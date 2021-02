Der große Impfstoff-Betrug

„Südafrika setzt die Einführung des Impfstoffs für Oxford-AstraZeneca aus, nachdem Forscher einen minimalen Schutz gegen Varianten gemeldet haben“, heißt es in der Schlagzeile eines kürzlich veröffentlichten Berichts der Washington Post.

Der Einleitungssatz des Artikels lautet wie folgt:

„Südafrika wird die Verwendung des Coronavirus-Impfstoffs, der von der Universität Oxford und AstraZeneca entwickelt wurde, aussetzen, nachdem Forscher festgestellt haben, dass er einen ‚minimalen Schutz‘ gegen leichte bis mittelschwere Coronavirus-Infektionen bietet, die durch die neue Variante verursacht werden, die erstmals in diesem Land entdeckt wurde.“

Die oben genannten Informationen entlarven den gigantischen Betrug, der im Namen von COVID-19 an der Menschheit verübt wurde.

Auch wenn viele Menschen zutiefst enttäuscht und entmutigt sein werden von dem, was in Südafrika passiert ist, hätte die Nachricht niemanden überraschen dürfen, da das Versagen des Impfstoffs völlig vorhersehbar und unvermeidlich war.

Hier ist die Wahrheit: Es ist nicht möglich, einen wirksamen Impfstoff gegen den Virustyp zu entwickeln, der COVID-19 verursacht. Und warum? Aus genau dem Grund, aus dem der Impfstoff von AstraZeneca in Südafrika versagt hat und auch anderswo versagen wird.

Das Coronavirus ist ein Virustyp, der stark mutiert, und deshalb ist es unmöglich, ein Impfprotokoll zu entwickeln, das seine Ausbreitung stoppen würde.

Jeder gutgläubige Virologe weiß das. Und dennoch wurde die Öffentlichkeit nicht darüber informiert. Ganz im Gegenteil, diese entscheidende Information wurde aktiv unterdrückt.

Anstatt uns die Wahrheit zu sagen, wurde uns befohlen, uns in langwierigen Abriegelungen zu verschanzen und zu warten, bis der Impfstoff gefunden wurde. Sobald dies geschehen sei, so sagte man uns, würden wir in der Lage sein, den Virus zu besiegen und unser Leben zurückzubekommen. Bis vor kurzem war dies das offizielle Narrativ, das von den regierenden Eliten auf der ganzen Welt verbreitet wurde.

Folglich setzten Milliarden von Menschen ihre Hoffnungen auf den Impfstoff und warteten verzweifelt auf seine Erlösung. Gleichzeitig steckten die Regierungen Milliarden von Dollar in die Entwicklung dieser gefälschten Präparate, und eine Reihe von Pharma-Managern und Wissenschaftlern wurde durch die Nachricht von „Fortschritten“ und „erfolgreichen“ Studien zu Milliardären.

Während einige sagenhaft reich wurden, wurde die verängstigte und leichtgläubige Öffentlichkeit über den Betrug im Dunkeln gelassen. Traurigerweise fehlt den meisten Menschen offenbar der Wille und die geistige Unabhängigkeit, über die Propaganda hinauszugehen und eigene Nachforschungen anzustellen. Es hilft natürlich nicht, dass das Establishment sein Bestes getan hat, um die Informationen zu zensieren und zu unterdrücken, die ihrem offiziellen Narrativ zuwiderlaufen.

Die erste Nachricht, die zeigte, dass nicht alles in Ordnung war, kam, als sich herausstellte, dass der chinesische Impfstoff Sinovac in Brasilien nur zu fünfzig Prozent wirksam war. So schlimm es auch war, wir können sicher sein, dass selbst die lächerliche Zahl von fünfzig Prozent durch eine gemeinsame Anstrengung der brasilianischen Behörden, die den Impfstoff gekauft hatten, und des chinesischen Herstellers des Impfstoffs nach oben geschraubt wurde. Sie haben gelogen, weil es im Interesse beider Parteien ist. Die Behörden mussten ihre Inkompetenz vertuschen, indem sie Hunderte von Millionen Dollar für ein schlechtes Produkt ausgaben, während der Hersteller seine Gewinne schützen wollte. Die wahrscheinliche Wahrheit ist, dass der chinesische Impfstoff für alle praktischen Zwecke nutzlos und möglicherweise gefährlich ist aufgrund möglicher Nebenwirkungen, auf die er in dem extrem kurzen Zeitrahmen, in dem er entwickelt wurde, nicht ausreichend getestet wurde.

Bezeichnenderweise behauptete der chinesische Hersteller des fragwürdigen Sinovac-Impfstoffs zunächst eine Wirksamkeit von fast hundert Prozent. Ihre Behauptungen entsprachen denen der westlichen Hersteller von COVID-19-Impfstoffen. Wir können sicher sein – angesichts der mutierenden Natur des SARS-CoV-2-Virus -, dass die von westlichen Pharmafirmen entwickelten Impfstoffe ebenso nutzlos sind wie die ihres chinesischen Pendants. Wir haben bereits klare Beweise dafür aus Südafrika gesehen. In dem bereits erwähnten Artikel der Washington Post erfahren wir, dass, als in Südafrika die neue „Variante im November im Lande vorherrschte, der Impfstoff [von Oxford-AstraZeneca] keinen signifikanten Schutz gegen die Krankheit bot…“ Südafrikanische Forscher schätzten die Wirksamkeit des Impfstoffs von Oxford-AstraZeneca auf zehn Prozent.

Denken Sie darüber nach: Der Impfstoff ist zu zehn Prozent wirksam! Und das ist wahrscheinlich immer noch eine Übertreibung, da alle Beteiligten versuchen, ihr Gesicht zu wahren.

Aber selbst bei zehn Prozent wäre der Impfstoff schlimmer als nutzlos, denn er bietet zwar so gut wie keinen Schutz, birgt aber potenziell schwerwiegende Nebenwirkungen, auf die er nicht ausreichend getestet wurde.

Wegen der potenziellen Gefahren, die mit dieser Art von Medizinprodukt verbunden sind, dauert es normalerweise etwa sechs Jahre, um einen Impfstoff zu entwickeln, der als einigermaßen sicher angesehen werden kann. Laut Business Insider „brauchen Impfstoffe oft Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte, um entwickelt, getestet und für den öffentlichen Gebrauch zugelassen zu werden.“

Erst im April letzten Jahres behauptete CNN, dass ein Zeitrahmen von anderthalb Jahren für die Produktion eines Impfstoffs Sicherheitsbedenken aufwirft:

„Achtzehn Monate mögen wie eine lange Zeit klingen, aber in Impfstoffjahren ist das ein Wimpernschlag. Das ist das lange Ende des Zeitfensters der Trump-Administration für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus, und einige Führer auf dem Gebiet sagen, dass dies zu schnell ist – und auf Kosten der Sicherheit gehen könnte.“

Dies war eine der seltenen Gelegenheiten, bei denen CNN etwas sagte, das tatsächlich wahr war. Das Stück geht weiter und zitiert echte Experten auf dem Gebiet wie Dr. Peter Hotez, ein Experte für Infektionskrankheiten und Impfstoff-Entwicklung am Baylor College of Medicine, der sagte: „Tony Fauci sagt ein Jahr bis 18 Monate – ich denke, das ist optimistisch. Vielleicht, wenn alle Sterne in einer Reihe stehen, aber wahrscheinlich länger.“

Dr. Paul Offit, der Miterfinder des Rotavirus-Impfstoffs, sagte dazu: „Als Dr. Fauci von 12 bis 18 Monaten sprach, dachte ich, das sei lächerlich optimistisch. Und ich bin sicher, dass er das auch tat.“

Es ist daher mehr als unverantwortlich, COVID-Impfstoffe nach nur neun Monaten Entwicklungszeit auf den Markt zu bringen. Dies mit „Impfstoffen“ zu vergleichen, von denen die Hersteller wissen, dass sie letztlich nicht wirksam sein können, ist schlichtweg kriminell.

Da sie Teil des Establishments sind, werden die Impfstoffhersteller nicht für ihre Missetaten zur Rechenschaft gezogen und bestraft werden. Ihr Gesicht (und ihr Geschäftsmodell) wird gewahrt bleiben. Die Daten, die die Unwirksamkeit ihrer Produkte zeigen, werden zurechtgebogen und in das bestmögliche Licht gerückt. Sie werden dann anbieten, Booster für verschiedene Varianten zu entwickeln, die beim Stoppen von COVID-19 genauso unwirksam sein werden wie ihr ursprünglicher Impfstoff. Aber was soll’s: Es wird hervorragend für ihr Geschäft sein, denn jede neue Variante bedeutet mehr als sieben Milliarden potenzielle Kunden. Westliche Pharmakonzerne gehören bekanntlich zu den größten Betrügern im System, und sie werden den COVID-Betrug ausnutzen, um sich im großen Stil die Taschen zu füllen.

Während die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen COVID bestenfalls fraglich ist, gibt es keinen Zweifel daran, dass sie bereits einige ernsthafte Nebenwirkungen hervorgerufen haben. Einer dieser Nebeneffekte ist der Tod. In einer Reihe von Ländern starben Hunderte von älteren Menschen, nachdem sie geimpft worden waren. Diese Nebenwirkung wurde so lästig, dass einige Regierungen – zum Beispiel Norwegen – neue Ratschläge und Richtlinien für Impfungen für ältere Menschen herausgaben. Und das, obwohl die älteren Menschen ursprünglich die erste Zielgruppe für diese Behandlung waren. Aber anstatt davon zu profitieren, wurden viele Senioren durch genau das getötet, von dem man ihnen sagte, es würde ihr Leben schützen.

In Anbetracht der Tatsache, dass es niemals möglich war, ein hoch mutierendes Virus durch eine Impfung zu stoppen – was bekannt war – war das ganze COVID-Impfunternehmen von Anfang an ein Betrug und ein gefährlicher noch dazu. Das Beste, was wir hoffen können, ist, dass diese gefälschten Impfstoffe, die von skrupellosen Regierungen und gierigen Pharmakonzernen vertrieben werden, unwirksam sind. Da sie in der Größenordnung von Millionen von Dosen pro Tag verabreicht werden, können wir nur beten, dass die potenziellen Nebenwirkungen dieser ungetesteten, von skrupellosen Profiteuren hastig zusammengeschusterten Mixturen nicht die größte von Menschen verursachte medizinische Katastrophe der Geschichte hervorrufen werden.