Hervorragende Rede von Dr. Makary: Verdopplung von Bauchspeicheldrüsenkrebs: Warum fragt niemand nach den Ursachen?

„Ich bin in gastrointestinaler Chirurgie ausgebildet. Meine Gruppe an der Johns Hopkins University führt mehr Operationen bei Bauchspeicheldrüsenkrebs durch als jedes andere Krankenhaus in den USA. Aber in den letzten 20 Jahren hat niemand einmal gefragt, warum hat sich Bauchspeicheldrüsenkrebs in diesen 20 Jahren verdoppelt? Wer arbeitet daran? Wer untersucht das?

Excellent speech by dr. Marty Makary:

"I'm trained in gastrointestinal surgery. My group at Johns Hopkins does more pancreatic cancer surgery than any hospital in the United States. But at no point in the last 20 years has anyone stopped to ask, why has pancreatic cancer doubled…

Wir sind in unserem Gesundheitssystem so beschäftigt mit Abrechnungen, Kodierungen und dem Bezahlen untereinander. Jeder Beteiligte hat eine riesige Lobby in Washington D.C., und jeder verdient eine Menge Geld – außer einem Beteiligten: dem amerikanischen Bürger. Sie finanzieren diese gigantischen Gesundheitskosten durch die Abzüge von ihrem Gehalt für die Krankenversicherung und die Medicare-Steuer, während wir diesen Weg der Abrechnung, Kodierung und Medikation weitergehen.

Und können wir mal ehrlich sein? Wir haben unsere Lebensmittelversorgung vergiftet, hochgradig süchtig machende Chemikalien in unsere Nahrung eingebaut. Wir besprühen sie mit Pestiziden, die Schädlinge töten. Was glauben Sie, was diese Chemikalien mit unserer Darmschleimhaut und unserem Mikrobiom machen? Und dann kommen die Menschen krank ins Krankenhaus. Der Magen-Darm-Trakt reagiert. Es ist kein akuter Entzündungssturm, sondern eine niedriggradige chronische Entzündung. Diese Entzündung lässt die Menschen krank fühlen, und sie durchdringt und fördert so viele unserer chronischen Krankheiten, die wir vor einem halben Jahrhundert nicht gesehen haben.

Wer arbeitet daran? Wer untersucht das? Wer spricht darüber? Unser Gesundheitssystem spielt auf der Rückseite ein Spiel „Whack-a-Mole“, anstatt über die Ursachen unserer Epidemie chronischer Krankheiten zu sprechen. Manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir sind so beschäftigt mit diesen kurzen Besuchen, Abrechnungen und Kodierungen. Wir haben den Ärzten einen schrecklichen Dienst erwiesen. Wir haben ihnen gesagt: „Kopf runter, konzentriert euch auf Abrechnung und Kodierung. Wir bewerten euch nach der Menge eurer Patienten.“ Und gut gemacht, ihr habt einen guten Job gemacht. Wir haben all diese Zahlen, um es zu beweisen.

Aber das Land wird kränker. Wir können diesen Weg nicht weitergehen. Wir haben die am meisten medikamentös behandelte, kränkste Bevölkerung der Welt. Und niemand spricht über die Ursachen. Die Pima-Indianer sind das perfekte Beispiel. Hier haben wir eine Gruppe, bei der die Adipositas- und Diabetesrate weniger als 1 % betrug. Die Flüsse in New Mexico und Arizona, die ihr Land versorgten, wurden von Viehzüchtern und Siedlern umgeleitet, und das Land und der Boden wurden zerstört. Die Regierung erkannte diese große Ungerechtigkeit an und begann, kostenlose Nahrungsmittel zu schicken. Aber es war kein Bio-Grünkohl und kein Obst und Gemüse, sondern verarbeitete und ungesunde Lebensmittel. Sofort entwickelten die Pima-Indianer eine Adipositas- und Diabetesrate von 90 %. Und was hat die US-Regierung getan? Was hat unser Gesundheitssystem getan? Das NIH schickt seine Forscher, um das Blut der Pima-Indianer zu entnehmen und nach einem Gen zu suchen, das sie für Adipositas und Diabetes prädisponiert. Was tun unsere Anführer?

Das H im NIH sollte für Gesundheit stehen. Wo investieren sie ihr Geld in Nahrungsmittel als Medizin und in die Untersuchung der östrogenbindenden Eigenschaften von Pestiziden, die unsere Fruchtbarkeitsraten senken? Sie finanzieren Forschungen in Wuhan, China, und sie finanzieren die Forschung zu einem neuen Ernährungskompass, um die Fehlinformationen zu ersetzen, die sie mit der Ernährungspyramide verbreitet haben – die uns gesagt hat, dass Lucky Charms gesünder sind als Steak. Jemand muss aufstehen und etwas sagen.

Vielleicht müssen wir über Schulessensprogramme sprechen und nicht nur jedes Kind mit Adipositas-Medikamenten wie Ozempic behandeln. Vielleicht müssen wir darüber sprechen, Diabetes mit Kochkursen zu behandeln und nicht einfach nur Insulin an alle zu verteilen. Vielleicht müssen wir über Umwelteinflüsse sprechen, die Krebs verursachen, und nicht nur über die Chemotherapie, die ihn behandelt. Wir müssen über Nahrungsmittel als Medizin sprechen und diese Bereiche erforschen. 20 % der Kinder in unserem Land nehmen Medikamente ein. Und wie Sie gehört haben, sind die Hälfte von ihnen fettleibig oder übergewichtig. Sind sie ungehorsamer als Kinder in Japan, oder haben wir die Lebensmittelversorgung vergiftet? Ist dies eine Epidemie chronischer Krankheiten, die eine direkte Folge dessen ist, was Erwachsene den Kindern angetan haben?

Wir geben gerne den Menschen die Schuld für ihre Krankheiten, aber vielleicht müssen wir nach innen schauen. Wir sehen all diese glänzenden Objekte, die uns hingeworfen werden. Politiker reden darüber, oh, wir haben einen neuen Gesundheitsvorschlag. Medicare kann jetzt die Preise von zehn Generika verhandeln. Lassen Sie sich nicht täuschen. Dies sind Dinge am Rande. Das heißt nicht, dass sie keine Berechtigung haben, aber die vorgeschlagenen Einsparungen im ersten Jahr betragen laut ihren eigenen Angaben sechs Milliarden Dollar. In einer 4,5-Billionen-Dollar-Wirtschaft, die im kommerziellen Sektor um 8 % pro Jahr wächst, bedeutet das ein Wachstum um 200 Milliarden Dollar. Wir sparen sechs Milliarden Dollar. Der beste Weg, die Medikamentenkosten in den USA zu senken, ist, Medikamente, die wir nicht brauchen, nicht mehr einzunehmen.“