Israelische Daten entlarven Delta-‚Wissenschaftsschwindel‘ der CDC

Laut U.S. Surgeon General Dr. Vivek Murthy reicht die körpereigene Immunität nicht aus, um eine erneute Infektion mit der Delta-Variante zu verhindern, wenn man sich bereits von einer COVID-19-Infektion erholt hat. Daher ist es am besten, sich gegen COVID impfen zu lassen

Am 6. August 2021 veröffentlichten die U.S. Centers for Disease Control and Prevention eine Fall-Kontroll-Studie, die besagt, dass ungeimpfte Personen „mehr als doppelt so häufig mit COVID-19 infiziert werden als diejenigen, die nach der ersten Ansteckung mit dem Virus vollständig geimpft wurden“.

Einer von mehreren Nachteilen dieser Studie ist, dass sie sich nicht mit dem Schweregrad der Erkrankung befasst hat. Sie sagt nichts darüber aus, ob mehr geimpfte Personen Symptome hatten als ungeimpfte oder umgekehrt.

Ein weitaus besserer Indikator für die Wirksamkeit der COVID-Impfung sind die Raten für schwere Infektionen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle, und hier ergibt sich ein anderes Bild

In Israel – in der Daten darauf hindeuten, dass bei Personen, die die COVID-Impfung erhalten haben, die Wahrscheinlichkeit einer Infektion 6,72-mal höher ist als bei Personen, die sich von einer natürlichen Infektion erholt haben – treten die meisten schweren Fälle und Todesfälle bei Personen auf, die zwei Dosen der mRNA-Impfung von Pfizer erhalten haben.

Laut Dr. Vivek Murthy, U.S. Surgeon General, kann die körpereigene Vollspektrum-Immunität nicht ausreichen, um eine erneute Infektion mit der Delta-Variante zu verhindern, wenn man sich bereits von einer COVID-19-Infektion erholt hat, sodass eine COVID-Impfung das Beste ist. Mitte August 2021 sagte er gegenüber CNN:

… was wir aus den Studien über die natürliche Immunität verstanden haben, ist, dass wir mehr und mehr Daten sehen, die uns sagen, dass man zwar einen gewissen Schutz durch die natürliche Infektion erhält, dieser aber nicht annähernd so stark ist wie der Impfstoff, insbesondere bei der Delta-Variante, die die widerstandsfähigste und ansteckendste Variante ist, die wir bisher gesehen haben. Wir brauchen jeden Schutz, den wir bekommen können. Deshalb sind die Impfstoffe auch so wirksam.

Datenanalyse behauptet, dass Ungeimpfte anfälliger für Reinfektionen sind

Am 6. August 2021 veröffentlichten die U.S. Centers for Disease Control and Prevention eine Fall-Kontroll-Studie, in der behauptet wird, dass ungeimpfte Personen „mehr als doppelt so wahrscheinlich mit COVID-19 reinfiziert werden als diejenigen, die nach der ersten Ansteckung mit dem Virus vollständig geimpft wurden“.

Die Studie verwendete Daten, die an das National Electronic Disease Surveillance System (NEDSS) von Kentucky gemeldet wurden, um die SARS-CoV-2-Wiederansteckungsraten in Kentucky zwischen Mai und Juni 2021 bei Personen zu bewerten, die zwischen März und Dezember 2020 eine bestätigte SARS-CoV-2-Infektion hatten.

Die NEDSS-Daten wurden dann in eine REDCap-Datenbank importiert, die neue COVID-19-Fälle erfasst. Ein Patientenfall wurde definiert als ein Einwohner mit einer im Labor bestätigten SARS-CoV-2-Infektion im Jahr 2020 und einem anschließenden positiven Testergebnis zwischen dem 1. Mai 2021 und dem 30. Juni 2021.

Der Impfstatus wurde anhand von Daten aus dem Kentucky-Immunisierungsregister ermittelt. Die Patienten galten als vollständig geimpft, wenn mindestens 14 Tage vor der Reinfektion eine Einzeldosis Johnson & Johnson oder eine zweite Dosis eines mRNA-Impfstoffs (Pfizer oder Moderna) verabreicht worden war. Im Vergleich zu vollständig geimpften Bewohnern war die Wahrscheinlichkeit, dass ungeimpfte Bewohner positiv auf eine SARS-CoV-2-Wiederinfektion getestet wurden, 2,34 Mal höher.

Der offensichtliche Fehler in der CDC-Studie

Der springende Punkt ist jedoch das Fehlen einer tatsächlichen symptomatischen Erkrankung. In der Studie wurden nur positive Testergebnisse untersucht, und wir wissen nicht, ob mehr geimpfte Personen symptomatisch waren als ungeimpfte, oder umgekehrt.

Wie bereits mehrfach erläutert, ist ein positives Testergebnis nicht gleichbedeutend mit einer aktiven Infektion. Eine Person mit natürlicher Immunität kann dem Virus erneut ausgesetzt werden, und bei einem Test können Spuren des Virus nachgewiesen werden, aber ihr Immunsystem hat das Virus wirksam abgetötet und eine Erkrankung verhindert.

Die bloße Betrachtung positiver Testergebnisse ist also nicht die beste Methode, um festzustellen, ob die COVID-Impfung tatsächlich einen besseren Schutz bietet als die natürliche Immunität. Und es gibt viele Gründe für den Verdacht, dass dies nicht der Fall ist.

Andere Unzulänglichkeiten

Die Autoren der Studie räumen ein, dass die Ergebnisse noch einige andere Einschränkungen aufweisen, darunter die folgenden:

Erstens wurde die Reinfektion nicht durch eine Sequenzierung des gesamten Genoms bestätigt, was notwendig wäre, um definitiv zu beweisen, dass die Reinfektion durch ein anderes Virus als die Erstinfektion verursacht wurde … Zweitens lassen sich Personen, die geimpft wurden, möglicherweise weniger häufig testen. Daher könnte der Zusammenhang zwischen einer Reinfektion und einer fehlenden Impfung überschätzt werden. Drittens werden Impfstoffdosen, die an staatlichen oder außerstaatlichen Einrichtungen verabreicht wurden, in der Regel nicht in KYIR erfasst, sodass für einige Personen in diesen Analysen möglicherweise Impfdaten fehlen …

Viertens: Obwohl die Fallpatienten und die Kontrollen nach Alter, Geschlecht und Datum der Erstinfektion abgeglichen wurden, könnten andere unbekannte Störfaktoren vorhanden sein. Schließlich handelt es sich um eine retrospektive Studie, bei der Daten aus einem einzigen Bundesland über einen Zeitraum von zwei Monaten verwendet wurden; daher kann aus diesen Ergebnissen nicht auf einen ursächlichen Zusammenhang geschlossen werden.

Es ist richtig, dass Assoziation nicht gleichbedeutend mit Kausalität ist, und man hat uns immer wieder gesagt, dass wir die Daten des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) aus genau diesem Grund nicht berücksichtigen sollen. Vielleicht sollte derselbe Standard auf diese CDC-Untersuchung angewandt werden, da sie uns nur sehr wenig über das tatsächliche Risiko im Zusammenhang mit einer Reinfektion sagt.

Soweit wir wissen, wurden Personen mit natürlicher Immunität positiv auf eine Reinfektion getestet, hatten aber keine Symptome, während geimpfte Personen positiv getestet wurden und tatsächlich krank waren. Was wäre in diesem Fall das bessere Ergebnis?

Krankenhauseinweisungen und Sterblichkeitsraten sind ein besserer Indikator

Ein weitaus besserer Gradmesser für die Wirksamkeit der COVID-Impfung sind die Raten für schwere Infektionen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle, und wenn wir diese betrachten, ergibt sich ein anderes Bild.

In Israel, wo die Durchimpfungsrate aufgrund der eingeschränkten Bewegungsfreiheit derjenigen, die sich nicht impfen lassen, sehr hoch ist, zeigen die Daten, dass Personen, die die COVID-Impfung erhalten haben, ein 6,72-mal höheres Risiko haben, sich zu infizieren als Personen, die sich von einer natürlichen Infektion erholt haben.

Auch dies bezieht sich auf Testergebnisse, also betrachten wir stattdessen die Krankenhauseinweisungsraten. Hier zeigt sich, dass die Mehrzahl der schweren Fälle und Todesfälle bei denjenigen auftritt, die sich zwei Dosen injiziert haben.

Im Folgenden finden Sie einen Screenshot von Diagrammen, die auf Twitter gepostet wurden. Rot ist ungeimpft, gelb bezieht sich auf teilweise „geimpft“ und grün auf vollständig „geimpft“ mit zwei Dosen. Die Diagramme sprechen für sich selbst.

Lassen Sie sich nicht von Behauptungen täuschen, dass ungeimpfte Patienten 99 % der COVID-19-Todesfälle und 95 % der COVID-bedingten Krankenhausaufenthalte in den Vereinigten Staaten ausmachen.

Diese Statistiken wurden anhand von Krankenhauseinweisungen und Sterblichkeitsdaten von Januar bis Juni 2021 erstellt – ein Zeitraum, in dem die COVID-Impfraten niedrig waren. Am 1. Januar 2021 hatten nur 0,5 % der US-Bevölkerung eine COVID-Impfung erhalten, so dass der Großteil der COVID-bedingten Krankenhausaufenthalte im vergangenen Winter eindeutig auf Ungeimpfte entfiel. Mitte April hatten schätzungsweise 31 % eine oder mehrere Impfungen erhalten,11 und am 30. Juni waren nur 46,9 % „vollständig“ geimpft.

Warum die COVID-Impfung die COVID-Ausbrüche nicht beenden kann

Insgesamt sieht es nicht so aus, als ob die COVID-19-Genveränderungsimpfung in der Lage wäre, COVID-19-Ausbrüche wirksam zu beseitigen, und das macht auch Sinn, da dies mathematisch unmöglich ist.

Da das absolute Risiko, das überwunden werden muss, geringer ist als die absolute Risikominderung, die diese Injektionen bewirken können, können Massenimpfungen selbst bei einer Impfquote von 100 % keine positiven Auswirkungen haben.

Da das absolute Risiko, das überwunden werden muss, geringer ist als die absolute Risikominderung, die diese Injektionen bewirken können, können Massenimpfungen selbst bei einer Impfquote von 100 % keine positiven Auswirkungen haben.

Die vier in den USA erhältlichen COVID-Impfungen bewirken eine absolute Risikoreduzierung zwischen nur 0,7 % und 1,3 %. (Wirksamkeitsraten von 67 % bis 95 % beziehen sich alle auf die relative Risikoreduzierung). Die Sterblichkeitsrate bei nicht-institutionalisierten Infektionen beträgt dagegen über alle Altersgruppen hinweg nur 0,26 %.15

Da das absolute Risiko, das überwunden werden muss, geringer ist als die absolute Risikominderung, die diese Injektionen bewirken können, können Massenimpfungen einfach keine positiven Auswirkungen haben, selbst bei einer Impfquote von 100 %.

Sie glauben es nicht? Es gibt Beweise. Am 14. Juli 2021 berichtete BBC News über einen Ausbruch auf dem Flugzeugträger HMS Queen Elizabeth der britischen Streitkräfte. Obwohl die gesamte Besatzung vollständig geimpft war, wurden 100 Besatzungsmitglieder positiv getestet. (Es ist unklar, ob einer von ihnen tatsächlich Symptome hatte.)

Ein weiteres Beispiel ist der jüngste Ausbruch an Bord eines Kreuzfahrtschiffs der Carnival-Linie. Alle Besatzungsmitglieder und Passagiere hatten den Nachweis erbracht, dass sie geimpft worden waren, doch das hat den Ausbruch nicht verhindert.

Der Grund dafür ist sehr einfach. Wie wir Ihnen von Anfang an gesagt haben, verhindert die Impfung nicht, dass Sie sich mit dem Virus anstecken oder es weiterverbreiten. Es hat sich gezeigt, dass „geimpfte“ Personen genauso ansteckend sind wie ungeimpfte Personen. Selbst wenn sie weniger oder mildere Symptome haben, ist ihre Viruslast nach Angaben der CDC genauso hoch wie bei einer Infektion.

Es gibt keine Kontrollgruppe mehr, mit der man sich vergleichen könnte

Aus irgendeinem Grund wollen Regierungschefs und Gesundheitsbeamte eine Nadel in jedem Arm, und es ist ihnen egal, welche Nebenwirkungen die Impfungen haben könnten. Dies zeigt sich an der Tatsache, dass es inzwischen Zehntausende von gemeldeten Todesfällen (laut einem Informanten 45.000 Todesfälle innerhalb von drei Tagen nach der Injektion19,20) und weit über eine halbe Million Berichte über Verletzungen nach der COVID-„Impfung „21 gibt, ohne dass Maßnahmen zur Verlangsamung oder zum Stoppen der Kampagne ergriffen werden.

In der Vergangenheit wurden Massenimpfkampagnen nach 25 bis 50 Todesfällen (je nach Produkt) gestoppt und die Medikamente zurückgezogen. Wir sind jetzt so weit darüber hinaus, dass man sich fragt, ob es tatsächlich eine Schwelle gibt, ab der die Behörden Maßnahmen ergreifen, um die Öffentlichkeit vor unnötigen medizinischen Verletzungen und Todesfällen zu schützen.

VAERS ist schwierig zu handhaben, daher ist es am einfachsten, sich auf OpenVAERS.com einen Überblick über den aktuellen Stand zu verschaffen, wo man eine einfache Zusammenfassung der aktuellen COVID-bezogenen Meldungen erhält.

Ebenso aufschlussreich ist die Tatsache, dass alle Kontrollgruppen aus den noch laufenden Injektionsversuchen herausgenommen wurden, mit voller Unterstützung einer Expertenarbeitsgruppe der Weltgesundheitsorganisation, sodass wir letztendlich keine Möglichkeit haben werden, die Nebenwirkungen wirklich zu bewerten.

Dies ist der perfekte Weg, um die Wahrheit über diese Spritzen zu verbergen, und verstößt gegen die grundlegenden Anforderungen, die an eine Sicherheitsstudie gestellt werden. Man muss einfach eine Kontrollgruppe einbeziehen, mit der man die Wirkungen des Medikaments langfristig vergleichen kann, sonst hat man keinen Anhaltspunkt dafür, welche Komplikationen aufgetreten sind.

Die Sicherheitsprüfungen wurden auch absichtlich von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA untergraben, die von den Impfstoffherstellern nicht verlangte, dass sie eine solide Datenerfassung und Nachbeobachtung der Bevölkerung nach der Injektion durchführen.

Hinzu kommt, dass die Versuche offenbar nicht von Aufsichtsgremien überwacht werden, wie es bei allen klinischen Versuchen am Menschen üblich ist. Es gibt kein Data Safety Monitoring Board, keinen Ausschuss für klinische Ereignisse und keinen klinischen Ethikausschuss. Wie kann das sein?

Wenn die Impfstoffhersteller einfach vergessen haben, sich an die Standardpraktiken zu halten, würde dies bedeuten, dass wir es mit einem wirklich erschütternden Maß an Inkompetenz zu tun haben, da alle Entwickler von COVID-Impfstoffen denselben Fehler gemacht haben. Was könnte in diesem Fall schlimmer sein? Vorsätzliche Fahrlässigkeit oder unbeabsichtigte Inkompetenz?

COVID-19-Impfungen gewähren eine begrenzte Immunität

Um auf die Frage zurückzukommen, ob die COVID-Impfung tatsächlich einen besseren Schutz gegen SARS-CoV-2 und seine Varianten bietet, ist dies höchst unwahrscheinlich, da die Impfung einen sehr engen und spezifischen Schutz bietet, während die natürliche Immunität breit angelegt ist.

Bei SARS-CoV-2 – einem eindeutig genetisch manipulierten Virus, das darauf abzielt, das Herz-Kreislauf-System und die Grundfunktionen des Immunsystems anzugreifen – ist das Spike-Protein der gefährlichste Teil und wirkt an sich wie ein Toxin. Aus diesem Grund wurde das Spike-Protein als Antigen für diese Impfungen ausgewählt, aber es ist auch der Grund, warum so viele Menschen unter den Nebenwirkungen leiden.

Bei einer COVID-Spritze wird Ihr Körper angewiesen, das Spike-Protein herzustellen. Als Reaktion darauf produziert Ihr Körper Antikörper gegen dieses Spike-Protein. Diese Antikörper erkennen nur das Spike-Protein und nicht andere Teile des Virus.

Wenn Sie sich von einer natürlichen Infektion erholen, verfügt Ihr Körper über Antikörper gegen alle Teile des Virus, also gegen das Spike-Protein und vier weitere Proteine. Darüber hinaus verfügen Sie über Gedächtnis-T-Zellen, die bei der Bekämpfung von Viren noch wichtiger zu sein scheinen als Antikörper.

Macht es Sinn, dass eine Art von Antikörpern effektiver gegen ein Virus ist, das möglicherweise eines oder mehrere seiner Proteine mutiert hat? Oder ist es wahrscheinlicher, dass mehrere Arten von Antikörpern und Gedächtnis-T-Zellen einen besseren Schutz bieten?

Wenn Sie aufmerksam zuhören, werden Sie feststellen, dass niemand eine vernünftige Erklärung dafür liefert, warum ein einzelner Antikörper gegen Spikes besser sein soll als T-Zellen und Antikörper gegen alle Teile des Virus.

Natürliche Immunität ist robust und langanhaltend

Es wurden zahlreiche Studien veröffentlicht, die zeigen, dass die natürliche Immunität gegen SARS-CoV-2 sowohl robust als auch lang anhaltend ist. So wurde in einer Studie vom Mai 2020 festgestellt, dass 70 % der Proben von Patienten, die sich von leichten Fällen von COVID-19 erholt hatten, auf T-Zellen-Ebene eine Resistenz gegen SARS-CoV-2 aufwiesen.

Interessanterweise wiesen 40 bis 60 % der Personen, die nicht mit SARS-CoV-2 in Berührung gekommen waren, ebenfalls eine Resistenz gegen das Virus auf T-Zell-Ebene auf. Den Autoren zufolge deutet dies darauf hin, dass es „eine kreuzreaktive T-Zell-Erkennung zwischen zirkulierenden ‚Erkältungs‘-Coronaviren und SARS-CoV-2 gibt“.

Eine deutsche Studie kam zu einem ähnlichen Ergebnis. Hier wurden bei 15 von 18 Patienten, die mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, T-Helferzellen gefunden, die das SARS-CoV-2-Spike-Protein erkennen. In einer weiteren Studie, die von Forschern aus Singapur durchgeführt wurde, wurde festgestellt, dass Erkältungen, die durch die Betacoronaviren OC43 und HKU1 verursacht werden, die Resistenz gegen eine SARS-CoV-2-Infektion erhöhen können.

Darüber hinaus stellten sie fest, dass Patienten, die sich 2003 mit dem ursprünglichen SARS-Virus infiziert hatten, immer noch über eine Gedächtnis-T-Zellen-Immunität gegen SARS-CoV-2 verfügen, obwohl das Virus nur zu 80 % ähnlich ist. Diese Studie deutet darauf hin, dass die natürliche Immunität wahrscheinlich Jahrzehnte und nicht nur Monate anhält, wie es bei der COVID-Impfung der Fall ist.

Ungeimpfte werden fälschlicherweise als „Seuchenfabriken“ beschuldigt

Während die Mainstream-Medien nun die Idee verbreiten, dass diejenigen, die die COVID-Impfung verweigern, für das Auftreten von SARS-CoV-2-Varianten verantwortlich sind, haben eine Reihe von Gesundheitsexperten davor gewarnt, dass genau das Gegenteil eintreten würde – dass nämlich Massenimpfungen, die eine sehr schmale Bandbreite von Antikörpern verursachen, eine schnellere Mutation des Virus erzwingen würden.

Ein allgemeiner Grundsatz in der Biologie, Impfstoffkunde und Mikrobiologie lautet: Wenn man lebende Organismen wie Bakterien oder Viren unter Druck setzt, z. B. durch Antibiotika oder Antikörper, sie aber nicht vollständig abtötet, kann man unbeabsichtigt ihre Mutation zu virulenteren Stämmen fördern. Diejenigen, die dem Immunsystem entkommen, überleben schließlich und wählen Mutationen aus, um ihr weiteres Überleben zu sichern.

Wenn eine Person infiziert wird, die nicht über ein schmales Band von Antikörpern verfügt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mutation zu einem aggressiveren Virus führt, weitaus geringer. Während also eine Mutation sowohl bei geimpften als auch bei ungeimpften Personen auftreten kann, ist es bei geimpften Personen viel wahrscheinlicher, dass das Virus zu einer Mutation gezwungen wird, die es stärkt und gefährlicher macht.

CDC stellt Daten falsch dar, um den Geimpften eine weiter Impfung aufzudrängen

Bislang hat sich die CDC geweigert, ihre Haltung in dieser Angelegenheit zu ändern. Stattdessen scheinen die Beamten der Behörde noch einen draufzusetzen und sogar Daten zu verdrehen, um Menschen mit natürlicher Immunität zur Einnahme der Impfung zu drängen, die klinisch unnötig und potenziell gefährlich ist.

In einem Bericht des CDC-Beratungsausschusses für Immunisierungspraktiken (ACIP) vom 18. Dezember 2020 heißt es, dass der Impfstoff COVID-19 von Pfizer-BioNTech eine „gleichbleibend hohe Wirksamkeit“ von 92 % oder mehr bei Personen mit Grunderkrankungen sowie bei Teilnehmern mit Anzeichen einer früheren SARS-CoV-2-Infektion aufweist.

Nachdem er sich die Daten der Pfizer-Studie angesehen hatte, stellte der republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie aus Kentucky, ein preisgekrönter Wissenschaftler, fest, dass dies völlig falsch ist. In einem Bericht von Full Measure vom 30. Januar 2021 beschrieb die Enthüllungsjournalistin Sharyl Attkisson, wie Massie vergeblich versuchte, die CDC zur Korrektur ihres Fehlers zu bewegen. Laut Massie:

„Es gibt keine Wirksamkeit, die in der Pfizer-Studie bei Teilnehmern mit Hinweisen auf frühere SARS-CoV-2-Infektionen nachgewiesen wurde, und tatsächlich gibt es auch keinen Beweis in der Moderna-Studie … Er [der CDC-Bericht] sagt das genaue Gegenteil von dem, was die Daten sagen.“

Nach mehreren Telefonaten räumte die stellvertretende CDC-Direktorin Dr. Anne Schuchat schließlich den Fehler ein und sagte Massie, er werde behoben. „Wie Sie richtig anmerken, gibt es keine ausreichende Analyse, um zu zeigen, dass die Wirksamkeit nur bei der Untergruppe der Menschen mit früherer Infektion gegeben ist. Sie haben also recht, dass dieser Satz falsch ist und dass wir ihn korrigieren müssen“, sagte Schuchat in dem aufgezeichneten Telefonat.

Am 29. Januar 2021 gab die CDC ihre angebliche Korrektur heraus, aber anstatt den Fehler zu beheben, formulierte sie ihn einfach anders. Dies war die „Korrektur“, die sie herausgab:

„Eine gleichbleibend hohe Wirksamkeit (≥92%) wurde über alle Alters-, Geschlechts-, Rassen- und Ethnizitätskategorien hinweg und bei Personen mit medizinischen Grunderkrankungen beobachtet. Ähnlich hoch war die Wirksamkeit in einer sekundären Analyse, die Teilnehmer mit oder ohne Anzeichen einer früheren SARS-CoV-2-Infektion einschloss.“

Wie Sie sehen können, suggeriert die „Korrektur“ immer noch irreführend, dass die Impfung bei zuvor infizierten Personen wirksam ist, obwohl die Daten nichts dergleichen zeigen.

Ich weiß nicht, warum der Chirurgische Generalarzt darauf besteht, dass die COVID-Impfung einen besseren Schutz gegen Varianten bietet als die natürliche Immunität. Ich wüsste nicht, wie das möglich sein sollte. Das Fehlen einer rationalen medizinischen Erklärung ist verdächtig, und vielleicht ist das der Grund, warum 40 % der amerikanischen Bevölkerung die Impfung noch nicht erhalten haben.

