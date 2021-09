Justin Trudeau: Der Impfpass erhält man als Belohnung, wenn Sie sich richtig verhalten

Kanadas Premierminister Justin Trudeau erklärte kurz vor der Wahl, was genau der Zweck von Impfpässen ist. „Wir zahlen für die Impfpässe der Provinzen, damit Sie beim Betreten eines Restaurants, eines Fitnessstudios oder eines Kinos sicher sein können, dass Sie nicht neben einem Tisch voller ungeimpfter Menschen sitzen“, sagte er.

„Sie müssen wissen, dass Sie sicher sind, wenn Sie das Richtige getan haben. Wenn Sie das Richtige tun, werden Sie belohnt. Das ist es, worum es geht“, sagte Trudeau. „Und die Menschen, die immer noch zweifeln, die immer noch Widerstand leisten, können nicht dasselbe genießen wie diejenigen, die ihren Teil für andere getan haben.“

This man is trying to sell something back to you that you already own. Your freedom. Please vote @JustinTrudeau out Canada. Light a candle for the rest of us. He’s a fanatic. pic.twitter.com/UKC0AfLeCq