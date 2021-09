US-Beamte fordern nun ein Verbot des Buches von Dr. Mercola

mercola.com

Seit der Veröffentlichung meines Buches „The Truth About COVID-19: The Great Reset, Lockdowns, Vaccine Passports, and the New Normal“, das auf Anhieb ein Bestseller auf Amazon.com wurde, hat die Zensur erheblich zugenommen

Am 7. September 2021 schickte US-Senatorin Elizabeth Warren einen Brief an den Vorstandsvorsitzenden von Amazon.com und forderte eine „sofortige Überprüfung“ von Amazons Algorithmen, um Bücher auszusortieren, die mit „COVID-Fehlinformationen“ hausieren gehen.

Warren nannte speziell „Die Wahrheit über COVID-19“ als Paradebeispiel für „hoch bewertete und positiv getaggte Bücher, die auf Unwahrheiten über COVID-19-Impfstoffe und -Heilmittel beruhen“ und die sie aus dem Verkauf verbannt sehen möchte

Am 9. September 2021 schickte der US-Abgeordnete Adam Schiff Briefe an Facebook und Amazon, in denen er ebenfalls eine stärkere Zensur von Impfstoffinformationen forderte.

Warren stützte sich bei ihrer Forderung, mein Buch zu verbieten, auf einen Bericht des Center for Countering Digital Hate (Zentrum zur Bekämpfung von digitalem Hass), obwohl Facebook diesen Bericht drei Wochen zuvor diskreditiert hatte, indem es erklärte, dass das CCDH eine fehlerhafte Darstellung ohne Beweise gegen die 12 Personen, die in seinem Bericht genannt werden, fabriziert habe

Seit der Veröffentlichung meines Buches „The Truth About COVID-19: The Great Reset, Lockdowns, Vaccine Passports, and the New Normal“, das auf Anhieb ein Bestseller auf Amazon.com wurde, haben Zensur und rücksichtslose Angriffe erheblich zugenommen.

Traurigerweise werden viele dieser Angriffe ausgerechnet von den Leuten verübt, die gewählt wurden, um die Demokratie und unsere verfassungsmäßigen Rechte zu schützen. Kürzlich hat die US-Senatorin Elizabeth Warren (Massachusetts) einen Brief an Andy Jassy, den Vorstandsvorsitzenden von Amazon.com, geschickt und eine „sofortige Überprüfung“ der Algorithmen von Amazon gefordert, um Bücher auszusortieren, die mit „COVID-Fehlinformationen“ hausieren gehen.

Warren nannte speziell „Die Wahrheit über COVID-19“ als ein Paradebeispiel für „hochrangige und positiv gekennzeichnete Bücher, die auf Unwahrheiten über COVID-19-Impfstoffe und -Heilmittel beruhen“, die sie vom Verkauf ausgeschlossen sehen möchte.

Dr. Mercola wurde als „der einflussreichste Verbreiter von Coronavirus-Fehlinformationen im Internet“ bezeichnet, schreibt Warren, und fügt hinzu: „Dieses Buch war nicht nur das Top-Ergebnis bei der Suche nach ‚COVID-19‘ oder ‚Impfstoff‘ in den Kategorien ‚Alle Abteilungen‘ und ‚Bücher‘; es wurde von Amazon als ‚Bestseller‘ und als ‚#1 Best Seller‘ in der Kategorie ‚Politische Freiheit‘ gekennzeichnet“. In dem Buch werden gefährliche Verschwörungen über COVID-19 sowie falsche und irreführende Informationen über Impfstoffe verbreitet. Es behauptet, dass Vitamin C, Vitamin D und Quercetin … einer COVID-19-Infektion vorbeugen können … Und das Buch behauptet, dass man Impfstoffen nicht trauen kann, obwohl eine Studie nach der anderen die überwältigende Wirksamkeit und Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen gezeigt hat.

Es sollte nicht überraschen, dass das Buch vor Fehlinformationen nur so strotzt. Einer der Autoren, Dr. Mercola, gehört zum ‚Desinformations-Dutzend‘, einer Gruppe, die für 65 % der Anti-Impf-Inhalte auf Facebook und Twitter verantwortlich ist …

Zwei Tage später, am 9. September 2021, folgte der US-Abgeordnete Adam Schiff, D-Kalifornien, Warrens Beispiel und schickte Briefe6 an Facebook und Amazon, in denen er eine stärkere Zensur von Impfstoffinformationen forderte.

Moderne Bücherverbrennung

Was Warren fordert, ist im Grunde eine moderne Bücherverbrennung. „Die Wahrheit über COVID-19“ deckt die versteckte Agenda hinter der Pandemie auf und zeigt, dass die Gegenmaßnahmen nichts mit der öffentlichen Gesundheit zu tun haben, sondern mit der Einführung eines neuen sozialen und wirtschaftlichen Systems, das auf totalitärer, technokratisch geführter Kontrolle basiert. Es ist also nicht die Fehlinformation, die sie fürchten. Es ist die Wahrheit, die sie an der Verbreitung hindern wollen.

Für ihre Argumentation stützt sich Warren auf einen diskreditierten Bericht des Center for Countering Digital Hate (CCDH). In diesem Bericht „The Disinformation Dozen“ behauptet der Gründer des CCDH, Imran Ahmed, die einflussreichsten „Impfgegnere“ in den USA identifiziert zu haben. Das Problem ist, dass Ahmed sich das ausgedacht hat.

[Das „Desinformations-Dutzend“ ist für nur 0,05 % aller Aufrufe von impfstoffbezogenen Inhalten auf Facebook verantwortlich. Dies umfasst alle impfbezogenen Beiträge, die sie geteilt haben, ob wahr oder falsch, sowie URLs, die mit diesen Personen in Verbindung stehen. ~ Monika Bickert, VP Facebook Content Policy

CCDH: „Fabrizierte Erzählung ohne Beweise“, sagt Facebook

Am 18. August 2021 – fast drei Wochen bevor Warren den Brief an Amazon schickte – rief Facebook die CCDH auf, eine fehlerhafte Geschichte ohne Beweise gegen die 12 Personen, die in den Berichten genannt wurden, zu fabrizieren. Monika Bickert, Vizepräsidentin der Facebook-Inhaltspolitik, stellte die Sache richtig und erklärte:

In den letzten Wochen gab es eine Debatte darüber, ob das globale Problem der COVID-19-Impfstoff-Fehlinformationen einfach dadurch gelöst werden kann, dass man 12 Personen von Social-Media-Plattformen entfernt. Diejenigen, die diese Behauptung aufgestellt haben, behaupten, dass diese 12 Personen für 73 % der Online-Impfstoff-Fehlinformationen auf Facebook verantwortlich sind. Es gibt keine Beweise für diese Behauptung … Abgesehen davon ist jede Menge COVID-19-Impfstoff-Fehlinformation, die gegen unsere Richtlinien verstößt, nach unseren Maßstäben zu viel – und wir haben mehr als drei Dutzend Seiten, Gruppen und Facebook- oder Instagram-Konten, die mit diesen 12 Personen in Verbindung stehen, entfernt, darunter mindestens eines, das mit jeder der 12 Personen in Verbindung steht, weil sie gegen unsere Richtlinien verstoßen.

Außerdem haben wir gegen fast zwei Dutzend weitere Seiten, Gruppen oder Konten, die mit diesen 12 Personen verknüpft sind, Sanktionen verhängt, wie z. B. das Verschieben ihrer Beiträge in den Neuigkeiten nach unten, damit sie von weniger Personen gesehen werden, oder das Verbot, sie anderen zu empfehlen. Wir haben auch gegen einige ihrer Website-Domains Sanktionen verhängt, sodass alle Beiträge, die den Inhalt ihrer Website enthalten, im News Feed nach unten verschoben werden. Die übrigen Konten, die mit diesen Personen verbunden sind, posten keine Inhalte, die gegen unsere Regeln verstoßen, haben nur eine kleine Menge an verletzenden Inhalten gepostet, die wir entfernt haben, oder sind einfach inaktiv.

Tatsächlich sind diese 12 Personen für nur 0,05 % aller Aufrufe von impfstoffbezogenen Inhalten auf Facebook verantwortlich. Dazu gehören alle impfrelevanten Beiträge, die sie geteilt haben, unabhängig davon, ob sie wahr oder falsch sind, sowie die mit diesen Personen verbundenen URLs.

In dem Bericht, auf dem die fehlerhafte Darstellung beruht, wurde nur eine kleine Gruppe von 483 Inhalten über einen Zeitraum von sechs Wochen aus nur 30 Gruppen analysiert, von denen einige nicht mehr als 2 500 Nutzer haben. Sie sind in keiner Weise repräsentativ für die Hunderte von Millionen von Beiträgen, die Menschen in den vergangenen Monaten auf Facebook über COVID-19-Impfstoffe geteilt haben. Außerdem gibt es keine Erklärung dafür, wie die Organisation, die hinter dem Bericht steht, die Inhalte identifiziert hat, die sie als „Impfgegner“ bezeichnet, oder wie sie die 30 Gruppen ausgewählt hat, die sie in ihre Analyse einbezogen hat. Es gibt keine Rechtfertigung für ihre Behauptung, dass ihre Daten eine ‚repräsentative Stichprobe‘ der über unsere Apps geteilten Inhalte darstellen.

Desinformations-Dutzend“ wird kaum auf dem Radar der sozialen Medien registriert

In ihrem Bericht behauptet die CCDH, dass 12 Personen, darunter ich, für 65 % der Anti-Impf-Inhalte in den sozialen Medien verantwortlich sind. Ich bin mir nicht sicher, woher Bickert die Zahl von 73 % hat. Wie auch immer, wir sind weder für 65 % noch für 73 % verantwortlich.

Laut Facebooks eigener Untersuchung sind wir für winzige 0,05 % der impfstoffbezogenen Inhalte verantwortlich – 1.460 Mal weniger als die ungeheuerliche Behauptung des CCDH. Dennoch benutzen Warren und unzählige andere Regierungsvertreter die CCDH als eine Art ultimative Autorität.

U.S. Surgeon General Dr. Vivek Murthy, die Pressesprecherin des Weißen Hauses Jen Psaki und Präsident Biden haben alle das CCDH als einzige Quelle für ihre wilden Behauptungen benutzt. Jetzt will Warren den betrügerischen Bericht des CCDH nutzen, um den Verkauf bestimmter Bücher zu verbieten, und das, obwohl Facebook selbst den CCDH-Bericht als unbegründet widerlegt hat!

In einer E-Mail erklärte Kara Fredrick, wissenschaftliche Mitarbeiterin für Technologiepolitik bei der Heritage Foundation, gegenüber Fox News:

Warrens Vorstoß für mehr Zensur ist ein weiteres Beispiel für die wachsende Symbiose zwischen Big Tech und Big Government“ und ist bezeichnend für einen „breiteren Trend“: Der der Biden-Administration und anderer progressiver Beamter, die versuchen, die Verfassung zu umgehen, indem sie private Tech-Unternehmen unter Druck setzen, die Meinungsfreiheit unter einer breiten Definition von Fehlinformation einzuschränken.

Fredrick betonte weiter, dass „ein gesunder politischer Körper von der echten Hinterfragung von Ideen abhängt“ und dass „der Eifer von Big-Tech-Unternehmen, bestimmte Standpunkte zu unterdrücken, unsere freie Gesellschaft bereits zersetzt.“

Die Freiheit korrodiert vor unseren Augen

Anfang August 2021 habe ich beschlossen, das gesamte Artikelarchiv von meiner Website zu entfernen – Artikel, die ich in den letzten 24 Jahren kostenlos zur Verfügung gestellt habe – und neue Artikel nur noch 48 Stunden lang lesbar zu machen. Damit wollte ich die Mächtigen besänftigen, die über ein ganzes Arsenal überwältigender Instrumente verfügen, die sie aktiv gegen uns einsetzen.

Cyberkriegsführung und autoritäre Kräfte übersteigen unsere Möglichkeiten, ihnen zu widerstehen, und diese Änderungen wurden als notwendig erachtet, damit wir weiter vorankommen, auch wenn wir behindert werden. Dennoch ist Warren nicht zufrieden. Sie will, dass ich ganz zum Schweigen gebracht werde. Sie will nicht einmal, dass Menschen, die bereit sind, für die Informationen zu zahlen, Zugang zu ihnen haben.

Offensichtlich ist sie wegen irgendetwas in Panik geraten. Wenn ich ihren Brief lese, sehe ich den riesigen Goliath vor mir, der schreiend um Hilfe bittet und eine Armee von Kämpfern fordert, weil der erbsengroße David mit seiner behelfsmäßigen Steinschleuder in der Nachbarschaft ist.

Wovor hat sie wirklich Angst? Warum hat sie es auf eine Person abgesehen, deren Reichweite in den sozialen Medien bei einem Bruchteil von 0,05 % liegt? Könnte es daran liegen, dass das „Disinfo-Dutzend“ tatsächlich die Wahrheit sagt, und die Wahrheit neigt dazu, gegen alle Widrigkeiten zu gewinnen?

Zielpfosten in schwankendem Treibsand

Nach Angaben der U.S. Centers for Disease Control and Prevention hat Biden Anfang August 2021 seine Impfquote von 70 % erreicht. Monatelang wurde uns gesagt, dass alles gut und schön wäre, wenn wir nur das Ziel von 70 % erreichen würden.

Doch kaum war das Ziel erreicht, hieß es, 70 % „sollten als Untergrenze und nicht als Obergrenze betrachtet werden“, und Biden erklärte in den Nachrichten, dass seine Geduld mit den zögerlichen Impfgegnern „am Ende ist“. Da eine kleine Minderheit – wenn man den Daten der CDC Glauben schenken darf – sich trotz unzähliger Bestechungsgelder weigert, sich impfen zu lassen, fordert Biden nun Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern auf, die COVID-Impfung vorzuschreiben oder Geldstrafen zu verhängen.

Das ist mehr als irrational und erscheint vielen als höchst irrational, ungerechtfertigt und verfassungswidrig. Dies ist besonders ungeheuerlich, da ALLE Krankheits- und Verletzungskosten von den Patienten getragen werden, obwohl sie gezwungen wurden, die Injektion zu nehmen, da die Unternehmen keine Haftung haben.

Wie Dr. Peter Breggin im gestrigen Interview feststellte, sind diese Maßnahmen jedoch völlig logisch, wenn man sich vergegenwärtigt, dass wir uns im Krieg befinden und dass es da draußen böse Menschen gibt, die absichtlich versuchen, uns unter dem Deckmantel des Schutzes zu schaden. Es ist nicht anders als in einer missbräuchlichen Beziehung, in der der Täter sagt, er oder sie schlage dich und sperre dich in den Keller, „um dich zu einem besseren Menschen zu machen.“

Das Netz der Elite-Extremisten hinter der Zensur

Ich habe im Laufe der Jahre viele Artikel über die Versuche verschiedener Gruppen und Organisationen geschrieben, meine Glaubwürdigkeit zu beschmutzen und diese Website als Fake News Hub zu bezeichnen. Im März 2021 war es das Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), das mich beschuldigte, Fehlinformationen über Impfstoffe und COVID-19 zu verbreiten.

Es überrascht nicht, dass TBIJ von Bill Gates finanziert wird, einer führenden Kraft innerhalb der technokratischen Übernahmebewegung, die Geld an alles und jeden verteilt, der die globalistische Agenda vorantreibt, einschließlich der Medien.

Im November 2019 gab die Bill & Melinda Gates Foundation, als ob sie mit einer besonderen Weitsicht gesegnet wäre, dem TBIJ einen Zuschuss von 1.068.169 Dollar aus ihrem „Global Health and Development Public Awareness and Analysis“-Programm.

Zu den weiteren Sponsoren von TBIJ gehören die Google News Initiative, die Open Society Foundation von George Soros und der Wellcome Trust. Sie alle – Gates, Google, Soros und Wellcome – lassen sich leicht als Teile des technokratischen globalistischen Netzwerks identifizieren, das von der Pandemie in beispiellosem Maße finanziell profitiert.

Wessen Interessen schützt und fördert das CCDH?

Während die finanziellen Unterstützer der CCDH weitaus undurchsichtiger sind, scheint es klar, dass diese Gruppe eine weitere Front für die technokratische Machtstruktur ist. Sie wurde von einem britischen Staatsbürger und nicht registrierten ausländischen Agenten namens Imran Ahmed gegründet, der auch Mitglied des Lenkungsausschusses für die Pilot-Taskforce zur Bekämpfung des Extremismus im Rahmen der Kommission der britischen Regierung zur Bekämpfung des Extremismus ist.

Wenn man darüber nachdenkt, ist es nicht ziemlich merkwürdig, dass amerikanische Regierungsbeamte die verfassungsmäßigen Rechte von Bürgern aufgrund der Meinung eines nicht registrierten ausländischen Agenten, der durch Schwarzgeld finanziert wird, ins Visier nehmen und verletzen? Wie in einem Artikel von Drill Down vom 20. Juli 2021 festgestellt wurde:

Wenn ein Bericht im Nachrichtenzyklus viral geht, ergibt es nur Sinn, sich zu fragen, woher er kommt – vor allem, wenn dieser Bericht Einfluss bis hinauf zum Oval Office hat, die öffentliche Gesundheitspolitik beeinflusst und gleichzeitig gefährliche Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit hat.

Das Center for Countering Digital Hate … hat Anfang dieser Woche einen bahnbrechenden Bericht veröffentlicht. Er wurde überall aufgegriffen und enthielt die folgende Enthüllung: Der Großteil der COVID-Fehlinformationen stammte von nur 12 Personen … Aber könnte dies ein schlauer Schachzug von außen sein, um die Zensurpartnerschaft der Regierung Biden mit Big Tech zu rechtfertigen? Laut seiner Website rühmt sich das linksgerichtete Center for Countering Digital Hate damit, „Nutzer und Nachrichtenseiten, die es in der digitalen Sphäre für inakzeptabel hält, zu recherchieren, zu entlarven und dann abzuschalten“.

Nutzer und Nachrichtenseiten, die es für inakzeptabel hält? Das scheint potenziell gefährlich zu sein, wenn man bedenkt, dass wir nur sehr wenig über die CCDH wissen. Senator Josh Hawley (R-MO) äußerte seine Besorgnis auf Twitter mit dem folgenden Posting: Wer finanziert diese Schwarzgeldgruppe aus dem Ausland – Big Tech? Milliardär-Aktivisten? Ausländische Regierungen? Wir haben keine Ahnung. Die Amerikaner verdienen es zu wissen, welche ausländischen Interessen versuchen, die amerikanische Demokratie zu beeinflussen…

Keiner weiß, wer sie finanziert. Niemand weiß, wer ihre Forschung vorantreibt. Aber ihre Ergebnisse werden für Zensurbemühungen unter dem Deckmantel der Kontrolle von Fehlinformationen verwendet…

Die Verletzung bioethischer Grundsätze gefährdet Menschenleben

Die traurige Ironie ist, dass die Regierungsbeamten in Wirklichkeit diejenigen sind, die zu den meisten unnötigen Todesfällen und Leiden beitragen, weil sie sich nicht an die gesetzlich verankerten bioethischen Grundsätze halten. Diese Gesetze gibt es aus einem guten Grund. Sie schützen die Menschen vor unnötigem Schaden und unerwünschten medizinischen Risiken.

Als Teilnehmer an einer experimentellen Studie – und das sind derzeit alle, die sich mit einer COVID-Spritze behandeln lassen – haben Sie das Recht auf eine umfassende Aufklärung über die Risiken unerwünschter Ereignisse. Auf der Grundlage dieser Informationen haben Sie dann das Recht zu entscheiden, ob Sie an der Studie teilnehmen möchten.

Die Aufklärung über die Risiken unerwünschter Wirkungen sollte so detailliert erfolgen, wie dies in der Packungsbeilage eines jeden Arzneimittels angegeben ist. Die Impflinge erhalten nicht nur keine derartigen Unterlagen, sondern werden durch die Zensur auch daran gehindert, sich aus anderen Quellen, sei es über Google-Suchen, soziale Medien oder die Mainstream-Nachrichten, ausgewogene Informationen über das Verhältnis von Risiko und Nutzen sowie über das Risiko von Tod und dauerhafter Behinderung zu beschaffen.

Wenn nur eine Seite der Geschichte erzählt wird, ist eine informierte Zustimmung einfach nicht möglich und verstößt somit gegen verschiedene nationale und internationale Gesetze, darunter den U.S. Code of Federal Regulations 45 CFR 46 (Unterabschnitt A, der Belmont-Bericht), den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, die Erklärung von Helsinki und den Nürnberger Kodex. Urteile des Obersten Gerichtshofs der USA haben außerdem klargestellt, dass Amerikaner generell das Recht haben, ihre Gesundheitsversorgung selbst zu wählen.

Als nur ein Beispiel von vielen sagte Marie Follmer in einem Interview mit Robert F. Kennedy Jr., dass niemand sie jemals vor dem Risiko einer Myokarditis gewarnt habe. Ihr sportlicher Sohn Greyson hat die Spritze bekommen und kann nun kaum noch etwas tun, und sie befürchtet, dass er sterben könnte.

Sie gibt zu, dass sie keine eigenen Nachforschungen angestellt hat, sondern blindlings auf das vertraute, was man ihr sagte. Jetzt misstraut sie dem gesamten Prozess, auch den Ärzten, da sich alle geweigert haben, einen Zusammenhang mit der Spritze anzuerkennen, und niemand weiß, wie man ihn behandeln kann.

Am wichtigsten ist, dass die Annahme eines Versuchsprodukts völlig freiwillig und ohne Zwang erfolgen muss. Abwerbung ist verboten. Es ist geradezu unmöglich zu argumentieren, dass Anreize, die von kostenlosem Junkfood bis hin zu Millionen-Dollar-Lotterien reichen, sowie die Androhung des Verlusts des Arbeitsplatzes, die Verweigerung einer Ausbildung, Reise- und Einkaufsbeschränkungen und vieles mehr keine Nötigung darstellen.

Wenn Sie sich für die Teilnahme an einem medizinischen Experiment entscheiden, was auch immer es sein mag, ist das Ihre Sache. Aber auch alle anderen haben das gleiche Recht zu wählen.

Senatorin Warren droht Amazon mit dem Verbot von „Die Wahrheit über COVID-19“.

Seit der Veröffentlichung meines neuesten Buches „Die Wahrheit über COVID-19“, das auf Amazon.com sofort zum Bestseller wurde, haben die Forderungen nach Zensur und die rücksichtslosen Angriffe gegen mich erheblich zugenommen.

Vor kurzem hat die so genannte „progressive“ US-Senatorin Elizabeth Warren, D-Mass, in einem empörenden, verleumderischen und im Grunde verfassungswidrigen Versuch, die freie Meinungsäußerung zu unterdrücken, einen Brief an Amazon geschickt, in dem sie eine „sofortige Überprüfung“ ihrer Algorithmen fordert, um Bücher auszusortieren, die mit „COVID-Fehlinformationen“ hausieren gehen.

Warren nannte speziell „Die Wahrheit über COVID-19“ als Paradebeispiel für „hoch bewertete und positiv gekennzeichnete Bücher, die auf Unwahrheiten über COVID-19-Impfstoffe und -Heilmittel beruhen“, die sie aus dem Verkauf verbannt sehen möchte.

Zwei Tage später folgte der kalifornische Abgeordnete Adam Schiff dem Beispiel Warrens und schickte Briefe an Facebook und Amazon, in denen er eine stärkere Zensur von Impfstoffinformationen forderte. Sogar Präsident Joe Biden hat kürzlich einen entlarvten Bericht als einzige Quelle benutzt, um meine Zensur zu fordern.

Traurigerweise werden diese Angriffe ausgerechnet von den Leuten vorgebracht, die gewählt wurden, um die Demokratie und unsere verfassungsmäßigen Rechte zu schützen. Was sie fordern, ist im Grunde genommen eine moderne Bücherverbrennung. Wir leben in einer Demokratie, nicht in einer Monarchie.

Quellen: