Der große Pandemie-Rückzug

Von Tyler Durden

Verfasst von Jeffrey Tucker über The Epoch Times,

Das Muster ist nun klar erkennbar. Wichtige Persönlichkeiten aus dem Umfeld der Pandemiebekämpfung nehmen allmählich alle wichtigen Behauptungen über das globale Zwangsregime zurück, das das Leben zweieinhalb Jahre lang beherrschte. Und jede Erklärung deutet auf die gleiche Realität hin. Die Kritiker hatten die ganze Zeit recht. Ja, genau die Leute, deren Konten in den sozialen Medien gedrosselt und gesperrt wurden, weil sie vermeintliche Desinformationen verbreiteten.

Denken Sie an die Aussage von Dr. Robert Redfield, dem ehemaligen Direktor der Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Seine Amtszeit dort überschnitt sich mit dem Beginn der Abriegelungen, aber er schien immer nicht in seinem Element zu sein, überrannt und überwältigt von dem bürokratischen Miasma, das die Behörde zu dieser Zeit umspülte.

Er hat immer versucht, ein Teamplayer zu sein, aber man kann seine Verbitterung heute spüren. Er weiß um die Macht seiner Worte und wählt sie jetzt mit Bedacht. In der Vergangenheit hat er entschieden gesagt, dass die Idee, dass es sich bei dem Erreger um ein Leck im Labor handelt, durchaus möglich ist. Er war nie ein großer Befürworter des Impfstoffs und drehte 2020 sogar ein Video, in dem er sagte, dass eine selbst gemachte Maske wirksamer sein könnte.

Mit anderen Worten, er war nie mit dem ganzen Plan einverstanden. Er wurde sogar von den Treffen mit Fauci/Birx und Co. ausgeschlossen.

Jetzt hat er ausgesprochen, was viele Leute von Anfang an gesagt haben. Er sagt, dass gesunde Menschen unter 60 Jahren die Impfungen nie wirklich brauchten, und dass die Schäden durch die Impfungen hoch sind und erkannt und anerkannt werden müssen. Es stimmt, das sind Informationen, die jeder, der sich informiert hat, bereits kennt. Bezeichnend ist aber die Quelle.

“Diejenigen von uns, die versuchten, darauf hinzuweisen, dass es erhebliche Nebenwirkungen von Impfstoffen geben könnte … wurden sozusagen abserviert, weil niemand über die Möglichkeit sprechen wollte, dass die Impfstoffe ein Problem darstellen könnten, weil sie befürchteten, dass dies dazu führen würde, dass die Menschen sich nicht impfen lassen wollten“, so Dr. Redfield.

Er ist nach wie vor der Meinung, dass die Impfungen “viele” Leben gerettet haben, obwohl diese Forschung sehr umstritten ist. Es ist bemerkenswert, dass der ehemalige Leiter der CDC offen die Idee vertritt, dass gesunde Erwachsene und Kinder diese Impfungen nicht brauchen. Die Impfungen sind heute Teil des Impfplans für Kinder, und in der akademischen Welt und in der US-Politik werden sie nach wie vor für die Staatsbürgerschaft vorgeschrieben. Es ist klar, dass die Pharmaindustrie, die diese Produkte anpreist, nach wie vor mächtiger ist als selbst die ehemaligen Leiter der zuständigen obersten Behörde.

Darüber hinaus hat der ehemalige Leiter der Nationalen Gesundheitsinstitute, Francis Collins, in einem überzeugenden Zeugnis zugegeben, dass die soziale Distanzierung nie wissenschaftlich fundiert war. Hinter der harmlos klingenden Abstandsregel von sechs Fuß verbirgt sich ein totalitärer Anspruch. Sie war der Grund für die Schulschließungen, da es keine Möglichkeit gab, sie zu praktizieren. Sie war der Grund, warum es keine Versammlungen gab. Das war der Grund, warum die Geschäfte nur halb gefüllt oder geschlossen sein mussten. Es war der Grund für den verrückten Tanz, den alle seit fast zwei Jahren aufführten. Selbst jetzt trifft man manchmal auf Menschen, die aus dem Weg springen, wenn ein Mensch in der Nähe ist.

Das war nie eine Wissenschaft. Das wussten wir von Anfang an. Die Idee scheint aus einem wissenschaftlichen Modell aus der Mittelstufe hervorgegangen zu sein, das auf dem Kinderspiel Cooties basierte, einem imaginären Virus, von dem Jungen sagten, dass Mädchen ihn hätten und Mädchen, dass Jungen ihn hätten. Es war so dumm, und doch bestimmte es unser Leben.

Tatsächlich gab es eine lange Wissenschaft hinter allen Formen der körperlichen Distanzierung. Die Forschungsergebnisse wurden seit 15 Jahren in randomisierten, kontrollierten Studien über körperliche Eingriffe zur Unterbrechung der Virusverbreitung gesammelt. Der überwältigende Beweis war, dass sie keinen Unterschied machten. Das war die wissenschaftliche Lehrmeinung im Jahr 2020.

Dennoch wurden sie mit verheerenden Ergebnissen fortgesetzt. Fitnessstudios mussten schließen – zum Wohle der Gesundheit. In New Jersey erließ Gouverneur Phil Murphy rund 80 Erlasse zur Schließung von Geschäften. Diese Erlasse wurden erst jetzt vollständig als verfassungswidrig und ungerecht aufgehoben, und alle Strafen für Zuwiderhandelnde wurden rückgängig gemacht. Dies ist eine enorm wichtige Nachricht, die allerdings vier Jahre zu spät kommt.

Was die durch die Impfungen verursachten Schäden anbelangt, so wurden die Impfstoffhersteller per Gesetz von der Zahlung für die von ihnen verursachten Schäden freigestellt. Von einer Haftung ihrerseits kann also keine Rede sein. Die Pharmakonzerne sagen, dass sie niemals Impfstoffe herstellen könnten, wenn sie für Schäden verantwortlich gemacht werden müssten. Allein diese Behauptung sollte die Alarmglocken schrillen lassen. In einer rechtsstaatlichen Marktwirtschaft tragen die Hersteller von Produkten die Verantwortung für Schäden, die durch ihren Gebrauch verursacht werden. Bei der Pharmaindustrie sollte das nicht anders sein, vor allem, wenn es sich um ein Produkt handelt, das dem größten Teil der Bevölkerung mit Gewalt aufgezwungen wird.

Darüber hinaus stellt sich die Frage des Betrugs, für den die Hersteller von Spritzen nicht entschädigt werden. Diese Ansprüche sind jetzt Gegenstand eines Rechtsstreits. Wir werden sehen, wie sie ausgehen werden. Es steht außer Frage, dass sich die öffentliche Meinung in dramatischer Weise gegen alle Sachverständigengutachten und -verfügungen aus dieser Zeit unserer Geschichte gewandt hat. Es ist wahrscheinlicher denn je, dass die Richter die Macht der Justiz erproben werden, indem sie der Macht des Verwaltungsstaates, zumindest in den Vereinigten Staaten, einen festen Riegel vorschieben.

Darüber hinaus erleben wir, wie die Cuomo-Brüder (der ehemalige Gouverneur von New York und der ehemalige CNN-Kommentator Chris) versuchen, alles, was sie getan und gesagt haben, zurückzunehmen. Andrew behauptet jetzt häufig, dass alle Mandate aus dieser Zeit in Wirklichkeit gar nicht durchsetzbar waren. Diese Behauptung ist völlig falsch: Die Polizei zog damals durch die Straßen, um Knöllchen zu verteilen und Geschäfte zu schließen, weil sie keine Lebensmittel zusammen mit ihren Getränken verkauften (als ob das irgendetwas zur Eindämmung des Virus beitragen würde). In der Zwischenzeit hat sich Chris als impfgeschädigt geoutet und lädt immer mehr Andersdenkende in seine Sendung auf News Nation ein.

Nun zu der brennenden Frage. Wenn alle Beweise dafür sprechen, dass das Virus damit nicht eingedämmt werden kann, und wenn sogar die Impfstoffversuche eine hohe Verletzungsrate und mangelnde Wirksamkeit der Impfungen ergeben haben, warum hat man dann überhaupt mit diesem verrückten Experiment begonnen?

An dieser Stelle müssen wir uns auf einige Spekulationen einlassen. Nachdem ich mich vier Jahre lang mit diesem Thema befasst und darüber geschrieben habe, und wenn ich mir die vorherrschenden Pandemiepläne für die Zukunft ansehe, bin ich der Meinung, dass das gesamte Protokoll nur zu einem einzigen Zweck entwickelt wurde. Die Absicht war von Anfang an, die immunologische Naivität der gesamten Bevölkerung so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, damit die Impfstoffe zu Hilfe kommen und die Bevölkerung retten konnten. Mit anderen Worten, alles, was sie taten, von den Schließungen bis zur Zwangstrennung und den Masken, war darauf ausgerichtet, das Entstehen einer natürlichen Immunität zu verhindern.

Hört sich das für Sie verrückt und verschwörerisch an? Vielleicht, aber ich bitte Sie dringend, darüber nachzudenken. Sie hatten von Februar 2020 bis Dezember desselben Jahres Zeit, um die Seroprävalenz in der Bevölkerung so niedrig wie möglich zu halten, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem sie eine Wahl per Briefwahl erzwingen konnten. Aus diesem Grund gab es eine wilde Aufregung, um zu verhindern, dass sich irgendjemand in der Bevölkerung auch nur eine Erkältung einfängt. Die Idee war, die Impfung auf der Grundlage einer neuen Technologie als Retter der Menschheit anzupreisen.

Kann ich diese Theorie wirklich beweisen? Nicht wirklich, noch nicht. Aber sie ergibt aus den vorhandenen Fakten einen Sinn, und sie erklärt auch, warum man so viele verrückte Strategien ausprobiert hat, obwohl sie wahrscheinlich nicht funktionieren würden. Es war das Beste, was sie hatten, und sie wollten unbedingt sicherstellen, dass die Impfungen und nur die Impfungen den Tag retten würden. Das ist auch der Grund, warum die Weltgesundheitsorganisation die Definition der Herdenimmunität von einer Exposition zu einem ausschließlichen Produkt von Impfstoffen geändert hat.

Der Plan war ziemlich weitreichend, aber es gab drei große Probleme.

Zunächst wurde den Menschen schnell klar, dass der Virus bei weitem nicht so ernst war, wie sie es sich vorgestellt hatten. Viele Menschen haben sich angesteckt, fühlten sich ein paar Tage lang unwohl und schüttelten die Krankheit dann ab. So ist das Leben.

Zweitens haben sich die Leute angesteckt und sind dadurch sowieso immun geworden. Dagegen konnte man nichts tun.

Drittens, und das ist das Schlimmste, wirkten die Impfungen nicht wie beabsichtigt. Sie verhinderten weder die Infektion noch die Ausbreitung. Außerdem verursachten sie enormen Schaden.

Wenn es also eine Verschwörung gab, dann ist sie gescheitert.

Das ist das Szenario, das meiner Meinung nach darauf wartet, aufgedeckt zu werden. Das wird mit der Zeit geschehen. Die Eliten, die das Sagen hatten, versuchen jetzt einfach, den Tag so lange wie möglich hinauszuzögern, während sie in der Zwischenzeit so wenig wie möglich zugeben. Aus diesem Grund wird sich der schrittweise Rückzug über viele Jahre hinziehen, in der Hoffnung, dass die öffentliche Empörung so weit wie möglich abgeklungen ist, sobald die Menschen die wahren Hintergründe erfahren haben. Dann kann die ganze Episode in der Geschichte unserer Zeit verblassen.