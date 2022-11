Der große Reset: Ein perfekter Sturm

Stürme haben viele Formen und können aus vielen verschiedenen Elementen bestehen, aber wenn alle diese Elemente im selben kritischen Moment zusammenkommen, sprechen wir von einem „perfekten Sturm“. Wenn ein solcher Sturm analog auf den kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Bereich übertragen wird, d. h. wenn er sich auf das gesamte gesellschaftliche Umfeld auszuwirken scheint, haben wir keine andere Wahl, als seine Bedeutung zu begreifen und uns durch Schutzmaßnahmen auf sein Eintreten vorzubereiten.

Ein solcher Sturm ist jetzt über uns hereingebrochen. Alle Elemente deuten eindeutig auf eine orchestrierte Absicht hin; mit anderen Worten, es kann kein Zufall sein. Und die Absicht, die wir im gegenwärtigen historischen Moment erkennen, der zugrundeliegende Plan, scheint den Boden für das zu bereiten, was als „technototalitäres digitales dunkles Zeitalter“ bezeichnet wurde und mit dem Club of Rome, den Vereinten Nationen und dem Weltwirtschaftsforum in Verbindung gebracht wird, d. h. für das, was als „Great Reset“ bekannt geworden ist – die Übernahme von Eigentum, Gesundheit, Währung, Reisen, Energie und Lebensunterhalt durch die Unternehmen. Das Ergebnis ist eine tiefgreifende Umstrukturierung der demokratischen Gesellschaft nach neomittelalterlichem Vorbild, die Eliminierung der Mittelschicht, eine politische Zweiklassenordnung und eine Reduzierung der globalen Volkszählung.

Die unheilvollen Elemente, aus denen sich dieser Sturm zusammensetzt, sind für jeden, der aufmerksam ist, leicht zu erkennen:

Die Auferlegung einer Viruspandemie und ihre offizielle Reaktion – Abriegelungen, soziale Distanzierung, Masken, Quarantänen, medizinische Apartheid -, die das öffentliche Leben und die wirtschaftlichen Strukturen ganzer Nationen effektiv zum Erliegen brachten, was zum Verlust von Existenzen, physischen und psychischen Krankheiten und steigenden Selbstmordraten führte.

Die Verabreichung neuartiger genomischer „Impfstoffe“, die zu einem Massensterben führen, wie das Phänomen des SADS (Sudden Adult Death Syndrome) zeigt, das nach der Einführung der Impfung bekannt wurde. Die Fülle von abschreckenden „Faktenchecks“ in den sozialen Medien und im Internet sind weitere Anzeichen dafür, dass wir in einem Zeitalter der Zensur leben. Die Korrelation zwischen SADS und der Einführung der Impfung ist überwältigend und könnte sogar auf einen kausalen Zusammenhang hindeuten. Auch der massive Anstieg der Totgeburten kann auf die Impfstoffe zurückgeführt werden.

Eine Politik des „Klimawandels“, die Kohlenstoffsteuern, Düngemittelverbote, die Abschaltung der herkömmlichen Energieerzeugung, die Vermarktung teurer und ineffizienter Elektrofahrzeuge, die das Stromnetz zu sprengen drohen, und die Einführung weitgehend undurchführbarer und erpresserischer grüner erneuerbarer Energien auf der Grundlage unsicherer und gefälschter wissenschaftlicher Erkenntnisse und fragwürdiger Computermodelle vorsieht, die sowohl die Erzeuger als auch die einfachen Bürger verarmen lässt und eine neue, despotische Ordnung herbeiführt.

Unterbrechung der Lieferkette.

Von der Regierung herbeigeführte Lebensmittel- und Treibstoffknappheit.

Die grassierende Inflation, die die Preise für die lebensnotwendigen Güter in die Höhe treibt, so dass viele Menschen sie sich nicht mehr leisten können.

Das offizielle Beharren auf den sogenannten „Abtreibungsrechten“.

Die Konzentration auf und die Verfolgung von LGBTQ+, „nicht-binär“, Transgender und die sexuelle Indoktrination von Vorschulkindern und Minderjährigen, wodurch eine wachsende Kohorte von Menschen entsteht, die sich nicht fortpflanzen, d.h. ein Zustand der Sterilität.

Die vorgeschlagene Schaffung einer bargeldlosen digitalen Wirtschaft und die Einführung eines digitalen Personalausweises mit dem Ziel, ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild einzuführen, das dem Einzelnen die persönliche Freiheit und Ermessensfreiheit nimmt.

Das Anzetteln von Stellvertreterkriegen wie in der Ukraine, was zu weiteren lähmenden Formen von materieller Knappheit, wirtschaftlichem Schmerz und Bevölkerungsstress führt.

All diese Faktoren treten gleichzeitig auf, d.h. sie sind Bestandteile eines perfekten Sturms, der auf die globale Gemeinschaft – oder genauer gesagt, auf die Gemeinschaft der westlichen Nationen – einwirkt. („Staaten“ wie Russland, China und Indien sind gegen den konzertierten Ansturm weitgehend immun).

Man kann nicht glaubhaft leugnen, dass hinter einer so offensichtlichen Verkettung gleichzeitiger Ereignisse ein bewusstes Ziel steht, das eine neue und reduktionistische Weltordnung und eine Bevölkerungsreduzierung in jedem Sinne des Wortes vorsieht. Die liberale Zivilisation des Westens soll durch einen antikapitalistischen globalen Putsch zugunsten einer totalitären Regierungsklasse ersetzt werden. In der Tat, um die Metapher zu ändern, ist das, was bevorsteht, eine Art „Massenaussterben“ auf der Ebene der Kultur, des Staates und der Zivilisation, eine Art ideologischer Asteroid oder „Planetenkiller“, der sehr nah an der Zukunft kreist.

In seinem Ted Talk aus dem Jahr 2020 behauptet Bill Gates, dass wir die Weltbevölkerung um zehn oder fünfzehn Prozent senken könnten, wenn wir wirklich gute Arbeit bei neuen Impfstoffen, der Gesundheitsversorgung und der reproduktiven Gesundheit leisten“. Impfstoffe und Aufputschmittel scheinen genau diesen Effekt zu haben. Dass Gates mit dem WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, einem äthiopischen marxistischen Revolutionär, posiert, sollte uns alles sagen, was wir wissen müssen. Klaus Schwabs „Great Reset“, der von führenden Politikern, Nichtregierungsorganisationen, Technokraten und globalistischen Oligarchen unterstützt wird, würde die freie Welt geopolitisch und demografisch auf eine nahezu globale Knechtschaft reduzieren.

Zur weiteren Bestätigung muss man nur das einflussreiche und aktualisierte Buch von Meadows/Randers, Grenzen des Wachstums, lesen, das vom Club of Rome angenommen wurde. Wie Dennis Meadows in einem kürzlich erschienenen Interview mit dem linken Online-Magazin Resilience behauptet, „weiß ich nicht, was ein nachhaltiges Bevölkerungsniveau ist, aber es ist wahrscheinlich viel näher an einer Milliarde Menschen oder weniger.“ Die Autoren sind skeptisch gegenüber dem Wachstum als Funktion dessen, was sie als „Overshoot“ bezeichnen, als „versehentliches Überschreiten der Grenzen“, was letztlich zu einem „ökologischen Fußabdruck“ führen kann, der nicht nachhaltig ist. Sie erkennen nicht an, dass das Wachstum und seine negativen Begleiterscheinungen ohne drastische Lösungen bewältigt werden können – Lösungen, die selbst ein Produkt des Overshoot sind. „Wenn nicht bald eine tiefgreifende Korrektur vorgenommen wird“, warnen sie, „ist eine Art Zusammenbruch sicher.“ Das Problem ist, dass sie selbst der Absturz sind.

Natürlich gibt es nichts Neues in ihrer Darstellung. Sie führen im Wesentlichen ein malthusianisches Argument an, das ein umgekehrtes Verhältnis zwischen (geometrisch zunehmendem) Bevölkerungswachstum und (arithmetisch zunehmenden) materiellen Ressourcen unterstellt. Paul Ehrlichs Bestseller Die Bevölkerungsbombe aus dem Jahr 1968 verkündete in wahrhaft malthusianischer Manier, dass „der Kampf um die Ernährung der gesamten Menschheit vorbei ist [und dass] der Zusammenbruch der Zivilisation unmittelbar bevorsteht“. Interessanterweise ist keine seiner veralteten Vorhersagen eingetreten.

Tatsächlich ist die Theorie der universellen Implosion seit Langem diskreditiert. Der Wissenschaftsjournalist Ronald Bailey beispielsweise räumt in seinem Buch The End of Doom mit dieser These auf und macht sich über die Weigerung der Malthusianer lustig, „die einfache, aber eindeutig falsche Vorstellung loszulassen, dass der Mensch sich in Bezug auf die Fortpflanzung nicht von einer Herde Rehe unterscheidet“. Der Mensch ist ein vernunftbegabtes Tier – zumindest einige Menschen -, das in der Lage ist, drängende und scheinbar unlösbare Probleme durch echte wissenschaftliche Entdeckungen und innovative, im Laufe der Zeit entwickelte Ansätze zu lösen. Wie Matt Ridley in seinem informativen Buch The Evolution of Everything erwähnt, war sogar Malthus kein durch und durch katastrophaler Mensch, der die Spätehe als Lösung für die Überbevölkerung vorschlug.

Dennoch führen unsere heutigen Malthusianer, Rücksetzer und plutokratischen Marxisten ihre Kampagne beharrlich weiter, wie eifrige, aber irrende Jünger von Francis Galton, der behauptete: „Was die Natur blind, langsam und rücksichtslos tut, kann der Mensch vorsorglich, schnell und freundlich tun.“ Der Teil „gütig“ fiel bald aus der Formulierung heraus, und die negative Eugenik, die unfreiwillige Sterilisationen mit sich brachte, wurde schließlich als Lösung für das Problem der Überbevölkerung und der schwindenden Ressourcen angesehen. (Wie Nicholas Wright Gillham in seiner faszinierenden Biografie A Life of Sir Francis Galton schreibt, war das, was die Eugenik in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts anrichtete, viel schlimmer als alles, was Galton sich vorgestellt hätte.)

Glücklicherweise wächst der Widerstand. Es wurden wichtige Bücher veröffentlicht, wie Michael Walshs Sammelband Against the Great Reset, Alex Jones‘ The Great Reset: And the War for the World und Marc Moranos The Great Reset: Global Elites and the Permanent Lockdown (alle sehr empfehlenswert), die eloquent und leidenschaftlich Alarm schlagen. Sogenannte „populistische Revolten“ in Ländern wie Frankreich, Italien und Schweden (die beiden letztgenannten haben neue konservative Regierungen gewählt) sowie die MAGA-Bewegung in den USA fordern eine mächtige Verschwörung heraus – keine Verschwörungstheorie, sondern ein Verschwörungsfaktum -, die darauf abzielt, die Weltordnung zu destabilisieren, die Grundlagen langjähriger Gepflogenheiten und Traditionen zu entwurzeln, die wirtschaftliche Basis des Westens zum Einsturz zu bringen und, kurz gesagt, alles noch schlimmer zu machen.

Die Klasse der machtbesessenen Manipulatoren hinter dem Great Reset gibt sich als Wohltäter der Menschheit aus. Wir sollten uns von ihrer vermeintlichen Sorge um das Wohlergehen der Menschheit weder beeindrucken noch beeinflussen lassen. Sie sind Agenten der Zerstörung, keine Arbeiter im Weinberg. Murray Rothbard fordert in seinem Buch Egalitarianism as a Revolt Against Nature (Egalitarismus als Aufstand gegen die Natur) weise, dass „die Herausforderung im Kern stattfinden muss – an der vermeintlichen ethischen Überlegenheit eines unsinnigen Ziels“. Das Ziel mag unsinnig sein, aber es ist real und gefährlich. Ethische Erwägungen spielen auch nicht im Entferntesten eine Rolle in der revolutionären Agenda unserer vermeintlichen samaritanischen Gönner.

Vielleicht kann der perfekte Sturm überstanden werden. Vielleicht kann der ideologische Asteroid abgelenkt werden. Aber es bedarf des Bewusstseins, des Wissens und des Engagements von immer mehr Menschen, wenn wir auf der anderen Seite des sich anbahnenden Kataklysmus auftauchen wollen.