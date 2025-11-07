Klimaalarmismus: Chefs der UN-Klimakonferenz loben Öl und Gas – COP-Präsident im Eklat: „Keine Wissenschaft“ hinter Forderung nach Fossilenergie-Ausstieg

„Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage oder kein Szenario, das besagt, dass der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen das ist, was 1,5°C erreichen wird“, sagte einer der Gastgeber im Jahr 2023.

An diesem Wochenendebeginnt die 30. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, besser bekannt als COP30. Weltführer, Branchenlenker, Führungskräfte und Aktivisten werden dieses Jahr in Brasilien eintreffen – in ihren ‚spritfressenden‘ Privatjets –, um der Welt Vorträge darüber zu halten, wie die Menschen den Planeten zerstören, während sie neue politische Maßnahmen entwickeln und neue Investitionen zur Bekämpfung des sogenannten „Klimawandels“ ankündigen.

Die Treffen sind jedoch, wie üblich, von Heuchelei geprägt.

In Vorbereitung auf dieses Ereignis habe ich zwei Artikel neu veröffentlicht, die ich geschrieben habe und die die eklatanten Widersprüche dieser Veranstaltungen und der Vorstellung, Emissionen zur Bekämpfung des Klimawandels zu senken, aufzeigen.

Die UN-Klimakonferenz 2023, besser bekannt als COP28, ist dieses Jahr holprig gestartet, nachdem der Präsident der in Dubai, VAE, stattfindenden Veranstaltung, Sultan al-Jaber, gesagt hatte, es gebe „keine Wissenschaft“, die den Versuch rechtfertige, die Nutzung fossiler Brennstoffe auslaufen zu lassen. Nachdem die Kommentare Kontroversen auslösten, versuchte er, sie zurückzunehmen.

Im Vorfeld der Veranstaltung gab es einen Zoom-Call während einer Live-Online-Veranstaltung am 21. November für die Veranstaltung „She Changes Climate“, auf dem al-Jaber eine Auseinandersetzung mit Mary Robinson, der Vorsitzenden der Elders-Gruppe und ehemaligen UN-Sonderbeauftragten für Klimawandel, hatte. Dabei stellte der Präsident der Veranstaltung die wiederholten Forderungen in Frage, dass ein Ausstieg aus fossilen Brennstoffen die Erdtemperatur um 1,5 Grad senken würde.

Al Jaber ist auch CEO des staatlichen Ölkonzerns der Vereinigten Arabischen Emirate, Adnoc, was viele Klimaaktivisten als Widerspruch und Interessenkonflikt ansehen.

Robinson führte aus, dass der Klimawandel nicht nur eine verheerende Sache sei, sondern auch Frauen und kleine Kinder besonders negativ betreffe. The Guardian hob diesen durchgesickerten Austausch in einem Bericht hervor:

„Wir befinden uns in einer absoluten Krise, die Frauen und Kinder mehr verletzt als jeden anderen … und das liegt daran, dass wir uns noch nicht zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen verpflichtet haben. Das ist die eine Entscheidung, die Cop28 treffen kann, und in vielerlei Hinsicht könnten Sie sie aufgrund Ihrer Position als Leiter von Adnoc sogar mit mehr Glaubwürdigkeit treffen.“

Al Jaber sagte: „Ich habe zugestimmt, zu diesem Treffen zu kommen, um eine nüchterne und erwachsene Konversation zu führen. Ich lasse mich in keiner Weise auf eine Diskussion ein, die alarmierend ist. Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage oder kein Szenario, das besagt, dass der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen das ist, was 1,5°C erreichen wird.“

Robinson forderte ihn weiter heraus und sagte: „Ich habe gelesen, dass Ihr Unternehmen in viel mehr fossile Brennstoffe in der Zukunft investiert.“ Al Jaber antwortete: „Sie lesen Ihre eigenen Medien, die voreingenommen und falsch sind. Ich sage Ihnen, ich bin der Verantwortliche.“

Al Jaber sagte dann: „Bitte helfen Sie mir, zeigen Sie mir den Fahrplan für einen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, der eine nachhaltige sozioökonomische Entwicklung ermöglicht, es sei denn, Sie wollen die Welt in Höhlen zurückversetzen.“

„Ich glaube nicht, dass [Sie] in der Lage sein werden, das Klimaproblem zu lösen, indem Sie mit dem Finger auf andere zeigen oder zur Polarisierung und Spaltung beitragen, die bereits in der Welt stattfindet. Zeigen Sie mir die Lösungen. Hören Sie auf, mit dem Finger zu zeigen. Hören Sie auf“, sagte Al Jaber.

Nachdem er diese Aussagen getätigt hatte, waren eine Reihe führender Klima-Gurus und Globalisten entsetzt über seine Äußerungen.

UN-Generalsekretär António Guterres sagte am Freitag zu den Cop28-Delegierten: „Die Wissenschaft ist klar: Das 1,5°C-Ziel ist nur möglich, wenn wir letztendlich aufhören, alle fossilen Brennstoffe zu verbrennen. Nicht reduzieren, nicht mildern. Auslaufen lassen, mit einem klaren Zeitplan.“

Bill Hare, CEO von Climate Analytics, sagte:

„Dies ist ein außergewöhnlicher, aufschlussreicher, beunruhigender und aggressiver Austausch. ‚Uns in Höhlen zurückzuschicken‘ ist das älteste Trope der fossilen Brennstoffindustrie: es grenzt an Klimaleugnung. Al Jaber fragt nach einem 1,5°C-Fahrplan – jeder, dem es wichtig ist, kann diesen im neuesten Netto-Null-Emissionsszenario der Internationalen Energieagentur finden, das besagt, dass es keine neue Entwicklung fossiler Brennstoffe geben darf. Die Wissenschaft ist absolut klar [und] das bedeutet absolut einen Ausstieg bis zur Mitte des Jahrhunderts, der das Leben aller Menschen verbessern wird.“

Prof. Sir David King, Vorsitzender der Climate Crisis Advisory Group und ehemaliger wissenschaftlicher Chefberater des UK, sagte:

„Es ist unglaublich besorgniserregend und überraschend, den Cop28-Präsidenten die Nutzung fossiler Brennstoffe verteidigen zu hören. Es ist unbestreitbar, dass wir alle die Kohlenstoffemissionen schnell reduzieren und die Nutzung fossiler Brennstoffe spätestens bis 2035 auslaufen lassen müssen, um die globale Erwärmung auf 1,5°C zu begrenzen. Die Alternative ist eine unkontrollierbare Zukunft für die Menschheit.“

Aber seitdem ist Sultan al-Jaber zurückgerudert und hat behauptet, seine Kommentare seien aus dem Zusammenhang gerissen worden. Als er von Presseberatern nach seinen vorherigen Äußerungen gefragt wurde, sagte er dies und bezog sich auf den Bericht von The Guardian:

„Ich respektiere die Wissenschaft in allem, was ich tue. Ich habe wiederholt gesagt, dass es die Wissenschaft ist, die die Prinzipien oder Strategien meiner Präsidentschaft bei Cop28 leitet. Wir haben alles, jeden Schritt des Weges, auf der Wissenschaft, auf den Fakten aufgebaut. Ich weiß, dass es unter einigen [Ländern] starke Ansichten über den Abbau oder Ausstieg aus fossilen Brennstoffen gibt. Erlauben Sie mir, dies noch einmal zu sagen: Dies ist die erste [Cop]-Präsidentschaft überhaupt, die aktiv die Parteien auffordert, Formulierungen zu allen fossilen Brennstoffen für den verhandelten Text vorzulegen. Eine Aussage, aus dem Zusammenhang gerissen, mit Fehldarstellung und Fehlinterpretation, die maximale Berichterstattung erhält. Wenn überhaupt, beurteilen Sie uns an dem, was wir am Ende [von Cop28] liefern werden.“

Aserbaidschans Präsident Aliyev, Gastgeber des COP29-Klimagipfels, nennt Öl und Gas „Geschenk Gottes“

Der diesjährige COP29-Klimagipfel in Baku, Aserbaidschan, hat bereits gegensätzliche Meinungen hervorgebracht, die dem angeblichen Narrativ widersprechen, dass Weltführer danach streben sollten, die Abhängigkeit von Öl und Gas zu verringern, sondern rather einen Übergang zu „nachhaltigeren“ Energiequellen zu schaffen. Stattdessen erklärte der Präsident des Gastgeberlandes, Ilham Aliyev, Öl und Gas zu einem „Geschenk Gottes“ und kritisierte die westlichen Medien dafür, die Vorstellung zu verbreiten, dass diese Ressourcen schlecht seien.

Al Jazeera berichtete:

Aliyev behauptete, Aserbaidschan sei einer „Kampagne der Verleumdung und Erpressung“ ausgesetzt gewesen, nachdem es aufgrund seiner Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu Boykotten des Gipfels aufgerufen hatte. Er beschuldigte westliche „Fake-Medien“ – insbesondere aus den USA – und Umweltorganisationen, diese Kampagne zu betreiben. Der Präsident des erdöl- und gasreichen Landes argumentierte, wie er es in den Monaten vor dem Gipfel getan hatte, dass Nationen nicht nach ihren natürlichen Ressourcen und deren Nutzung beurteilt werden sollten. „Zitieren Sie mich, dass ich gesagt habe, dass dies ein Geschenk Gottes ist, und ich möchte es heute hier in diesem Publikum wiederholen“, sagte Aliyev, nachdem er eine ähnliche Formulierung im April verwendet hatte. Der Präsident sagte, die Zehntausende von registrierten Teilnehmern am Gipfel, darunter viele Staatschefs, seien „schlechte Nachrichten“ für die Kritiker. Zahlen der Internationalen Energieagentur zeigen, dass Öl und Gas etwa 90 % der Exporte Aserbaidschans ausmachen. „Fake-News-Medien des Landes, das die Nummer eins der Öl- und Gasproduzenten der Welt ist und 30-mal mehr Öl produziert als Aserbaidschan, nennen uns ‚Petrostaat‘“, sagte Aliyev. „Sie sollten besser auf sich selbst schauen.“ Er griff auch „sogenannte unabhängige NGOs und einige Politiker an, als ob [sie] im Verbreiten von Desinformation und Falschinformation über unser Land konkurrieren würden“. Der Präsident wiederholte Vorwürfe der Heuchelei gegen Kritiker im Westen, der, wie er betonte, weiterhin aserbaidschanisches Gas kauft. Europa hat seine Käufe erhöht, da es versucht, die Abhängigkeit von russischen Lieferungen zu verringern, um sowohl die Energiesicherheit zu erhöhen als auch die Finanzierung von Moskaus Kriegsmaschinerie zu begrenzen. Kein Land sollte dafür beschuldigt werden, „natürliche Ressourcen auf den Markt zu bringen, weil der Markt sie braucht“, behauptete Aliyev.

KOMMENTAR DES AUTORS

Öl und Gas werden so schnell nicht verschwinden. Die Eliten mögen es dem Durchschnittsbürger aus Kontrollgründen wegnehmen oder die Preise willkürlich erhöhen, aber diese Rohstoffe werden weiterhin gehandelt und verkauft, wie gewohnt; und nur die „nützlichen Idioten“ im Westen, die an diesen Stoff glauben und nicht in das Geschäft eingeweiht sind, bleiben zurück und denken, sie streben nach etwas Größerem, sind aber tatsächlich nur entbehrlich.

Ich habe mich kaputtgelacht, als ‚Der Sultan des Swing‘ hier dieser albernen Frau sagte: „Sie lesen Ihre eigenen Medien, die voreingenommen und falsch sind.“ Wie wahr ist das? Deshalb habe ich schon gesagt, dass die Medien der starke Arm der Regierung und des militärisch-industriellen Komplexes sind; was die Medien drucken, das ist die Geschichte und sie ist endgültig.

In diesem Zoom-Call war mehr Hitze als nachweislich bewiesen wurde, um die Erde zu erwärmen!

Was mich betrifft, ist die „etablierte Wissenschaft“ dazu nur erfundener Müll und war es von Anfang an. Wie der COP-Präsident richtig anmerkte, was die Medien drucken, wird dann zum Evangelium. Ich bin nicht hier, um für Big Oil zu werben, aber was dieser Typ anfangs sagte, ist treffend.

Alles, was COP ist, ist nur eine dumme Konferenz, bei der sich alle großen Tiere und fetten Katzen treffen, um Messer zu tauschen, Kontakte zu knüpfen und Hinterzimmerdeals zu machen.

Timotheus 6:20 O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist, und meide das unheilige leere Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich so genannten Erkenntnis, 21 zu der sich einige bekennen und so concerning den Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit dir! Amen.

Währenddessen habe ich hier in den USA letztes Jahr einen detaillierten Artikel geschrieben, der die absolute Heuchelei und Lügen beider Parteien in Bezug auf die Öl- und Erdgasproduktion aufzeigt, da mehrere Quellen enthüllten, dass unter Biden die Öl- und LNG-Produktion und -Gewinne verdreifacht wurden, während Trump weiter „Bohr, Baby, bohr!“ rief (was er in letzter Zeit ‚auf mysteriöse Weise‘ nicht mehr sagt). Es zeigt, dass Bidens grüne Sachen eine List waren und dass Trumps und der GOP Behauptung, Biden und die Demokraten zerstörten Amerikas Energie, eine völlige Lüge ist.