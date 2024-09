Wolf: COVID-Impfstoffe verursachen laut Pfizer-Papieren gezielte Schädigung der Fortpflanzung.

“Ich wollte lange Zeit glauben, dass es [die COVID-Injektionen] kein Bevölkerungsreduktionsprogramm war, aber letztlich haben mich die Beweise in den Pfizer-Dokumenten davon überzeugt, dass es genau das ist.”

Dr. Naomi Wolf, CEO von DailyClout, Autorin und Professorin, beschreibt, wie die Pfizer-Dokumente, die im Zusammenhang mit den COVID-Injektions-“klinischen Studien” unter gerichtlicher Anordnung veröffentlicht wurden, sowie die dazugehörige medizinische Literatur auf ein Bestreben hinweisen, ein “Bevölkerungsreduktionsprogramm” durch die Impfungen umzusetzen. Wolf, die ein Buch mit dem Titel The Pfizer Papers herausgegeben hat, in dem diese Dokumente ausführlich analysiert werden, erklärt, dass die COVID-Injektionen als “das größte Verbrechen gegen die Menschheit in der aufgezeichneten Geschichte” anzusehen seien.

“Die Pfizer-Dokumente… haben einen spezifischen Fokus auf die Zerstörung der Fortpflanzung”, sagt Wolf. “Ich wollte lange Zeit glauben, dass es kein Bevölkerungsreduktionsprogramm war, aber letztlich haben mich die Beweise in den Pfizer-Dokumenten davon überzeugt, dass es genau das ist.”

“Sie wussten, dass sie die Eierstöcke der Frauen mit Lipid-Nanopartikeln blockierten”, fügt Wolf hinzu. “Sie wussten, dass die Lipid-Nanopartikel die Plazenta durchdrangen. Sie stellten fest, dass der Tod der Föten auf die ‘mütterliche Exposition’, Zitat, gegenüber dem Impfstoff zurückzuführen war.”

Die Autorin und CEO fügt hinzu, dass “geimpfte Frauen, die ihre Babys stillten, die Babys krank machten,” und bezeichnet dieses Experiment als “Mengele-Wissenschaft.”

Teilabschrift des Clips:

„Ich bin nicht ausführlich auf die Schlagzeilen aus den Pfizer-Dokumenten eingegangen, aber ich denke, die Menschen können das Buch dazu lesen. Was ich allerdings sagen möchte, ist, dass dies leider das größte Verbrechen gegen die Menschheit in der aufgezeichneten Geschichte darstellt. Die Pfizer-Dokumente konzentrieren sich gezielt auf die Zerstörung der Fortpflanzung. Aus diesem Grund wollte ich lange Zeit nicht glauben, dass es sich um ein Bevölkerungsreduktionsprogramm handelt. Doch letztlich haben mich die Beweise in diesen Dokumenten genau davon überzeugt. Pfizer wusste, dass die Eierstöcke von Frauen durch Lipid-Nanopartikel blockiert wurden. Sie wussten auch, dass diese Nanopartikel die Plazenta durchdringen. Sie stellten fest, dass der Tod der Föten auf die sogenannte ‘mütterliche Exposition’ gegenüber dem Impfstoff zurückzuführen war.”

“Sie wussten, dass geimpfte Frauen, die ihre Babys stillten, die Babys krank machten. Es gibt Diagramme. Deshalb sage ich Mengele-Wissenschaft. Es gibt einfach Diagramme, die zeigen, dass Tausende Babys erbrechen. Tausende Babys haben Ödeme, also geschwollenes Gewebe. Tausende Babys haben Krampfanfälle. Ein Baby starb an multiplem Organversagen, weil es von geimpften Müttern gestillt wurde. Und bis heute, da bin ich mir sicher, in den Niederlanden, überall in Europa, auf der ganzen Welt, sagt niemand den geimpften Müttern, dass sie das Leben ihrer Babys riskieren können, indem sie sie stillen. Aber Pfizer wusste es.

“In einem Abschnitt der Pfizer-Dokumente wird eine über 80-prozentige Rate von spontanen Abtreibungen oder Fehlgeburten verzeichnet. Pfizer weiß, dass im Sperma von geimpften Männern etwas enthalten ist, das möglicherweise für Frauen oder Föten gefährlich ist, denn sie warnen geimpfte Männer davor, mit Frauen im gebärfähigen Alter Geschlechtsverkehr zu haben. Und wenn sie es tun, sollten sie zwei verlässliche Verhütungsmethoden verwenden. Sie wussten, dass die Injektion nicht an der Injektionsstelle bleibt, sondern sich innerhalb von 48 Stunden im ganzen Körper verteilt. Sie sammelt sich in den Nebennieren, der Milz, dem lymphatischen System, der Leber, überquert die Blut-Hirn-Schranke, was viele Gehirnschäden verursacht, die man jetzt sieht, und sammelt sich in den Eierstöcken an. Sie wussten, dass sie die Herzen von Minderjährigen schädigte, und unsere Anwälte haben FOIA-Dokumente (Freedom of Information Act) vom Weißen Haus erhalten, die zeigen, dass im April 2021 hektisch versucht wurde, dies zu vertuschen. Aber sie machten im Sommer und im darauffolgenden Jahr weiter und propagierten Eltern, ihre Minderjährigen impfen zu lassen, obwohl sie wussten, dass sie sie verletzten oder töteten.”

Hier sind drei Studien, die Wolfs Behauptungen über die Bioverteilung des Inhalts der COVID-Injektion im gesamten Körper (und insbesondere in den Eierstöcken) stützen.

Link zum Bericht von Pfizer nach der Zulassung, der zeigt, dass die Injektionen „spontane Fehlgeburten“, „Todesfälle beim Fötus“ und „Fälle beim Stillen von Babys“ verursachten:

Komplettes Video: