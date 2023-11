Der globale Staatsstreich

Es gibt nur einen wirklichen Mythos: die Annahme, es gebe keine Verschwörung. Die Übernahme der Welt wurde lange vorbereitet und geht nun in die Zielgerade. Teil 3/3.

Äußerungen, globale Eliten würden an der Etablierung einer grenzenlosen Welt mit Weltbürgern und einer Weltregierung arbeiten, werden als Verschwörungstheorien verlacht. Diejenigen, die solche Aussagen machen, werden in der Öffentlichkeit nicht nur als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt und von jeglicher Debatte ausgeschlossen, sondern sie werden von Soziologen und Psychologen immer häufiger sogar pathologisiert. Dabei ist eine Weltordnung, die eine „Demokratie ohne Grenzen”, ein Weltbürgertum und jüngst sogar eine Weltreligion fordert, keineswegs der Ausfluss kranker Gehirne, sie ist vielmehr ein seit Langem gehegter Plan. Dieser Plan ist auch keine ominöse Verschwörung, denn er wird von den beteiligten Individuen schon immer offen und für jeden frei zugänglich kommuniziert.

von Simone Hörrlein

Kommen wir zuletzt zur EU und ihrer möglichen Rolle bei der Errichtung einer neuen Weltordnung. Bereits am 8. Dezember 2008 schrieb der Kolumnist Gideon Rachman einen Leitartikel in der Financial Times mit dem Titel „And now for a World Order”. Rachman erläutert darin, dass er zum ersten Mal in seinem Leben daran glaubt, dass eine Weltregierung plausibel sei. Und dies läge an der Europäischen Union (EU), die er als Modell für eine solche neue