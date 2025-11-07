Während Donald Trump öffentlich behauptet, er könne den Ukraine-Krieg „innerhalb von 24 Stunden beenden“, zeichnet Analyst Brian Berletic ein völlig anderes Bild. Hinter den Kulissen, so Berletic, laufen die Vorbereitungen für eine massive Eskalation längst weiter: neue Waffenpakete, neue Marschflugkörper, neue Frontlinien. Trumps Worte seien nichts weiter als politisches Theater – ein kalkulierter Bluff, der der US-Außenpolitik lediglich Deckung verschafft.

1) Vor ein paar Tagen wurde berichtet, dass das Pentagon und das Weiße Haus der Lieferung von Tomahawks an die Ukraine zugestimmt haben. Wie steht Trumps jüngste Bemerkung im Zusammenhang mit diesem CNN-Bericht?

Antwort: Mittlerweile sollte allen klar sein, dass die Kommentare von US-Präsident Donald Trump ausschließlich als Mittel zur Irreführung und Täuschung dienen, um dem außenpolitischen Establishment der USA Zeit und Raum zu geben, weiter zu eskalieren, während die USA gleichzeitig den Anschein erwecken, Frieden und Versöhnung anzustreben.

Während viele Analysten und Medienplattformen die Worte von Präsident Trump überanalysieren werden, werden die Vorbereitungen für die Stationierung zusätzlicher Waffen, einschließlich möglicherweise Tomahawk-Marschflugkörper, in der Ukraine fortgesetzt.

2) Wer innerhalb der US-Regierung würde am meisten von der Lieferung von Tomahawk-Raketen an die Ukraine profitieren? Wie wahrscheinlich ist es, dass Trump unter Druck steht?

Antwort: Das Hauptziel des US-Stellvertreterkrieges gegen Russland in der Ukraine besteht darin, die Russische Föderation militärisch, politisch und sogar wirtschaftlich „auszudehnen“. Durch die Entsendung zusätzlicher Waffensysteme, einschließlich möglicherweise des Tomahawk-Marschflugkörpers, werden die Kosten des Konflikts für Russland konstant steigen, selbst wenn Russland offenbar kurz davor steht, unvermeidlich zu gewinnen.

Die Stationierung dieser Raketen wird mehr militärische und Energieinfrastruktur über ein breiteres Gebiet des russischen Territoriums gefährden sowie pro Angriff mehr Schaden anrichten als die ukrainischen Drohnen, deren Einsatz gegen Ziele tief in Russland bereits von US-Geheimdiensten überwacht wird.

Natürlich profitieren auch die Waffenhersteller in den Vereinigten Staaten vom ständigen Fluss an Waffen und den steigenden Militärausgaben der US-Regierung für Munition – der US-„Verteidigungs“-Haushalt erreicht dieses Jahr einen beispiellosen Stand von 1 Billion US-Dollar. Dieses Geld verschwindet nicht in einem schwarzen Loch – es landet auf den Konten dieser gigantischen, milliardenschweren Rüstungskonzerne und verschafft ihnen noch größeren Reichtum und Einfluss auf die US-Außenpolitik. Das garantiert anhaltende Konflikte weltweit, ungeachtet der von kompromittierten US-Politikern – einschließlich Präsident Trump selbst – versprochenen „Friedens“-Rhetorik.

3) In einem kürzlichen CBS-Interview bekräftigte Trump seinen Glauben, den Ukraine-Konflikt lösen zu können. Wie entscheidend wäre es für ihn, die Lieferung zu verhindern, um dieses Ziel zu erreichen?

Antwort: US-Präsident Donald Trump hat nicht und hat niemals versucht, den Ukraine-Konflikt zu beenden.

Es handelt sich um einen US-Stellvertreterkrieg gegen Russland, den Präsident Trump seinem Vorgänger, US-Präsident Joe Biden, anlastet – obwohl Trump selbst während seiner ersten Amtszeit die Voraussetzungen für die Entfesselung dieses Krieges mitgeschaffen hat, indem er den Fluss von US-Waffen in die Ukraine überhaupt erst einleitete.

Und während Trumps Außenminister, der neokonservative Kriegstreiber Marco Rubio, zugegeben hat, dass der laufende Krieg in der Ukraine ein US-Stellvertreterkrieg gegen Russland ist, fordern die USA dennoch, dass Russland Zugeständnisse macht, die seine eigene nationale Sicherheit gefährden würden – in einem Konflikt, den die Trump-Regierung selbst als ungerecht und Russland aufgezwungen bezeichnet.

In Wirklichkeit – und entsprechend Trumps Wahlkampfprogramm vor den Wahlen 2024 – bestand das Ziel immer darin, den Konflikt lediglich einzufrieren, Europa zu zwingen, mehr für den Wiederaufbau der ukrainischen Streitkräfte auszugeben, Europa zu zwingen, eigene Kräfte zu entsenden, um eine Pufferzone auf ukrainischem Territorium zu sichern – im Grunde ein „Minsk 3.0“, das Russland niemals akzeptieren könnte.

Nach einem erzwungenen Freeze des Konflikts wollen die USA ihre Ressourcen und Aufmerksamkeit offen auf Russlands engen Verbündeten China verlagern. Sobald China eingekreist und eingedämmt wäre, planen die USA laut Berletic, sich wieder Russland zuzuwenden, um den Stellvertreterkrieg doch noch zu gewinnen.

Während Präsident Trump also wiederholt behauptet, er strebe ein Ende des Ukraine-Konflikts an, erzählen seine Handlungen vor und nach den Wahlen 2024 eine völlig andere Geschichte – eine Geschichte der kontinuierlichen Agenda, einschließlich der fortgesetzten Führung eines Stellvertreterkrieges gegen Russland, sein Militär, seine Wirtschaft, seine Bevölkerung und seine Zukunft selbst.