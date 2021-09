Der globale Krieg gegen den Terrorismus

von Manlio Dinucci

Die Bilanz des globalen Krieges gegen den Terrorismus ist eine Stationierung der US-Armeen in mehr als der Hälfte der Staaten der ganzen Welt, mit oder ohne die Zustimmung ihrer Regierungen. Überall kämpfen sie gegen einen unsichtbaren Feind, den sie ohne zu zögern in anderen Ländern heimlich unterstützen. Damit sind sie für die Hoffnung auf einen Frieden, den sie selbst sabotieren, unentbehrlich geworden.

Zwei Nachrichten, die in diesen Tagen von der Washington Post veröffentlicht wurden – „Die Familien vom 11. September sagen, dass Biden zu den Gedenkveranstaltungen nicht willkommen ist, es sei denn, er liefert Beweise, die die Regierung besitzt“ und „Biden unterschreibt einen Exekutivbefehl, der die Überprüfung, die Deklassifizierung und die Eröffnung von als 11. September eingestuften Dokumenten fordert“, – öffnen neue tiefe Lücken in der offiziellen Version. Die Tatsache, dass sich seit zwanzig Jahren in den Schränken von Washington geheime Dokumente über den 11. September befinden, bedeutet, dass seine wahre Dynamik noch zu untersuchen ist.

Klar ist jedoch der Vorgang, den der 11. September in Gang gesetzt hat. Im Jahrzehnt davor, als das sowjetische „Reich des Bösen“ verschwunden war, konzentrierte sich die US-Strategie auf die „regionalen Bedrohungen“, die zu den ersten beiden Kriegen der Zeit nach dem Kalten Krieg führten: dem Golfkrieg und zu dem Krieg gegen Jugoslawien. Ihr Ziel: die militärische Präsenz und den politischen Einfluss der USA im strategischen Golfgebiet und in der europäischen Region zu verstärken, zur Zeit, als ihre Stützpunkte neu eingerichtet wurden. Gleichzeitig stärkten die USA die NATO, indem sie ihr (mit dem Konsens der Alliierten) das Recht zuschrieben, außerhalb ihres Gebiets einzugreifen, und es nach Osten in die Länder des ehemaligen Warschauer Paktes ausdehnten.

In der Zwischenzeit hat die US-amerikanische Wirtschaft jedoch, obwohl noch die erste der Welt, auch gegenüber der europäischen Wirtschaft an Boden verloren. In der arabischen Welt zeigten sich zunehmende Anzeichen von Intoleranz gegenüber US-amerikanischer Präsenz und Einfluss, während in Asien die russisch-chinesische Annäherung die Möglichkeit einer Koalition voraussagte, die fähig wäre, die Vorherrschaft der USA herauszufordern. Genau in diesem kritischen Moment ermöglichte der Angriff vom 11. September 2001 den Vereinigten Staaten die Einleitung einer neuen strategischen Phase mit der offiziellen Begründung, der „globalen Bedrohung durch den Terrorismus“ zu begegnen.

Es handelt sich um einen Krieg von neuem, dauerhaftem Charakter, in dem es keine geografischen Grenzen gibt, der gegen einen Feind geführt wird, der nicht nur als Terrorist identifiziert werden kann, sondern auch jedem, der den amerikanischen Interessen im Wege steht. Das perfekte Feindbild, austauschbar und nachhaltig. Präsident Bush definiert ihn als „einen dunklen Feind, der sich in den dunklen Ecken der Erde versteckt“, aus denen er unerwartet herauskommt, um erschreckende Taten zu vollbringen, mit sehr starken emotionalen Auswirkungen auf die öffentliche Meinung.

So beginnt der „globale Krieg gegen den Terrorismus“: Im Jahr 2001 greifen die Vereinigten Staaten Afghanistan an und besetzen es, unter Beteiligung der NATO im Jahr 2003; 2003 greifen sie an und besetzen sie den Irak unter Beteiligung von NATO-Verbündeten; 2011 greifen sie mit der NATO den libyschen Staat an und zerstören ihn (wie sie es bereits mit Jugoslawien getan hatten); ebenfalls im Jahr 2011 beginnen sie die gleiche Operation in Syrien, die vier Jahre später durch die russische Intervention als Unterstützung von Damaskus blockiert wurde; 2014 eröffneten sie mit dem Maidan-Putsch in der Ukraine einen weiteren bewaffneten Konflikt.

Im „globalen Krieg gegen den Terrorismus“ finanzieren, bewaffnen und trainieren die USA (insbesondere mit Hilfe Saudi-Arabiens und anderer Golfmonarchien) islamistische Terroristische Bewegungen, indem sie von einem Mal zum anderen die Rivalitäten ausnutzen: in Afghanistan, die Mudschaheddin und Taliban; in Libyen und Syrien ein bewaffnetes Sammelsurium von Gruppen, die bis kurz zuvor von Washington als Terroristen aus Afghanistan, Bosnien, Tschetschenien und anderen Ländern bezeichnet wurden. Im Mai 2013, einen Monat nach der Gründung von Daesch, traf der „Kalif“ Ibrahim al-Badri in Syrien mit dem US-Senator John McCain zusammen, dem Republikaner-Chef, der vom Demokraten Obama beauftragt wurde, geheime Operationen im Auftrag der Regierung durchzuführen.

Der Krieg wird nicht nur mit Luft-, Land- und Seestreitkräften geführt werden, sondern zunehmend mit Spezialeinheiten und Killerdrohnen. Ihre Verwendung bietet den Vorteil, dass sie nicht die Zustimmung des Kongresses einbeziehen muss und geheim bleibt, was daher in der Öffentlichkeit keine Reaktionen hervorruft. Die Spezialkommandos tragen oft keine Uniform, sondern tarnen sich mit lokalen Kleidungsstücken. Die Morde und Folterungen, die sie vollbringen, bleiben damit anonym. Team Six, die Elite der Navy Seals, ist so geheim, dass man offiziell nicht einmal seine Existenz zugibt. Laut der offiziellen Darstellung ist es diese Einheit, die 2011 Osama bin Laden tötet, dessen mutmaßliche Leiche dann auf See begraben wurde. Oder es wird die Hinrichtung eines bin Laden inszeniert, der bereits tot war oder gefangen genommen wurde.

Für den „unkonventionellen Krieg“ beschäftigt der US-Befehl für die Spezialkommandos zunehmend auch „Contractors“ (Söldner). Im Gebiet des US Central Command, einschließlich des Nahen Ostens, sind die „Contractors“ des Pentagon über 150.000. Hinzu kommen diejenigen, die von anderen Abteilungen und alliierten Armeen beschäftigt werden. Sie werden von einem Oligopol großer Unternehmen geliefert, die wie echte multinationale Unternehmen strukturiert sind.

So verschwindet der Krieg immer mehr aus unseren Augen, indem er uns in den Zustand desjenigen bringt, der auf scheinbar sicherem Boden unterwegs ist, ohne zu wissen, dass unter seinen Füßen die Kräfte wirken, die ein katastrophales Erdbeben verursachen können.