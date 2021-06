Biden wird entmachtet, nachdem das Impfziel von 70 % bis zum 4. Juli verfehlt wird… Werden Globalisten nun die Pläne für den Cyber-Shutdown beschleunigen?

Interessant, aber bitte mit entsprechender Skepsis lesen Mike Adams neigt gerne zur Dramatisierung.

Die heutige Situation Update-Podcast bietet eine 40-minütige Segment, der sich auf Lithium-Ionen-Solar-Generatoren, Werkzeuge und Fahrzeugbatterien konzentriert. Sie können auch bis zur 39-Minuten-Marke vorspulen, um zu den Schlagzeilen, der Wirtschaft und der nationalen Sicherheit zu springen.

Bei etwa 1 Stunde und 10 Minuten wird enthüllt, wie die Biden-Administration jetzt auf dem Weg zum Scheitern seiner 70% Impfung Ziel unter US-Erwachsenen ist. Laut einer Quelle, die vor einigen Wochen mit mir gesprochen hat, bedeutet dies, dass Biden von den Globalisten, die die weltweite Vernichtungskampagne leiten, als Versager angesehen wird, und Biden wird von der Macht entfernt werden. (Nicht sofort, aber seine Entfernung wird unwiderruflich in Gang gesetzt werden.)

Die Globalisten sind enttäuscht über Bidens Unfähigkeit, die erforderliche Anzahl von Amerikanern auszurotten

Laut CDC sind nur 56,1% der US-Erwachsenen jetzt „vollständig geimpft“, eine Zahl, die weit von dem 70%-Ziel entfernt sind, die Biden gefordert hat. Dieses Ziel wurde dem Biden / Harris-Regime in der gleichen Weise übergeben, wie ähnliche Ziele von anderen Nationen gefordert wurden, einschließlich Kanada, Australien, etc. Als Teil ihrer globalen Entvölkerung / Ausrottung Agenda, haben Globalisten verlangt, dass Nationen hohe Impfquote von bestimmten Fristen erfüllen. Die Fristen sollen sicherstellen, dass Milliarden von Menschen vollständig geimpft werden, bevor die Massen erkennen, dass die Impfstoffe biologische Waffen sind, die Spike-Protein-Nanopartikel enthalten, die dazu bestimmt sind, Tod und Unfruchtbarkeit als Teil einer verdrehten globalistischen Agenda zu verursachen, um „den Planeten zu retten.“

Die Wahrheit kann nicht ewig vertuscht werden, und gerade heute hat die FDA angekündigt, es würde eine Warnung auf Pfizer und Moderna Impfstoffe aufgrund des Risikos einer tödlichen Herzentzündung hinzufügen, die weiterhin junge, gesunde Männer nach der Impfung erleiden.

Die schiere Verzweiflung von Biden und Harris zeigt sich nun in ihren eigenen Aktionen, wobei Kamala Harris die Wähler der Demokraten anfleht, ungeimpfte Menschen zu belästigen, indem sie an ihre Türen klopft und verlangt, dass sie alle geimpft werden. Dies ist eine Art von „Zwang durch Stellvertreter“, die gehorsame Schafe sucht, die auch bereit sind Impfstoff Vollstrecker zu sein. Dieser Versuch ist natürlich gescheitert, was bedeutet, dass Biden nur noch ein paar Wochen Zeit hat, um die Impftyrannei zu verstärken und aggressivere Mittel zur Einhaltung der Impfvorschriften zu erzwingen, möglicherweise einschließlich Zwangsimpfungen mit vorgehaltener Waffe (wenn sie es wagen, so weit zu gehen).

Wenn er diesen Ansatz jedoch auslöst, wird die Gegenreaktion schnell erfolgen. Die Amerikaner werden nicht akzeptieren, dass man ihnen mit vorgehaltener Waffe eine experimentelle medizinische Intervention zwangsweise injiziert. Damit wird das Biden/Harris-Regime sein 70%-Ziel klar verfehlen. Sobald dies am 4. Juli bestätigt wird, bedeutet es, dass die Dinge in Bewegung gesetzt werden, um Biden von der Macht zu entfernen. Achten Sie darauf, dass Biden aus „gesundheitlichen Gründen“ zum Rücktritt gezwungen wird.

Die Todesfälle durch Impfstoffe waren nur eine Aufweichungsphase, die sich auf den letzten Krieg zur Zerstörung Amerikas vorbereitete

Dies bedeutet nicht unbedingt, dass das, was als Nächstes kommt, natürlich besser sein soll. Die menschenfeindlichen Globalisten, die derzeit die Präsidentschaft von Joe Biden leiten, werden nur einen Ersatz unterstützen, von dem sie glauben, dass er irgendwie zig Millionen Konservative in ganz Amerika davon überzeugen kann, sich mit tödlichen Spike-Protein-Biowaffen impfen zu lassen. Kamala Harris ist eindeutig nicht diese Person, denn sie ist das genaue Gegenteil von charismatisch und neigt dazu, in jeder Person, die sie zu belehren versucht, abscheulichen Hass hervorzurufen.

Konservative in ganz Amerika davon zu überzeugen, sich eine tödliche Biowaffe injizieren zu lassen, wird wahrscheinlich die Zusicherung eines vertrauenswürdigen Konservativen erfordern, der in den Köpfen der konservativen Massen bereits hohes Ansehen genießt. Ist diese Person Trump? Möglicherweise, aber es ist zu früh, um das zu sagen. Meiner Einschätzung nach werden die Globalisten damit scheitern, weil jeder Konservative, der anfängt, die Leute zum Impfen aufzufordern, sofort an Glaubwürdigkeit verliert und als hinterhältiger Verräter angesehen wird. (Mike Pence klingt perfekt für diese Rolle.)

Somit stellt sich die nächste Frage: Was entfesseln die Globalisten als Nächstes, nachdem Amerika das 70%ige Impfziel nicht erreicht hat?

Die wahrscheinliche Antwort ist, dass sie sowieso mit der nächsten Phase fortfahren.

Diese nächste Phase, nach meinen Quellen, ist wahrscheinlich eine Kombination von wirtschaftlichen und Cyber-Kriegsführung gegen Amerika, die aggressive Förderung der internen Zwietracht und Rassenkriege (über die Journo-Terroristen Medien), und gezielte Ermordungen von Pro-Amerika-Patrioten (jemand wie McAfee?) enthalten. Die Cyber-Kriegsführung Komponente ist wahrscheinlich das Ziel um die Stromnetz-Infrastruktur in einem Versuch, Amerika in Dunkelheit und Chaos zu stürzen. Ich erwarte eine erhöhte Anzahl von Cyber-Kriegsführung Angriffe auf Amerika innerhalb der nächsten 90 Tage.

Sobald Amerika ausreichend von innen geschwächt ist, werden sowohl chinesische als auch russische Truppen innerhalb Amerikas aktiviert werden, kombiniert mit Truppen, die in Mexiko stationiert sind und über die südliche Grenze nach Norden strömen. Ihre Befehle werden sein, Amerikas militärische Infrastruktur zu zerstören und die Kontrolle über ganze Städte zu übernehmen, Bürgermeister und alle Widerstandskämpfer zu exekutieren und dann den Besitz über das neue „besetzte“ Amerika zu beanspruchen.

Beachten Sie, dass einige Analysten, die ich interviewt habe, wie z.B. Jeffrey Prather, glauben, dass China es nicht einmal nötig haben wird, es zu einem Bodenkrieg eskalieren zu lassen, weil sie bereits fast jede Institution der Macht in den Vereinigten Staaten infiltriert haben und kontrollieren. Die Meinungen darüber, was als Nächstes kommt, gehen also auseinander, aber gestern erhielt ich Informationen von einer anderen Quelle, die mir sagte, dass Russland derzeit mexikanische Drogenkartelle dafür bezahlt, Waffen über die Grenze zu schmuggeln und sie in „Aufmarschgebieten“ in den kontinentalen Vereinigten Staaten zu deponieren, um sich auf die Aktivierung des Krieges vorzubereiten.

Um es klar zu sagen: Was ich in den letzten zwei Jahren erfahren habe, ist, dass einige der Waffen, die auf amerikanischem Boden für den Einsatz durch chinesische und russische Truppen bereitstehen, Folgendes beinhalten:

Vollautomatische AK-47s

Mobile Mörser (wahrscheinlich 60mm oder ähnlich)

Panzerfäuste

Sprengstoff

Es werden auch Polizeiuniformen, Kommunikationsgeräte, Gewehrschalldämpfer und andere Ausrüstungsgegenstände gelagert, die im offenen Krieg gegen das amerikanische Volk eingesetzt werden sollen. Wir glauben auch, dass mit China verbundene linksextremistische Gruppen wie Black Lives Matter in den letzten Jahren erfolgreich mehrere gepanzerte Fahrzeuge von Militärbasen gestohlen haben. Diese Fahrzeuge werden in dem kommenden Krieg natürlich wieder auftauchen.

Beachten Sie auch, dass China vermutlich hinter den mysteriösen Drohnen steckt, die Ziele der US-Energieinfrastruktur und Militärbasen überwachen.

TheDrive.com hat ausführlich über dieses „Stealth-Drohnen“-Phänomen berichtet, und Sie können dort die neuste Geschichte darüber lesen.

Basierend auf dem, was ich weiß, sollte gerade jetzt jeder Amerikaner für die USA für die Invasion mit ausländischen Truppen vorbereitet werden. Daher die Eile von Demokraten, um alle Amerikaner zu entwaffnen, um es einfacher für China und Russland zu machen, die kontinentalen Vereinigten Staaten zu erobern.

Ich glaube, wir sind am Rande des Dritten Weltkriegs, und in der Tat Chinas Biowaffen Angriff auf die Amerikaner war nur die erste Phase, unterstützt von Fauci und seine Kohorten, die lange als Marionetten der antiamerikanischen Globalisten gedient haben.

Erfahren Sie mehr in der heutigen detaillierten Situation Update-Podcast: