Der „Great Reset“ ist der Weg zum Sozialismus, vor dem uns Mises gewarnt hat

Durch die schiere Kraft seines intellektuellen Schaffens etablierte sich Ludwig von Mises als einer der bedeutendsten Intellektuellen des zwanzigsten Jahrhunderts. Sein Werk Menschliches Handeln ist nach wie vor ein Grundlagentext der österreichischen Schule. Seine Kritik an der Undurchführbarkeit des Sozialismus wurde durch den Untergang der Sowjetunion bestätigt und wird auch heute noch nicht ernsthaft in Frage gestellt.

Genauso wichtig, aber oft übersehen, ist seine Arbeit über das Wirtschaftssystem, das die Welt auch heute noch infiziert: der Interventionismus.

Wie Zeitgenossen wie James Burnham erkannte Mises, dass die wahre Bedrohung für die freien Märkte im Westen nicht in einer echten sozialistischen Revolution bestand, sondern vielmehr in einem „Mittelweg“, der eine intellektuell unbedarfte politische Klasse so sehr ansprach.

In einer seiner wichtigsten Reden identifizierte Mises 1950 die gefährlichste Ideologie auf der Weltbühne:

Sie lehnen den Sozialismus nicht weniger ab als den Kapitalismus. Sie empfehlen ein drittes System, das, wie sie sagen, vom Kapitalismus ebenso weit entfernt ist wie vom Sozialismus, das als drittes System der wirtschaftlichen Organisation der Gesellschaft in der Mitte zwischen den beiden anderen Systemen steht und, während es die Vorteile beider beibehält, die Nachteile vermeidet, die jedem von ihnen innewohnen. Dieses dritte System wird als das System des Interventionismus bezeichnet. In der Terminologie der amerikanischen Politik wird es oft als „middle-of-the-road policy“ bezeichnet.

Diese Ideologie hatte Erfolg, wo der Kommunismus scheiterte, und stürzte erfolgreich Regierungen auf der ganzen Welt, die die Eigentumsrechte nie wirklich respektiert hatten.

Doch wie Mises erkannte, konnte diese „Managerrevolution“ nicht als nachhaltige Regierungsform Bestand haben. Interventionismus mag politisch bequem sein, aber letztlich beruht er auf unbeständigen Ungereimtheiten. Er muss vollständig abgelehnt werden, sonst führt er unweigerlich dazu, dass sich immer mehr Macht auf den Staat verlagert.

Und genau das haben wir erlebt.

Das zwanzigste Jahrhundert hat gezeigt, dass Regierungen, die dem Kommunismus im Ausland feindlich gegenüberstanden, den wachsenden Etatismus im Innern zunehmend akzeptierten.

Der Regulierungsstaat wuchs. Der Wohlfahrtsstaat wuchs. Der Kriegsführungsstaat wuchs.

Die Ausgaben im In- und Ausland waren so hoch, dass die amerikanische Regierung gezwungen war, die Bindung des Dollars an das Gold zu lösen, was der amerikanischen Technokratie neue Möglichkeiten gab, den Reichtum des Volkes abzuschöpfen und loyale Institutionen zu belohnen.

Die einzigen verbleibenden Kontrollen für den Staat ergeben sich aus dem, was sich die Öffentlichkeit gefallen lässt, und aus dem Wettbewerb zwischen Regierungen, die versuchen, Finanz- und Humankapital anzuziehen.

Im Jahr 2021 haben Möchtegern-Zentralplaner in nationalen Regierungen und globalistischen Institutionen die Möglichkeit erkannt, diese verbleibenden Grenzen zu überschreiten.

Unter dem Deckmantel der „öffentlichen Gesundheit“ haben stolze „liberale Demokratien“ ihre eigenen Bürger ohne ordentliches Verfahren inhaftiert. Sie haben die Wirtschaft lahmgelegt und unzählige kleine Unternehmen zerstört. Sie haben medizinische Verfahren vorgeschrieben. Mit Hilfe von regulierten Unternehmen haben sie politische Dissidenten zum Schweigen gebracht.

Als Reaktion auf die wirtschaftlichen Folgen dieser Maßnahmen versuchen sie, den Steuerwettbewerb zwischen den Staaten auszuschalten, medizinische Vorschriften zu harmonisieren, die Preise ausgewählter Branchen zu kontrollieren und diejenigen, die sich widersetzen, zu entmachten.

Mit dieser neuen Strategie und ihren globalen Ambitionen wollen Institutionen wie der Internationale Währungsfonds und die Weltbank in Zukunft ähnliche Instrumente einsetzen, im Namen der Krise, die sie für würdig halten.

Klimawandel. Überbevölkerung. Innerstaatlicher Extremismus. Fehlinformationen. Die Ursachen mögen sich ändern, aber das Spielbuch bleibt.

Wir werden nichts besitzen, wir werden keine Privatsphäre haben, wir werden tun, was man uns sagt, und wir werden es mögen – oder nicht.

Wie Mises erkannte, muss es nicht so sein.

„Dieses Ergebnis ist nicht unausweichlich. Der Trend kann umgekehrt werden, wie es bei vielen anderen Trends in der Geschichte der Fall war.“

Und wie? Indem Menschen wie Sie sich gegenseitig mit dem intellektuellen Rüstzeug ausstatten, das notwendig ist, um diesen schleichenden Autoritarismus zu erkennen und ihm entgegenzutreten. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, werden nicht mit seichten Autoaufklebern und der Fassade demokratischer Wahlen gelöst, sondern indem wir neue Generationen von mutigen Menschen inspirieren, die bereit sind, Widerstand zu leisten.

Dies ist die Aufgabe des Mises-Instituts, Menschen auf der ganzen Welt über die Ideen zu informieren und aufzuklären, die notwendig sind, um die intellektuellen Sünden des 20. Jahrhunderts und die autoritären Schrecken unserer bestehenden neoliberalen Ordnung abzulehnen und eine Zivilisation wiederherzustellen, die auf der Achtung der individuellen Freiheit, der Eigentumsrechte und der friedlichen Koexistenz beruht.

Um es mit den Worten von Ludwig von Mises zu sagen,