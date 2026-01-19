Der große Grok-Bikini-Skandal ist nichts anderes als Digitale ID durch die Hintertür.

Eine schmerzhaft vorhersehbare propagandistische Zangenbewegung

Kit Knightly

Vor zwei Tagen kündigte die britische Regierung eine Kehrtwende bei ihrer geplanten digitalen Identität an und erklärte, dass die viel diskutierte „BritCard“ künftig nicht mehr verpflichtend sein werde, um im Vereinigten Königreich arbeiten zu dürfen.

Dies wurde sowohl von falschen Anti-Establishment-Figuren, deren Aufgabe es ist, echten Widerstand als Rattenfänger abzulenken, als auch von einigen echten Widerständlern, die es eigentlich besser wissen müssten, als Sieg gefeiert.

Die Realität ist, dass Berichte über den Tod der digitalen Identität stark übertrieben sind. Man hat lediglich gesagt, dass sie nicht mehr verpflichtend sein wird.

Ein Bankkonto zu haben, ein Mobiltelefon oder einen Internetanschluss zu besitzen, ist ebenfalls nicht verpflichtend – aber versuchen Sie einmal, in dieser Welt ohne diese Dinge zu funktionieren.

Wie wir auf X schrieben: Jeder, der Regierungen oder die menschliche Natur versteht, wusste, dass jede digitale ID wahrscheinlich niemals nach dem Motto „Pistole am Kopf, sonst Gefängnis“ verpflichtend eingeführt würde.

Alles, was sie sein muss, ist ein kleines bisschen schneller und/oder ein kleines bisschen günstiger.

Eine halbe Stunde Zeitersparnis bei der Steuererklärung, schnelleres Durchkommen bei der Grenzkontrolle, niedrigere „Bearbeitungsgebühren“ für Pass- oder Führerscheinanträge.

Eine Stunde zusätzliche Zeit und 50 Pfund Ersparnis pro Jahr erzeugen mehr Zwang als Stacheldraht und Schlagstöcke es je könnten.

Parallel dazu läuft das künstlich erzeugte Drama um Groks Generierung von Bildern bikini-bekleideter öffentlicher Personen – etwas, das sich für Presse und Kommentariat hervorragend eignete, um es zu „sexueller Gewalt“ und „Pornografie“ hochzukochen, während man uns eindringlich aufforderte, „an die Kinder zu denken!“

Innerhalb einer Woche hat X seine Richtlinien geändert, und die Regierung von Sir Keir Starmer hat eine schnelle Lösung des Problems versprochen – mithilfe von Gesetzgebung, die (praktischerweise) bereits im letzten Jahr verabschiedet wurde, aber bislang noch nicht angewendet wurde (dazu in den nächsten Tagen mehr).

Dieses Thema wurde zu einem „Problem“, löste eine hysterische „Reaktion“ aus und erhielt eine fertig vorbereitete „Lösung“ – alles innerhalb von zwei Wochen. Eine schnellere Abfolge der hegelschen Dialektik wäre kaum zu finden.

So erleben wir also das vermeintliche Ende der verpflichtenden digitalen Identität zeitgleich mit dem Aufstieg der „Bedrohung“ durch KI-„Deepfakes“.

Niemand in der Mainstream-Presse hat diese beiden Geschichten tatsächlich miteinander verknüpft, doch der Zusammenhang ist ebenso offensichtlich wie der nächste Schritt unvermeidlich ist.

Dieser nächste Schritt ist die Einführung einer britischen Version des australischen „Social-Media-Verbots“ für unter 16-Jährige. De facto bedeutet das eine Altersverifikation für sämtliche Online-Interaktionen auf großen Plattformen – und das Ende der Online-Anonymität.

Wir haben das sofort vorhergesagt, als die Geschichte erstmals Schlagzeilen machte, und innerhalb weniger Tage wurde es bereits vorgeschlagen. Der Diskurs war quälend vorhersehbar:

Der Roll-out ist im Gange; erst vor wenigen Stunden wurde berichtet, dass über 100.000 (völlig echte) Menschen Abgeordnete „drängen“, soziale Medien für Kinder zu verbieten. Der pummelige kleine Noch-nicht-Premierminister Wes Streeting „fordert Maßnahmen“, weil seine PR-Leute sagen, das lasse ihn entschlossen wirken.

Digitale ID sollte niemals verpflichtend sein … aber es stellt sich heraus, dass man sie ganz sicher brauchen wird, um die armen kleinen Kinder zu schützen.