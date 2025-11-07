Stakeholder-Kapitalismus: Trumps Zollkrieg und „Seltene Erden“-Deal befeuern „Operation Warp Speed 2.0“, um die 4. Industrielle Revolution des WEF einzuleiten

Klingt das nicht einfach wunderbar? Noch eine Operation Warp Speed – weil die erste ja so „wunderschön“ und erstaunlich war, nicht wahr?

Der folgende Bericht stammt von ZeroHedge und wurde am 2. November veröffentlicht:

Zwei Wochen nach einem plötzlichen Aufflammen rund um chinesische Exporte seltener Erdmineralien, das fast einen weiteren Marktzusammenbruch ausgelöst hätte, sei das Thema gelöst – zumindest laut der Trump-Regierung.

Laut einem am Samstag vom Weißen Haus veröffentlichten Informationsblatt, das einige Details des Anfang dieser Woche von Präsident Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping vereinbarten Handelsabkommens darlegte, wird China die Umsetzung zusätzlicher Exportkontrollen für seltene Erden faktisch aussetzen und allgemeine Lizenzen ausstellen, die für Exporte von seltenen Erden, Gallium und Germanium „zum Nutzen von US-Endverbrauchern und deren Zulieferern weltweit“ gültig sind – was die faktische Aufhebung der Exportkontrollen bedeutet, die China im April 2025 und Oktober 2022 eingeführt hatte. Die USA und China hatten zuvor gesagt, dass Peking restriktivere Kontrollen vom Oktober 2025 für ein Jahr aussetzen würde.

Washington wird außerdem einige von Trumps sogenannten reziproken Zöllen auf China für ein weiteres Jahr pausieren und plant nicht mehr, den für November angekündigten 100 %-Zoll auf chinesische Exporte in die USA umzusetzen. Das Weiße Haus sagte außerdem, dass die USA das Auslaufen bestimmter Ausnahmen von Section 301-Tarifen – derzeit vorgesehen für den 29. November 2025 – bis zum 10. November 2026 verlängern werden.

Unterdessen wird China auch Ermittlungen gegen US-Unternehmen in der Halbleiter-Lieferkette beenden, einschließlich der gegen Nvidia und Qualcomm, berichtete Bloomberg.

Allerdings kam nach einem Vergleich der Darstellungen des Weißen Hauses und Pekings Skepsis über die Tragfähigkeit des Abkommens auf: Es zeigen sich mehrere wichtige Meinungsverschiedenheiten, was einige China-Experten zu der Schlussfolgerung veranlasste, dass „es keinen Deal gibt“ und „wir das Ganze in 1–2 Monaten erneut durchspielen werden.“

Das bedeutet auch, dass schon ein kleines Stolpern in den ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den beiden Ländern wahrscheinlich eine Rückkehr zum Status quo des Handelskriegs bedeutet – mit weiteren US-Drohungen über neue Zölle und chinesischen Vergeltungsmaßnahmen bei seltenen Erden.

In diesem Zusammenhang sagte Finanzminister Scott Bessent am Sonntag, dass sich die USA und ihre Verbündeten trotz Abkommen vor China in Acht nehmen müssten.

„Dieses Problem begleitet uns seit mehreren Jahrzehnten, es wurde nie angegangen – diese seltenen Erden, die seltenen Erdmagnete“, sagte Bessent bei Fox News Sunday. „Die Chinesen haben den Markt beherrscht und sich leider manchmal als unzuverlässige Partner erwiesen.“

Bessent fügte hinzu, er hoffe, „dass wir uns nach der Umsetzung des Abkommens darauf verlassen können, dass sie verlässlichere Partner sind.“

Später am Sonntag trat Trump nach fünfjähriger Pause in der Sendung 60 Minutes auf und sagte über sein Treffen mit Xi Jinping: „Ich habe irgendwie alles bekommen, was wir wollten.“

„Ich meine, wir kommen sehr gut mit China zurecht, und hoffentlich geht es ihnen mit uns sehr gut“, sagte er und fügte hinzu, dass Chinas Drohung mit Beschränkungen für seltene Erden „verschwunden“ sei.

Viele teilen Trumps Ansicht kaum und stellen fest, dass der Deal den USA höchstens ein einjähriges Zeitfenster einräumt, um eine Operation Warp Speed 2.0 (siehe unten) zu starten, um die heimische Produktion auszubauen und Lieferketten umzuleiten, um die USA unabhängig von seltenen Erden zu machen – eine enorme Herausforderung in einer Welt, in der China de facto die einzige Quelle raffinierter seltener Erden ist.

Der historische Gipfel zwischen Trump und Xi – ihr erstes persönliches Treffen in der zweiten Amtszeit des US-Präsidenten – stabilisierte die Beziehungen kurzfristig nach einem eskalierenden Handelskampf, der die Märkte erschüttert und Ängste vor einer globalen Rezession geschürt hatte.

Laut dem Weißen Haus hat China im Rahmen ihrer Vereinbarung zugestimmt, umfassende Kontrollen für seltene Erdmagnete auszusetzen, im Austausch für das Einverständnis der USA, einen Ausbau von Beschränkungen für chinesische Unternehmen zurückzunehmen. China hatte seine Dominanz in der Verarbeitung seltener Erden als Druckmittel genutzt und damit gedroht, ihre Lieferung an die USA und befreundete Länder einzuschränken.

Die USA stimmten außerdem zu, einen fentanylbezogenen Zoll von 20 % auf 10 % zu halbieren, während Peking den Kauf amerikanischer Sojabohnen und anderer Agrarprodukte wieder aufnehmen wird. Die USA erklärten, China werde in der aktuellen Saison 12 Millionen Tonnen Sojabohnen kaufen, sowie mindestens 25 Millionen Tonnen jährlich für die nächsten drei Jahre. Trump deutete am Freitag an, dass er alle fentanylbezogenen Zölle aufheben wolle, wenn China weiterhin hart gegen Exporte der Droge und der zur Herstellung verwendeten Vorläuferchemikalien vorgehe.

„Sobald wir das sehen, werden wir die anderen 10 % entfernen“, sagte Trump am Freitag gegenüber Reportern an Bord der Air Force One.

Die USA erklärten am Samstag außerdem, dass Peking Schritte unternehmen werde, um den chinesischen Standorten des niederländischen Chipherstellers Nexperia BV wieder Lieferungen zu ermöglichen und bestätigten damit einen Bloomberg-Bericht vom Vortag. Dies dürfte Bedenken über Chiplieferungen mildern, die die Autoherstellung bedroht hatten, während der Handelsstreit zwischen China und den USA eskalierte.

Aber wie Bloomberg anmerkt, hat die Vereinbarung zwar die Spannungen beruhigt, das Abkommen könnte jedoch nur ein kurzfristiger Waffenstillstand in einem verlängerten Handelskonflikt sein, wobei die Maßnahmen lediglich für ein Jahr gelten. Und obwohl einige zentrale Punkte angesprochen wurden – und beide Seiten wichtige Zugeständnisse erhielten – löst das Abkommen die Kernprobleme im US-China-Handelskonflikt sowie geopolitische Brennpunkte wie Taiwan und den Ukraine-Krieg nicht umfassend.

Laut einer Analyse von Grace Fan von TS Lombard, „liegt der Schatten der Eskalation weiterhin deutlich sichtbar über allem, nachdem Trump überraschend die Tür für neue US-Atomwaffentests geöffnet hat – die ersten seit drei Jahrzehnten –, um Russland/China entgegenzutreten.“

Dennoch könnten sich Anleger über die „Handlungs-Ergebnisse“ des Waffenstillstands freuen, die eine risikofreudige Marktrallye auf beiden Seiten des Pazifiks stützen, darunter:

ein 10%iger Abbau US-amerikanischer China-Zölle, erleichtert durch chinesische Sojaeinkäufe (+25 Mio. Tonnen/Jahr für 3 Jahre); eine einjährige Verzögerung sowohl der erweiterten chinesischen RE-Kontrollen vom 9. Oktober als auch der US-Kontrollen vom 29. September („Affiliates Rule“); eine einjährige Verzögerung neuer bilateraler Schiffsgebühren.

Nicht enthalten waren Taiwan, TikTok und Nvidias Blackwell-Chips – was laut Fan darauf hindeutet, dass zusätzliche Markterholung möglich sei, wenn und falls ein weiterer Deal abgesegnet wird.

Fan merkt an, dass Xi dank seines „Trumpfkarte“ Seltene Erden zwei große Siege errang:

1. Verzögerte US-„Affiliates Rule“.

Dies ist eine der ersten bekannten Instanzen, in denen China erfolgreich eine wichtige US-Ausweitung der Exportkontrollen zurückgedrängt hat. In einer deutlichen Verschiebung – angetrieben durch Trumps Transaktionalismus – steht die US-nationale Sicherheit nun auf dem Verhandlungstisch. Rund 20.000 Tochterunternehmen, die zu mindestens 50 % chinesischen sanktionierten Firmen gehören und zuvor betroffen gewesen wären (z. B. Nexperia), könnten verschont bleiben, was Lieferkettenprobleme u. a. für Autohersteller lindert.

2. Fentanyl-Zollreduktion auf 10 %.

Dies bringt China wieder in Wettbewerbsposition zu ASEAN-Exporteuren, insbesondere Vietnam.

Chinas großer Verlierer? ASEAN.

Trump hingegen erhält als Trostpreis neue RE-Allianzen sowie Sojaeinkäufe. Laut TS Lombard befinden sich die USA nach Chinas Exportkontrollen vom 4. April in einer schlechteren Position als davor. Doch Trumps neue RE-Abkommen (Japan, Korea, Malaysia, Thailand) bieten Hoffnung, dass die einzige Lösung eine Art „Operation Warp Speed 2.0“ mit Verbündeten ist. Trumps grünes Licht für den Bau nuklearer U-Boote durch Seoul in einer Werft in Philadelphia sowie Koreas 350 Mrd. Dollar FDI-Zusage (150 Mrd. für Schiffbau; 200 Mrd. Cash) öffnet zugleich die Tür für mehr US-Reindustrialisierung – sofern Visa erteilt werden.

Und damit zu „Warp Speed“…

AUTOR-KOMMENTAR

Klingt das nicht wunderbar? Eine weitere Operation Warp Speed – denn die erste war ja so „schön“ und erstaunlich, erinnern wir uns?

Obwohl Bessent Anfang der Woche über das WSJ schimpfte, forderte die Zeitung bereits Anfang des Jahres eine OWS 2.0.

Das WSJ schrieb:

„Was auffallend fehlt, ist die Art aggressiver staatlicher Intervention und Kapazitätssteigerung, wie sie auf dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie zu beobachten war. In den frühen Tagen der Pandemie orchestrierte die US-Regierung eine der erfolgreichsten öffentlich-privaten Mobilisierungen der jüngeren Vergangenheit. Durch Initiativen wie Operation Warp Speed und den strategischen Einsatz des Verteidigungsproduktionsgesetzes nahm die Regierung das Risiko aus der heimischen Produktion – durch erhebliche direkte Investitionen, garantierte Kaufvereinbarungen, priorisierte Zuteilung kritischer Materialien und Ausrüstung sowie beschleunigte regulatorische Prozesse. Dieser entscheidungsfreudige, missionsorientierte Ansatz ermöglichte die schnelle Entwicklung, Zulassung und Skalierung essenzieller Güter in einem zuvor für unmöglich gehaltenen Zeitrahmen.“

Mit anderen Worten: mehr Stakeholder-Kapitalismus nach Art des Weltwirtschaftsforums – dieses neue quasi-faschistische Rebranding, das die Trump-Regierung offen betreibt, indem sie Beteiligungen an Firmen in mehreren Sektoren übernimmt.

Kommen wir gleich zum Punkt: Dieses „Rennen“ um seltene Erden dient dazu, den KI- und Automations-Sklavenstaat aufzubauen, der geschaffen wird, um alle zu kontrollieren – vollständig im Einklang mit der 4. Industriellen Revolution des WEF. Das WEF sagt:

Die Vierte Industrielle Revolution stellt eine grundlegende Veränderung der Art und Weise dar, wie wir leben, arbeiten und miteinander in Beziehung treten. Sie ist ein neues Kapitel in der menschlichen Entwicklung, ermöglicht durch außergewöhnliche technologische Fortschritte, die denen der ersten, zweiten und dritten industriellen Revolution entsprechen. Diese Fortschritte verschmelzen die physische, digitale und biologische Welt auf eine Weise, die sowohl enormes Versprechen als auch potenzielle Gefahren mit sich bringt. Die Geschwindigkeit, Breite und Tiefe dieser Revolution zwingt uns dazu, neu zu überdenken, wie Länder sich entwickeln, wie Organisationen Wert schaffen und sogar, was es bedeutet, Mensch zu sein. Die Vierte Industrielle Revolution geht über einen bloß technologisch getriebenen Wandel hinaus; sie ist eine Chance, allen Menschen – einschließlich Führungskräften, politischen Entscheidungsträgern und Menschen aller Einkommensgruppen und Nationen – zu helfen, konvergierende Technologien zu nutzen, um eine inklusive, menschenzentrierte Zukunft zu schaffen. Die eigentliche Chance besteht darin, über die Technologie hinauszublicken und Wege zu finden, wie möglichst viele Menschen ihre Familien, Organisationen und Gemeinschaften positiv beeinflussen können.

Nichts ist je so, wie es scheint – besonders nicht bei Trump – und dieser Handelskrieg dient dazu, die UN- und globalistische Agenda zur Umgestaltung der Welt durchzusetzen.