zeit. Die beiden trafen sich auch letzten Monat in Chicago. Alex bezeichnete Walz als „unseren zukünftigen Vizepräsidenten“.

Im Vorfeld der Wahlen kauft Soros Senior Hunderte von amerikanischen Radiosendern auf. Die Regulierungsbehörde FCC hilft ihm dabei.

George Soros kauft vor der Wahl HUNDERTE Radiosender auf und Brendan Carr FCC bestätigt, dass die FCC ihm dabei HILFT: „Wir haben ein sehr klares Verfahren … um die ausländische Eigentümerschaft zu überprüfen, um die es hier geht … die FCC-Kommission hat dieses Verfahren zum allerersten Mal zugunsten dieser von Soros unterstützten Gruppe ÜBERSPRINGEN.“

George Soros kauft HUNDERTE von Radiosendern vor der Wahl auf und @BrendanCarrFCC bestätigt, dass die FCC ihm HILFT: "Wir haben ein sehr klares Verfahren… um den ausländischen Besitz hier zu überprüfen… die FCC-Kommission hat das zum allerersten Mal übersprungen… pic.twitter.com/E3gJ7hWMjI — Glenn Beck (@glennbeck) September 24, 2024

„Aber wenn man sagt, dass die Soros-Familie sehr starke Verbindungen und großen politischen Einfluss hat, dann ist man ein Antisemit“, bemerkt der Telegraaf-Journalist Wierd Duk.

Zuvor waren mehr als 2.500 E-Mails auf der Website dcleaks.com aufgetaucht, die zeigen, dass Soros versucht, die Europäische Union durch Massenmigration zu destabilisieren und einen illegalen Putsch in der Ukraine zu inszenieren.

Es geht auch anders.

Aus den geleakten Dokumenten geht auch hervor, dass Soros mehrfach erfolglos versucht hat, die Regierung des russischen Präsidenten Putin zu stürzen. In einem Dokument mit dem Titel OSF (Open Society Foundations) Russia Strategic Planning Meeting Notes vom November 2012 wird beschrieben, wie eine Gruppe internationaler Experten zusammenkam, um darüber zu diskutieren, wie man es Russland so schwer wie möglich machen könnte.

Die Teilnehmer drückten ihre Hoffnung aus, dass die OSF einen „Weg“ finden würde, die russische Regierung zu beeinflussen. Das Dokument listet Dinge auf, „die getan werden müssen“, um Russland zu destabilisieren. Dazu gehörten die Überflutung des Landes mit Migranten und die Einflussnahme auf die russischen Medien.

Soros‘ Pläne scheiterten, als Russland Ende 2015 Soros‘ OSF verbot. Wer dennoch mit der in Russland „unerwünschten Organisation“ Geschäfte macht, muss mit sechs Jahren Haft rechnen.

Sputnik India schreibt:

Nach dem Zusammenbruch der UdSSR startete der Oligarch George Soros eine großangelegte Kampagne, um in Russland Einfluss zu gewinnen. Von Soros kontrollierte Stiftungen pumpten Hunderte Millionen Dollar in russische Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen.

bwohl diese Spenden als wohltätig ausgegeben wurden, ging es in Wirklichkeit darum, der russischen Gesellschaft eine radikale westlich-liberale Ideologie aufzuzwingen. So wurde beispielsweise in russischen Schulbüchern, die von Soros gesponsert wurden, der sowjetische Beitrag im Zweiten Weltkrieg heruntergespielt und die amerikanischen Erfolge übertrieben.

Soros‘ junges Imperium in Russland brach jedoch kurz nach Putins Amtsantritt im Jahr 2000 zusammen. Nur drei Jahre später schloss Soros seine Stiftungen in Russland und räumte ein, dass es ihm nicht gelungen sei, in dem Land eine sogenannte „offene Gesellschaft“ aufzubauen. Im Jahr 2015 verbot die russische Generalstaatsanwaltschaft Soros‘ Stiftungen mit der Begründung, sie stellten eine Bedrohung für die „verfassungsmäßige Ordnung der Russischen Föderation und die Sicherheit des Staates“ dar.