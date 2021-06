Der „Great Reset“ ist da, Teil 2″ Die wahre Bedrohung durch Russland

The „Great Reset“ ist da Teil 1 hier zum Artikel.

Seit Jahren schreibe ich über die hartnäckigen Bemühungen verschiedener Nationen, den US-Dollar als führende globale Reservewährung und Haupttauschmittel zu entthronen.

Gleichzeitig habe ich gesagt, dass solche Prozesse nicht über Nacht geschehen, sondern langsam und schrittweise über Jahrzehnte hinweg ablaufen.

Der Dollar verdrängte das Pfund Sterling als führende Reservewährung im zwanzigsten Jahrhundert, aber es dauerte dreißig Jahre, von 1914 bis 1944, bis es soweit war. Der Niedergang begann mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs und der Liquidierung von Vermögenswerten und dem Gelddrucken Großbritanniens zur Finanzierung des Krieges.

Er endete mit dem Abkommen von Bretton Woods im Jahr 1944, das die Bindung des Dollars an Gold als neuen globalen Standard zementierte.

Selbst nachdem die Goldbindung 1971 aufgehoben wurde, blieb der Dollarstandard bestehen, weil es keine gute Alternative gab. Das Abkommen von 1974 mit Saudi-Arabien (zusammen mit anderen OPEC-Kartellmitgliedern), Öl in Dollar abzurechnen, führte zu einer erhöhten globalen Nachfrage nach dem Dollar.

Aufgrund des Deals wurden Dollars bei US-Banken hinterlegt, sodass sie an Entwicklungsländer verliehen werden konnten, die dann US-Fertigungsgüter und landwirtschaftliche Produkte kaufen konnten.

Dies würde der Weltwirtschaft helfen und den USA erlauben, die Preisstabilität zu erhalten. Die Saudis würden mehr Kunden und einen stabilen Dollar bekommen, und die USA würden die Welt zwingen, Dollars zu akzeptieren, weil jeder Dollars brauchen würde, um Öl zu kaufen.

Übrigens steckte hinter diesem „Deal“ eine nicht so subtile Drohung, in Saudi-Arabien einzumarschieren und das Öl mit Gewalt zu nehmen.

Ich persönlich habe diese Invasionspläne damals im Weißen Haus mit Henry Kissingers Stellvertreter, Helmut Sonnenfeldt, besprochen. Aber der Petro-Dollar-Plan funktionierte glänzend, und die Invasion fand nie statt.

Trotz alledem hat fast 50 Jahre später die Erosion der Rolle des Dollars begonnen und ist in vielen Metriken sichtbar.

Der Anteil des Dollars an den globalen Reserven ist in den letzten 22 Jahren von 70% auf 60% gefallen. Der Goldpreis in Dollar (ein inverses Maß für die Stärke des Dollars) ist zwischen August 1999 und August 2020 von $250 pro Unze auf über $2000 pro Unze gestiegen (heute liegt er bei etwa $1880 pro Unze).

Das Sonderziehungsrecht (SZR) des IWF, Bitcoin und Gold (wieder) stehen in den Startlöchern, um aufzusteigen, wenn der Dollar weiter schwankt.

Vor allem die Russen handeln schnell, um sich vor diesem unvermeidlichen Rückgang zu schützen.

Russland hat den Goldanteil an seinen Reserven bereits auf 20 % erhöht (nur die USA, Deutschland, Italien, Frankreich und die Niederlande haben einen höheren Goldanteil unter den zwanzig größten entwickelten Volkswirtschaften).

Nun wird Russland die Dollarbestände aus seinem 119 Milliarden Dollar schweren Nationalen Wohlfahrtsfonds, einem Staatsfonds, der den Ölreichtum zum zukünftigen Nutzen des russischen Volkes hält, vollständig eliminieren.

Russland wird in der Lage sein, diesen Plan ohne ernsthafte Störungen des Goldmarktes oder des Dollarmarktes auszuführen.

Für sich genommen bedeutet dieser Schritt nicht das Ende des Dollars als führende Reservewährung. Aber es ist ein weiterer Schritt auf dem langsamen Weg zum unvermeidlichen Niedergang des Dollars als vertrauenswürdiges Tauschmittel.

Auch wenn der Prozess allmählich verläuft, kann er in den letzten Phasen sehr viel an Dynamik gewinnen. Das erinnert mich an eine Zeile aus einem Hemingway-Roman:

„Wie sind Sie bankrott gegangen?“, fragte eine Figur. „Auf zwei Arten“, antwortete die andere. „Allmählich, dann plötzlich.“

Wenn der Ansturm auf die Ausgänge ernsthaft beginnt, wollen Sie nicht der Letzte sein, der die Tür verlässt. Es ist eine gute Idee, etwa 10 % Ihres investierbaren Vermögens in Gold zu diversifizieren, wenn Sie das nicht schon getan haben.

Auf diese Weise können Sie mit den Russen mithalten und sind dem Verfall des Dollars einen Schritt voraus.

Ich glaube, dass die Welt zu einer Version des Goldstandards zurückkehren muss, nicht weil sie es will, sondern weil sie es muss, um das Vertrauen in das globale Währungssystem wiederherzustellen.

Die eigentliche Frage ist, wird es ein geordneter oder ein chaotischer Prozess sein?