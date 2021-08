Selbst die Mainstream-Medien stellen jetzt Fragen zu Corona

Der ehemalige US-Kongressabgeordnete Ron Paul enthüllt in seinem Liberty Report, dass einige Mainstream-Medien „große Fragen“ zu den Corona-Impfstoffen stellen, insbesondere jetzt, da sie mit der Verteilung der umstrittenen Auffrischungsimpfungen begonnen haben.

Even Mainstream Media Is Now Asking Big Questions About The Vaccines pic.twitter.com/CMRxiphMKT — Ron Paul (@RonPaul) August 23, 2021

Paul und sein Co-Moderator Daniel McAdams zeigen einen Bloomberg-Artikel, in dem es heißt, dass überraschend viele geimpfte Menschen das Coronavirus bekommen. Wie Bloomberg berichtet, wächst die Besorgnis, dass geimpfte Menschen einem größeren Risiko einer schweren Erkrankung ausgesetzt sind als bisher angenommen.

There’s growing concern that vaccinated people may be more vulnerable to serious illness from the Covid delta variant than previously thought https://t.co/R6HsDJu9p0 — Bloomberg (@business) August 21, 2021

Darüber hinaus stellt die BBC die Frage: Ist es besser, sich mit Corona zu infizieren als mehr Impfstoffe?

Surprising…



Is catching Covid now better than more vaccine? – BBC News https://t.co/cKvoscmcuO — Anna Brees (@BreesAnna) August 21, 2021

Vor einem Monat wären Sie wahrscheinlich von Facebook oder Twitter ausgeschlossen worden, wenn Sie solche Aussagen gemacht hätten. Inzwischen werden Corona-Impfungen in immer mehr Ländern obligatorisch, und Auffrischungsimpfungen werden z. B. in Israel bereits eingeführt.

Der israelische Ministerpräsident Bennett sagte, dass Menschen, die sich zweimal geimpft haben, nicht mehr geschützt sind und bald eine dritte Dosis erhalten sollten.

Are we doomed?

Israel's Prime Minister is crazy (or an idiot):

"People who received two vaccine shots walk around feeling like they are protected… they don't understand that the second vaccine has faded against the "Delta" – they must quickly get vaccinated with the 3rd dose!". https://t.co/wYiZFE28GO pic.twitter.com/nSHkw29XyP — Ran Israeli (@RanIsraeli) August 23, 2021

Und werden die Menschen dann aufgefordert, eine zweite Auffrischung zu bekommen? Oder eine dritte?

Selbst die Tageszeitung The Daily Beast, die sich seit Monaten über „Impfgegner“ lustig macht, gibt nun zu, dass die Zahl von Covid in der vom „ultra-geimpften“ Israel in die Höhe schnellt.