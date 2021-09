Wie Werbung uns manipuliert Werbung ist immer und überall zu sehen.

Es ist enorm wichtig, seinen Markennamen bekannt zu machen, um Besucher zu gewinnen und die Konkurrenz zu schlagen. Doch wie kannst du dein Unternehmen hervorheben? Wie bringen Werbetreibende uns dazu, ihre Produkte zu kaufen? In einer Welt, die von Werbung völlig übersättigt ist, ist es wichtig, etwas zu machen, das im Gedächtnis bleibt. Werbetreibende sind in der Lage, das, was eine gute Werbung ausmacht, in eine Wissenschaft zu verwandeln, wenn auch in eine ethisch fragwürdige. Hier sind 6 psychologische Tricks, mit denen uns Werbung manipuliert.