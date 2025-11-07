Eine Grafik, die alles sagt: KI vernichtet Arbeitsplätze – schneller als gedacht

Der Autor ist ein Optimist. Ich bin es nicht. Irgendwann wird der S&P seine Aufwärtsbewegung beenden, aber die offenen Stellen werden weiter zurückgehen. KI ist nicht wie Traktoren, die Bauern ersetzt haben, eine irrelevante Analogie. Traktoren waren nicht anti-menschlich, und ihre Hersteller waren keine wahnsinnigen Störer, die versuchten, die Welt zu zerstören. Der Erz-Technokrat Marc Andreessen sagte letzten Februar voraus, dass „KI die Löhne abstürzen lassen wird“ und damit die Preise aller Güter und Dienstleistungen, was das Utopia herbeiführen werde. Wirklich? Eine massiv deflationäre Wirtschaftskrise ist Utopia? Und das sind die Idioten, die die Anführung zur Zerstörung der Menschheit anführen. ⁃ Patrick Wood, Redakteur.

Eine beunruhigende Grafik sorgt in der Finanzwelt für Furore.

Es ist eine langfristige Betrachtung von offenen Stellen (blau) gegenüber dem S&P 500 (schwarz). Die gepunktete Linie zeigt den Zeitpunkt, als ChatGPT im November 2022 gestartet wurde.

Sehen Sie selbst:

Das Verdauen dieser Grafik bereitet mir Sodbrennen.

Wie Sie sehen können, bewegten sich offene Stellen und der Aktienmarkt historisch parallel. Wenn die Wirtschaft gut lief, stiegen beide Kennzahlen. Wenn sie schlecht war, fielen sie.

Aber im November 2022 brach diese Beziehung wie ein Zweig. Damals veröffentlichte OpenAI seine bahnbrechende ChatGPT-App.

Seitdem sind die offenen Stellen eingebrochen, während der S&P 500 auf neue Höchststände gestiegen ist.

KI hat gleichzeitig eine Aktienblase verursacht und offene Stellen zum Einsturz gebracht.

KI-Aktien haben den Markt mit ihren Gewinnen schweben lassen, während dieselbe Technologie den Arbeitsmarkt zerreißt.

Besonders Einstiegspositionen sind anfällig für KI, aber sie disruptiert den gesamten Angestellten-Arbeitsmarkt.

Das ist unsere neue K-förmige Wirtschaft.

Die letzte Warnung des Godfathers der KI

Die vier größten amerikanischen KI-Ausgeber allein (Google, Amazon, Meta und Microsoft) planen, im nächsten Jahr 420 Milliarden Dollar für Infrastruktur auszugeben. Das sind hauptsächlich GPUs, Rechenzentren und Stromerzeugung.

Fast eine halbe Billion Dollar, nur von den 4 größten US-Unternehmen… Das ist ein Anstieg von 360 Milliarden Dollar in diesem Jahr. Global wird die KI-Ausgabe im nächsten Jahr sicherlich 1,5 Billionen Dollar übersteigen.

Der „Godfather der KI“, Geoffrey Hinton, sagt, dieses Ausgabenniveau könne nur gerechtfertigt werden, indem man Menschen ersetzt:

„Ich denke, die großen Unternehmen wetten darauf, dass es zu massivem Jobersatz durch KI kommt, denn dort wird das große Geld gemacht.



… Ich glaube, um Geld zu verdienen, wird man menschliche Arbeit ersetzen müssen.“

Das scheint tatsächlich die einzig logische Erklärung zu sein.

Natürlich besteht die Chance, dass Big Tech zu viel ausgibt und die KI versagt, eine große Anzahl von Arbeitern zu ersetzen. Lassen Sie uns alle auf dieses Ergebnis hoffen.

Aber wir müssen uns auf das Ergebnis vorbereiten, bei dem die KI gewinnt. Diese Technologie ist erst ein paar Jahre alt und bereits bei vielen Aufgaben kompetenter als der Durchschnittsmensch.

Die Technologie hat sich stetig verbessert, und da so viel auf dem Spiel steht, sind weitere Durchbrüche unvermeidlich.

Nur eine Anpassungsphase?

Einige werden argumentieren, dass dies einfach eine Anpassungsphase ist. Dass der Markt sich schließlich seinen Zauber wirken lässt und sich an die neue Realität anpasst und neue Möglichkeiten für die von KI Verdrängten findet.

Eine gängige Widerlegung der KI-Disruptionstheorie ist, dass Traktoren Bauern verdrängten und alles gut ausging, weil diese Bauern in Fabriken und anderen Jobs arbeiteten, die durch den wirtschaftlichen Wandel geschaffen wurden.

Aber als Traktoren die Landwirtschaft revolutionierten, war alles andere als ein reibungsloser Übergang. 1910 gab es vielleicht 1.000 Traktoren auf der Welt. Bis 1930 waren es 900.000.

Die landwirtschaftliche Arbeit, für die früher Dutzende Männer benötigt wurden, erledigten plötzlich 2. Die meisten Landarbeiter mussten sich neue Arbeitsbereiche suchen. Wenn sie Glück hatten, bekamen sie einen Job in einer Fabrik. Aber das bedeutete, in eine neue Gegend zu ziehen, mit all den damit verbundenen Kosten und Schwierigkeiten.

Während also aus unserer modernen Sicht der Übergang von manueller Feldarbeit zur Automatisierung einfach erscheint, war er in Wirklichkeit eine lange, schwierige Transformation der weltweiten Arbeitskräfte.

3 Jahre dabei

Wir sind erst 3 Jahre in der KI-Disruption. Und verglichen mit früheren technologischen Durchbrüchen, wie dem Traktor, geschieht dieser viel schneller.

Die folgende Grafik zeigt die Ergebnisse einer Wharton-Studie zur KI-Adaption unter Führungskräften. Heute berichten 46 % der Führungskräfte, dass sie täglich KI nutzen. Das ist ein Anstieg von 11 % im Jahr 2023 und 29 % im Jahr 2024.

Quelle: Olivia Moore

Wie Sie sehen können, nutzen volle 68 % der IT-Mitarbeiter KI täglich, gegenüber 21 % im Jahr 2023. Und 39 % der Juristen nutzen jetzt täglich KI, gegenüber nur 9 % im letzten Jahr.

Der nächste große Schritt in der KI sind „Agenten“ – autonome KI-Arbeiter, die in der Lage sind, eine Aufgabe von Anfang bis Ende mit wenig Aufsicht zu übernehmen.

KI-Agenten sind noch nicht so weit, dass sie menschliche Arbeiter direkt ersetzen können. Aber sie können bereits die Produktivität steigern und es einer Person ermöglichen, die Arbeit von zwei oder drei zu erledigen.

Machen Sie sich nichts vor. Eine weit verbreitete Disruption steht bevor. Diejenigen, die KI gut nutzen, werden superproduktiv. Diejenigen, die es nicht tun, riskieren, zurückzufallen oder sogar entlassen zu werden.

Ich bin sicher, dass sich die Wirtschaft irgendwann an diese neue Realität anpassen und produktive Wege für alle Arbeitnehmer finden wird, einen Beitrag zu leisten. Aber wir wissen nicht, wie lange das dauern wird.

Jeder große technologische Sprung beginnt mit einem Durchbruch. Der Webstuhl, die Dampfmaschine, der Traktor und der Computer. Jeder verbesserte die Welt mit der Zeit, ging aber mit einer schwierigen Anpassungsphase einher.

KI könnte sich als die disruptivste von allen erweisen. Eine beispiellose Umverteilung der weltweiten Arbeitskräfte, komprimiert in ein einziges Jahrzehnt.

Eine Weile lang wird die Welt der Angestellten also ernsthaft disruptiert werden. Für viele junge Menschen heute könnte ein blue-collar Weg die bessere Wahl sein. Die Ära von „jeder sollte aufs College gehen und einen Schreibtischjob bekommen“ geht zu Ende.

Mein 16-Jähriger möchte ins Handwerk gehen, vielleicht sogar seinen eigenen Betrieb gründen, was ich voll unterstütze. Es wird noch eine Weile dauern, bis Roboter die meisten handwerklichen Arbeiten erledigen können.

Und auf lange Sicht wird diese Verschiebung wahrscheinlich eine gute Sache für die Welt sein. Wir müssen wieder anfangen, Dinge zu bauen und zu produzieren. Mehr Schweißer und weniger E-Mail-Jobs.

Ja, es wird schmerzhaft werden. Aber schließlich werden wir an einem Punkt ankommen, an dem Algorithmen den Großteil der Fleißarbeit erledigen und Menschen kreative und produktive Aufgaben in der realen Welt ausführen.

Mit der Zeit wird es sich von selbst regeln. Aber eine Weile lang wird es sich anfühlen wie das Ende der Welt, wie wir sie kennen.