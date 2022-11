Der globale Klimawandelkult und der Krieg gegen den Verstand – 1

Dies ist der erste Teil einer vierteiligen Serie, die die linken Aktivisten und wohlhabenden Organisationen hinter der Klimawandel-Agenda untersucht.

WÄHREND die Öko-Zealot-Gruppe Just Stop Oil weiterhin das Gesetz bricht und Chaos anrichtet, ist es vielleicht an der Zeit zu untersuchen, wer die Fäden dieser und anderer gefälschter Graswurzelbewegungen zieht. Schon bei einem flüchtigen Blick wird klar, dass dahinter keine gewöhnlichen Bürger stecken, sondern eine Gruppe sehr einflussreicher amerikanischer Milliardäre.

Das Geld hinter dem Wahnsinn

Laut der Website von Just Stop Oil ist ihre Hauptfinanzierungsquelle der Climate Emergency Fund. Die drei Gründungsmitglieder dieser Gruppe, die auch Extinction Rebellion finanzieren, sind Aileen Getty aus der Getty-Ölfamilie, Rory Kennedy, Tochter des Senators Robert Kennedy, und der Philanthrop Trevor Neilson. Alle drei besitzen Häuser am Strand von Malibu, was insofern merkwürdig ist, als die Anhänger des Klimakults behaupten, dass der Meeresspiegel dramatisch ansteigt und man daher annehmen sollte, dass Immobilien am Meer eine schlechte Investition wären.

Die meiste Aufmerksamkeit wurde den Gettys gewidmet, aber Neilson hat den interessantesten Hintergrund. Nach der Universität arbeitete er als Praktikant im Weißen Haus, als Bill Clinton Präsident war. Später arbeitete er für die neu gegründete Bill and Melinda Gates Foundation als Direktor für Kommunikation und fungierte auch als persönlicher Sprecher der Gates-Stiftung.

Im Jahr 2006 gründete Neilson die Global Philanthropy Group, die maßgeblich an der Gründung von Make It Right mit Brad Pitt beteiligt war. Diese Organisation wurde gegründet, um den Bewohnern von New Orleans nach dem Hurrikan Katrina umweltfreundliche Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Die Bewohner verklagten Make It Right anschließend auf 20,5 Millionen Dollar, weil die neuen Häuser minderwertig waren und zahlreiche Probleme aufwiesen, wie z. B. fehlerhafte Heizungen, elektrische Störungen und Probleme mit den Wasserleitungen. Make It Right stimmte der Auszahlung im August dieses Jahres zu.

2015 gründete Neilson zusammen mit Howard Warren Buffett, dem Enkel des Milliardärs Warren Buffett, der im Vorstand der Gates Foundation saß und den Wahlkampf von Präsident Obama mit erheblichen Spenden unterstützte, i(x) investments (jetzt i(x) Net Zero). Howard Buffet war zuvor im US-Verteidigungsministerium tätig und diente als politischer Berater von Präsident Obama. i(x) Net Zero ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf erneuerbare Energien spezialisiert hat.

Im Jahr 2002 war Neilson zusammen mit Bill Gates, Bono und George Soros Mitbegründer von DATA (Debt, AIDS, Trade, Africa). DATA wurde angeblich gegründet, um die Armut in Afrika zu lindern, einen Schuldenerlass für afrikanische Länder zu erreichen und Aids zu bekämpfen. Sie behaupteten auch, den Hunger in Afrika beenden zu wollen, was interessant ist, da Klimaaktivisten Kohlendioxid reduzieren wollen, das für alles pflanzliche Leben unerlässlich ist, und jede Reduzierung würde eindeutig die Menge an Nahrungsmittelpflanzen reduzieren, was mehr Hunger verursachen würde, anstatt ihn zu lindern. Neilson war auch Mitglied der Clinton Global Initiative, des Council of Foreign Relations und einer der Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums. Mit anderen Worten, er ist ein Freund all der üblichen globalistischen Verdächtigen, die die grüne Agenda für ihre eigenen Zwecke vorantreiben.

Linksextreme Ideologie durchdringt den Klimakult

Wenn wir zu den aktuellen Beiratsmitgliedern des Climate Emergency Fund übergehen, sehen wir noch mehr der üblichen Themen und Ideologien, die nichts mit dem Klima zu tun haben, aber von den Klimakrisen-Eiferern mit Begeisterung aufgenommen werden. Stephen Kretzmann gründete Oil Change, eine Organisation, die sich für das Ende der Ölförderung einsetzt. Er ist ein Unterstützer der marxistischen Black Lives Matter-Bewegung. Auf der Website von Oil Change werden in einem Artikel, der für die BLM-Bewegung wirbt, linksextreme Sprüche wie „Mehr als genug von uns in der Klimabewegung haben sich an der weißen Vorherrschaft beteiligt. So wie wir die Streichung von Mitteln für fossile Brennstoffe unterstützen, müssen wir auch die Streichung von Mitteln für Institutionen der weißen Vorherrschaft – einschließlich der Polizei und des Gefängnis-Industriekomplexes – unterstützen, um in die Heilung und Wiedergutmachung für schwarze Gemeinschaften zu investieren.

Kretzmann schrieb über die Unruhen in Charlottesville 2017: „Die Gewalt der weißen Rassisten, die Charlottesville terrorisiert hat, ist kein neues Phänomen. Aber sie wurde durch Trump und seine Verbündeten auf den höchsten Regierungsebenen, die ihr Raum gegeben haben, sich zu entfalten, neu ermutigt. Unsere Reaktion kann nicht nur darin bestehen, diesen Terrorakt anzuprangern. Wir müssen auch die harte Arbeit leisten, um Rassismus, Bigotterie und Antisemitismus, die unsere Gesellschaft auf allen Ebenen durchdringen, zu bekämpfen und abzubauen – in der Regierungspolitik, in unseren lokalen Gemeinschaften und in unseren eigenen Institutionen und Bewegungen.

Ein weiteres Mitglied des Beirats des Climate Emergency Fund ist Bich Ngoc Cao. Sie ist auch Mitglied des Beirats der linken Nachrichtenseite Mother Jones. Die Seite bezeichnete Moms for Liberty, eine Gruppe, die sich dagegen wehrt, dass ihre Kinder in den Schulen mit Gender- und LGBTQ-Ideologie indoktriniert werden, als „Moms against libraries“ und „book-banning bathroom-police“, weil sie unangemessenes sexuelles Material aus den Schulbibliotheken entfernen und monogame Toilettenräume beibehalten wollen. Bich Ngoc Cao ist auch Mitglied des Board of Library Commissioners der Stadt Los Angeles.

Bill McKibben ist ein weiteres CEF-Beiratsmitglied, das Klimafragen mit Rassismus vergleicht und den Tod von George Floyd benutzt, um seinen Standpunkt zu verdeutlichen. Das Folgende stammt aus einem Artikel des New Yorker aus dem Jahr 2020 mit dem Titel „Rassismus, Polizeigewalt und das Klima sind keine getrennten Themen“: „Eine rassistische und gewalttätige Polizei in der Nachbarschaft zu haben, ist so ähnlich wie ein Kohlekraftwerk in der Nachbarschaft zu haben. Und wenn man beides hat? Und vielleicht noch etwas Rauch von einem nahe gelegenen Waldbrand? Bei Afroamerikanern ist die Wahrscheinlichkeit, an Asthma zu sterben, dreimal so hoch wie beim Rest der Bevölkerung. „Ich kann nicht atmen“ ist der tägliche Zustand von zu vielen Menschen in diesem Land. Auf die eine oder andere Art und Weise sind viele Menschen in die Knie gezwungen.

Morgen befassen wir uns mit der Leiterin des Klima-Notfallfonds, einer klinischen Psychologin, die ihre Erfahrung zu nutzen scheint, um Kindern und gefährdeten Menschen Angst zu machen.