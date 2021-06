Ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank warnt: Das Spike-Protein ist der Killer – Vorsicht vor mRNA-„Impfstoffen“

Von Peter König: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Co-Autor des Buches von Cynthia McKinney „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Dazu müssen Sie unbedingt vermeiden, die mRNA-„Nicht-Vakzine“ – die experimentelle Gentherapie – zu nehmen oder dazu gezwungen zu werden.

Denn das ist es, was es ist.

Das Experiment sind Sie.

Schon bei SARS-1 von 2002 / 2003, dem Original, das hauptsächlich das chinesische Genom betraf, wie auch bei diesem ersten Covid-19-Virus, das passender als SARS-CoV-2 bezeichnet wird; es betraf die chinesische DNA.

Ergänzungen der klandestinen, illegalen chinesischen DNA-Ernte von Harvard in den späten 1990er Jahren und 2000. Siehe hier.

Als die Harvard-Leute schließlich erwischt und aus China rausgeschmissen wurden, war es zu spät.

Sie hatten bereits Hunderttausende, wenn nicht Millionen von DNA-Proben gesammelt – auf deren Grundlage höchstwahrscheinlich US-P4-Biokriegslabore diesen speziellen Coronavirus herstellten.

Josh MIttledorf drückt es folgendermaßen aus: „Das Spike-Protein ist der Teil der Virusstruktur, der die Schnittstelle zur Wirtszelle bildet. Die Viren SARS 1 und SARS 2 haben beide Spike-Proteine, die an einen menschlichen Zellrezeptor namens ACE-2 binden, der in Lungenzellen vorkommt, aber auch in anderen Teilen des Körpers vorhanden ist. Die Bindung an den ACE-2-Rezeptor der Zelle ist wie das Klopfen des Wolfes an die Tür von Rotkäppchens Großmutter. „Hallo, Großmama. Ich bin deine Enkelin. Bitte lass mich herein.“ Das Virus ist ein Wolf, der einen roten Umhang und eine Kapuze trägt und vorgibt, ein ACE-2-Enzymmolekül zu sein, das Einlass in die Zelle sucht.“ Siehe hier.

Die chinesischen Behörden wurden als diktatorisch bezeichnet – und es folgten die üblichen Verunglimpfungen -, aber es gelang ihnen, das Virus einzudämmen und zu beherrschen und den von ihm verursachten Schaden in Grenzen zu halten.

Aufgrund der verschiedenen Abriegelungen und anderer Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen wurden fast 80 % der chinesischen Produktionskapazitäten geschlossen, was enorme Auswirkungen auf den Rest der Welt hatte, der von chinesischen Lieferketten abhängig ist.

Dank der strengen Maßnahmen Chinas, um die Pandemie so schnell und unter Schonung der Gesundheit wie möglich zu überwinden, war die chinesische Wirtschaft innerhalb von etwa sechs bis acht Monaten wieder auf den Beinen, und bis Ende 2020 praktisch wieder voll ausgelastet.

Der Erfinder des mRNA-Typs des Impfstoffs, Dr. Robert Malone, sagt, dass der Impfstoff bewirkt, dass sich Lipid-Nanopartikel in verschiedenen Organgeweben anreichern, und besonders „in hoher Konzentration“ in den Eierstöcken, was bedeutet, dass er Unfruchtbarkeit und / oder oft Fehlgeburten bei schwangeren Frauen verursacht.

Siehe diese „Erfinder der mRNA-Technologie: Impfstoff bewirkt, dass Lipid-Nanopartikel in „hohen Konzentrationen“ in Eierstöcken akkumulieren“/ – einschließlich eines 15-minütigen Video-Interviews mit Dr. Malone und dem Evolutionsbiologen Dr. Bret Weinstein.

Was die mRNA-„Nicht-Impfung“, die besser mit dem ihr von der CDC zugewiesenen Namen – experimentelle Gentherapie – bezeichnet wird, so gefährlich macht, ist, dass sie in jeder Zelle des menschlichen Körpers Spike-Proteine produziert.

Die Ursache für diese schnelle und oft tödliche Vermehrung des Spike-Proteins ist das, was Dr. Jane Ruby, medizinische Expertin und Pharmaforscherin, „Magnetofection“ nennt, ein aggressives magnetisches Gel-Liefersystem, das in der Injektion enthalten ist – um das Spike-Protein in „Warp-Geschwindigkeit“ in jede Zelle des menschlichen Körpers zu transportieren.

Der deutsche Hersteller, die Chemicell GmbH, Berlin ( https://www.bionity.com/en/companies/7076/chemicell-gmbh.html ) dieses speziellen magnetischen Gels sagt, es sei nicht für den Einsatz beim Menschen geeignet.

Dennoch verwenden Moderna und Pfizer es in ihrer experimentellen mRNA-Gentherapie, über die sie lügen und sie fälschlicherweise „Impfstoff“ nennen. – Sehen Sie sich das 9-minütige Video von Dr. Jane Ruby an.

Dieses Magneto-Infektions-Transportsystem ist so stark, dass Menschen, die geimpft wurden, in der Lage waren, Magnete an ihren Körper zu kleben.

Die COVID-„Nicht-Impfstoff“ injizierten Lipid-Nanopartikel sagen dem Körper, dass er das Spike-Protein produzieren soll.

Dank des magnetischen Gels verlassen sie schnell die Injektionsstelle und reichern sich in Organen und Geweben an. Siehe dies von Dr. Alex Pierson.

Die Spike-Proteine, die in praktisch jeder Zelle des menschlichen Körpers aktiviert werden, überwältigen das körpereigene Immunsystem und bekämpfen es, anstatt es zu stärken.

Dies kann mit der Zeit zu zahlreichen Komplikationen und Infektionen führen.

Einige davon, wie die Blutgerinnung, die zu Thrombose und anderen Herzbeschwerden führt – und der Tod – können unmittelbare Folgen nach der Impfung sein.

Andere potenziell tödliche Auswirkungen, viele neurologischer Natur, zeigen sich vielleicht nicht sofort, sondern erst im Laufe der Zeit – nach einem, zwei oder drei Jahren?

Es wird dann schwierig sein, das durch das Spike-Protein hervorgerufene Siechtum auf den Impfstoff zurück zu führen.

In einem überzeugenden 1-minütigen Video warnt Dr. Mike Yeadon, ehemaliger Vizepräsident und Chef der Wissenschaft bei Pfizer: „Jeder, der den experimentellen Impfstoff nimmt, kann dem Tod nicht entkommen“ .

Wir können nur hoffen, dass diese „kompromittierten“ meist westlichen Regierungen zur Besinnung kommen und rechtzeitig erkennen, was sie genau den Bevölkerungen antun, die sie gewählt haben – und die für ihren Lebensunterhalt bezahlen.

Wenn diese sogenannten „Weltführer“ – stellen Sie sich vor, 193 UN-Mitgliedsregierungen folgen dem gleichen Skript – irgendetwas stimmt nicht, passt nicht zur Agenda des Gesundheitsschutzes, sondern passt eher zu einem bösen Plan gegen die Menschheit – wenn diese „Weltführer“ weiterhin dem Diktat ihrer dunklen satanischen Meister folgen, könnten sie in einer Art Nürnberger Gerichtshof 2.0 für Verbrechen gegen die Menschheit enden.

Dr. Reiner Füllmich, deutsch-amerikanischer Anwalt und führendes Mitglied des deutschen Corona-Untersuchungsausschusses, hat bereits mehrere Klagen eingereicht, darunter Sammelklagen in Kanada und den USA, und rechtliche Schritte gegen Einzelpersonen und Institutionen vor allem in Europa eingeleitet.

Siehe dies – Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Der Soziologe, Philosoph, Lehrer und Schriftsteller, Ed Curtin, hatte Folgendes zu sagen:

Ich weiß, dass die experimentellen mRNA-„Impfstoffe“, die jedem aufgedrängt werden, keine herkömmlichen Impfstoffe sind, sondern gefährliche Experimente, deren Langzeitfolgen unbekannt sind.

Und ich weiß, dass Moderna sagt, sein Boten-RNA (mRNA) Nicht-Impfstoff“ funktioniere wie ein Betriebssystem auf einem Computer“ und dass Dr. Robert Malone, der Erfinder der mRNA-Impfstoff-Technologie, sagt, dass die Lipid-Nanopartikel aus den Injektionen durch den Körper wandern und sich in großen Mengen in mehreren Organen absetzen, wo das Spike-Protein, das biologisch aktiv ist, massiven Schaden anrichten kann, und dass die FDA dies gewusst hat.

Außerdem weiß ich, dass Zehntausende von Menschen durch diese Injektionen unerwünschte Wirkungen erlitten haben und viele Tausende daran gestorben sind und dass diese Zahlen aufgrund der Meldesysteme stark unterschätzt werden.

Ich weiß, dass bei dieser Zahl von Todesfällen in der Vergangenheit diese experimentellen Spritzen schon längst eingestellt oder nie begonnen worden wären.

Dass sie es nicht getan haben, überzeugt mich daher, dass eine radikal böse Agenda im Gange ist, deren Ziel Schaden und nicht Gesundheit ist, weil die Verantwortlichen wissen, was ich weiß und noch viel mehr.

Sehen Sie den vollständigen Text von Eds Essay hier in Deutsch von Google übersetzt.