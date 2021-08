Robert F. Kennedy, Jr.: Pfizer COVID-Impfstoffstudie zeigt alarmierende Hinweise auf pathogenes Priming bei älteren Menschen

childrenshealthdefense.org: Das Briefing-Papier des beratenden Ausschusses für Impfstoffe und verwandte Biologika zum Impfstoff von Pfizer-BioNTech für COVID-19 enthält beunruhigende Hinweise, die ein Sicherheitssignal in Bezug auf das Priming von Krankheitserregern sein könnten, insbesondere bei älteren Menschen.

Bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen Coronaviren wie SARS-COV-1 und MERS in den frühen 2000er Jahren fanden Forscher Hinweise auf ein ernstes Problem. Teams US-amerikanischer und ausländischer Wissenschaftler impften Tiere mit den vier vielversprechendsten Impfstoffen. Zunächst schien das Experiment erfolgreich zu sein, da alle Tiere eine starke Antikörperreaktion gegen das Coronavirus entwickelten. Als die Wissenschaftler die geimpften Tiere jedoch dem Wildvirus aussetzten, waren die Ergebnisse erschreckend. Bei den geimpften Tieren kam es zu einer Hyperimmunreaktion mit Entzündungen im gesamten Körper, insbesondere in der Lunge.

Dieses Problem ist allgemein bekannt. Zu Beginn des COVID-19-Szenarios sagte Dr. Peter Hotez vom Baylor College of Medicine vor dem Kongress über die Gefahren einer beschleunigten Entwicklung von Coronavirus-Impfstoffen aus: „Das einzigartige Sicherheitsproblem von Coronavirus-Impfstoffen“ wurde vor 50 Jahren bei der Entwicklung des Impfstoffs gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) entdeckt.

Er führte weiter aus, dass dieses „‚paradoxe Phänomen der Immunverstärkung‘ bedeutet, dass geimpfte Menschen trotzdem erkranken und sterben können.“

Dieselbe „verstärkte Immunreaktion“ hatten Forscher bei den gescheiterten RSV-Impfstofftests in den 1950er Jahren am Menschen beobachtet. Die Impfstoffe verhinderten nicht nur keine Infektion; 80 % der infizierten Kinder mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, und zwei Kinder, die mit RSV infiziert waren, starben (siehe Openshaw, 2005). Im April 2020 erklärte Hotez gegenüber CNN: „Wenn es bei Tieren eine Immunverstärkung gibt, ist das ein Showstopper“.

Es gibt ein ernsthaftes terminologisches Problem bei diesem Thema. Das Problem ist natürlich nicht die „Immunverstärkung“, die nach etwas klingt, das dem Immunsystem hilft. Tatsächlich ist es genau das Gegenteil. Das Problem ist in Wirklichkeit „Krankheitsverstärkung“; so wurde es auch in der ursprünglichen RSV-Studie genannt. Die Krankheitsverstärkung scheint nun durch die anfängliche Exposition gegenüber den Proteinen oder Teilen von Proteinen eines Krankheitserregers verursacht zu werden, die den Körper auf Autoimmunität vorbereiten. Das ist „pathogenes Priming“. In COVID-19 hat jedes Protein des SARS-CoV-2 mindestens ein Epitop, das mit menschlichen Proteinen irgendwo im menschlichen Körper übereinstimmt. Etwa ein Drittel der Epitope im SARS-CoV-2-Virus, die mit menschlichen Proteinen übereinstimmen, entsprechen Proteinen des Immunsystems.

Das Briefing-Dokument des Beratenden Ausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee) zum Impfstoff COVID-19 von Pfizer-BioNTech enthält beunruhigende Hinweise, die ein Sicherheitssignal für ein pathogenes Priming darstellen könnten, insbesondere bei älteren Erwachsenen. Bevor diese überprüft werden, gibt es grundsätzliche Probleme mit der Klassifizierung von schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen, die das kurzfristige Denken und die Externalisierung der Kosten des wissenschaftlichen Paradigmas der Impfstoffsicherheit widerspiegeln.

Das erste Problem ist die Kategorisierung von „schwerwiegenden vs. nicht schwerwiegenden“ unerwünschten Ereignissen in der Studie und im Bericht. Für eine Person, die neurologische Nebenwirkungen wie die Bellsche Lähmung, neuroinflammatorische und thrombotische Ereignisse erleidet, sind diese Ereignisse nicht „nicht schwerwiegend“ und können sich im Laufe der Zeit zu lebensbedrohlichen Zuständen entwickeln, die ständige medizinische Eingriffe und wiederholte abrechenbare Arztbesuche zur Behandlung erfordern. In der Kurzzeitstudie kann nicht festgestellt werden, ob die anfängliche Exposition eine grundlegende Rolle bei der Vorbereitung der Patienten auf lebenslange chronische Erkrankungen spielen könnte. Die in der Pfizer-Studie beobachteten unerwünschten Wirkungen des Impfstoffs selbst könnten ein Hinweis auf eine pathogene Grundierung sein, zumal bei der zweiten Dosis schwerwiegendere unerwünschte Wirkungen beobachtet wurden.

Das zweite Problem besteht darin, dass das Design und der Analyseaufbau der Studie die Feststellung von unerwünschten Ereignissen erschweren.

Im Bericht heißt es:

„Bei den nicht schwerwiegenden, unaufgeforderten unerwünschten Ereignissen gab es ein zahlenmäßiges Ungleichgewicht von vier Fällen von Bellsche Lähmung in der Impfstoffgruppe im Vergleich zu keinem Fall in der Placebogruppe, obwohl die vier Fälle in der Impfstoffgruppe keine Häufigkeit darstellen, die über der in der Allgemeinbevölkerung erwarteten liegt.“

Der Vergleich mit den Ausgangsraten ist bedeutungslos, da in der Bevölkerung auch andere Impfstoffe verwendet werden. Jedes Risiko, das auf den COVID-19-Impfstoff zurückzuführen ist, addiert oder vervielfacht also das in der Bevölkerung bestehende Risiko, das von anderen Impfstoffen ausgeht.

10-facher Anstieg der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse bei der zweiten Dosis bei älteren Erwachsenen, verglichen mit dem 3,6-fachen bei Personen unter 55 Jahren

Unter den 18- bis 55-jährigen Teilnehmern gab es 370 schwerwiegende unerwünschte Ereignisse (SSAE) in der geimpften Gruppe und 73 in der ungeimpften Gruppe. Bei 18 % der Geimpften traten schwerwiegende unerwünschte Ereignisse auf, in der Placebogruppe waren es nur 3 %, was bedeutet, dass die Rate der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse bei den Geimpften fünfmal höher ist als bei den Ungeimpften.

Dazu gehörten starke Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Erbrechen, Durchfall, Muskel- und Gelenkschmerzen. Ob es sich bei diesen Zuständen um ein pathogenes Priming handelt, d. h. um Personen, die bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 ein höheres Risiko für schwere Erkrankungen und Todesfälle haben, ist nicht bekannt, scheint aber angesichts früherer Studien wahrscheinlich.

In der kleineren Gruppe der über 55-Jährigen gab es 60 SSAE in der geimpften Gruppe und 24 in der ungeimpften Gruppe. Bei den Geimpften traten 6,5 % SAEs auf, bei den Ungeimpften dagegen nur 1,4 %, was auf ein 4,46-fach erhöhtes Gesamtrisiko für SSAEs aufgrund der Impfung hindeutet.

In der älteren Gruppe war die Wahrscheinlichkeit, dass bei der zweiten Impfstoffdosis eine SSAE auftrat, zehnmal höher als bei der ersten Dosis, verglichen mit einem Verhältnis von 1:1 in der ungeimpften Gruppe. In der jüngeren Gruppe hatten die Geimpften bei der zweiten Dosis nur 3,61-mal häufiger SSAE als die altersgleiche Placebogruppe, die bei der ersten und zweiten Dosis etwa gleich viele SSAE hatte.

Tierversuche unzureichend

Bei den Patienten in der untersuchten Studie handelte es sich um gesunde Menschen, so dass das Spektrum der unerwünschten Ereignisse nicht repräsentativ ist für diejenigen, die auftreten könnten, wenn der Impfstoff auf den Markt kommt. In den früheren Tierversuchen war die erste Dosis ein Impfstoff, die zweite jedoch eine natürliche Infektion, die zu schweren Verletzungen und oft zum Tod führte. Bei diesen Versuchen am Menschen wurden beide Dosen mit dem Impfstoff verabreicht, so dass es auch nicht beruhigend ist, dass diese Nebenwirkungen nicht die schwereren und tödlicheren Erkrankungen umfassten, von denen die Tiere betroffen waren.

Diese Versuche am Menschen schlossen ein pathogenes Priming in keiner Weise aus. Sowohl die Tierstudien von Moderna als auch die von Pfizer, bei denen nicht-menschliche Primaten verwendet wurden, untersuchten keine anderen Organstellen als die Lunge, und obwohl sie potenzielle Marker für pathogenes Priming untersuchten, versäumten sie es, einen zu messen: Interleukin-5 (IL-5), das in früheren Coronavirus-Studien in Verbindung mit einer durch pathogenes Priming ausgelösten Krankheitsverstärkung erhöht worden war.

Wenn man bedenkt, dass in Tierstudien, die mit früheren COVID-Impfstoffen durchgeführt wurden, ein pathogenes Priming festgestellt wurde, das bei älteren Tieren eher zu einer Krankheitsverstärkung führt als bei jüngeren, dann sind ältere Erwachsene möglicherweise dem höchsten Risiko einer schweren chronischen Erkrankung aufgrund einer Autoimmunität ausgesetzt, die auf ein durch den Impfstoff induziertes pathogenes Priming zurückzuführen ist. Dr. Anthony Fauci hat die Öffentlichkeit darüber informiert, dass diese Impfstoffe die Übertragung nicht stoppen. Daher könnte die nächste Dosis der viralen Proteine in Form einer natürlichen Infektion für diese Studienteilnehmer – eine SARS-CoV-2-Infektion, die zu COVID19 führt – die letzte sein. Die Studie sollte auf eine langfristige Nachbeobachtung ausgedehnt werden, die jede weitere Impfung oder Exposition gegenüber SARS-CoV-2-Virusproteinen durch Infektion einschließt.

Warum also warnen uns die weltweit führenden Impfstoffbefürworter wie Paul Offit und Peter Hotez verzweifelt vor den einzigartigen und beängstigenden Gefahren, die mit der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus verbunden sind?

In diesem Video warnen Offit, Hotez und sogar Fauci (in einem unbeobachteten Moment) davor, dass jeder neue Coronavirus-Impfstoff tödliche Immunreaktionen auslösen könnte, ein sogenanntes „vaccine enhancement“, wenn geimpfte Menschen mit dem Wildvirus in Kontakt kommen. Anstatt vorsichtig vorzugehen, traf Fauci die rücksichtslose Entscheidung, Impfstoffe, die teilweise von Gates finanziert werden, ohne kritische Tierversuche zu testen, bevor sie in klinische Studien am Menschen überführt werden, die eine frühzeitige Warnung vor ausufernden Immunreaktionen liefern könnten.

Gates (in diesem Video) ist so besorgt über die Gefahr von unerwünschten Ereignissen, dass er sagt, Impfstoffe sollten erst dann verteilt werden, wenn die Regierungen sich bereit erklären, gegen Klagen zu entschädigen. Am 4. Februar gab es laut der Website der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nur 11 aktive CV-Fälle in den USA, und doch haben die USA im Stillen Bundesvorschriften durchgesetzt, die den Herstellern von Coronavirus-Impfstoffen volle Immunität gegen Haftungsansprüche gewähren.

Sind Sie bereit, das Risiko einzugehen? Entscheiden Sie selbst, und zwar auf der Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse.

