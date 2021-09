New England Journal of Medicine macht einen Rückzieher – gibt jetzt zu, dass COVID-Impfungen für schwangere Frauen möglicherweise nicht sicher ist

Die Studie wurde aktualisiert, nachdem festgestellt worden war, dass 104 von 827 schwangeren Teilnehmerinnen nach der Impfung mit COVID einen Spontanabort erlitten. Das bedeutet, dass etwa 1 von 8 schwangeren Frauen ihr Baby nach der Impfung verliert.

NEJM published a correction… they now admit that there is no evidence that the vaccines are safe for pregnant women. Whoops. Took them months to respond to our group. Look for the "1" at the VERY top of the page. https://t.co/6nQ5h9fftx