Kamala Harris verdrängt langsam Biden: Sie ist jetzt zuständig für die Anrufe bei den Staatschefs

Das Weiße Haus berichtete, dass die Vizepräsidentin der USA, Kamala Harris, Anrufe bei Staatsoberhäuptern tätigte, die eigentlich dem Präsidenten, Joe Biden, vorbehalten sein sollten, was Bedenken über die mögliche Arbeitsunfähigkeit des Letzteren aufkommen ließ.

Harris führte ein Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, in dem sie über Themen von gegenseitigem Interesse sprachen, wie z. B. über den Virus der Kommunistischen Partei Chinas (CCP) oder COVID-19 und über den Klimawandel.

„Sie erörterten auch zahlreiche regionale Herausforderungen, einschließlich derer im Nahen Osten und in Afrika, und die Notwendigkeit, diese gemeinsam anzugehen“, so das Weiße Haus am 15. Februar.

Harris hat Berichten zufolge auch kürzlich mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau gesprochen.

Einige Analysten sagten auch, dass Harris sich darauf vorbereiten könnte, die US-Delegation zum G7-Gipfel im Vereinigten Königreich im Juni zu führen, so The National Pulse.

„Es ist merkwürdig, dass ein Vizepräsident nur wenige Wochen nach dem Amtsantritt mit wichtigen Staatsoberhäuptern der Welt in Kontakt steht“, bemerkten die Mitarbeiter von The National Pulse am 16. Februar.

Schon seit dem Präsidentschaftswahlkampf der Demokraten war die Rede von der Möglichkeit, dass Harris Biden ersetzen könnte, angesichts dessen sichtbarer und wiederholter geistiger Aussetzer und seines fortgeschrittenen Alters von 78 Jahren.

Berüchtigt wurden auch einige Fehler in den Reden, in denen sowohl Harris als auch Biden auf sie als Präsidentin anspielten.

Für die Bürger blieb diese Situation nicht unbemerkt, was den Beginn der Machtübernahme von Biden durch Harris bedeuten könnte.

Dies spielte auf den Twitter-Nutzer @EJRose12 an, der darauf anspielte, dass Kamala Präsidentin werden könnte, ohne eine einzige Stimme der Wähler erhalten zu haben.