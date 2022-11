Nur weil es geplant ist, heißt das nicht, dass es auch passieren wird

Wir haben eine Supermacht, die man uns nicht wegnehmen kann

Haftungsausschluss: Dies ist meine Meinung. Du kannst gerne deine eigene haben

Ich war zwanzig Jahre lang Lehrerin auf drei Kontinenten und ich kann dir eines sagen: Trotz der besten Pläne laufen die Dinge nicht immer so, wie sie sollen. An manchen Tagen musst du sogar die besten Pläne über den Haufen werfen.

Und warum?

Weil der Mensch komplex ist. Entgegen dem, was manche glauben, können wir uns dagegen wehren, hackbare, verfolgbare und programmierbare Wesen zu sein, egal was passiert.

Ja, du kannst einen Plan haben. Und du kannst damit ziemlich weit kommen, vor allem, wenn die, für die du planst, keine Ahnung haben, dass du diese Pläne schmiedest. Und ja, du kannst viele zwingen, belohnen, bestrafen, motivieren und kontrollieren – aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Außerdem – und das wird so lange der Fall sein, wie Menschen diesen Planeten bewohnen – werden sich nicht alle an den Plan halten.

Ich möchte es noch einmal sagen: Nur weil etwas geplant ist, heißt das nicht, dass es auch passieren muss.

Außerdem: Die Gefahr kann da draußen sein, aber sie muss dich nicht betreffen. Oder mich.

In jeder Klasse gibt es immer ein Kind, das es schafft, deine akribischen, gut durchdachten Pläne zu durchkreuzen – deine festgelegten Ergebnisse, deine Ziele.

Denn Menschen, selbst sehr junge, sind unendlich überraschend, kreativ, rebellisch, klug und erfinderisch.

Diejenigen, die uns kontrollieren wollen (die sogenannte elitäre Gruppe der Technokraten), werden sich nicht durchsetzen, weil sie die Supermächte der normalen, freundlichen und fürsorglichen Menschen nicht verstehen. Und genau diese Menschen werden uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen – solange wir diesen Planeten bewohnen.

Wir sind grenzenlos kreativ. Unser Wunsch, wir selbst zu sein, frei zu sein, uns zu bewegen, zu lieben und zu erschaffen, ist nicht messbar, nicht linear und wird von denjenigen nicht verstanden, die glauben, dass man uns komplett planen und organisieren kann. Wenn sie uns daran hindern, einen Weg zu gehen, werden wir einen anderen finden. Der Wunsch nach Freiheit ist oft stärker als die Angst, es nicht zu schaffen.

Unsere Vorstellungskraft ist also grenzenlos. Aber es gibt eine viel mächtigere Kraft, die kein Psychopath verstehen kann, nämlich die menschliche Liebe.

Die Liebe ist die kollektive und individuelle Superkraft der Menschheit. Sie trotzt dem Leben, dem Tod, der Zeit und den Umständen. Sie wird immer wieder neu geboren. Sie ist manchmal konzentriert oder diffus, individuell oder universell – und sie wird immer einen Weg finden, den Plänen zu entkommen, sie zu unterdrücken.

Die Liebe füreinander ist eine grenzenlose Fähigkeit. Auch unsere Fähigkeit, uns vorzustellen, was wir wollen, ist grenzenlos. Alles, was es auf dieser Welt gibt, ob gut oder schlecht, wurde zuerst erdacht. Und zwar von uns.

Aber die Liebe gibt uns eine moralische Vorstellungskraft.

Ohne sie verlieren wir den Kern dessen, was es bedeutet, die Fülle unseres menschlichen Selbst zu sein.

Kein Plan kann die vielfältigen Möglichkeiten der Liebe berücksichtigen. Pläne, die darauf abzielen, die Menschheit zu zerstören, können nicht funktionieren, da sie von Menschen gemacht werden, die nicht verstehen, wie die Liebe die Menschheit auf unendlich viele kleine und große Arten informiert, inspiriert, antreibt und verändert.

Das Fehlen einer moralischen Vorstellungskraft, die aus der Liebe geboren ist, bedeutet, dass alle Pläne, die ohne sie gemacht werden, eng gefasst sind. Sie werden umgestoßen werden. Denn sie berücksichtigen nicht die Ungeheuerlichkeit unseres kollektiven und individuellen Menschseins.

Unsere Liebe zu unseren Mitmenschen, zu den Tieren, zu unserem Planeten, zu unserem Leben in Freiheit ist eine Liebe, die keine Grenzen kennt. Sie existiert außerhalb der Grenzen des Lebens und der Zeit – deshalb können die Psychopathen, die diejenigen bedrohen, die sich ihren Erzählungen widersetzen, nicht gewinnen.

Menschen sind keine hackbaren, verfolgbaren Wesen. Ja, sie können uns hierhin und dorthin schleusen. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Die kollektive und individuelle menschliche Liebe ist eine Kraft, die alle Pläne, die darauf abzielen, Angst zu erzeugen, überwinden wird. Und wo es Liebe gibt, kann es keine Angst geben. Unser Nervensystem sagt uns das. Wir können nicht gleichzeitig in einem Kampf-oder-Flucht-Zustand und in einem Zustand hoher psycho-emotionaler Kohärenz sein.

So sehr die Spaltung in der Gesellschaft auch konstruiert werden kann (und in den letzten fast drei Jahren auch explizit wurde), so wird sie doch jede Minute wieder rückgängig gemacht. Unsere kollektive menschliche Aufgabe ist es, die Entfaltung der Liebe schneller voranzutreiben als die Psyops der Angst. Aber wenn es Menschen gibt, die nicht bereit sind, auf unser Herz zu hören, müssen wir sie in Ruhe lassen. Je mehr Menschen aufwachen und die Pläne erkennen, die darauf abzielen, zu spalten und zu verängstigen, desto mehr lehnen sie diese Taktik ab.

Psychopathen und Soziopathen sind erklärtermaßen nicht in der Lage, Liebe und Empathie für ihre Mitmenschen zu empfinden. Deshalb können selbst ihre besten Pläne nicht über das hinausgehen, was sie nicht kennen und erfahren.

Liebe ist ein Gefühl. Sie ist eine Kraft. Eine Tat. Sie ist eine Vorstellung. Sie wird von und für Menschen empfunden, die nicht mehr leben, oder für Menschen, die weit weg sind, oder für Menschen, die wir nicht kennen. Ich kenne euch nicht, die ihr dies lest, und doch kann ich Liebe für euch empfinden. Ich kann euch, euer Leben, eure Hoffnungen, Träume und Ängste wertschätzen – euch vorstellen – und euch freundliche Gedanken schicken, die eure Menschlichkeit und eure gemeinsamen Kämpfe anerkennen. Wenn wir das alle tun, werden wir in unserer Menschlichkeit unendlich mächtig. Wir werden zu einem blendenden Licht, das die Dunkelheit erhellt und kalte, lieblose Pläne zur Kontrolle über uns durchkreuzt. Liebe heilt uns körperlich und seelisch. Sie ist generativ. Sie löscht die Angst aus.

Angst ist das einzige, stumpfe Werkzeug einer kleinen Gruppe von machtbesessenen, unglaublich reichen Elite-Psychos.

Das ist so ziemlich alles, was sie haben.

Sobald wir das erkennen, verlieren sie ihre Macht.

Es hat eine Weile gedauert, bis ich das begriffen habe, aber jetzt scheint klar zu sein, dass jeder Plan, der darauf abzielt, uns in Angst gefangen zu halten, auf lange Sicht nicht funktionieren wird.

Denn wir haben uns gegenseitig. Jeden Tag sehe ich euch, die vielen sanftmütigen, liebevollen, freundlichen und mutigen Menschen, die etwas füreinander tun – aus Liebe. Ich danke euch. Ich bewundere dich. Dass es euch gibt, macht meinen Tag schöner. Eure großzügigen Taten erfüllen mich mit noch mehr Liebe, so dass ich weitergehen und noch mehr Dinge aus dieser Liebe heraus tun kann.

Eine einfache Handlung, ein freundliches Wort oder eine freundliche Tat für einen anderen Menschen holt uns aus der Psyche der Angst heraus.

Vergiss das nicht.

Sie kennen die Angst hervorragend. Ihr ganzer Modus Operandi basiert auf ihr. Aber wir, die wir uns ihren angstgetriebenen Plänen widersetzen, haben eine Superkraft: unsere grenzenlose, unendlich erneuerbare Fähigkeit zur transzendenten Liebe – wir wissen, wer wir sind. Wir kennen unsere Menschlichkeit.