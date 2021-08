China entwickelt Medikament zur Behandlung von unerwünschten Reaktionen durch Covid-19-Impfstoffe

Eine kürzlich von Wissenschaftlern in China durchgeführte Studie zeigt, dass das Land ein Medikament zur Behandlung von Nebenwirkungen entwickelt, die durch Covid-19-Impfstoffe verursacht werden.

Die Studie mit dem Titel „A drug candidate for treating adverse reactions caused by pathogenic antibodies inducible by COVID-19 virus and vaccines“ (Ein Medikamentenkandidat zur Behandlung von Nebenwirkungen, die durch pathogene Antikörper verursacht werden, die durch COVID-19-Viren und -Impfstoffe induziert werden) wurde am 18. August in bioRxiv, einem Open-Access-Preprint-Repository für Biologie, veröffentlicht.

Die Forscher wiesen darauf hin, dass sie in einer früheren Studie festgestellt hatten, dass bestimmte Anti-Spike-Proteine von Covid-19- und SARS-CoV-Viren „eine pathogene Wirkung haben können, indem sie sich an kranke Lungenepithelzellen binden und Immunreaktionen zum Angriff auf eigene Zellen verleiten“. Sie bezeichneten diesen pathogenen Mechanismus als „Antikörper-abhängige Auto-Attacke (ADAA)“.

Daraufhin führten die Forscher eine weitere Studie durch, um einen potenziellen Arzneimittelkandidaten zur Bekämpfung von ADAA zu erforschen, indem sie ihn vollständig verhindern oder auf ADAA basierende Krankheiten behandeln.

„Der Arzneimittelkandidat ist eine Formulierung, die N-Acetylneuraminsäuremethylester (NANA-Me), ein Analogon der N-Acetylneuraminsäure, enthält. NANA-Me wirkt durch einen einzigartigen Wirkmechanismus (MOA), der in der Reparatur der fehlenden Sialinsäure auf kranken Lungenepithelzellen besteht.“

Die Wissenschaftler wiesen darauf hin, dass dieser Arzneimittelkandidat die Fähigkeit besitzt, die Bindung von Antikörpern an kranke Zellen zu blockieren, die für pathogene Antikörper anfällig sind, und erklärten: „Unsere In-vivo-Daten zeigten, dass die Formulierung die durch pathogene Anti-Spike-Antikörper verursachte Krankheit und Todesfälle signifikant reduzierte. Daher hat die Formulierung das Potenzial, die schweren Erkrankungen, die durch pathogene Antikörper während einer COVID-19-Infektion verursacht werden, zu verhindern und zu behandeln.“

Die Studie kam zu dem Schluss, dass das Medikament das Potenzial hat, „die unerwünschten Wirkungen von Covid-19-Impfstoffen zu verhindern und zu behandeln, da die Impfstoffe ähnliche Antikörper, einschließlich pathogener Antikörper, hervorrufen können.“

Während dies einigen als eine potenziell wertvolle Behandlung von Nebenwirkungen der Impfstoffe erscheinen mag, scheint es nur so, als ob ein weiteres Medikament, das Verletzungen und Nebenwirkungen verursachen könnte, von Big Pharma produziert wurde, nur um sich dem Kreislauf der Medikamentenkrankheit anzuschließen.

Was ist, wenn dieses Medikament (falls es zugelassen wird) unerwünschte Reaktionen hervorruft? Brauchen wir dann auch ein weiteres Medikament, um das zu behandeln?