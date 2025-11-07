Der große Alzheimer-Betrug und die bewährten Heilmittel, die sie für Milliarden begraben haben

Analyse von A Midwestern Doctor

Die Geschichte auf einen Blick

Die Alzheimer-Krankheit wird allgemein als Folge einer abnormalen Plaque-Ansammlung im Gehirn angesehen, die das Gehirngewebe nach und nach zerstört. Fast die gesamte Alzheimer-Forschung war jahrzehntelang auf die Beseitigung von Amyloid ausgerichtet, selbst nachdem sich herausstellte, dass ein Großteil dieser Arbeit auf betrügerischen Forschungsergebnissen beruhte.

Die Milliarden, die für die Amyloid-Alzheimer-Forschung ausgegeben wurden, haben nur drei Medikamente hervorgebracht, die alle nur minimale Vorteile und schwerwiegende Nebenwirkungen bieten.

Im Gegensatz dazu wurden erschwingliche und unkomplizierte Behandlungen, die Demenz oder die ihr vorausgehende kognitive Beeinträchtigung reduzieren, von der Medizinindustrie diffamiert und begraben.

DMSO zum Beispiel hat unglaubliche neuroprotektive Eigenschaften, die vielen Opfern von Schlaganfällen und Rückenmarksverletzungen ein Leben mit „unheilbarer” Behinderung erspart haben. Jahrzehntelange vergessene Forschungen zeigen auch, dass es kognitive Beeinträchtigungen und Demenz behandelt.

Dieser Artikel befasst sich mit dem großen Amyloid-Betrug und den einfachen Therapien gegen kognitiven Verfall, von denen wir nie etwas erfahren.

Die Medizin neigt stark dazu, biochemische Krankheitsmodelle zu übernehmen, da dies die Entwicklung kostspieliger Therapien für jede Krankheit erleichtert und somit die Medizinindustrie stützt. Leider kann der biochemische Ansatz zur Behandlung von Krankheiten in vielen Fällen bestenfalls die Symptome lindern, sodass viele Erkrankungen „unheilbar“ bleiben, während nicht patentierbare natürliche Therapien, die sie heilen könnten, in der Versenkung verschwinden.

Deshalb haben wir trotz immer höherer Ausgaben für die Alzheimer-Forschung (z. B. gab das NIH 2020 2,9 Milliarden und 2024 3,9 Milliarden aus) immer noch keine wirklichen Fortschritte bei dieser Krankheit erzielt. Dies ist besonders bemerkenswert angesichts der enormen Kosten für das Land (im letzten Jahr beliefen sich die Kosten für Alzheimer in den Vereinigten Staaten auf schätzungsweise 360 Milliarden Dollar) und der noch höheren sozialen Kosten, die damit einhergehen.

Der Amyloid-Moloch

Im Jahr 1906 wurden Plaques (aus Amyloid) im Gehirn als Ursache für die Alzheimer-Krankheit identifiziert. Im Laufe der Jahre konzentrierte sich der Großteil der Forschung zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit auf die Beseitigung dieser Plaques. Leider, um einen Artikel aus dem Jahr 2022 zu zitieren:3

Hunderte klinischer Studien zu Amyloid-gerichteten Therapien haben jedoch nur wenige vielversprechende Ergebnisse geliefert; lediglich das wenig überzeugende Aduhelm wurde von der FDA zugelassen. Dennoch dominiert Aβ nach wie vor die Forschung und Arzneimittelentwicklung. Die NIH gaben in diesem Geschäftsjahr etwa 1,6 Milliarden Dollar für Projekte aus, die Amyloide erwähnen, was etwa der Hälfte ihrer gesamten Alzheimer-Fördermittel entspricht. Wissenschaftler, die andere potenzielle Ursachen für Alzheimer erforschen, wie z. B. Immunschwäche oder Entzündungen, beklagen, dass sie von der „Amyloid-Mafia” an den Rand gedrängt wurden. Forsayeth sagt, die Amyloid-Hypothese sei „das wissenschaftliche Äquivalent zum ptolemäischen Modell des Sonnensystems” geworden, in dem Sonne und Planeten um die Erde kreisen.

Anmerkung: Wenn ein fehlerhaftes Paradigma die Krankheit, die es angeblich behandelt, nicht erklären kann, geben seine Anhänger häufig nicht zu, dass das Paradigma fehlerhaft ist, sondern bezeichnen jedes widersprüchliche Beweisstück als Paradoxon (z. B. das französische „Paradoxon” widerlegt die Vorstellung, dass Cholesterin Herzkrankheiten verursacht) und graben immer tiefer, bis sie etwas finden, das ihre Ideologie weiter stützt (z. B. cholesterinsenkende Statine haben fast keinen Nutzen bei Herzkrankheiten, während sie erhebliche Nebenwirkungen haben, werden aber weiterhin den Patienten verschrieben).

Das anhaltende Versagen des Amyloid-Modells bei der Heilung von Alzheimer führte allmählich zu zunehmender Skepsis gegenüber diesem Modell, was dazu führte, dass immer mehr Wissenschaftler alternative Modelle der Krankheit untersuchten. Es dauerte nicht lange, bis sie herausfanden, dass andere Faktoren eine weitaus bedeutendere Rolle bei der Entstehung der Krankheit spielten (z. B. chronische Entzündungen), und bis 2006 schien diese Perspektive die Richtung der Alzheimer-Forschung zu verändern.

Als Reaktion darauf verteidigten die Befürworter des Amyloid-Modells ihre gescheiterte Hypothese mit der Begründung, dass nicht Amyloid-Klumpen, sondern toxische Teile davon (Oligomere) für die Krankheit verantwortlich seien. In einem Artikel in Nature aus dem Jahr 2006 wurde ein bisher unbekanntes toxisches Oligomer, Aβ*56, identifiziert und der Nachweis erbracht, dass es bei Ratten Demenz verursacht.

Dieser Artikel festigte sowohl die Amyloid-Beta- als auch die toxische Oligomer-Hypothese (da er den Beweis lieferte, auf den viele Anhänger der Theorie gewartet hatten) und wurde schnell zu einer der meistzitierten Arbeiten auf dem Gebiet der Alzheimer-Forschung. Seine Autoren stiegen zu akademischen Stars auf, verfassten weitere Artikel, die ihre ursprüngliche Hypothese bestätigten, und sowohl die NIH als auch die Pharmaindustrie investierten weitere Milliarden in die Erforschung der Amyloid- und der toxischen Oligomer-Hypothese.

Es sei darauf hingewiesen, dass einige ihre Ergebnisse anzweifelten und diese Daten ebenfalls nicht reproduzieren konnten, aber in der Debatte selten zu Wort kamen:

„Die lückenhaften Beweise dafür, dass Aβ*56 eine Rolle bei Alzheimer spielt, haben [lange] für Stirnrunzeln gesorgt. Wilcock hat Studien, die behaupten, „gereinigtes” Aβ*56 zu verwenden, seit langem angezweifelt. Solche Oligomere sind bekanntermaßen instabil und wandeln sich spontan in andere Oligomertypen um. Selbst nach einer Reinigung können in einer Probe mehrere Typen vorhanden sein, sodass es schwierig ist, zu sagen, ob kognitive Effekte allein auf Aβ*56 zurückzuführen sind, bemerkt sie – vorausgesetzt, es existiert überhaupt. Tatsächlich sagen Wilcock und andere, dass mehrere Labore versucht haben, Aβ*56 zu finden, dabei jedoch gescheitert sind, obwohl nur wenige diese Ergebnisse veröffentlicht haben. Fachzeitschriften sind oft nicht an negativen Ergebnissen interessiert, und Forscher zögern möglicherweise, einem berühmten Forscher zu widersprechen.“

Der Amyloid-Skandal

Ende 2021 wurde ein Neurowissenschaftler und Arzt von Investoren beauftragt, ein experimentelles Alzheimer-Medikament zu bewerten, und entdeckte Anzeichen dafür, dass dessen Daten aus gefälschten Western Blots bestanden (und somit fehlerhafte Bewertungen der im Gehirn der Probanden vorhandenen Oligomere enthielten). Als er sich weiter mit dem Thema befasste, stellte er fest, dass auch andere Artikel in der Alzheimer-Literatur wegen gefälschter Western Blots beanstandet worden waren.

Hinweis: Western Blots, die zum Testen von Proteinen verwendet werden, sind eine der wenigen leicht nachweisbaren Formen von Forschungsbetrug (wir haben beispielsweise entdeckt, dass Pfizer den Aufsichtsbehörden gefälschte Western Blots vorgelegt hat, um die Wirksamkeit seines Impfstoffs zu „beweisen). Leider gibt es in der wissenschaftlichen Literatur weitaus mehr nicht nachweisbare Betrugsfälle (unabhängige Forscher, die behördliche Einreichungen verglichen, entdeckten beispielsweise, dass Pfizer auch gefälschte Daten darüber vorgelegt hatte, wo der COVID-Impfstoff im Körper verteilt wird).

Bald darauf bemerkte der Neurowissenschaftler, dass drei dieser verdächtigen Artikel vom selben Autor veröffentlicht worden waren, und beschloss, die anderen Veröffentlichungen des Autors zu untersuchen. Dies führte ihn zu der bahnbrechenden Alzheimer-Veröffentlichung aus dem Jahr 2006, die eindeutige Anzeichen für Betrug enthielt.

Die Untersuchung deckte dann 20 gefälschte Artikel des Autors auf, von denen 10 Aβ*56 betrafen (zusammen mit einem Mitforscher, der frühere wissenschaftliche Verfehlungen des Autors bestätigte).

Die Amyloid-Industrie

Eines der bemerkenswerten Dinge an diesem monumentalen Betrug war, wie wenig dagegen unternommen wurde. So wurde beispielsweise das NIH im Januar 2022 benachrichtigt, doch im Mai 2022 unternahm das NIH nicht nur nichts, sondern gewährte dem verdächtigen Forscher sogar eine begehrte Forschungsförderung in Höhe von 764.792 US-Dollar (unterzeichnet von einem weiteren Autor der Veröffentlichung aus dem Jahr 2006).

Im Juli 2022 veröffentlichte Science einen Artikel, in dem der Vorfall und der offensichtliche Betrug aufgedeckt wurden. Trotzdem durfte der Forscher seine Position als Professor mit Festanstellung an der medizinischen Fakultät behalten. Erst im Juni 2024 wurde der Artikel von 2006 auf Antrag der Autoren zurückgezogen – die alle bestritten, eine Schuld zu tragen, und darauf bestanden, dass die manipulierten Bilder keinen Einfluss auf die Schlussfolgerungen des Artikels gehabt hätten.

Schließlich zitierte RFK am 29. Januar 2025 während seiner Anhörung zur Bestätigung die Veröffentlichung als Beispiel für institutionellen Betrug und verschwendete Steuergelder innerhalb der NIH, und wenige Tage später gab der verdächtige Forscher seinen Rücktritt von der Professur an der medizinischen Fakultät bekannt (während er weiterhin seine Unschuld beteuerte).

Dieses seltsame Verhalten (z. B. beharrt die Medizinbranche weiterhin darauf, dass der nachgewiesene Betrug die Amyloid-Hypothese nicht widerlegt hat) ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, wie viel Geld auf dem Spiel steht – abgesehen von den Forschungsgeldern leiden etwa 7 Millionen Erwachsene an Alzheimer, was einem potenziellen Umsatz (finanziert durch Medicare) von Hunderten von Milliarden Dollar pro Jahr entspricht.

Die gescheiterten Amyloid-Medikamente

Vor kurzem zeigte ein monoklonaler Antikörper, der Immunzellen dazu brachte, Amyloid anzugreifen, nur begrenzten Erfolg bei der Behandlung von Alzheimer – was von der medizinischen Fachwelt, der Pharmaindustrie und den Arzneimittelbehörden als revolutionär begrüßt wurde. Daraufhin erhielt das erste neue Medikament eine beschleunigte Zulassung (was die FDA stolz verkündete). Das zweite Medikament erhielt dann eine stille Hintertür-Zulassung (aufgrund der immensen Kontroversen um das erste) und das dritte wurde anderthalb Jahre später teilweise zugelassen.

Jedes Jahr veranstaltet JP Morgan (Chase Bank) eine private Konferenz für Investoren aus der Pharmabranche, die den Ton für die gesamte Branche angibt. Im Jahr 2023 lag der Schwerpunkt (ausführlich beschrieben hier) auf der unglaublichen Rentabilität der neuen Alzheimer-Medikamente und der GLP-1-Präparate wie Ozempic (die auch von der FDA unermüdlich beworben wurden). Besonders bemerkenswert war, dass der (allgemein als korrupt geltende) FDA-Kommissar als Hauptredner auftrat und wenige Tage vor der Konferenz die zweite Hintertür-Zulassung erteilt hatte.

Trotz der rosigen Bilder, die von den Medikamenten (die jeweils unterschiedliche Aspekte der Amyloide bekämpften) gezeichnet wurden, waren sie jedoch höchst umstritten, da:

Das unabhängige Beratungsgremium der FDA stimmte in einem sehr ungewöhnlichen Schritt mit 10:0 Stimmen (bei einer Enthaltung) gegen die Zulassung von Aduhelm, dem ersten Amyloid-Medikament (das auf Amyloid-Plaques abzielt), aber die FDA genehmigte es trotzdem. In einem höchst beispiellosen Schritt traten daraufhin drei der Berater zurück und bezeichneten dies als „die wahrscheinlich schlechteste Entscheidung zur Zulassung eines Medikaments in der jüngeren Geschichte der USA“.

Das Medikament kostete 56.000 Dollar pro Jahr – genug, um Medicare in den Bankrott zu treiben (was eine Untersuchung durch den Kongress nach sich zog).

Bei 41 % der Patienten, die an den Studien teilnahmen, wurden Hirnschwellungen oder Hirnblutungen festgestellt. Darüber hinaus traten im Vergleich zu Placebo deutlich häufiger Kopfschmerzen (einschließlich Migräne und Okzipitalneuralgie), Stürze, Durchfall, Verwirrtheit und Delirium auf.

Es wurde keine Verbesserung der Alzheimer-Erkrankung festgestellt; vielmehr ergab eine Analyse, dass es das Fortschreiten von Alzheimer um 20 % verlangsamte (obwohl dies eher ein Artefakt des Protokolls als eine tatsächliche Wirkung gewesen sein könnte).

Der zweite monoklonale Antikörper (der auf Amyloid-Vorläufer abzielte) wies ein etwas besseres Risiko-Nutzen-Profil auf (nur 21 % litten unter Hirnblutungen und -schwellungen aufgrund einer geringeren Zielgenauigkeit bei stabilen Amyloid-Plaques), und in der Studie wurde eine Verringerung des Fortschreitens der Alzheimer-Krankheit um 26,4 % festgestellt (was im Kontext einer Verringerung um 0,45 auf einer Skala entspricht, auf der eine Verringerung um mindestens 1 bis 2 Punkte erforderlich ist, um eine für den Patienten in irgendeiner Weise bedeutende Wirkung zu erzielen).

Das dritte monoklonale Antikörperpräparat (das auf Amyloid-Plaques abzielte, die als pathologischer angesehen wurden) wurde ebenfalls angefochten, da es bei 36,8 % der Empfänger zu Hirnblutungen oder -schwellungen führte, wie die anderen Amyloid-Medikamente häufig Kopfschmerzen und Infusionsreaktionen (z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blutdruckveränderungen, Überempfindlichkeitsreaktionen oder Anaphylaxie) verursachte und es Gründe gab, zu vermuten, dass die Studie ihre minimalen Vorteile stark überbewertet hatte.

Bemerkenswert ist, dass trotz der weit verbreiteten Proteste gegen das dritte Medikament das neue Beratungsgremium der FDA einstimmig dafür stimmte, obwohl es einen sehr ähnlichen Wirkmechanismus, eine ähnliche Wirksamkeit und Toxizität wie das zuvor einstimmig abgelehnte Amyloid-Medikament aufwies.

Es sollte daher nicht überraschen, dass das British Medical Journal bei einer unabhängigen Untersuchung feststellte, dass 9 von 9 (bewertbaren) Mitgliedern des Beratungsgremiums in öffentlich zugänglichen Datenbanken erhebliche finanzielle Interessenkonflikte hatten.

Glücklicherweise erkannte der Markt trotz der aggressiven Werbung für Amyloid-Medikamente und der besten Bemühungen der Industrie, den Sektor zu fördern, einigermaßen, wie schlecht sie waren. Der Preis des ersten Medikaments wurde halbiert (dann wurde es vom Markt genommen, da niemand es wollte – es brachte insgesamt etwa 5 Millionen Dollar ein), während die beiden anderen nur sehr bescheidene Umsätze erzielten (z. B. 290 Millionen für das beliebteste).

Was uns Amyloid-Medikamente zeigen

Daraus lassen sich vier Punkte ableiten:

Diese Medikamente schädigen das Gehirngewebe nachhaltig, was darauf hindeutet, dass ihr Wirkmechanismus von Natur aus gefährlich ist (z. B. verursachen sie eine Schwellung des Gehirns, indem sie Immunzellen, die Amyloid angreifen, dazu bringen, auch das Gehirngewebe anzugreifen, oder sie verursachen Hirnblutungen, indem sie Amyloid-Plaques entfernen, die die Gefäßwände auskleiden und das Gehirngewebe stabilisieren). Bemerkenswert ist, dass trotz der Erkenntnis dieses Problems die Verwendung dieser Medikamentenklasse nicht eingeschränkt wurde.

Die Entfernung von Amyloid bietet nur einen minimalen Nutzen und kann sogar kontraproduktiv sein. Tatsächlich betrachtet eines der wenigen Protokolle, das sich bei der Behandlung von Alzheimer als erfolgreich erwiesen hat, Amyloid stattdessen als einen Schutzmechanismus, den das Gehirn nutzt, um weitere Schäden zu verhindern.

Aufgrund des Bedürfnisses der Medizin, ein patentierbares Medikament zu finden, wurden für dieses Unterfangen absolut absurde Mengen an Geld und Zeit verschwendet.

Die Konzentration auf diese lukrativen Medikamente hat die Aufmerksamkeit von anderen (nicht patentierten) Behandlungsmethoden abgelenkt, die Alzheimer-Patienten eher helfen würden.

Beispielsweise ergab eine randomisierte kontrollierte Studie, in der aus Kokosnüssen gewonnene MCTs verabreicht wurden, dass über einen Zeitraum von 6 Monaten 80 % stabil blieben oder sich verbesserten – was im Kontext besser ist als die Ergebnisse aller Amyloid-Medikamentenstudien und, was noch wichtiger ist, keine Hirnblutungen verursacht (und viel weniger kostet als die jährlichen Kosten von etwa 30.000 Dollar für diese Medikamente).

Hinweis: Zahlreiche Leser haben berichtet, dass Kokosnussöl die Demenz ihrer Angehörigen verbessert hat.

Ebenso sind nur sehr wenige Menschen über eine Studie aus dem Jahr 2022 informiert, die den gesamten Bereich der Alzheimer-Forschung revolutioniert haben dürfte:

Hinweis: Das RECODE-Protokoll basierte darauf, die zugrunde liegende Ursache für die kognitiven Beeinträchtigungen eines Patienten zu identifizieren (da fünf verschiedene Faktoren Demenz verursachen können) und dann geeignete natürliche Therapien anzubieten, um die jeweilige Ursache zu behandeln. Seitdem haben viele andere diesen Erfolg bei ihren Patienten wiederholt.

DMSO und Demenz

Dimethylsulfoxid (DMSO) ist eine natürlich vorkommende Verbindung, die eine Vielzahl einzigartiger heilender Eigenschaften besitzt, die es ihr ermöglichen, Gewebe vor dem Absterben zu bewahren und durch frühere Verletzungen geschädigtes Gewebe wiederzubeleben – am besten belegt durch jahrzehntelange Erkenntnisse, die zeigen, dass DMSO Schlaganfälle, Hirnblutungen, schwere Gehirnerschütterungen und Rückenmarksverletzungen heilen und Patienten vor einer lebenslangen Lähmung bewahren kann.

Da viele der Wirkmechanismen von DMSO direkt den Prozessen entgegenwirken, die Demenz auslösen, habe ich viele Berichte wie diese von Lesern erhalten:

„Die Frau meines Onkels leidet an Demenz und kann seit über einem Jahr nicht mehr sprechen. Meine Mutter hat sie kürzlich besucht und ihnen von DMSO erzählt. Er begann, seiner Frau DMSO oral zu verabreichen. Nach zwei Wochen begann sie wieder zu sprechen. Ich habe den Artikel gelesen und habe Ende November begonnen, meiner 93-jährigen Mutter jeden Morgen DMSO in ihrem Saft zu geben. Sie leidet seit über 15 Jahren an einer Form von Demenz. Seit sie DMSO einnimmt, leidet sie nicht mehr unter schweren Sundown-Symptomen. Sie ist aufmerksamer und kann mit uns kommunizieren und lachen. Ihre Persönlichkeit ist zurückgekehrt. Sie kreuzt wieder die Beine und hebt ihren kleinen Finger, wenn sie ihren Kaffee trinkt. Es sind viele kleine Dinge, die einen Unterschied machen. Sie versteht, wenn ich sie bitte, auf die Toilette zu gehen. Sie ist kognitiv fitter und hat wieder angefangen, in ihren Malbüchern auszumalen. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Beiträge zu DMSO. Sie haben dazu beigetragen, dass mein Vater, der an Alzheimer leidet, wieder spontan am Leben teilnehmen kann.

Zahlreiche Studien bestätigen diese Erfahrungen:

Als Ratten chirurgisch an ihren Halsschlagadern behandelt wurden, um die Durchblutung des Gehirns zu reduzieren, verhinderte DMSO sowohl die neuronale Schädigung als auch den sonst auftretenden erheblichen Verlust des räumlichen Gedächtnisses und der Lernfähigkeit.

In einer ähnlichen Studie erhielten Ratten, die aufgrund einer verminderten Durchblutung des Gehirns anhaltende und schwere Gedächtnisstörungen entwickelten, 7 Tage lang DMSO und FDP, wodurch sich ihr Gedächtnis um 54 % verbesserte und fast das Niveau der kognitiven Funktionen von Ratten erreichte, deren Durchblutung nie unterbrochen worden war.

Bei Ratten wirkte DMSO täglich der durch intrazerebroventrikuläre STZ-Infusionen verursachten Gedächtnisstörung entgegen, während in einer ähnlichen Studie DMSO und Ginkgo biloba das Lern- und Gedächtnisvermögen von Ratten mit Alzheimer-Krankheit verbesserten.

Das Trinken winziger Mengen DMSO verhinderte die visuelle Degeneration, die sonst bei Ratten auftritt, die so gezüchtet wurden, dass sie früh an Alzheimer erkranken. In einer weiteren Studie mit diesen Ratten schützte es wichtige Gehirnzellen vor dem Verschwinden und verbesserte sowohl ihr räumliches Gedächtnis als auch ihren Geruchssinn (während es gleichzeitig ihre Angstzustände verringerte). Ebenso verhinderte DMSO bei Ratten, die so gezüchtet wurden, dass sie Kleinhirnstörungen entwickelten, die altersbedingte Verschlechterung bestimmter kognitiver Funktionen (z. B. Gedächtnis und räumliches Lernen).

Diese Ergebnisse wurden auch beim Menschen bestätigt:

Bei 18 Patienten mit wahrscheinlicher Alzheimer-Erkrankung verbesserte DMSO nach drei Monaten das Gedächtnis, die Konzentration und die Kommunikationsfähigkeit erheblich und führte zu einer deutlichen Verringerung der Desorientierung in Zeit und Raum.

Bei 104 älteren Erwachsenen mit Demenz aufgrund von zerebrovaskulären Erkrankungen, Gehirnerschütterungen oder Parkinson verbesserte DMSO in Kombination mit Aminosäuren ihre kognitiven Fähigkeiten und motorischen Funktionen erheblich.

Bei 100 Patienten mit zerebrovaskulären Erkrankungen (von denen viele an Demenz litten) führte DMSO bei fast allen zu einer Verbesserung der kardiovaskulären Parameter und: „Die Erholung von den allgemeinen Symptomen war positiv; es gab günstige Veränderungen, die sich in einem Gefühl des Wohlbefindens, der Wiederherstellung der Beweglichkeit, einer Veränderung der Stimmung von depressiv zu fröhlich, einer Verbesserung des Schlafes und einer klareren Sprache widerspiegelten. Was die „fokalen” Ergebnisse betrifft, so wurde eine beschleunigte Erholung von Hemiplegie und Hemiparese registriert. Bei definierter oder indizierter Aphasie kam es zu einer schnelleren Erholung der Sprache.”



Fazit

Die Geschichte von Alzheimer zeigt, wie die unerbittliche Fokussierung der Medizinwissenschaft auf kommerzialisierbare Produkte das Land im Stich gelassen hat. Dies muss durch die Priorisierung des Verständnisses der Ursachen der chronischen Krankheiten, mit denen wir konfrontiert sind, ersetzt werden.

Glücklicherweise können MAHA nun die nationale Gesundheitspolitik bestimmen, und unabhängige Medien haben das Monopol der Medien auf die Wahrheit aufgrund der Lügen, die wir während COVID-19 gesehen haben, gebrochen, sodass immer mehr Menschen aus der medizinischen Orthodoxie heraustreten, um Therapien zu verfolgen, die sie tatsächlich heilen können. Eine solche Gelegenheit hat es noch nie gegeben, und es ist von entscheidender Bedeutung, dass jeder von uns auf die Notwendigkeit einer echten Medizin aufmerksam macht, bevor sich das Fenster für eine grundlegende Veränderung der medizinischen Praxis schließt.

Anmerkung des Autors: Dies ist eine gekürzte Version eines längeren Artikels, der die tatsächlichen Ursachen und Behandlungen der Alzheimer-Krankheit und des ihr vorausgehenden kognitiven Abbaus behandelt. Dieser Artikel sowie weitere Links und Referenzen können hier gelesen werden. Darüber hinaus kann ein Begleitartikel darüber, wie DMSO neurologische Verletzungen (z. B. Schlaganfälle, Hirnblutungen, traumatische Hirnverletzungen, Rückenmarkslähmungen und Entwicklungsverzögerungen) behandelt, hier.

Eine Anmerkung von Dr. Mercola zum Autor

A Midwestern Doctor (AMD) ist ein staatlich geprüfter Arzt aus dem Mittleren Westen und langjähriger Leser von Mercola.com. Ich schätze AMDs außergewöhnliche Einblicke in eine Vielzahl von Themen und bin dankbar, diese teilen zu dürfen. Ich respektiere auch AMDs Wunsch, anonym zu bleiben, da AMD immer noch an vorderster Front Patienten behandelt. Um mehr über AMDs Arbeit zu erfahren, lesen Sie unbedingt „The Forgotten Side of Medicine” auf Substack.

