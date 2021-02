Chinas umstrittenes Labor in Wuhan erhielt ein Patent auf Fledermauskäfige, um nur wenige Monate vor dem COVID-19-Ausbruch geheime Experimente mit dem Virus durchzuführen. Das Patent befasste sich auch mit Methoden der SARS-Cov-Übertragung, einschließlich der Übertragung zwischen verschiedenen Spezies.

Während britische Wissenschaftler im WHO-Team, das den Ursprung von COVID-19 untersucht, Berichte über ein Austreten des Virus aus dem Labor in Wuhan, das für die Zucht von Tieren für Experimente mit dem Virus vorgesehen war, dementiert haben, hat die Entdeckung der geheimen Fledermauskäfige den Verdacht auf Chinas Rolle hinter der globalen Pandemie verstärkt.

Das chinesische Labor erhielt Berichten zufolge nur wenige Monate vor der Ausbreitung des Coronavirus ein Patent für Käfige zur Unterbringung lebender Fledermäuse.

Dies folgt auf Berichte, die nahelegen, dass die WHO Theorien Glauben schenkt, die den Eintrag des Virus nach China durch gefrorenes Fleisch unterstützen. Das WHO-Team mit dem in Großbritannien geborenen Wissenschaftler Peter Daszak hat die Behauptungen Pekings unterstützt.

Der eigene Berater der WHO, Jamie Metzl, hat jedoch schließlich zugegeben, dass seine COVID-19-Forschung am Wuhan Institute of Virology zur Herkunft des Coronavirus tatsächlich von den chinesischen Behörden und nicht von WHO-Forschern durchgeführt wurde.

Inzwischen hat daylimail den Patentantrag aufgedeckt, der darauf hindeutet, dass das Wuhan Institute of Virology im Juni 2018 ein Patent für Fledermauszuchtkäfige angemeldet hat.

So können Fledermäuse für Virusstudien unter künstlichen Bedingungen gezüchtet und aufgezogen werden.

Das von dailymail entdeckte Patent weist auf eine Erteilung im Januar 2019 hin, nur elf Monate vor dem ersten aufgezeichneten Fall von Coronavirus in Peking.

Außerdem traten die ersten Fälle nur wenige Kilometer vom Institut entfernt auf.

Die Zeitung entdeckte auch ein von der WIV im Oktober 2020 angemeldetes Patent, das sich auf künstliche Zuchtmöglichkeiten für die Wildfledermaus bezieht.

Das Patent befasste sich auch mit den Übertragungsmethoden von SARS-Cov, einschließlich der artübergreifenden Übertragung.

Das Patent weist auch ausdrücklich auf die Methode hin, Fledermäuse für wissenschaftliche Experimente zu züchten.

Die chinesische Regierung agiert weiterhin im Verborgenen, was es schwierig macht, festzustellen, ob die Patente in die Praxis umgesetzt wurden oder nicht.

Statt einer transparenten Bewertung wurde die WHO dafür kritisiert, Erklärungen abzugeben, die China von der Verantwortung für die Ausbreitung des Coronavirus entlasten.