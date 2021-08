Der giftige mRNA-Impfstoff: Medizinischer Kunstfehler oder „Genozid in Zeitlupe“?

Von Peter Koenig: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Co-Autor des Buches von Cynthia McKinney „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020). Peter Koenig ist Research Associate des Centre for Research on Globalization.

Das British Medical Journal [BMJ] meldet, dass die FDA den Impfstoff von Pfizer ohne öffentliche Diskussion der Daten vollständig zulassen wird:

„Befürworter der Transparenz haben die Entscheidung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) kritisiert, keine formelle Sitzung des beratenden Ausschusses abzuhalten, um den Antrag von Pfizer auf vollständige Zulassung seines Impfstoffs COVID-19 zu diskutieren.“

Die ursprüngliche Abmachung war, vor der Zulassung der experimentellen mRNA-Gentherapie, die fälschlicherweise als Impfstoff bezeichnet wird, eine öffentliche Diskussion zu führen, bevor diese Impfung vollständig als Impfstoff zugelassen wird.

Die Zulassung des mRNA-Giftes von Pfizer ist ein perfekter Präzedenzfall für die Zulassung aller anderen mRNA-Gifttränke – damit ist der Versuch der Reduzierung menschlichen Lebens („Entvölkerung“) auf der Erde offiziell – die Eugeniker haben das Rennen offiziell gewonnen.

Obwohl dies vorhersehbar war, bestand die Hoffnung, dass sich Gegenstimmen und echte Wissenschaft, wie sie von Hunderten und Tausenden von Wissenschaftlern vertreten wird, durchsetzen könnten.

Bis jetzt ist diese teuflische Agenda überwältigend. Sie überrollt das gesamte UN-System, alle 193 UN-Mitgliedsländer und vor allem die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die UN-Einheit, von der die Menschen hoffen und darauf vertrauen, dass sie ihre Interessen verteidigt.

Falsch: Die WHO wurde nie geschaffen, um die Gesundheitsinteressen der Menschen zu vertreten. Sie war von Anfang an, seit ihrer Gründung 1948, ein Instrument zur Kontrolle der Menschen aus einer eugenistischen Perspektive, denn die Gründung der WHO war eine Idee der Rockefellers. Die Rockefellers und Gates gehören zu den weltweit führenden Protagonisten der Entvölkerung.

Ebenso wurde die WHO von Anfang an nicht als Organisation zur „Vorbeugung“ gegründet, sondern als „kurative“ Einrichtung, d. h. sie fördert Arzneimittel zur Heilung kranker Menschen, anstatt zu verhindern, dass Menschen krank werden. Das heilende Mittel, die Pharmazeutika, basieren auf Petrochemikalien, die die traditionelle Medizin allmählich ausrotten.

Und warum? Die Rockefellers waren die Eigentümer des größten Kohlenwasserstoffunternehmens Standard Oil, das 1870 von John D. Rockefeller und Henry Flagler gegründet wurde. Er wurde 1911 unter dem Deckmantel der US-amerikanischen Kartellvorschriften zerschlagen, nur um 1999 als ExxonMobile wieder zusammengefügt zu werden, immer noch der größte Kohlenwasserstoffkonzern der Welt.

Die Gründung der WHO, wie wir sie heute kennen, war eine brillante Idee – für die Interessengruppen, Rockefellers, Gates, Pharmaindustrie usw. Die Brillanz wurde noch dadurch verstärkt, dass die WHO zu einem UN-Gremium wurde, was ihr weltweite Autorität in Gesundheitsfragen verlieh. Im Gegensatz zu anderen UN-Organisationen, die den Großteil ihres Budgets aus den Quoten der Mitgliedsländer beziehen, erhält die WHO drei- bis viermal mehr Mittel aus dem privaten Sektor, d.h. hauptsächlich von Pharmaunternehmen und der Gates Foundation.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, welche Rolle die WHO bei der Verteidigung der menschlichen Gesundheit spielt.

Eines der stärksten Programme ist die Impfung – ein Pharmaglücksfall – und auch ein undurchsichtiger Sektor, denn unter dem Deckmantel der Impfung haben bestimmte Impfprogramme in Afrika, Indien und anderswo dazu geführt, dass Frauen unfruchtbar wurden. (siehe dies und dies. Mehrere andere Artikel über von der WHO geförderte Unfruchtbarkeit durch Impfungen wurden – wie üblich – aus dem Internet „gecheckt“).

Nachstehend finden Sie Einzelheiten über den „Impfstoff zur Geburtenkontrolle“ der WHO von 1993 gegen Tetanus. Lesen Sie die Zusammenfassung unten

Der Impfstoff „führt dazu, dass die Schwangerschaftshormone vom Immunsystem angegriffen werden“.

„Entvölkerung“?

Wenn man sich die heutigen COVID-19-Zwangsimpfungen mit ungetesteten mRNA-Impfungen ansieht, sehen die 2014 in Kenia eingesetzten „Tetanus“-Sterilisationsimpfstoffe wie bloße Versuche aus. Wahrscheinlich waren sie Vorläufer der massiven eugenistischen Agenda, die Ende 2019 über die Welt gebracht wird.

Diese pathologische obskure Sekte, bestehend aus dem Weltwirtschaftsforum (WEF), der Gates Foundation, dem Johns Hopkins Institute of Health sowie Big Pharma, Einrichtungen innerhalb des UN-Systems und den wichtigsten internationalen Finanzinstitutionen, IWF und Weltbank, hat sich mit dem Event 201 am 18. Oktober 2019 in NYC eindeutig einer Agenda der „Entvölkerung“ verschrieben.

Daran gibt es keinen Zweifel. Dies erklärt den erpresserischen Druck, sich weltweit „impfen“ zu lassen, die Impf-Pässe, die letztendlich die geimpften von den Nicht-geimpften trennen und eine gespaltene Gesellschaft schaffen werden.

Die Angst und die Aussicht auf ein Verbot des gesellschaftlichen Lebens für die Ungeimpften ist die treibende Kraft, um die Zahl der geimpften Menschen weltweit auf den höchstmöglichen Wert, z. B. 80 %, zu erhöhen.

Wenn diese Quote erreicht ist, spielen massive Proteste von Menschen, die auf die Straße gehen, keine Rolle mehr.

Die geimpften Menschen sind bereits markiert worden. Laut Mike Yeadon, ehemaliger Vizepräsident von Pfizer, Top-Virologe und leitender Wissenschaftler, werden die meisten „geimpften“ Menschen nach der Injektion des mRNA-Giftes verheerende Auswirkungen auf ihre Gesundheit haben.

Andere, wie die deutschen Dr. Sucharit Bhakdi und Wolfgang Wodarg sowie der kanadische Dr. Charles Hoffe – und viele andere – weisen auf einen Trend in der Mortalität und Morbidität der Geimpften hin. Laut Dr. Bhakdi:

[Die COVID-Injektionen] befinden sich mindestens eine Woche lang in Ihrem Blutkreislauf und sickern in jedes Organ ein. Und wenn diese [Organ-]Zellen dann anfangen, das Spike-Protein selbst zu produzieren, dann werden die Killer-Lymphozyten auch danach suchen und sie zerstören …

Was wir hier erleben, ist eines der faszinierendsten Experimente, das zu massiven Autoimmunkrankheiten führen könnte. Wann dies geschehen wird, weiß Gott. Und wozu das führen wird, weiß nur Gott.

Die mRNA-Injektionen verursachen eine Blutgerinnung, die schließlich zu einer Thrombose führt. Dr. Hoffe fand heraus, dass 62 % seiner Patienten, die die mRNA-„experimentelle Gentherapie“ erhielten, kurz nach der Impfung mikroskopische Blutgerinnsel entwickelten. Im Laufe der Zeit könnten weitere mRNA-„geimpfte“ Menschen ähnliche Blutunregelmäßigkeiten entwickeln:

„Die Blutgerinnsel, von denen wir hören und von denen die Medien behaupten, sie seien sehr selten, sind die großen Blutgerinnsel, die Schlaganfälle verursachen und auf CT-Scans, MRTs usw. zu sehen sind.

Die Gerinnsel, von denen ich spreche, sind mikroskopisch klein und zu klein, um auf einem Scan gefunden zu werden. Sie können daher nur mit dem D-Dimer-Test nachgewiesen werden.“

Diese Menschen haben keine Ahnung, dass sie diese mikroskopisch kleinen Blutgerinnsel überhaupt haben. Das Besorgniserregende daran ist, dass es einige Körperteile wie Gehirn, Rückenmark, Herz und Lunge gibt, die sich nicht regenerieren können. Wenn diese Gewebe durch Blutgerinnsel geschädigt werden, sind sie dauerhaft geschädigt.“

„Diese Spritzen verursachen enorme Schäden, und das Schlimmste steht uns noch bevor.“

So könnten viele der von Pfizer, Moderna und J&J geimpften Patienten einen vorzeitigen Tod sterben – und in vielen Fällen wird es schwierig sein, den Tod auf den Impfstoff zurückzuführen, und er kann mit Sicherheit als Folge anderer Ursachen verschleiert werden.

Seit Beginn der „Impfung“ am 14. Dezember 2020 sind doppelt so viele Menschen an den COVID-Impfstoffen gestorben wie an allen Impfungen der letzten 30 Jahre zusammen. Und dies beruht nur auf den gemeldeten Fällen. Es ist bekannt, dass insbesondere in den USA mit dem 1990 geschaffenen Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) nur 5 bis 10 % aller Fälle gemeldet werden.

Dieser Anteil ist im Falle der COVID-19-Impfung möglicherweise sogar noch geringer, da ein enormer Druck besteht, die tatsächlichen unerwünschten Wirkungen, insbesondere Todesfälle, vor der breiten Öffentlichkeit zu verbergen. Daher kann es sich bei den gemeldeten Zahlen nur um einen Bruchteil der tatsächlichen Fälle handeln.

Laut einer von Harvard Pilgrim Health Care, Inc. durchgeführten Studie, die sich auf historische Daten stützt, werden weniger als 1 % der impfstoffbedingten unerwünschten Wirkungen gemeldet. (siehe Electronic Support for Public Health-Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS, S. 6).

Nach den neuesten Zahlen (aus Regierungsquellen) für die EU, Großbritannien und die USA (zusammen) gab es am 1. August 2021 34.052 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Injektionen und über 5,46 Millionen Verletzungen

EU/EWR/Schweiz bis 31. Juli 2021 – 20.595 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Injektionen und über 1,94 Millionen Verletzungen, laut EudraVigilance Database.

Großbritannien bis 21. Juli 2021 – 1.517 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Injektionen und über 1,1 Millionen Verletzungen, laut MHRA Yellow Card Scheme.

USA bis 23. Juli 2021 – 11.940 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Injektionen und über 2,4 Millionen Verletzungen, laut VAERS-Datenbank.

Der „satanische Kult“ der Ultrareichen

Wer hätte vor weniger als zwei Jahren gedacht, dass eine satanische Sekte ultrareicher Unternehmens- und Bankoligarchen die volle Kontrolle über alle 193 UN-Mitgliedsländer, die fast 8 Milliarden Menschen repräsentieren, mit Todesdrohungen und Korruption übernehmen und einen Plan ausführen könnte, der die Weltbevölkerung innerhalb der nächsten zehn Jahre bedroht, zeitgleich mit der berüchtigten UN-Agenda 2030.

Kaum jemand hätte gedacht, dass die Menschheit zu solch kriminellen, kranken Monstern fähig ist.

Wenn wir handeln, müssen wir schnell und solidarisch handeln – um uns gegen dieses monströse Projekt zu stemmen – indem wir einfach nicht in die Falle der Selbstgefälligkeit, der Versprechungen und Lügen tappen, sondern jetzt aktiv WIDERSTAND leisten, ohne zu zögern.

Dann haben wir eine Chance – und nicht nur eine Chance – die Menschheit zu überwinden und sie mit menschlichen Werten und mit einem Reset wiederherzustellen, der der Menschheit und nicht der kriminellen globalistischen Agenda dient.