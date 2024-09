Moderne Sklaverei: Aufdeckung des globalistischen Betrugs

Von Tyler Durden

Verfasst von James Rickards über DailyReckoning.com,

Gestern hat die Fed getan, was ich vorhergesagt hatte, und die Zinssätze gesenkt. Der „Wendepunkt“ ist endlich gekommen und beendet den Zinserhöhungszyklus, der im März 2022 begann.

Ich werde in Zukunft noch viel mehr dazu sagen, aber heute möchte ich über die gefährlichen globalistischen Bedrohungen für unsere Freiheiten sprechen, denen wir derzeit ausgesetzt sind. Beginnen wir mit einer Frage:

Kennen Sie diese Abkürzungen: GBI, MMT, WTO? Wenn ja, dann verstehen Sie die neoliberalen globalistischen Bemühungen, souveräne Regierungen überflüssig zu machen und die Bevölkerung der entwickelten Welt in einer Art Sklaverei für Megakonzerne und seelenlose Vermögensverwalter effektiv auszubeuten.

Wenn nicht, haben Sie hier die Gelegenheit zu erfahren, wie die Welt funktioniert.

GBI steht für garantiertes Grundeinkommen. Es handelt sich um eine Art staatliche Sozialhilfe, bei der keine Fragen gestellt werden. Es ist eine Version des altrömischen Almosen im 21. Jahrhundert, bei dem Getreide kostenlos an arme Bürger verteilt wurde, um sie bei Laune zu halten.

Neben Getreide (später Brot) bot Rom kostenlose Spiele wie Gladiatorenkämpfe und Wagenrennen an. Diese Kombination veranlasste den römischen Dichter Juvenal, die römische Politik als „Brot und Spiele“ zu bezeichnen. Heute haben wir die NFL.

Die Idee hinter GBI ist, dass es nicht genug wertschöpfende Arbeit gibt, um die Bevölkerung zu beschäftigen. Aber wenn alle arbeitslos wären, gäbe es keinen Konsum und keine Wirtschaft.

Wir werden vielleicht immer Arbeitskräfte in Bars, Restaurants, in der Altenpflege, im Sanitärbereich und im Landschaftsbau brauchen, aber Computer und Roboter, die mit KI betrieben werden, werden bald in der Lage sein, fast alles andere zu erledigen, einschließlich Rechtsberatung, Buchhaltung und Schreiben. (Keine Sorge, ich schreibe das selbst. Ich bin kein Roboter).

Anstatt sich nach Arbeit umzusehen, würden Einzelpersonen einen monatlichen Scheck von der Regierung erhalten. Es gäbe keine Bedingungen für den Erhalt des Schecks. Wenn man zufällig einen Job hätte, würde man ihn trotzdem bekommen.

Kinder würden sie auch bekommen, die auf speziellen Konten gehalten würden, bis sie volljährig sind. Keine Einkommensanforderungen, keine Unter- oder Obergrenzen, nur ein Scheck. Die Idee ist natürlich, eine Abhängigkeit von der Regierung zu schaffen. In vielen Fällen würde der Scheck ausreichen, und die Menschen könnten einfach ihre Arbeit kündigen.

Mit dem Geld der Regierung kommen auch die Bedingungen der Regierung, darunter die Akzeptanz von Impfvorschriften, die Zensur von Social-Media-Konten und die Unterstützung der Regierungspartei bei Wahlen. Die meisten Menschen akzeptieren diese Bedingungen bereitwillig, wie wir während der Pandemie gesehen haben.

Es wird niemanden überraschen, dass der führende Befürworter der GBI Mark Zuckerberg ist, der Gründer von Facebook, der etwa 100 Milliarden Dollar schwer ist. Er wird den Scheck nicht brauchen. Er möchte nur, dass alle Menschen genauso abhängig von der staatlichen Stütze sind wie jetzt von Facebook und anderen sozialen Medien.

Zuckerberg ist einer der Unternehmensriesen, die von einer Bevölkerung profitieren, die von staatlichen Schecks abhängig ist.

Im Folgenden zeige ich Ihnen das globalistische Vorhaben, das Sie zu einem modernen Sklaven machen will. Lesen Sie weiter.

Der globalistische Betrug

Woher kommt all dieses Geld? Hier kommt die MMT ins Spiel. MMT steht für „Modern Monetary Theory“, obwohl sie nicht besonders modern ist (sie wurde erstmals in den 1920er Jahren in Deutschland vorgeschlagen), die Praktiker scheinen nicht viel über Geld zu wissen (sie betrachten es eher als Vermögenswert denn als Schuld) und es handelt sich nicht wirklich um eine Theorie (es ist eher eine Ideologie, die erst empirisch getestet werden kann, wenn der Crash kommt – dann scheitert sie). Wie auch immer. MMT ist in Washington, D.C., der letzte Schrei.

Die Idee hinter MMT ist, dass es keine Begrenzung für Staatsschulden gibt, solange die Schulden in derselben Währung gedruckt werden. Diese Bedingung gilt für die USA, aber nicht für Länder wie Argentinien, die Pesos drucken und Kredite in Dollar aufnehmen. Deshalb gerät Argentinien etwa alle 10 Jahre in die Zahlungsunfähigkeit.

Die USA müssen nicht in Zahlungsverzug geraten – wir können immer einfach so viel Geld drucken, wie wir brauchen, um die Schulden zu begleichen. Dieser Ansatz verschmilzt das US-Finanzministerium und die Federal Reserve effektiv zu einer einzigen Geldmaschine (obwohl es dafür keine gesetzliche Grundlage gibt).

Das Finanzministerium nimmt Kredite in Dollar auf, die Fed monetisiert die Schulden des Finanzministeriums mit gedrucktem Geld und hält die Anleihen bis zur Fälligkeit in ihrer Bilanz. Problem gelöst.

Mit unbegrenzter Kreditaufnahmekapazität kommt unbegrenzte Ausgabekapazität. (Das ist eine Möglichkeit, GBI zu finanzieren.) Wie lange kann das so weitergehen? Für immer, sagt die MMT-Fraktion, es sei denn, es kommt zu einer Inflation. In diesem Fall besteht ihre Lösung darin, die Inflation durch Steuererhöhungen zu bekämpfen. Können Sie mir folgen? Gut, denn es wird noch verrückter.

Die MMT behauptet, dass wir nicht einmal einen Markt für Staatsanleihen brauchen. Das Finanzministerium kann der Fed einfach Anweisungen per Telegramm geben, Geld an Raytheon, Lockheed Martin oder General Motors zu senden, und schon fließt das Geld. Der Anleihemarkt ist nur ein Gefallen für Investoren, damit sie ihr Geld irgendwo anlegen können. Wir brauchen ihn eigentlich nicht – die Fed kann das Geld einfach senden.

Stephanie Kelton, Professorin an der Stony Brook University und ehemalige Top-Beraterin von Bernie Sanders, ist die Lichtgestalt der MMT. Ich empfehle ihr Buch „The Deficit Myth“ (2020). Fast alles in dem Buch ist völlig falsch, aber ich empfehle es, damit die Leser sehen können, wie losgelöst die MMT wirklich ist.

Kelton kam auf ihre Ideen während eines Hausbesuchs bei Warren Mosler in St. Croix. Ich war ein Nachbar in der Nähe, als ich Anfang der 2000er Jahre in St. Croix lebte, und erinnere mich an seine lokalen Radiowerbungen, als er für den Kongress kandidierte. Mosler war ein erfolgreicher Hedgefonds-Manager bei Adams, Viner und Mosler und einer meiner Kunden, als ich Anleihenhändler bei Greenwich Capital Markets war.

Mosler bezahlte seine Kinder mit seinen eigenen Visitenkarten anstelle von Bargeld, wenn sie Hausarbeiten erledigten. Natürlich gingen ihm nie die Visitenkarten aus, weil er immer neue drucken lassen konnte. Aber seine Kinder saßen in der Klemme. Wenn sie ausgehen oder Geschenke kaufen wollten, mussten sie zu Daddy gehen und die Karten (Anleihen) gegen echtes Bargeld (gedrucktes Geld) einlösen.

Kelton fand diese Regelung charmant. Die Kinder waren im System der Visitenkarten gefangen und konnten sich nicht befreien, es sei denn, sie gingen zu Daddy (der Fed), um Geld zu bekommen. Mosler konnte weitere Bedingungen auferlegen, wie er wollte. Kelton dachte: Warum können Regierungen nicht dasselbe tun? Ihre Antwort: Sie können.

Was kann man daran nicht mögen? Unter MMT erhält man unbegrenzte Schulden (wenn man überhaupt welche will), unbegrenzte Ausgaben, unbegrenzte Schuldenquoten (hey, schaut euch Japan an. Sie liegen bei 300 %!) und man kann GBI, Sozialhilfe, Medicare für alle und alles andere anbieten. So sagt Kelton.

Folgendes fehlt jedoch: Wenn die Schuldenquote über 90 % steigt (die USA liegen derzeit bei 130 %), ist das Wachstum durch zusätzliche Ausgaben geringer als der ausgegebene Betrag. Dies bedeutet, dass die Schuldenquote weiter steigt und das Wachstum noch weiter verlangsamt wird. Man kann sich nicht aus einer Schuldenfalle herausleihen. Der Zusammenbruch des Dollars ist nicht die unmittelbarste Gefahr. Die unmittelbare Gefahr ist der Zusammenbruch des Wachstums.

Die Idee der MMT, die Inflation mit Steuererhöhungen zu bekämpfen, ist ebenfalls töricht. Die Inflation ist bereits eine versteckte Steuer; sie raubt Ihrem Geld genauso sicher die Kaufkraft wie das Finanzamt. Steuererhöhungen zur Bekämpfung der Inflation verdoppeln die Steuern. Wenn die Inflation sinkt, wird es keine „sanfte Landung“ geben.

Es wird eine harte Landung mit höherer Arbeitslosigkeit, langsamerem Wachstum (oder Rezession) und möglicher Deflation (die den realen Wert der Schulden erhöht und das ursprüngliche Problem verschlimmert). Ich vermute, dass Shelton in den späten 1970er Jahren nicht dabei war, als wir gleichzeitig eine hohe Inflation, eine hohe Arbeitslosigkeit und einen bröckelnden Dollar hatten.

Sheltons größter blinder Fleck (und er hat viele) ist die Vorstellung, dass das Währungssystem ein geschlossener Kreislauf ist und Investoren nirgendwo anders hingehen können. Das mag auf Moslers Kinder zutreffen (es sei denn, sie sind von zu Hause weggelaufen), aber auf den US-Dollar trifft es definitiv nicht zu.

Es mag sein, dass die Fed die kurzfristigen Zinssätze kontrollieren kann. Es mag sein, dass JPMorgan und Citi den Markt für Staatsanleihen stützen können. Aber niemand ist groß genug, um den Devisenmarkt mit einem täglichen Volumen von 7,5 Billionen US-Dollar zu kontrollieren (der noch viel größer ist, wenn man Derivate mit einbezieht).

Das US-Dollar-System ist kein geschlossener Kreislauf. Es gibt mehrere Auswege, darunter die Reduzierung der Bilanzen und der Kauf von Gold. Der Zusammenbruch des Dollars aufgrund der MMT wird sich zumindest anfangs nicht über den Anleihen- oder Aktienmarkt bemerkbar machen. Er wird sich auf dem Devisenmarkt bemerkbar machen.

Schließlich kommen wir zur Welthandelsorganisation (WTO). Die WTO schreibt die Meistbegünstigungsklausel vor, was bedeutet, dass man, wenn man einem Handelspartner niedrige Zölle anbietet, diese niedrigen Zölle auch jedem anderen Handelspartner anbieten muss, der der WTO angehört.

Die WTO überwacht auch die Verhandlungen über aufeinanderfolgende Runden von allgemeinen Zollsenkungen (die in den letzten Jahren nicht erfolgreich waren) und bietet ein Schiedsforum zur Beilegung von Handelsstreitigkeiten an, um eine Eskalation zu umfassenden Handelskriegen zu vermeiden. Die WTO kann gegen Länder, die gegen die Regeln verstoßen, Strafen und andere Maßnahmen verhängen.

China wurde 2001 in die WTO aufgenommen. Seit seinem Beitritt hat China wiederholt gegen die WTO-Regeln verstoßen, unter anderem durch staatliche Subventionen, Diebstahl geistigen Eigentums, Sklavenarbeit und Bilanzbetrug. Die USA sahen dies gelassen, da sie der Ansicht waren, dass China sich mit der Zeit modernisieren und „genau wie wir“ werden würde.

China hat sich modernisiert, ist aber kommunistischer denn je geworden. Die USA wurden zum Narren gehalten, die US-Industrie wurde ausgeplündert und Millionen von Arbeitsplätzen gingen verloren. Die Globalisten (Clinton, Bush, Larry Fink, Obama, Yellen) unterstützen diesen Betrug immer noch.

China lieferte die Sklavenarbeit, Fink das Geld und gemeinsam ging es los. Tatsächlich sind sie dadurch reich geworden. Die Nationalisten (Trump, J.D. Vance, Robert Lighthizer, Peter Navarro) wehren sich mit einigem Erfolg, aber das Ergebnis ist derzeit noch offen.

Die WTO ist ein Beispiel für das, was Globalisten als Einhüllung bezeichnen. Die Idee ist, dass nationale Regierungen keine Rolle spielen. Demokratie ist in Ordnung, aber für die Globalisten ist sie wirklich nicht so wichtig. Wichtig ist, dass alle globalen Mächte – demokratisch, kommunistisch, sozialistisch, kleptokratisch – nach denselben supranationalen Regeln spielen, die das System der Souveräne einhüllen.

Diese Regeln erfordern freien Handel, offene Grenzen und freien Kapitalfluss oder so nah wie möglich daran. Theoretisch ermöglicht dies die Preisfindung, niedrigere Kosten und höhere Kapitalrenditen. In der Realität führt dies zu Arbeitsplatzverlusten, geringerer Wettbewerbsfähigkeit und niedrigeren Löhnen, insbesondere für Amerikaner.

Wenn Trump gewinnt, werden er und seine Berater sich mit hohen Zöllen, einer Ausweitung der US-Produktion, US-Arbeitsplätzen mit höheren Löhnen und einer Verringerung der Schuldenquote durch höheres Wachstum aus der Umklammerung befreien. China mag darunter leiden, aber das ist ihr Problem. Amerika zuerst.

Das ist also der globalistische Plan. GBI wird jeden zum Wohlfahrtssklaven machen. MMT wird jeden zum Schuldensklaven machen. Die WTO wird jeden zum Lohnsklaven machen. Die Super-Kapitalisten werden noch reicher und die Politiker werden sich ihren Anteil sichern.

Dieses System wird sich durchsetzen, es sei denn, Trump und das MAGA-Team, das er zusammengestellt hat, gewinnen die Wahl am 5. November. Bis dahin sollten Investoren ihre Wetten mit Bargeld, Gold und einem reduzierten Aktienengagement absichern.

Das ist die beste Strategie, bis das Entwarnungssignal ertönt.