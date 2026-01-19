Neues Gesetz der Trump-Regierung: Bargeldabhebungen über 200 Dollar werden der Steuerbehörde gemeldet

Bargeld ist kriminell: Neues Gesetz der Trump-Regierung löst IRS-Meldung bei Abhebung von 200 Dollar von einer Bank in ausgewählten Gemeinden aus – zur Bekämpfung von Betrug und illegalen Einwanderern

„Das Finanzministerium bleibt darauf fokussiert, alle uns zur Verfügung stehenden Instrumente und Befugnisse zu nutzen, um diese kriminellen Aktivitäten besser zu identifizieren und zu bekämpfen“, sagte Scott Bessent.

The WinePress

Die Trump-Regierung hat stillschweigend ein neues Gesetz in ausgewählten Teilen der Vereinigten Staaten in Kraft gesetzt, das die Nutzung von Bargeld drastisch beeinflussen könnte – unter dem Vorwand, Betrug und illegale Aktivitäten einzudämmen.

Am ersten Tag von Trumps Amtszeit unterzeichnete der Präsident eine Executive Order mit dem Titel Designation of Cartels and Other Organizations as Foreign Terrorist Organizations and Specially Designated Global Terrorists (Einstufung von Kartellen und anderen Organisationen als ausländische Terrororganisationen und besonders designierte globale Terroristen).

„FTO-Einstufungen spielen eine entscheidende Rolle in unserem Kampf gegen den Terrorismus und sind ein wirksames Mittel, um die Unterstützung terroristischer Aktivitäten zu unterbinden und Gruppen unter Druck zu setzen, das Terrorgeschäft aufzugeben“, heißt es auf der Website des US-Außenministeriums.

Am 11. März kündigte dann das dem Finanzministerium unterstellte Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) an, Bargeldtransaktionen in bestimmten Teilen der USA stärker zu überwachen, wobei bereits Transaktionen ab lediglich 200 Dollar eine Meldung auslösen.

Laut Anordnung im Federal Register:

FinCEN gibt die Bekanntmachung einer geografisch begrenzten Zielanordnung (Geographic Targeting Order) heraus, die bestimmte Geldservice-Unternehmen entlang der Südwestgrenze der Vereinigten Staaten verpflichtet, Transaktionen in Bargeld von mehr als 200 Dollar, aber nicht mehr als 10.000 Dollar zu melden und entsprechende Aufzeichnungen zu führen sowie die Identität der an der Transaktion beteiligten Personen zu überprüfen.

Für die Zwecke dieser Anordnung bezeichnet eine „gedeckte Transaktion“ jede Einzahlung, Abhebung, jeden Währungsumtausch oder jede andere Zahlung oder Übertragung von, durch oder an das betroffene Unternehmen, die eine Bargeldtransaktion von mehr als 200 Dollar, aber nicht mehr als 10.000 Dollar umfasst.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung von FinCEN:

Die Bekämpfung von Drogenkartellen und das Stoppen des Zustroms tödlicher Drogen in die Vereinigten Staaten gehört zu den höchsten Prioritäten der Regierung. Im Januar erließ Präsident Donald J. Trump eine Executive Order, mit der ein Verfahren geschaffen wurde, durch das bestimmte Kartelle und andere Organisationen als ausländische Terrororganisationen (FTOs) und/oder besonders designierte globale Terroristen (SDGTs) eingestuft werden können.

Entsprechend stuften die US-Ministerien für Finanzen und Außenpolitik im Februar acht Organisationen – darunter sechs große, in Mexiko ansässige Drogenkartelle – als FTOs und SDGTs ein. Diese Einstufungen ermöglichen es den Vereinigten Staaten, weitere Schritte zu unternehmen, um Personen und Organisationen, die mit diesen Gruppen in Verbindung stehen, den Zugang zum US-Finanzsystem zu verwehren.

„Die heutige Herausgabe dieser GTO unterstreicht unsere tiefe Besorgnis über das erhebliche Risiko, das Kartelle, Drogenhändler und andere kriminelle Akteure entlang der Südwestgrenze für das US-Finanzsystem darstellen“, sagte Finanzminister Scott Bessent. „Im Rahmen eines gesamtstaatlichen Ansatzes zur Bekämpfung dieser Bedrohung bleibt das Finanzministerium darauf fokussiert, alle verfügbaren Instrumente und Befugnisse zu nutzen, um diese kriminellen Aktivitäten besser zu identifizieren und zu bekämpfen.“

44 Landkreise in Kalifornien und Texas waren von der ursprünglichen Anordnung betroffen.

Am 8. September wurde die Richtlinie aktualisiert und bis zum 6. März dieses Jahres verlängert, wobei die Transaktionsschwelle auf 1.000 Dollar angehoben und einige zusätzliche Landkreise in Arizona aufgenommen wurden.

FinCEN-Direktorin Andrea Gacki erklärte im September:

„FinCEN ist stark darauf fokussiert, Kartelle, Drogenhändler und andere kriminelle Akteure entlang der Südwestgrenze zu bekämpfen, die erhebliche Risiken sowohl für das US-Finanzsystem als auch für die öffentliche Gesundheit darstellen. Die durch diese Geographic Targeting Order erzeugten Berichte werden den Strafverfolgungsbehörden weiterhin dabei helfen, mächtige illegale Netzwerke entlang der Südwestgrenze und darüber hinaus zu untersuchen.“

Bereits Abhebungen von 10.000 Dollar oder mehr lösen eine Meldung der Bank an den IRS aus, selbst wenn die Kontoinhaber nichts Unrechtes getan haben. Doch auch die Aufteilung dieses Betrags in kleinere Transaktionen kann eine Meldung auslösen und die Wahrscheinlichkeit staatlicher Ermittlungen erhöhen. Laut The Motley Fool:

Man könnte versucht sein, mehrere kleinere Abhebungen vorzunehmen (zum Beispiel heute 5.000 Dollar und morgen weitere 5.000 Dollar), um die Meldeschwelle zu umgehen.

Tun Sie. Das. Nicht.

Dieses Vorgehen nennt sich „Structuring“ und gilt als Bundesvergehen. Selbst wenn die Absichten harmlos sind, kann es als bewusster Versuch gewertet werden, Finanzmeldevorschriften zu umgehen.

Im Ernst: Der Versuch, Regeln zu umgehen oder trickreich zu handeln, wird sehr wahrscheinlich nach hinten losgehen. Am besten ist es, eine einzige, saubere Abhebung vorzunehmen und offen damit umzugehen.

Der Politik-Analyst des libertären Cato Institute, Nicholas Anthony, schrieb damals:

„Mehr als eine Million Amerikaner werden bald mit einem neuen Maß an finanzieller Überwachung konfrontiert sein. Die finanzielle Überwachung in den Vereinigten Staaten bedarf seit Langem einer Reform, doch dieser Schritt geht in die falsche Richtung.“

Reason Magazine fügte hinzu:

Anthony sagt, dass anstatt die Schwelle zu senken, die 10.000-Dollar-Basis längst hätte angehoben werden müssen.

Die Bundesregierung begann erstmals 1952 damit, Banken zu verpflichten, alle Bargeldtransaktionen von 10.000 Dollar oder mehr zu erfassen und zu melden. Der Bank Secrecy Act von 1970 etablierte die heutigen CTRs, und im Jahr 1972 setzten Finanzministeriumsvorschriften die Schwelle auf 10.000 Dollar fest.

Wie Anthony hervorhebt, ist diese Schwelle seitdem unverändert geblieben. Hätte man sie auch nur an die Inflation angepasst, läge die heutige Mindestgrenze für eine CTR-Meldung je nach Ausgangsjahr zwischen 80.000 und 180.000 Dollar.

Stattdessen blieb die CTR-Schwelle unverändert, während die Kaufkraft des Dollars sank: 10.000 Dollar heute entsprechen lediglich 1.372 Dollar im Jahr 1972 – nur ein Bruchteil dessen, was die Regelung ursprünglich erfasste.

Aus diesem Grund ist die Zahl der CTRs weit über ein Maß hinaus angewachsen, das eine Bürokratie sinnvoll auswerten könnte. Im Haushaltsjahr 2023 meldete FinCEN, dass Unternehmen und Finanzinstitute rund 20,8 Millionen CTRs eingereicht haben – durchschnittlich 57.000 pro Tag.

„Die Inflation hat möglicherweise zu dem Anstieg des Volumens der eingereichten CTRs beigetragen, das seit dem Haushaltsjahr 2002 um etwa 62 Prozent gestiegen ist“, heißt es in einem Bericht des Government Accountability Office vom Dezember 2024. „Eine inflationsbereinigte Schwelle hätte 2023 bei etwa 72.880 Dollar gelegen. Eine solche Anpassung hätte die Anzahl der CTRs seit 2014 jährlich um mindestens 90 Prozent reduziert.“

Seitdem haben die Trump-Regierung und das Finanzministerium außerdem angekündigt, keine neuen Pennys mehr zu prägen, angeblich um Staatsausgaben zu senken – obwohl das Defizit bei der Penny-Produktion vergleichsweise gering ist. Die US-Notenbank hat darauf hingewiesen, dass dieser Schritt einen Weg zu digitalen Währungen und einer bargeldlosen Gesellschaft darstellt.

Darüber hinaus kündigte die Trump-Regierung, als Elon Musk noch im Auftrag der Regierung tätig war und das Department of Government Efficiency (DOGE) leitete, die Abschaffung von Bargeld- und Scheckzahlungen des Finanzministeriums an, um Zahlungssysteme zu modernisieren – und gleichzeitig einen Vorwand für tokenisierte Vermögenswerte, CBDCs und Stablecoins zu schaffen.

Während die Bundesregierung Bargeldtransaktionen einschränkt, führte der Bundesstaat New York in diesem Jahr ein Gesetz ein, das Unternehmen verpflichtet, Bargeldnutzer nicht zu diskriminieren – mit einigen Ausnahmen.

Laut Holland & Knight:

Mit der Unterzeichnung des New Yorker Senatsgesetzes S4153A durch Gouverneurin Kathy Hochul hat der Bundesstaat New York eine weitreichende Verpflichtung für „Einzelhandelsgeschäfte“ und „Lebensmittelgeschäfte“ eingeführt, Bargeld bei persönlichen Transaktionen zu akzeptieren. Das Gesetz tritt 120 Tage nach Unterzeichnung in Kraft (voraussichtlich am 20. März 2026) und verbietet zudem, Barzahlern höhere Preise zu berechnen als Kunden, die andere Zahlungsmethoden nutzen.