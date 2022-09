Der größte Teil Asiens steht im wachsenden Konflikt auf der Seite Chinas und nicht auf der Seite der USA

Hintergrundbeobachtungen eines in Asien lebenden europäischen Autors zur aktuellen Eskalation mit China

Nachdem die Megaphone des Westens bereits zum totalen Wirtschaftskrieg gegen Russland aufgerufen haben, ertönt nun der Schlachtruf gegen China, ohne Rücksicht auf die Folgen für das „gemeine Volk“. Die Reaktion der asiatischen Länder dürfte jedoch die lautstarken, selbstgerechten Schreihälse enttäuschen.

Schreibt Der Spiegel nur die kriegstreiberischen amerikanischen Medien nach? Dies ist die Schlagzeile von The Hill vom 24. November 2021, acht Monate vor der obigen Schlagzeile von Der Spiegel. [Screenshot von Felix Abt]

Der Spiegel bezeichnet sich selbst als das führende deutsche Nachrichtenmagazin. In der Tat ist er in weiten Teilen Europas ein Meinungsführer und war vor Jahrzehnten für seine Unabhängigkeit und Kritik an den USA und ihrem pflichtbewussten Verbündeten, der deutschen Regierung, bekannt. Diese Zeiten sind längst vorbei. Jetzt steht er an vorderster Front im Propagandakrieg gegen Russland und verbreitet schamlos dreiste Lügen, wie zu Zeiten ihres verlogenen Starjournalisten Claas Relotius.

Jetzt bläst er auch zum Angriff auf China, das als brandgefährlich dargestellt wird. Diesmal wird es als weitaus größere Bedrohung für die Demokratie dargestellt als die Taliban am Hindukusch – hoppla, wo war das noch mal? -, wo NATO-Truppen, darunter auch deutsche Soldaten, nach Ansicht führender deutscher Politiker damals angeblich die deutsche Freiheit verteidigten. China wird zudem als größere Bedrohung dargestellt als die extrem gefährlichen Russen in der ach so demokratischen Ukraine. Und natürlich fühlen sich zahlreiche deutsche und andere europäische Medien sowie Politiker genötigt, die gleiche Linie zu vertreten.

„Kein normales Verhältnis zu China“: Schlagzeile der österreichischen Zeitung Der Standard, Wien. [Screenshot von Felix Abt]

„Taiwan-Konflikt: ‚China und Russland missbrauchen das Völkerrecht’“: Schlagzeile des NDR, Norddeutsches Fernsehen und Radio. (Screenshot von Felix Abt)

„Die chinesische Diktatur ist eine Gefahr für die Welt“: Die Tagespost, die katholische Wochenzeitung in Deutschland. (Screenshot von Felix Abt)

Ein litauischer Parlamentsabgeordneter, stellvertretend für viele Politiker in den baltischen Staaten, unterstellt auf Twitter, China und Russland seien ein großes – und damit minderwertiges – „mongolisches“ Volk. (Twitter-Screenshot von Felix Abt)

Die obigen Beispiele zeigen, wie Politiker und Medien in Europa die Stimmung anheizen und die rote oder gelbe Gefahr wieder heraufbeschwören.

Washingtons Anti-China-Kampagne hat zu neuem antiasiatischen Rassismus und McCarthy’schen Angriffen auf chinesische Akademiker und Studenten in den USA geführt. Diese Kampagne wird nun in Europa von rücksichtslosen Politikern und Medien kopiert, mit ebenso unvorhersehbaren und potenziell abstoßenden Folgen. (Schlagzeile von Bloomberg UK, Twitter-Screenshot von Felix Abt)

Spiegel-Reporter Georg Fahrion, der in China lebt, warnt besonders eifrig vor der unheilvollen Gefahr, die von China ausgeht. Er lässt kaum ein gutes Haar an dem Land und spuckt in die chinesische Nudelsuppe, wann immer er kann. Besonders originell ist er dabei nicht, denn die meisten westlichen Journalisten, die sich mit China beschäftigen und im Übrigen kein Chinesisch sprechen, tun mehr oder weniger dasselbe, als hätten sie sich abgesprochen.

Es sieht so aus, als hätten europäische und andere westliche Medien den Auftrag, überwiegend schlechte Nachrichten über China zu verbreiten. Hat irgendjemand im Westen zum Beispiel von den atemberaubenden Veränderungen in Chinas Lössplateau gehört? [Quelle: vegansustainability.com]

Mit vielen seiner deutschen Kollegen hat er gemeinsam, dass er noch nie etwas verkaufen musste: keine Autos, keine Maschinen und keine „Adidas“-Schuhe, schon gar nicht in China, wo deutsche Produkte von Millionen von Kunden gekauft werden und Hunderttausende von deutschen Arbeitsplätzen sichern.

Und sicherlich mussten Fahrion und seine Genossen in den zu intellektuellen Schießbuden verkommenen Redaktionsstuben noch nie Bauteile aus China kaufen, die dazu beitragen, dass die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt. Oder Konsumgüter beschaffen, die in China billig produziert werden und ohne die die Kaufkraft und der Wohlstand der deutschen Verbraucher um einiges bescheidener ausfallen würde.

Gut bezahlte Weltverbesserer

Die berühmte deutsche Autoindustrie zum Beispiel verkauft derzeit 40% ihrer Autos in China. Ob der „America First“-Verbündete im Falle eines von deutschen Politikern und ihren Medienpartnern provozierten oder erzwungenen Absatzeinbruchs aushelfen und viel mehr deutsche Autos kaufen würde, ist zweifelhaft.

Die deutschen Unternehmer wissen es, aber nicht vom Spiegel und anderen russlandfeindlichen Medien: Der Zugang zu russischen Rohstoffen, der ihnen von scheinheiligen Ideologen in Politik und Medien verwehrt wird, ist eine reale Bedrohung für das Überleben ihrer Unternehmen. Die gut bezahlten Weltverbesserer haben ihren russischen Absatzmarkt bereits ruiniert. Bequemerweise leiden nicht sie unter den Folgen ihrer Politik, sondern deutsche Unternehmen und Bürger: Deutsche und andere Europäer leiden jetzt unter rapide zunehmenden Arbeitsplatzverlusten, Preissteigerungen und Treibstoffknappheit als Folge des Wirtschaftskriegs ihrer Regierungen, der im Einklang mit der von den europäischen Mainstream-Medien enthusiastisch unterstützten Haltung Washingtons gegen Russland steht.

Wenn es den Medien wieder einmal gelingt, die Politiker aufzuwiegeln, damit auch ihr China-Geschäft den Bach runtergeht, dann könnte sich die Armut in Deutschland im Handumdrehen ausbreiten. Während die Masse dann leidet, können sich die abgehobenen politischen und journalistischen Eliten wenigstens in ihrer moralischen Überlegenheit sonnen.

Das unrühmliche Ende eines Branchenführers

Hier ein Vorgeschmack auf das, was der einst stolzen deutschen Industrie bevorstehen könnte: Der deutsche Bosch-Konzern, ein weltweit führender Hersteller von Autoteilen, Elektrowerkzeugen und Haushaltsgeräten, hat 38 Produktionsstätten in China. Das Unternehmen betreibt auch zwei Fabriken in Russland.

Die deutsche Regierung untersucht mögliche Verstöße von Bosch gegen ein Exportverbot nach Russland. Das deutsche Unternehmen erklärte, es habe keine Bosch-Komponenten, die angeblich in russischen Militärfahrzeugen gefunden wurden, an den russischen Fahrzeughersteller geliefert. Es fügte hinzu, dass in lokalen Verträgen mit Automobilkunden festgelegt sei, dass die Produkte nur für zivile Anwendungen verwendet werden dürften. Nachdem der größte europäische Hausgerätehersteller sein Russlandgeschäft nach einer Anschuldigung des ukrainischen Außenministers zunächst massiv eingeschränkt hatte, sucht er nun nach einem Käufer für seine russischen Fabriken. Chinesische und türkische Anbieter von „weißer Ware“ haben Interesse bekundet und sind die wahrscheinlichsten Käufer, die den Platz von Bosch in Russland einnehmen könnten.

Wenn es nach deutschen Politikern und Medien geht, wird sich das Schicksal von Bosch in Russland in China wiederholen. Und was einem Industriegiganten wie Bosch widerfährt, der Märkte verlieren und stark schrumpfen muss, kann auch jedem anderen deutschen Unternehmen widerfahren.

Lady Gaga – das große Vorbild für die chinesische Sehnsucht nach „Freiheit“?

Laut der Londoner Times verkörpert die Sängerin Lady Gaga alles, wovor China Angst hat.

(The Times-Schlagzeile. Twitter-Screenshot von Felix Abt)

Bei einem von Lady Gaga gesponserten Festival gab es einen „Artpop“-Moment, bei dem ein „Kotzkünstler“ auf die Sängerin kotzte.

„Für uns war diese Performance Kunst in ihrer reinsten Form. Aber wir verstehen vollkommen, dass manche Leute das nicht mögen“, erklärte Gaga.

Dazu gehören wahrscheinlich mehr als eine Milliarde Chinesen, die von amerikanischer Kotzkunst nicht viel halten und keinen Grund sehen, dieser Künstlerin nachzueifern. Natürlich wird in China auch ausländische Musik gehört, wie K-Pop oder die Musik von Taylor Swift, Ed Sheeran, Shawn Mendes, Drake, Coldplay und Passenger, aber vor allem von jüngeren Menschen. Es gibt sogar eine Fernsehsendung namens „中国有嘻哈“, was wörtlich bedeutet: „China hat Hip-Hop“. Natürlich erfährt man davon nichts in den westlichen Medien, die es vorziehen, China zu verunglimpfen.

Die aktuellen Videos über Straßenmode in China auf „Douyin“, der chinesischen Version von TikTok, widersprechen der westlichen Medienpropaganda, die das Land als eher trist, farblos und als „kollektivistische Diktatur“ darstellt.

Wuhan ist im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Doch europäische und andere westliche Nachrichtenanbieter haben ihre Leser, Zuschauer und Zuhörer nicht darüber informiert, dass diese Stadt die Geburtsstätte des chinesischen Punks ist. Allerdings wird die „Kotzkunst“ nicht von chinesischen Punkern praktiziert. – Hier ist ein Video über die Punkszene der Stadt. (Video-Screenshot von Felix Abt)

Wer mehr über China erfahren möchte, und zwar nicht durch die vernebelnde westliche Brille, kann dies zum Beispiel auf diesem Portal tun, das von Expats in Hongkong, China, betrieben wird.

Journalisten, aber auch Politiker, die im Rampenlicht der Medien stehen wollen, lassen in diesen Tagen kaum eine Gelegenheit für sensationelle China-Schelte aus. Vom angeblich grausamen Schicksal eines chinesischen Tennisstars über den erfundenen Völkermord in Chinas Xinjiang bis hin zu Taiwan, das angeblich von China militärisch angegriffen werden soll. Objektiv betrachtet macht dies überhaupt keinen Sinn, da die auf Mikrochips basierende Wirtschaft und das tägliche Leben der Welt, einschließlich Chinas, völlig zum Erliegen kommen könnten: Chips aus Taiwan befinden sich in Smartphones, Klimaanlagen, intelligenten Türklingeln, Computern und anderen elektronischen Geräten, Autos, F-35-Kampfjets und so weiter. Derzeit produziert Taiwans TMSC 92 % der modernsten Chips der Welt.

TAIWAN – CHINA China kauft immer mehr Mikrochips aus Taiwan und erschwert damit Invasionsszenarien

[Quelle: asianews.it]

Im Interesse der US-Politik, sowohl China als auch Russland zu schwächen, fordern sie jedoch in vorauseilendem Gehorsam die Isolation als vorsorgliche „Bestrafung“ Chinas.

Die asiatischen Länder weigern sich, als „nützliche Idioten“ des amerikanischen Imperiums auf eigene Kosten missbraucht zu werden

Eine Isolierung Chinas, wie sie von amerikanischen, europäischen und anderen westlichen Politikern, Wissenschaftlern und Journalisten gefordert wird, würde selbst den eingefleischten Sezessionisten in Taiwan zu weit gehen. Die Wirtschaft der Insel ist stark mit der des Festlandes verflochten, und der Handelsaustausch mit China ist viel intensiver als mit den Vereinigten Staaten. Ein gegen China gerichteter Import- und Exportstopp würde Taiwan in eine tiefe Wirtschaftskrise stürzen.

Taiwans Oppositionspartei, die Kuomintang, ist nicht an von Washington provozierten Spannungen mit Peking interessiert. Sie ist sich der Nachteile dieses Manövers für Taiwan bewusst und arbeitet daran, sie zu verringern. [Chollima Report, Twitter-Screenshot von Felix Abt]‘

(CNBC-Schlagzeile vom 4. August 2022, Twitter-Screenshot von Felix Abt)

Selbst der konservative südkoreanische Präsident Yoon, ein überzeugter Anhänger der USA, vermied ein Treffen mit US-Sprecherin Pelosi nach deren provokativer Taiwan-Reise. Zu viel steht für sein Land auf dem Spiel, das Exporte im Wert von mehr als 132 Milliarden Dollar nach China im Vergleich zu 74 Milliarden Dollar in die Vereinigten Staaten hat.

„Angeklagt?“ Hat er ein Gesetz gebrochen? Vermutlich ein ungeschriebenes. Es überrascht nicht, dass das britische Sprachrohr Washingtons, The Guardian, den südkoreanischen Präsidenten in seiner Schlagzeile vom 4. August 2022 dafür kritisierte, dass er lediglich die Interessen seines Landes verteidigt habe. [Screenshot von Felix Abt]

Der enge US-Verbündete Japan, dessen Exporte nach China die in die Vereinigten Staaten deutlich übersteigen, zeigt ebenfalls keine Begeisterung für die von den USA initiierte wirtschaftliche Isolierung eines so wichtigen Handelspartners und die daraus resultierenden verstärkten Spannungen. Letztes Jahr wurde in Japans Verteidigungsweißbuch ein „Krisenbewusstsein“ in Bezug auf Taiwan gefordert: „Die Stabilisierung der Situation um Taiwan ist wichtig für Japans Sicherheit und die Stabilität der internationalen Gemeinschaft.“

Trotz des Grenzstreits zwischen Indien und China betonte der indische Außenminister kürzlich, dass es „kein asiatisches Jahrhundert geben kann, wenn sich Indien und China nicht die Hände reichen“. Peking stimmte dem zu und fügte hinzu, dass „China und Indien weit mehr gemeinsame Interessen als Unterschiede haben und die beiden Nachbarn die Weisheit und Fähigkeit besitzen, sich gegenseitig zu stärken, anstatt sich gegenseitig zu bedrohen“. Indien hat sich dem Druck des Westens widersetzt, im Ukraine-Konflikt gegen Russland Partei zu ergreifen, und ist entschlossen, sich vom Westen nicht als Rammbock gegen China benutzen zu lassen. Die indischen Medien berichten, dass „indische Unternehmen den US-Dollar gegen asiatische Währungen eintauschen“ und fügen hinzu, dass „ein führendes indisches Unternehmen für russische Kohle in Yuan bezahlt und Händler sagen, dass sich weitere Käufer der chinesischen Währung zuwenden könnten.“

Dies wird den Falken des US-Imperiums in Washington großes Kopfzerbrechen bereiten, und auch ihre europäischen Lakaien werden nichts dagegen unternehmen können.

Bloomberg: Die Bemühungen Russlands und Chinas um Nicht-Dollar-Transaktionen sind Teil einer breiteren De-Risking-Strategie, die in mehreren Schwellenländern an Popularität gewinnt.“ [Screenshot von Felix Abt]

ASEAN, der Verband Südostasiatischer Nationen (Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam), rief nach dem provokativen Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taipeh zu „Ruhe in der Straße von Taiwan“ auf und befürchtete weitere „provokative“ Aktionen.

(Schlagzeile der Benar News, 5. Mai 2022, Screenshot von Felix Abt)

Obwohl die Philippinen seit Langem von den Vereinigten Staaten abhängig sind, versucht ihr Präsident Ferdinand Marcos jr. wie seine Vorgänger, seine Loyalität zu Washington aufrechtzuerhalten und gleichzeitig China als engen Partner zu behalten. In seiner ersten Kabinettssitzung erklärte Präsident Marcos jr., seine neue Regierung werde „die Beziehungen zu Peking stärken, auch durch einen militärischen Austausch“, und das inmitten der anhaltenden Spannungen im Südchinesischen Meer wegen chinesischer Schiffe in den von den Philippinen beanspruchten Gewässern.

Auf Druck Washingtons erklärte sich Indonesien bereit, inmitten der so genannten „China-Sorgen“ der USA gemeinsame Kampfübungen auf seiner Insel Sumatra abzuhalten. Indonesien, das den diesjährigen G-20-Gipfel ausrichtet, lud jedoch auch die Staats- und Regierungschefs Chinas und Russlands zu der Veranstaltung ein – trotz des Widerstands der NATO-Mitgliedstaaten.

(ABC News Schlagzeile, 26. Juli 2022, Screenshot von Felix Abt)

Bei einem Treffen in Peking, das nur wenige Wochen vor dem G-20-Treffen stattfand, versprachen die Staats- und Regierungschefs Chinas und Indonesiens, „den bilateralen Handel zu steigern und die Zusammenarbeit in Bereichen wie Landwirtschaft und Ernährungssicherheit auszubauen.“

Zwischen Vietnam und China gibt es erhebliche Meinungsverschiedenheiten, insbesondere über die Grenzziehung im Südchinesischen Meer, das die Vietnamesen als Ostmeer bezeichnen. Vietnam ist jedoch bestrebt, den Handel mit China auszuweiten und nicht einzuschränken, um das Wirtschaftswachstum und den Wohlstand der eigenen Bevölkerung zu steigern.

Vietnamesische Medien berichten, dass „Vietnam und China ihre Beziehungen in allen Bereichen ausbauen wollen“. Die offizielle Vietnam News Agency schrieb am 13. Juli 2022: „Vietnam ist Chinas größter Handelspartner in der ASEAN und der sechstgrößte Handelspartner in der Welt. China bleibt der größte Handelspartner Vietnams.“ (Schlagzeile von Vietnam+ mit Sitz in Hanoi, 10. August 2022. [Screenshot von Felix Abt]

Als US-Vizepräsidentin Kamala Harris im August 2021 Singapur und Vietnam besuchte und versuchte, diese beiden Länder davon zu überzeugen, sich mit Amerika gegen China zu verbünden, stieß sie auf wenig Gegenliebe. Das liegt daran, dass diese südostasiatischen Nationen gute Beziehungen zu allen Ländern pflegen wollen und sich nicht als „nützliche Idioten“ des amerikanischen Imperiums manipulieren lassen. Sie sehen die Nachteile, die eine solche Haltung für die europäischen Länder mit sich bringt, und wollen sie vermeiden.

Kurz vor ihrer Ankunft in Hanoi traf der vietnamesische Premierminister mit dem chinesischen Botschafter zusammen, um China zu versichern, dass sich sein Land aus allen Rivalitäten zwischen den Großmächten heraushalten werde.

(Schlagzeile von Foreign Policy, 22. August 2022, Screenshot von Felix Abt)

Sogar ein hochrangiger „Analyst“ der neokonservativen Denkfabrik Rand Corporation, die hauptsächlich von der US-Regierung und der allmächtigen Kriegsindustrie finanziert wird und die Politik bestimmt und dabei hilft, Amerikaner in den Krieg zu schicken, gab zähneknirschend zu, dass der größte Teil Asiens auf der Seite Chinas und nicht der Vereinigten Staaten steht. Es ist erstaunlich, dass eine ähnliche „Analyse“, die diese unbequeme Tatsache einräumt, von den europäischen Mainstream-Medien nicht veröffentlicht wurde.

Von den Medien in Unwissenheit gehalten

Der Spiegel und die vielen gleichgesinnten europäischen Medien thematisieren dies natürlich nicht. Wie im Ukraine-Konflikt werden auch in China die Vorgeschichte und die Hintergründe systematisch ausgeblendet und diejenigen, die es wagen, darüber aufzuklären, diffamiert. Dies wiederholt sich in dem neuen, von den USA heraufbeschworenen Konflikt mit China um Taiwan, in dem wieder entscheidende Fakten zensiert werden:

Dazu gehört zum Beispiel die Tatsache, dass China die Insel Formosa/Taiwan, die 1682 von der von der Mandschurei gegründeten Qing-Dynastie unter die Kontrolle des Festlandes gebracht wurde, mit viel mehr Respekt behandelt als die kriegerischen USA Kuba.

China treibt regen Handel mit Taiwan, und Taiwanesen betreiben zahlreiche Fabriken auf dem chinesischen Festland. Im Gegensatz dazu haben die USA Kuba jahrzehntelang einen brutalen Wirtschaftsboykott auferlegt, dem sich andere Länder auf der ganzen Welt anschließen mussten. Nicht einmal Hilfsgelder dürfen nach Kuba überwiesen werden, was im Fall von Taiwan jederzeit möglich ist. Während Taiwan historisch zu China gehört, war Kuba nie eine „Provinz“ oder ein Staat der Vereinigten Staaten, abgesehen von der Zeit, als die Insel de facto unter der Kontrolle der amerikanischen Mafia stand, die sie bis zur Revolution unter Fidel Castro 1959 als Riesenbordell missbrauchte.

China sei eine ernsthafte Bedrohung für die Welt, trompeten Washingtons europäische politische und mediale Partner. Hier ist ein konkretes Beispiel dafür, wie sich diese Gefahr im Falle Afrikas auswirkt. (Twitter-Screenshot von Felix Abt)

Jetzt erhöht Amerika massiv seine Waffenverkäufe an das Regime in Taiwan. Stellen Sie sich vor, China würde Kuba auf die gleiche Weise aufrüsten: Die Amerikaner würden den Chinesen aufgrund ihrer Monroe-Doktrin sofort den Krieg erklären. Und sollten chinesische Flugzeugträger ständig zwischen Florida und Kuba kreuzen, so wie die US-Marine in der Nähe von Taiwan und dem chinesischen Festland, würden die USA höchstwahrscheinlich nicht zögern, sie anzugreifen.

Russland umzingeln? Das ist bereits geschehen, einschließlich der fünf Runden der NATO-Osterweiterung. Jetzt geht es darum, China einzukreisen und, wenn möglich, einen neuen lukrativen Krieg für Amerikas größte und einflussreichste Industrie, die Kriegsindustrie, zu provozieren. Die nächste „kubanische Raketenkrise“ bahnt sich bereits an, diesmal aber schnell und grob: Die USA wollen 27,4 Milliarden Dollar ausgeben, um China mit Raketen entlang der „ersten Inselkette“, einschließlich Taiwan, einzukreisen. – (Foreign Policy Schlagzeile, Screenshot von Felix Abt)

Dass die oben skizzierten Entwicklungen in den europäischen Medien verschwiegen werden, ist nicht neu. Selbst im Ukraine-Konflikt wurde beispielsweise nicht darauf hingewiesen, dass die USA seit Jahrzehnten die Strategie verfolgen, einen funktionierenden Wirtschaftsraum Russland-EU zu verhindern. So fürchteten die Strategen in Washington die enormen Synergien zwischen den riesigen Rohstoffreserven Russlands und der herausragenden Technologie Deutschlands ebenso wie ein vereintes Korea mit einem rohstoffreichen Norden und einem technologisch starken Süden.

Das so genannte Wirtschaftswunder des inzwischen geschwächten Deutschlands, das dank billiger russischer Rohstoffe zum Ärgernis des amerikanischen Rivalen geworden war, geht nun endgültig zu Ende. Washington kann dies zu Recht als schönen Erfolg seiner Politik feiern.

In ähnlicher Weise haben die USA sieben Jahrzehnte lang erfolgreich dafür gesorgt, dass der Waffenstillstand im Koreakrieg in Kraft blieb, anstatt einen Friedensvertrag zu unterzeichnen, der ein wichtiger Schritt zur Wiedervereinigung Koreas gewesen wäre. Neue wirtschaftliche Machtzentren in Europa und auf der koreanischen Halbinsel, die ohne Washingtons Einmischung entstanden wären, werden als große Bedrohung für die US-Hegemonie angesehen, und Washington wird weiterhin alles tun, um dies zu verhindern.

Auch die bekannten Strategiepapiere der USA zur Destabilisierung Russlands wurden in den Medien nicht erwähnt. Oder die erklärte Absicht der USA, ihre Rolle als „Weltordnungsmacht“ um jeden Preis aufrechtzuerhalten und den Dollar als Weltwährung zu sichern, den sie als Waffe gegen Länder einsetzen, die sich dem Willen des eigennützigen Imperiums widersetzen. Auch die Interessen und der durchdringende Einfluss der gigantischen westlichen Rüstungsindustrien und ihrer Aktionäre wurden nicht analysiert und in Frage gestellt.

Stattdessen hat man es vorgezogen, die Kriegspropaganda der einen Seite (Russland) im Ukraine-Konflikt zu geißeln und die der anderen Seite (Kiew) unkritisch zu übernehmen und zu verbreiten. Dazu gehören die vehement widerlegten Anschuldigungen, dass russische Soldaten ukrainische Babys vergewaltigen oder dass russische Truppen zivile Gebäude beschießen, ohne zu erwähnen, dass die Ukraine systematisch Zivilisten missbraucht und sie als menschliche Schutzschilde einsetzt.

Schlagzeile aus The Diplomat über das kollektive Trauma der Chinesen aufgrund der brutalen kolonialen Vergangenheit. (Screenshot von Felix Abt)

Nicht erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass China hundert Jahre lang von fremden Mächten auf ungeheuerliche Weise gedemütigt wurde, gekennzeichnet durch Pandemien, Hungersnöte, Korruption, Massenmord und weit verbreitete Drogenabhängigkeit. Die Opiumkriege gegen China halfen den Briten, ihre Handelsbilanz zu verbessern, indem sie Opium aus ihrer indischen Kolonie bezogen und es mit großem Gewinn in China verkauften. Infolgedessen waren Ende des 19. Jahrhunderts etwa 10 % der chinesischen Bevölkerung opiumsüchtig, und ein erheblicher Teil des Silbers und anderer Vermögenswerte des Landes floss außer Landes, um für die Droge zu bezahlen. Viele der wirtschaftlichen Probleme, mit denen China später zu kämpfen hatte, wurden entweder direkt oder indirekt auf den Opiumhandel zurückgeführt.

Vom späten 19. bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts setzten die USA und andere ausländische Mächte Kanonenboote auf chinesischen Flüssen ein, um China zu schikanieren und zu unterjochen. Jetzt schikaniert Amerika China erneut, vor allem mit wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen, aber die Chinesen wollen, dass ihr Land diesmal stark genug ist, um neue Demütigungen zu verhindern. Der Versuch der Amerikaner und ihrer westlichen Verbündeten, das 21. Jahrhundert in ein neues „Jahrhundert der Demütigung Chinas“ zu verwandeln, dürfte daher viel schwieriger sein als beim letzten Mal.

Mehr als 60 Jahre lang, bis zum Juni 1928, wurden Chinesen – und Hunde – von den städtischen Behörden, die von ausländischen Mächten kontrolliert wurden, aus den Parks in Shanghai verbannt. Auf diesen Schildern hatten sie die „überlegenen“ Werte des Westens deutlich gemacht. (Twitter-Screenshot von Felix Abt)

Ein leichtes Spiel für eine dominante Supermacht, Konkurrenten auszuschalten

Solange Amerika von freien Märkten und Wettbewerb profitiert, wird es diese respektieren und sich an die Regeln halten. Wenn Wettbewerber auftauchen, die besser sind als amerikanische Unternehmen, werden sie mit Zwangsmaßnahmen wie Sanktionen belegt. So zwangen die USA beispielsweise Chiphersteller und andere Zulieferer in der ganzen Welt, die Belieferung des führenden chinesischen Hightech-Unternehmens Huawei einzustellen, um es zu zerstören.

Unter dem Vorwand, dass in der chinesischen Provinz Xinjiang ein Völkermord an Muslimen stattfindet, die dort angeblich auch zur Zwangsarbeit gezwungen werden, verabschiedete der US-Kongress ein Gesetz zum Boykott der dort produzierten Baumwolle, die billiger und besser ist als das amerikanische Produkt.

Absurderweise werden 90 % der Baumwolle in Xinjiang nicht von Menschen, sondern von Maschinen gepflückt und verarbeitet, viele davon von amerikanischen John-Deere-Maschinen. Diesem Unternehmen ist es nun ebenfalls untersagt, seine Maschinen an die Baumwollfarmen zu verkaufen, deren Besitzer meist muslimische Uiguren sind.

Boykott der Baumwollnutzung in Xinjiang abgelehnt | Nation | China Daily

[Quelle: chinadailyhk.com]

Einem Artikel der Los Angeles Times vom August 1992 zufolge war Toshiba in den 1980er Jahren Japans führender Chiphersteller, mit einem Marktanteil von etwa 80 % bei DRAM-Produkten (Dynamic Random Access Memory) im Jahr 1987. Wie Huawei wurde auch Toshiba von den Vereinigten Staaten aufgrund von „nationalen Sicherheitsbedenken“ ins Visier genommen.

Nachdem Toshiba und ein norwegisches Unternehmen 1986 ebenso wie Hersteller aus anderen westeuropäischen Ländern hochentwickelte Fräsmaschinen an die Sowjetunion verkauft hatten, schlug Washington zu und verhängte ein zwei- bis fünfjähriges Verbot für alle Produkte der Toshiba Corporation mit der Begründung, dass Verkäufe an die Sowjetunion eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellten. Mit diesem vernichtenden Schlag konnten sich die USA eines überlegenen Konkurrenten entledigen und den Weg für ihre eigenen Chiphersteller frei machen. Die Unternehmen anderer Länder, die ebenfalls Fräsmaschinen an die Sowjetunion verkauften, blieben unbehelligt.

[Quelle: amazon.de]

Alstom wurde einst als „französisches Industriejuwel“ bezeichnet, weil das Unternehmen in verschiedenen Bereichen der Energie- und Verkehrstechnik weltweit führend war. Das Unternehmen hatte Kraftwerke, Stromübertragungssysteme und Eisenbahnen gebaut. Als das Unternehmen Anfang der 2010er Jahre in vielen Ländern zu einem ernsthaften Konkurrenten des US-Riesen General Electric (GE) wurde, nahm Washington es ins Visier.

Die amerikanische Regierung schlug zu, als sie behauptete, zu wissen, dass Frédéric Pierucci, ein leitender Angestellter von Alstom und Autor des Buches The American Trap: My Battle to Expose America’s Secret Economic War Against the Rest of the World, Bestechungsgelder an indonesische Beamte bewilligt hatte, um einen Geschäftsvertrag zu sichern. Er wurde 2013 auf einem New Yorker Flughafen von der Polizei verhaftet. Pierucci schrieb in seinem Buch, dass seinem Anwalt ein erpresserischer Deal angeboten wurde: Er könnte sich schuldig bekennen und innerhalb weniger Monate frei sein oder „bis zu 125 Jahre Gefängnis riskieren.“

Auch mehrere andere hochrangige Alstom-Manager wurden im Zuge dieser Bestechungsvorwürfe in den Vereinigten Staaten verhaftet. Das Unternehmen wurde von den US-Richtern in dem Bestechungsfall zu einer saftigen Geldstrafe von 772 Millionen Dollar verurteilt. Das Damoklesschwert zusätzlicher „Strafen“ schwebte weiterhin über dem Unternehmen. Im Jahr 2014 hatte Alstom keine andere Wahl, als sich mit General Electric auf den Verkauf seiner Energie- und Netzsparten, den Eckpfeilern der Alstom-Gruppe, zu einigen. Mit der Zerschlagung dieses globalen Industriegiganten hat Amerika einen weiteren großen Konkurrenten ausgeschaltet.

Design Chappatte [Quelle: bbc.com]

In der Schweiz wurde das Bankgeheimnis mit anonymen Nummernkonten vor einigen Jahren abgeschafft – auf massiven Druck der Vereinigten Staaten, was den meisten Menschen immer noch unbekannt ist und von denjenigen, die Ranglisten von Geldwäsche- und Steuerhinterziehungsoasen veröffentlichen, nicht berücksichtigt wird.

Washington erlaubte jedoch den amerikanischen Staaten, Briefkastenfirmen einzurichten, bei denen die wirtschaftlich Berechtigten nicht offengelegt werden müssen; sie bleiben so anonym wie bei den in der Schweiz auf Betreiben der USA abgeschafften Nummernkonten.

Damit schalteten die USA einen wichtigen Konkurrenten aus, übernahmen dessen lukratives Geschäftsmodell und wurden zudem zur mit Abstand größten Geldwäschemaschine der Welt. Zuvor wurden Offshore-Finanzzentren in aller Welt von Skandalen erschüttert, die auf gestohlenen Kundendaten beruhten, vor allem aus der Schweiz, aber auch aus Panama, Singapur und fast allen kleinen karibischen und pazifischen Inseln.

Aber aus den USA, wo die meisten Steuern hinterzogen werden und schmutziges Geld gewaschen wird wie nirgendwo sonst, gab es keine undichten Stellen oder Enthüllungen. Ist das ein Zufall? Nein, es ist nicht die Aufgabe der National Security Agency (NSA) und anderer US-Regierungsstellen, amerikanische Banken zu überwachen und zu schädigen, sondern nur ihre ausländischen Konkurrenten.

Man kann auch nicht erwarten, dass die britische Regierung, die als Amerikas „treuer Pudel“ oder die „Five Eyes“ bekannt ist (ein wichtiger Teil des vereinigten Tiefen Staates der angelsächsischen Länder unter der Führung Washingtons, der gemeinsam deutsche Bundeskanzler, französische Präsidenten, österreichische und andere europäische Behörden, Sie, mich und den Rest der Weltbevölkerung ausspioniert), schmutzige Informationen über ihre riesige Geldwäschemaschine auf den britischen Inseln und insbesondere in der City of London, die die Financial Times als „Hauptstadt des schmutzigen Geldes“ bezeichnet, weitergibt.

Unliebsame Konkurrenten zu zerstören, ihre angeblich illegalen und verfluchten Geschäfte zu übernehmen und sogar massiv zu expandieren, ist also im besten aller Amerikas gängige Praxis. Und der Rest des Wertewestens toleriert es.

Und so sieht Amerikas Unterstützung für Taiwan aus: mit allen Mitteln dafür sorgen, dass die Insel ihre gigantische Chipindustrie an die USA verliert! Danach sollte die Wiedervereinigung Chinas mit einem ärmeren Taiwan für Washington kein Thema mehr sein. Das neue US-amerikanische CHIPS-Gesetz, das auch Teil der extraterritorialen Gerichtsbarkeit der USA ist, zielt darauf ab, Unternehmen in Ländern und Regionen mit einer Chipindustrie zu zwingen, sich an die US-Vorschriften zu halten, und Chipindustrien zu unterdrücken, die dies nicht tun. Dies ist nur eine weitere Manifestation des selbstherrlichen US-Imperialismus bei der Arbeit. (Tweet von Präsident Biden, Screenshot von Felix Abt)

Nachdem wir den Bären erfolgreich provoziert haben, ist es an der Zeit, den Panda zu entflammen

Der taiwanesische Rapper und Aktivist Zhong Xiangyu räumt mit einem Mythos auf, der von Washingtons europäischen Medienpartnern aufrechterhalten wird: „Die US-Regierung war nie ein Beschützer Taiwans, sie kümmert sich nicht um die Menschen in Taiwan. Die Vereinigten Staaten sind nicht unser Freund. Sie sind der Freund bestimmter Nutznießer in den Eliten einiger spezieller Regime.“

Die US-Marine war das erste Land, das Taiwan 1867 mit einem Kriegsschiff angriff. Die US-Marine unterstützte Japan bei der Invasion Taiwans im Jahr 1874. Die US-Regierung verkaufte während des Chinesisch-Japanischen Krieges Waffen an Japan, was zu Chinas Niederlage führte und China zwang, Taiwan 1895 an Japan abzutreten. Heute ist der Separatismus von Taiwan keine echte Unabhängigkeit. Er bedeutet lediglich, den Interessen der USA in einer hegemonialen, ungleichen Beziehung zu dienen.“

Drei Jahre bevor Russland in die Ukraine einmarschierte, machte das Forbes-Magazin die Absichten Washingtons glasklar. Europäische Medien und Politiker haben dies jedoch pflichtbewusst ignoriert. (Forbes-Schlagzeile, 6. Februar 2019, Screenshot von Felix Abt)

[AP-Schlagzeile, 19. August 2022, Screenshot von Felix Abt]

Die USA provozierten Russland, indem sie dessen Sicherheitsinteressen mit Füßen traten, bis Moskau in eine von Washington gestellte Falle à la Afghanistan tappte. Mit dem illegalen Einmarsch in die Ukraine gab Moskau den USA und ihren europäischen und anderen Unterstützern einen Grund, Washingtons Plan umzusetzen, Russland wirtschaftlich von einem Großteil der Welt zu isolieren und einen Stellvertreterkrieg zu intensivieren, der nicht im Februar 2022, sondern nach dem von den USA initiierten Regimewechsel in Kiew im Jahr 2014 begann.

Kann Washington mit einem ähnlich provokativen Ansatz im Falle Chinas in Bezug auf Taiwan erneut Erfolg haben? Vielleicht. Dr. Mahathir, Malaysias ehemaliger langjähriger Premierminister, erklärt: „China hat Taiwan erlaubt, für sich zu bleiben. Das ist kein Problem. Sie sind nicht einmarschiert. Wenn sie hätten einmarschieren wollen, hätten sie einmarschieren können. Sie haben es nicht getan. Aber Amerika provoziert [sie], damit es einen Krieg gibt, damit die Chinesen den Fehler machen, zu versuchen, Taiwan zu besetzen.“

George Yeo [Quelle: wikipedia.org]

Und George Yeo, ehemaliger Außenminister von Singapur, nimmt kein diplomatisches Blatt vor den Mund und sagt: „Den Panda zu stupsen [und] ständige Provokationen durch die USA werden zu ‚einer Bombe führen, die in unseren Gesichtern explodieren wird‘.“

Um ausländische Unternehmen zu zwingen, nicht mehr in China zu investieren und mit China Geschäfte zu machen, braucht das US-Imperium politisch-militärische Konflikte mit China. Seine Taktik besteht darin, Krisen von Hongkong über Xinjiang bis Taiwan zu inszenieren. Dies ermöglicht es Washington und seinen europäischen und anderen Lakaien, noch mehr „Sanktionen“ gegen China und diejenigen, die mit ihm Handel treiben, zu verhängen.

Darüber hinaus macht die massive Stationierung von US-Streitkräften im gesamten Südchinesischen Meer und in unmittelbarer Nähe zu China und das damit verbundene erhöhte Risiko militärischer Konfrontationen die Handelswege deutlich unsicherer, was Teil der Strategie Washingtons ist, Handelspartner von China abzuschrecken.

Sehen Sie das große Bild?

Nun, denjenigen, die deutsche, schweizerische, österreichische und andere europäische Medien konsumieren, wird es wahrscheinlich nicht gelingen, das ganze Bild zu sehen. Schon gar nicht, wenn man das bei Kerzenlicht tun soll.

Schlagzeile der Schweizer Neuen Zücher Zeitung: „Der Chef der Stromregulierungsbehörde rät zum Kauf von Kerzen und Holz“. Nachdem die Schweizer Regierung sklavisch die Sanktionen der Europäischen Union übernommen hat, um sich an deren Wirtschaftskrieg gegen Russland zu beteiligen, und damit gegen die Schweizer Verfassung verstößt, die Neutralität in jedem Konflikt verlangt, ruft ihr Energiebeauftragter die Bevölkerung auf, Kerzen und Holz für die von der EU und seiner eigenen Regierung verursachte Krise zu besorgen. Und statt diesen selbstverschuldeten Rückfall in die schlechten alten Zeiten zu kritisieren, rechtfertigen die Medien ihn lieber. (Screenshot von Felix Abt)

Vielleicht ist hier in Asien, wo ich seit vielen Jahren lebe, Geschäfte mache und reise, Bertolt Brechts Zitat „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“ nicht geläufig, aber was der berühmte deutsche Schriftsteller und Regisseur meinte, ist in diesem Teil der Welt eine banale Realität.

Im Gegensatz zu den wohlstandsverwöhnten, abgestumpften Politikern und Journalisten, die den wirtschaftlichen Ausverkauf Europas betreiben, verlangt hier niemand von der Bevölkerung, ihren Wohlstand im Namen einer verlogenen Moral zu opfern, hinter der sich die handfesten wirtschaftlichen Interessen eines alternden, aber immer noch sehr aggressiven westlichen Imperiums verbergen.

Felix Abt ist der Autor von „Ein Kapitalist in Nordkorea: My Seven Years in the Hermit Kingdom“ und von „A Land of Prison Camps, Starving Slaves and Nuclear Bombs?“.

Er kann über seinen Twitter-Account erreicht werden.