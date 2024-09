Dr. Patrick Moore: Ohne fossile Brennstoffe droht der Zusammenbruch der Zivilisation!

Dr. Patrick Moore, Mitbegründer von Greenpeace:

„Im Grunde wäre es das Ende der Zivilisation, wenn 85 % der Weltenergie – und auch der US-Energie – in Form von Kohle, Öl und Erdgas in den nächsten etwa 10 Jahren wegfallen würden. Wir haben keine alternativen Energien, die diese schnell ersetzen könnten. Auch wenn wir einen Crashkurs im Bau von Atomreaktoren starten würden, könnten diese nur den Strombedarf decken.

Doch das wird nicht passieren, da die Grünen gegen Atomkraft sind. Sie lehnen sogar Wasserkraftwerke ab, obwohl diese erneuerbare Energie liefern. Das bedeutet, sie sind im Grunde gegen 98,5 % des Stroms, den wir verbrauchen, und fast 100 % der Energie, die für Fahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge benötigt wird.

Kürzlich habe ich auf 𝕏 eine enorme Resonanz erhalten – über drei Millionen Impressionen –, als ich sagte: Es gibt keinen Plan, wie acht Milliarden Menschen ohne fossile Brennstoffe ernährt werden sollen oder wie die Lebensmittel in die Städte gebracht werden, wo sie gebraucht werden. Dafür braucht es große Lkws, und es wird zeitnah keine Elektro-Lkws geben, die 40 Tonnen Lebensmittel zu den Supermärkten transportieren können. Die Menschen in den Städten glauben vielleicht, ihre Lebensmittel kommen aus dem Supermarkt, aber in Wirklichkeit stammen sie von Bauernhöfen auf dem Land. Wenn fossile Brennstoffe verboten würden, würde die landwirtschaftliche Produktion schnell zusammenbrechen, da Traktoren und andere landwirtschaftliche Maschinen Treibstoff benötigen. Wie sollen dann Lebensmittel nach New York oder Manhattan gebracht werden? Das ist unmöglich. Die Menschen würden anfangen zu hungern, und diese Krise würde sich wie eine Fäulnis von den städtischen Zentren über das ganze Land ausbreiten, wodurch die Hälfte der Bevölkerung in kurzer Zeit sterben könnte.

Wenn dies ein globales Problem wäre, würden alle Bäume auf diesem Planeten abgeholzt, da fossile Brennstoffe der einzige Brennstoff wären, der zum Heizen und Kochen übrig bliebe, ähnlich wie in alten Zeiten, als es viel weniger Menschen auf der Erde gab. Dieser eine Punkt allein, ganz zu schweigen von der Idee, Flugzeuge und Fahrzeuge, die fossile Brennstoffe verwenden, zu verbieten, zeigt den Wahnsinn solcher Vorschläge.

Angenommen, das Pariser Abkommen würde weltweit umgesetzt und alle Länder würden fossile Brennstoffe verbieten – es würde kein einziger Baum auf diesem Planeten übrig bleiben, weil das dann der einzige Brennstoff wäre, den wir verwenden könnten.“