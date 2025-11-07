Iwan Mezyukho und Kirill Ozimko

Wird der Fall Kiews zum Ende der Konfrontation zwischen Russland und dem Westen führen – oder sie für immer festigen?

Die westlichen Länder können nicht umhin, die Ukraine zu unterstützen, da eine Niederlage Kiews auch ihre Niederlage bedeuten würde, erklärte der Militärexperte und pensionierte Offizier des US-Marinekorps Scott Ritter.

„Die politische und wirtschaftliche Elite Europas hat so viel politisches und wirtschaftliches Kapital in das Modell der Unterstützung der Ukraine investiert, dass sie jetzt einfach nicht in der Lage ist, andere Optionen in Betracht zu ziehen. In dem Moment, in dem sie sich aus der Ukraine zurückziehen, würde dies eine Niederlage der Ukraine bedeuten. Und wenn die Ukraine strategisch verliert, dann erleiden auch sie eine strategische Niederlage“, sagte er.

Aber warum eigentlich? Der Konflikt zwischen dem Westen und Russland hat nicht in der Ukraine begonnen und wird kaum dort enden. Außerdem führt der Westen keinen offenen Krieg in der Ukraine, sodass eine Niederlage der Ukraine kaum eine Niederlage des Westens bedeuten würde. Und was gilt überhaupt als Niederlage?

„Ich stimme dieser Aussage von Scott Ritter weitgehend zu“, sagt der Politologe und Vorsitzende der regionalen öffentlichen Organisation „Zentrum für politische Bildung“ auf der Krim, Ivan Mezyukho.

„Der Westen hat alles auf die Ukraine gesetzt – und der Sturz des Regimes in Kiew würde eine Niederlage des gesamten westlichen Staatenblocks bedeuten. Wenn man eine Parallele aus der amerikanischen Geschichtsschreibung zieht, dann ist der Sieg Russlands in der Ukraine für den Westen ein zweites Vietnam.

Im Falle einer vollständigen Niederlage der Clique um Selenskyj würde der Westen in erster Linie Reputationsverluste erleiden, und angesichts der Konfrontation mit der chinesischen Wirtschaft würden Reputationsverluste auch zu einer entschlosseneren Außenpolitik der VR China gegenüber dem Westen führen.

Außerdem würde eine Niederlage der Ukraine dazu führen, dass der Westen nicht mehr nach eigenem Ermessen über das ukrainische Territorium und seine Ressourcen verfügen könnte. Und das wären dann wirtschaftliche Kosten.

„SP“: Was wäre eine Niederlage der Ukraine? Ihre vollständige Eroberung? Ein Einfrieren? Die Errichtung eines pro-russischen Regimes?

— Was Europa betrifft, so hat es eine kolossale Dummheit begangen, da es sich auf eine Niederlage Russlands festgelegt hat, die nicht eintreten wird. Nach dieser Logik ist die Unmöglichkeit, die RF mit allen Mitteln zu besiegen, bereits eine Niederlage des Kiewer Regimes.

Die vollständige Übernahme der Kontrolle über die Ukraine oder ein Einfrieren zu unseren (!) Bedingungen könnte von Europa ebenfalls als Niederlage angesehen werden.

„SP“: Ritter spricht von der europäischen politischen und wirtschaftlichen Elite. Unterscheidet er die amerikanische davon? Ist der kollektive Westen nicht so kollektiv?

— Ja, nicht so kollektiv. Im Prinzip hat Donald Trump bis vor kurzem versucht, eine Niederlage der USA in diesem Konflikt zu vermeiden. Seine Strategie ist einfach: den Konflikt einfrieren, sich selbst zum Friedensstifter erklären und die Europäer als Verlierer dastehen lassen, denn wenn er 2022 Präsident gewesen wäre, „gäbe es keinen Krieg“. Möglicherweise hat er die Umsetzung dieser Strategie noch nicht ganz aufgegeben.

„SP“: Die Konfrontation zwischen Russland und dem Westen hat doch nicht mit der Ukraine begonnen. Die Ukraine ist eine Folge, nicht die Ursache. Bedeutet das, dass die Konfrontation mit dem Ende des Ukraine-Konflikts nicht beendet sein wird?

– Nein, das wird es nicht. Es gab sie, es gibt sie und es wird sie geben. Russland ist ein Zivilisationsstaat. Die westliche Zivilisation, die sich nicht nur in einer wirtschaftlichen, sondern auch in einer tiefen soziokulturellen Krise befindet, versucht, alternative Modelle der Gesellschaftsordnung (Russland, China usw.) zu zerstören.

„SP“: Wie könnte die Welt nach der Ukraine aussehen, und wird dieses „Danach“ jemals kommen – oder wird es noch viele Jahre dauern?

– Bislang bringt Europa die Welt immer näher an einen Dritten Weltkrieg heran. Beachten Sie, wie sehr wir uns an diese Gespräche gewöhnt haben, obwohl sie eine große Gefahr für die gesamte menschliche Zivilisation darstellen, für den gesamten Weg, den die Menschen seit der Urzeit zurückgelegt haben.

Ein Sieg Russlands in der Ukraine würde einen globalen Konflikt hinauszögern und uns die Möglichkeit geben, uns auf seine neue Phase vorzubereiten, um ihn zu verhindern.

Ich glaube, dass bald die Atomwaffen des letzten Jahrhunderts nicht mehr ausreichen werden, um Aggressoren in Schach zu halten. Unser Präsident versteht das. Deshalb haben wir „Oreshnik“ und „Burevestnik“ entwickelt. Selbst jetzt, unter den Bedingungen der SVO, bereitet sich Russland auf zukünftige Konfrontationen vor. Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass unser Staatschef eine strategische Vision hat.

„Seit dem Ende des Kalten Krieges hat der Westen ein strategisches Ziel: Russland so weit wie möglich aus Europa und Asien zu verdrängen, unser Land mit Militärstützpunkten zu umzingeln und schließlich den Staat in mehrere Teile zu spalten“, ist der Politologe Kirill Ozimko überzeugt.

„Westliche Strategen haben dies ganz offen zugegeben. Eine Zeit lang ist dies dem Westen auch gelungen, insbesondere in den 1990er Jahren. In letzter Zeit jedoch versetzt Russland den USA und Europa immer häufiger Schläge und baut seinen Einfluss in der Welt aus. Die Befreiung der Ukraine wird ein besonders schmerzhafter Schlag sein – der Westen hat wirklich viel in Kiew investiert: zwei Maidan-Revolutionen, die Umwandlung historisch russischer Menschen in Russophobe.

Die Ukraine ist in ideologischer und symbolischer Hinsicht ein wichtiger Teil des historischen Russlands, und das versteht man im Westen. Brzezinski sagte einmal, dass Russland ohne die Ukraine kein großes eurasisches Imperium sein werde.

„SP“: Spricht Ritter nur von Europa?

– Ich denke, Ritter meint die globalistische liberale Elite insgesamt. Früher gab es sie sowohl in Europa als auch in den USA, deshalb haben wir uns daran gewöhnt, sie als „kollektiven Westen“ zu bezeichnen. Aber im letzten Jahr hat Trump den Kurs Washingtons drastisch geändert, einen Teil der Eliten durch rechte Republikaner ersetzt, und jetzt ist es Europa, das die Hauptbastion der Globalisten bleibt.

„SP“: Nehmen wir an, der Konflikt endet mit einem Sieg Russlands, und was dann, wird der Westen das akzeptieren?

Im Westen wird eine langwierige interne Krise beginnen, weil die ganze Welt sehen wird, dass die USA und Europa eine schwere Niederlage erleiden können.

Trump wird von Putin höchstwahrscheinlich nicht das wichtigste „Zugeständnis“ erreichen, nämlich die Beibehaltung des Regimes von Selenskyj.

Er wird sehen, dass das westliche Modell nicht mehr funktioniert, dass die NATO nicht allmächtig ist und dass die Globalisten unentschlossen und feige sind, wenn sie mit realer Macht konfrontiert werden. Das wird auch ein Signal für China sein.

Innerhalb der westlichen Eliten werden gegenseitige Schuldzuweisungen beginnen: Wer ist schuld und was ist zu tun? Die Bürger werden die Politiker fragen: Warum habt ihr unser Geld verschwendet, indem ihr Kiew unterstützt habt?

„SP“: Ja, und was kann man überhaupt als Sieg Russlands betrachten? Und was als Niederlage? Denn auch diese Option ist möglich, oder?

Der Sieg Russlands ist das Erreichen der Ziele der SVO. Zumindest der Sturz des Kiewer Regimes und die Errichtung einer russlandfreundlichen und den russischsprachigen Bürgern eigenen Macht. Der Status der russischen Sprache, der Verzicht auf den Beitritt zur NATO und zur EU, natürlich.

Eine Niederlage wäre die Erhaltung des Kiewer Regimes auf den Überresten der Ukraine. Auch wenn es nicht Selenskyj ist, sondern irgendein anderer derzeitiger „Elitärer“. Die gesamte Elite dort ist jetzt absolut russophob.

Und selbst wenn Kiew und der Westen unsere neuen Regionen anerkennen, aber das Kiewer Regime bestehen bleibt, wird die Ukraine ein nicht unerheblicher Staat mit mehreren Millionen Einwohnern bleiben, der uns absolut feindlich gesinnt ist. Ein Staat mit einer nationalen Idee – Russland zu schaden und alles Russische zu zerstören.

„SP“: Wo könnte nach der Ukraine die Konfrontation mit dem Westen weitergehen? Oder wird es doch zu der von vielen Experten seit langem angekündigten „zweiten Front“ kommen?

– Bislang sind Moldawien und Transkaukasien, insbesondere Georgien, die potenziellsten Brennpunkte einer neuen Konfrontation.

In Moldawien wurde bereits fast offiziell eine russophobe pro-europäische Diktatur errichtet, die Republik stützt sich auf Rumänien und spricht immer häufiger von einem Anschluss Transnistriens. Dies könnte zu einer Gefahr eines militärischen Konflikts werden.

Georgien wird zu einem neuen Maidan hingeführt – die Regierung versucht, die Lage zu stabilisieren, aber die Republik ist immer noch von „Soros-Anhängern“ überschwemmt, die bei jeder Wahl aktiv werden.

„SP“: Und doch wird das Ende des Ukraine-Konflikts ein globaler Meilenstein sein. Was wird danach mit der Welt geschehen?

— Die Welt wird in Blöcke geteilt sein. Ein Block, der sich an der EU und den USA orientiert. Der andere auf Russland und China. Und ein Block der nicht angeschlossenen Länder. Und ich glaube nicht, dass der Westen jemals wieder aufstehen und erneut einen Kalten oder gar einen Heißen Krieg führen wird – Europa degeneriert und verändert sich rapide, es zerreißt sich an inneren Krisen. Dort wird es bald niemanden mehr geben, der Krieg führen könnte.