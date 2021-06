Der französisch-russische Wettbewerb in der Zentralafrikanischen Republik muss kein Nullsummenspiel sein

Frankreich scheint seine Konkurrenz mit Russland in der Zentralafrikanischen Republik als Nullsummenspiel zu betrachten, aber das muss nicht so sein, da beide Großmächte auf ihre Weise zur Entwicklung des Landes beitragen können.

Der französische Außenminister behauptete letzte Woche dramatisch: „In der Zentralafrikanischen Republik gibt es eine Form der Machtergreifung, und insbesondere der militärischen Macht, durch russische Söldner.“ Dies geschah kurz nachdem Paris die militärische und budgetäre Unterstützung für Bangui ausgesetzt hatte, als Reaktion auf die Anschuldigungen, dass die Regierung der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) in eine Informationskriegskampagne gegen Frankreich verwickelt sei, an der angeblich auch Russland beteiligt sei. Dieser Entscheidung war vorausgegangen, dass der französische Präsident Macron seinen Amtskollegen in der ZAR provokativ als sogenannte „Geisel“ russischer privater Militärfirmen (PMCs) bezeichnete. Diese Entwicklungen deuten stark darauf hin, dass Frankreich seinen Wettbewerb mit Russland dort als ein Nullsummenspiel ansieht, was aber nicht so sein muss, da beide Großmächte auf ihre Weise zur Entwicklung des Landes beitragen können.

Für diejenigen Leser, die die Ereignisse in der ZAR in den letzten Jahren nicht genau verfolgt haben, sei gesagt, dass Russland dort seit kurzem eine wichtige Rolle spielt, nachdem es Bangui in voller Übereinstimmung mit den einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats militärische Hilfe geleistet hat. Ich habe in meinem Artikel vor zwei Monaten mit der Frage „Steckt Chodorkowski hinter den Behauptungen über russische Todesschwadronen in der Zentralafrikanischen Republik?“ auf 18 meiner früheren Artikel über diese Dimension von Moskaus geostrategischem „Balanceakt“ verwiesen. Derjenige vom Juni 2019, in dem es darum ging, wie „Russia’s ‚Pivot To Africa‘ Encroaches On France’s Traditional ‚Sphere Of Influence'“ (Russlands „Schwenk nach Afrika“ greift in Frankreichs traditionelle „Einflusssphäre“ ein), ist für diese spezielle Analyse am aktuellsten. Darin wird beschrieben, wie Russlands „Militärdiplomatie“ durch Waffenverkäufe und PMC-Einsätze im Namen der „Demokratischen Sicherheit“ (Gegen-Hybridkrieg-Taktiken und -Strategien) in ganz Afrika an Attraktivität gewinnt.

Dieses Modell wurde zuerst in der ZAR praktiziert, wo es derzeit perfektioniert wird. Frankreich hat seine rohstoffreiche, aber chronisch verarmte ehemalige Kolonie wegen des scheinbar unlösbaren Bürgerkriegs praktisch aufgegeben, was Russland vor einigen Jahren die Möglichkeit eröffnete, zu Hilfe zu kommen und überraschend Fortschritte bei der Stabilisierung von Teilen des Landes zu machen. Frankreich fürchtet die wachsende Attraktivität von Russlands Modell der „Demokratischen Sicherheit“ in seiner afrikanischen „Einflusssphäre“, da Moskau bewiesen hat, dass es mehr als fähig ist, einen Teil der Sicherheitshilfe zu ersetzen, die Paris früher seinen Partnern zukommen ließ. Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden ist jedoch, dass Russland keine politischen Forderungen an diese Länder stellt. Dennoch scheint es einige Gegenleistungen zu geben, wie etwa den bevorzugten Zugang zu bestimmten Ressourcen.

Dennoch ist Russlands Modell der „Demokratischen Sicherheit“ sehr flexibel und auf die Bedürfnisse seiner vielen Partner auf dem Kontinent zugeschnitten. Moskau hat auch ein Interesse daran, die Beziehungen zu diesen Ländern über die militärische und ressourcenbezogene Sphäre hinaus umfassend zu stärken, um verlässliche Verbündete zu kultivieren. Dies zeigt sich in den Investitionen in den sozialen Bereich der ZAR und in der Betonung der Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen. Russland weiß, dass es sich nicht unbegrenzt auf Beziehungen zwischen den Eliten verlassen kann, wenn es ernsthaft danach strebt, eine bedeutende geopolitische „ausgleichende“ Kraft in Afrika zu werden, daher konzentriert es sich darauf, das Leben der Menschen seiner Partner um der Soft Power willen zu verbessern. Frankreich hat dies größtenteils vernachlässigt, da es seine Partner als selbstverständlich hingenommen hat, indem es jahrzehntelang genau das tat, was es Russland heute unredlich vorwirft, nämlich sich einfach auf elitäre Patronagenetzwerke zu verlassen.

Das erklärt, warum Frankreich so wütend über Russlands strategische Vorstöße in der ZAR ist. Die eurasische Großmacht geht mit ihren afrikanischen Vorstößen viel besser um als die westeuropäische, die dort eine jahrhundertelange „Einflusssphäre“ hat, die bis in die Kolonialzeit zurückreicht. Frankreich wird sich steigern müssen, wenn es nicht noch mehr Herzen und Köpfe an Russlands viel pragmatischeren Ansatz in diesem strategischen Raum verlieren will. Anstatt diese längst überfälligen Lektionen zu lernen, entschied sich Frankreich, die ZAR durch die Einstellung der Militär- und Haushaltshilfe zu bestrafen, was vermutlich zu einem Regierungswechsel führte, nachdem der Premierminister durch jemanden ersetzt wurde, der Medienberichten zufolge für Paris akzeptabler ist. Diese Beobachtung kann als pragmatischer Schachzug von Bangui gesehen werden, da es den französisch-russischen Wettbewerb nicht als Nullsummenspiel betrachtet.

Idealerweise würden Frankreich und Russland auf ihre Weise zur Entwicklung und Stabilisierung des gemeinsamen Partners beitragen. So ist Frankreich dort immer noch eine beeindruckende Wirtschaftsmacht, während Russland der jüngste und zuverlässigste Sicherheitslieferant des Landes ist. Das Erbe des französischen Einflusses wird in absehbarer Zeit nicht ausgelöscht werden, so dass es für die beiden Länder angebracht ist, ihre Beziehungen zu reparieren, wenn auch nicht auf Kosten der Beziehungen zwischen Russland und der Karibik, wie manche in Paris vielleicht hoffen. Russland stellt seinen Partnern keine Ultimaten und setzt sie auch nicht unter Druck, ihre Beziehungen zu anderen Ländern zu reduzieren, so dass Frankreich hoffentlich von dieser pragmatischen Politik lernen sollte, wenn es wirklich danach strebt, seinen Einfluss dort zu bewahren und sogar auszubauen. Die ZAR zu bestrafen ist kontraproduktiv und bestätigt, dass Paris sich sehr herablassend verhält, was eine Hierarchie zwischen den beiden impliziert.

Frankreich wird Russland zwangsläufig in seine neu entdeckte „Lead From Behind“-Strategie in seiner „Einflusssphäre“ einbeziehen müssen, über die ich letzte Woche schrieb, als ich die Entwicklung seiner Operation Barkhane in der Sahelzone beschrieb. Das bisherige Modell der hegemonialen Dominanz der westeuropäischen Großmächte über ihre Partner neigt sich dem Ende zu, da die Welt in die Multipolarität übergeht. Der anhaltende Neue Kalte Krieg zwischen den USA und China zwingt die Länder des Globalen Südens, in denen sie konkurrieren, aktiv nach dritten „ausgleichenden“ Kräften wie Russland zu suchen. Ihre traditionellen Partner, in diesem Fall Frankreich, werden ihren zunehmend eigenständigen strategischen Bedürfnissen nicht ausreichend gerecht. Frankreich hat immer noch eine Chance, seine „Einflusssphäre“ zu behalten, aber es muss sich dazu neigen, sie mit anderen wie Russland zu „teilen“, sonst wird es seinen Einfluss viel schneller verlieren, als wenn es das nicht tut.